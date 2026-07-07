ৱায়ানাডৰ ভূমিস্খলনত বহিঃৰাজ্যৰ তিনি শ্ৰমিকৰ মৃত্যু, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শোকপ্ৰকাশ
এতিয়াও মাটিৰ তলত অধিকাংশ শ্ৰমিক পোত গৈ থকাৰ সন্দেহ উদ্ধাৰ অভিযানকাৰী দলৰ ৷ অব্যাহত আছে অভিযান ৷
Published : July 7, 2026 at 11:39 PM IST
ৱায়ানাড(কেৰালাম): কেৰালামৰ ৱায়ানাড সুৰংগ প্ৰকল্পত মঙলবাৰে সংঘটিত ভূমিস্খলনত কমেও তিনিজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় ৷ আনহাতে, কেইবাজনো আহত আৰু বহু লোক নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
নিহত ব্যক্তিসকলৰ মাজৰ দুজনক ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷ তেওঁলোক ক্ৰমে মধ্যপ্ৰদেশৰ চন্দ্ৰভান, বিহাৰৰ বিকাশ কুমাৰ আৰু ঝাৰখণ্ডৰ অনমোল ৷ আটাইকেইজনে ৰাজ্যখনত শ্ৰমিক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল ৷
CCTV Visuals: Landslide Hits Wayanad Tunnel Project Site In Kerala— ETV Bharat (@ETVBharatEng) July 7, 2026
Read More: https://t.co/3pwX3Iq7cg#Wayanad #WayanadLandslide #Kerala pic.twitter.com/HthDlFbR8i
ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কে মুৰলীধৰণ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে ৷ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে নিৰ্মাণস্থলীত হোৱা বৃহৎ ভূমিস্খলনৰ ফলত ধ্বংসাৱশেষৰ তলৰ পৰা বহু মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।
বায়থিৰি তালুক হাস্পতালত আটাইকেইটা মৃতদেহৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে । এই প্ৰক্ৰিয়া ক্ষীপ্ৰ কৰিবলৈ বায়থিৰী তালুক হাস্পতালৰ পৰা ভিথিৰিলৈ এজন আৰক্ষী অস্ত্ৰোপচাৰ বিশেষজ্ঞ অনা হৈছিল বুলি থিৰুৱনন্তপুৰমত প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
উল্লেখ্য যে, মালাপ্পুৰম আৰু ৱায়ানাড জিলা সংযোগী সুৰংগ পথ প্ৰকল্পৰ কাম চলি থকা কাল্লাডীৰ মীনাক্ষী দলঙৰ সমীপতে এই ভয়াৱহ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ।
থিৰুৱনন্তপুৰমত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি কেৰালামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভিডি সতীশনে কয় যে সমগ্ৰ বিষয়টো চোৱাচিতা কৰিবলৈ মন্ত্ৰী এপি অনিল কুমাৰ আৰু টি ছিদ্দিকক ৱায়ানাড ভ্ৰমণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰী সতীশনে কয়, ‘‘বাহনসমূহৰ লগতে প্ৰকল্পস্থলীত মজুত থকা নিৰ্মাণ সামগ্ৰীসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে মাটিৰ তলত পোত গৈছে । নিৰুদ্দেশ হোৱা ব্যক্তিসকল নিৰ্মাণ কামত নিয়োজিত হোৱা শ্ৰমিকসকল আছিল ।’’
In the wake of the landslide near Meenakshi Bridge at Kalladi in #Wayanad, the government reviewed the situation. An emergency meeting was held with Agriculture Minister T. Siddique, who is from the district. Directions have been issued to coordinate rescue operations without…— V D Satheesan (@vdsatheesan) July 7, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে নিৰ্মাণ খণ্ডত নিয়োজিত ঠিকাদাৰৰ চৰম গাফিলতিৰ বাবেই এই দুৰ্যোগৰ সৃষ্টি হৈছে । সুৰংগ নিৰ্মাণৰ বাবে আঁতৰোৱা মাটি অসুৰক্ষিতভাৱে দমাই থোৱা বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অভিযোগ তুলিছে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী সতীশনে পুনৰ কয়, ‘‘বৰষুণৰ বাবে বোকাময় মাটিবোৰ তললৈ পিছলি যায় । দুৰ্ঘটনাটোৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ওচৰৰ মীনংগাডীৰ পৰা আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে । কোঝিকোড়েৰ পৰাও এটা বিশেষ দল দুৰ্যোগস্থলীলৈ ৰাওনা হয় । ইয়াৰোপৰি থ্ৰিছুৰৰ পৰা অহা প্ৰতিৰক্ষা নিৰাপত্তা বাহিনীকো জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু কৰি তোলা হৈছে ।’’
আনহাতে, কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে এতিয়াও আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক শীঘ্ৰে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰক আহ্বান জনায় ৷ লোকসভাত বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছ আৰু ইউডিএফৰ কৰ্মীসকলকো এই জৰুৰীকালীন সময়ত প্ৰয়োজনীয় সাহায্য প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷
ৰাহুল গান্ধীয়ে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, ‘‘ৱায়ানাডত সংঘটিত ভূমিস্খলনৰ খবৰ অত্যন্ত দুখজনক । আপোনজনক হেৰুওৱা পৰিয়ালসমূহলৈ মোৰ আন্তৰিক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । মোৰ চিন্তা আৰু প্ৰাৰ্থনা ভুক্তভোগীসকলৰ লগত থাকিব ।’’
The news of the landslide in Wayanad is deeply distressing. My heartfelt condolences to the families who have lost their loved ones. My thoughts and prayers are with everyone affected.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 7, 2026
Relief and rescue operations are underway, and every possible effort is being made to reach…
ৱায়ানাডৰ প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীয়ে এক্সত পোষ্ট কৰি কয়, ‘‘সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে ৷ এতিয়াও আবদ্ধ হৈ থকাসকলৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ বাবে সম্ভৱপৰ সকলো প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে ।’’
ৱায়ানাড জিলাত ৰেড এলাৰ্ট
মঙলবাৰে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কেৰালামৰ ৱায়ানাড জিলাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ৷ বিশেষকৈ জিলাখনৰ মনন্তৱড়ী আৰু ভিথিৰি অঞ্চলত সমগ্ৰ দিনটোত ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ৱায়ানাডৰ কাল্লাডি সুৰংগ প্ৰকল্প স্থানত পুৱা প্ৰায় ১১ বজাত সংঘটিত ভূমিস্খলনৰ পিছত এই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হয় ।
বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই চুবুৰীয়া কোজিকোড়ে জিলাৰ বাবেও ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰে ৷ বিপৰীতে, ৰাজ্যখনৰ মালাপ্পুৰম, কুন্নুৰ আৰু কাছাৰাগোড জিলাৰ বাবে অ’ৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: সমন্বয়ৰ সেতু গঢ়িবলৈ আৰু নাহে 'ব্ৰীজমেন অৱ ইণ্ডিয়া'খ্যাত ডঃ গিৰিশ ভৰদ্বাজ