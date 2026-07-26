সাংবাদিক-আৰক্ষীক আক্ৰমণৰ অভিযোগত দেওবাৰে তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ, ১৪ জনলৈ বৃদ্ধি গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা
শুকুৰবাৰে ধৰ্মতলাত শিক্ষাৰ্থীয়ে কৰা প্ৰতিবাদৰ সময়ত সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনাৰ বাবে বৰ্তমানলৈকে মুঠ ১৪ জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷
Published : July 26, 2026 at 2:44 PM IST
কলকাতা : নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীৰ সমান্তৰালকৈ কলকাতাৰ ধৰ্মতলাত শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰতিবাদৰ সময়তে একাংশই সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ৷ সেই অভিযোগত দেওবাৰে পুনৰ তিনিজনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷ উল্লেখ্য যে, প্ৰতিবাদৰ সময়ত সাংবাদিকক আক্ৰমণ আৰু চৰকাৰী সম্পত্তি অনিষ্ট কৰাৰ অভিযোগত দেওবাৰে পুনৰ তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।
এই ঘটনা সন্দৰ্ভত শনিবাৰে ১১ জন আৰু দেওবাৰে তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰৰ লগে লগে শুকুৰবাৰৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত বৰ্তমানলৈকে মুঠ ১৪ জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷ হিংসাত্মক ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত মুঠ ছয়খনকৈ এফআইআৰ দাখিল কৰা হৈছিল ।
কলকাতা আৰক্ষীৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী আয়ুক্ত কুনাল আগৰৱালাই কয়, "ধৰ্মতলাত প্ৰতিবাদত হিংসাত্মক কাৰ্যত জৰিত থকাৰ সন্দেহত মুঠ ১৪ জন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ব্যক্তিসকল কোনো এজনো ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ সদস্য নহয় । দেওবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ব্যক্তিকেইজন হৈছে কৰয়া থানা এলেকাৰ শ্বাহবাজ খান (৩৪), ৰজাবাগান অঞ্চলৰ শ্বেখ মহম্মদ ছলমান হুছেইন (২৯) আৰু ভাংগাৰ অঞ্চলৰ মহম্মদ জাহিৰুদ্দিন মোল্লা (৩২) ।"
আৰক্ষীৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, গ্ৰেপ্তাৰ কৰা দুজনে ৰাজ্যৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল ৷ দুৰ্গাপুৰ এক্সপ্ৰেছৱেৰ ওচৰৰ পৰা তেওঁলোকক আটক কৰা হয় । সাংবাদিক আৰু আৰক্ষীৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ প্ৰধান অভিযুক্ত মহম্মদ আফ্ৰজক শনিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে ৷
আৰক্ষীৰ সূত্ৰ অনুসৰি, এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে মুঠ ছয়খন এফআইআৰ দাখিল কৰা হৈছে । প্ৰতিটো গোচৰৰ বাবে পৃথক পৃথক তদন্ত চলি আছে । বিভিন্ন চিচিটিভি ফুটেজ, মিডিয়াৰ ভিডিঅ’, মোবাইল ফুটেজ, প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ একাউণ্টৰ ভিত্তিত অভিযুক্তক চিনাক্ত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
লগতে পঢ়ক: শিক্ষা বিভাগৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীৰ