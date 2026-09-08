দিল্লীত কিমান সুৰক্ষিত উত্তৰ-পূবৰ নাগৰিক ? ২০২৬ চনত তিনিটাকৈ আক্ৰমণৰ ঘটনা
মণিপুৰী সংগীত শিল্পীৰ ওপৰত হোৱা প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
By PTI
Published : September 8, 2026 at 11:07 PM IST
নতুন দিল্লী: উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে বৰ্ণ বৈষম্য বা হিংসাৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱা কমেও তিনিটা ঘটনাৰ লগতে মণিপুৰী সংগীত শিল্পীৰ ওপৰত হোৱা প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
শেহতীয়াকৈ দক্ষিণ-পূব দিল্লীৰ কিলোকাৰি গাঁৱত ডেলিভাৰী কৰ্মী আৰু ধাবাৰ কৰ্মচাৰীৰ দলে প্ৰহাৰ কৰাৰ ফলত সোমবাৰে পুৱা ৫৪ বছৰীয়া মণিপুৰী সংগীত শিল্পী চংথাম বিক্ৰম সিঙৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
এই গোচৰৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে ৭ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে এজন নাবালকক আটক কৰিছে । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে প্ৰাথমিক তদন্তত দেখা গৈছে যে বিক্ৰম সিঙৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ বাহিৰত এদল লোকে চিঞৰ-বাখৰ কৰা, মদ খাই অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰা বুলি সিঙে আপত্তি কৰিছিল । তাৰ পাছতেই কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত ঘটে আৰু দলটোৰ আক্ৰমণত বিক্ৰম সিঙৰ মৃত্যু হয় ৷ তেওঁ এগৰাকী মণিপুৰী গীটাৰবাদক ৷
এই আক্ৰমণৰ আঁৰত কোনো বৰ্ণবাদী উদ্দেশ্য আছিল নেকি সেই বিষয়েও আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে । সিঙৰ মৃত্যুত উত্তৰ-পূব সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ মাজত উদ্বেগ সৃষ্টি হৈছে ৷ একাংশই অভিযোগ কৰিছে যে বৰ্ণবাদী গালি-গালাজ আৰু বৈষম্য দিল্লীত তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাৰ অংশ হৈ আহিছে । একেটা অট্টালিকাতে বাস কৰা এগৰাকী চুবুৰীয়াই মাজনিশা ঘৰৰ বাহিৰত কাৰোবাক খেদি ফুৰা দেখা বুলিও এগৰাকী উত্তৰ-পূবৰ মহিলাই কয় ।
"মই কিছুমান মানুহক এজন ব্যক্তিৰ পিছে পিছে দৌৰি অহা দেখিলোঁ। বাহিৰত আন্ধাৰ হোৱাৰ বাবে তেওঁলোক কোন সেই বিষয়ে মোৰ কোনো ধাৰণা নাছিল । তেওঁলোকে তেওঁক গালি-গালাজ কৰিছিল ৷ মোৰ ভয় লগাত আৰু বহু ৰাতি হোৱাৰ বাবে মই দুৱাৰখন বন্ধ কৰি দিলোঁ ।’’ তেওঁ কয় ৷
মহিলাগৰাকীয়ে সিঙক নম্ৰ আৰু মৃদুভাষী বুলি অভিহিত কৰি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলে প্ৰায়ে বৰ্ণবাদী নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি কয় । ‘‘আমি ইয়াত সদায় বৰ্ণবাদৰ সন্মুখীন হওঁ । কেইবাজনো লোকে আমাক চীনা বা মোমো বুলি কয় । আমি ভাৰতীয় আৰু আমি ভাৰতীয় হিচাপে গৌৰৱ অনুভৱ কৰো । আনে আমাক ভাৰতীয় বুলি কিয় নাভাবে ?’’ মহিলাগৰাকীয়ে লগতে কয় ।
নৰ্থ-ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফ’ৰাম এগেইনষ্ট ৰেচিজমৰ সদস্যসকলে সিঙৰ হত্যাকাণ্ডক বৰ্ণবাদী হিংসাৰ দৃষ্টান্ত বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা দেশৰ ৰাজধানীত উত্তৰ-পূবৰ লোকসকলে সন্মুখীন হোৱা বৈষম্যৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে । ‘‘মানুহে নিৰাপত্তাৰ বাবে দিল্লীলৈ আহে । আমি জীয়াই থাকিব বিচৰা ভাৰত এয়া নেকি, য'ত নাগৰিকে পৰিয়ালৰ সৈতে শান্তিৰ জীৱন কটাব নোৱাৰে ?’’ মঞ্চৰ এজন সদস্যই কয় ।
দিল্লীত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকৰ সৈতে জড়িত আন দুটা ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ কেইমাহমান পিছতে এই শেহতীয়া ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে । যোৱা ৮ মাৰ্চত মালব্য নগৰৰ ছাকেট জিলা আদালত কমপ্লেক্সৰ সমীপৰ এখন পাৰ্কত এগৰাকী মণিপুৰী মহিলাই তেওঁৰ বন্ধুৰ বিৰুদ্ধে একাংশ কিশোৰে যৌনগন্ধী আৰু বৰ্ণবাদী মন্তব্য কৰা কাৰ্যত আপত্তি দৰ্শাইছিল ৷ তাৰ পিছতে কিশোৰৰ দলটোৱে তেওঁক বেল্টেৰে প্ৰহাৰ কৰাৰ লগতে দাৰে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ।
আৰক্ষীয়ে এফআইআৰ ৰুজু কৰি এই গোচৰত চাৰিজন নাবালকক আটক কৰে । মহিলাগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰে যে ল’ৰাকেইটাই মহিলা দুগৰাকীক “বেশ্যা” বুলি অভিহিত কৰে, বৰ্ণবাদী মন্তব্য কৰে আৰু আপত্তি কৰাৰ সময়ত তেওঁক আক্ৰমণ কৰে । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, এজন অভিযুক্তই বেল্টেৰে প্ৰহাৰ কৰাত মহিলাগৰাকী আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ।
মালব্য নগৰত কিছুদিন পূৰ্বেও অনুৰূপ এক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ৷ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তিনিগৰাকী মহিলাই তেওঁলোকৰ ভাড়াতীয়া ফ্লেটত মেৰামতিৰ কামক লৈ হোৱা বিবাদৰ সময়ত তেওঁলোকৰ প্ৰতিবেশীসকলে বৰ্ণবাদী গালি-গালাজ আৰু অপমানজনক মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ।
ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ বিধানৰ অধীনত হৰ্ষ সিং আৰু তেওঁৰ পত্নী ৰুবী জৈনৰ বিৰুদ্ধে এফআইআৰ ৰুজু কৰা হৈছিল ৷ বৰ্ণভিত্তিক শত্ৰুতা বৃদ্ধিৰ সৈতে জড়িত ১৯৬ ধাৰা এই গোচৰত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল । প্ৰতিবেদন প্ৰকাশৰ সময়ত কোনো লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাছিল ।
এই গোচৰসমূহে ২০১৪ চনৰ জানুৱাৰী মাহত লাজপট নগৰ বজাৰত দোকানী আৰু আন লোকৰ সৈতে হোৱা বিবাদৰ ফলত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ২০ বছৰীয়া ছাত্ৰ নিডো তানিয়াৰ মৃত্যুৰ স্মৃতি সজীৱ কৰি তুলিছে । তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু বন্ধু-বান্ধৱীয়ে অভিযোগ কৰিছে যে তেওঁক বৰ্ণবাদী গালি-গালাজ কৰা হৈছিল আৰু তেওঁৰ ৰং কৰা চুলিক উপহাস কৰা হৈছিল ।
এই গোচৰত দোকানীসহ চাৰিজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি হত্যাৰ অভিযোগ অভিযুক্ত কৰা হৈছিল । মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাত দেখা গৈছে যে আক্ৰমণত হাওঁফাওঁ আৰু মগজুৰ গুৰুতৰ আঘাতৰ বাবে তানিয়াৰ মৃত্যু হয়, তাৰ পিছত চিবিআইৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া হয় ।
নিডো হত্যাৰ গোচৰে ব্যাপক প্ৰতিবাদৰ সূচনা কৰিছিল আৰু দিল্লীত উত্তৰ-পূবৰ লোকসকলৰ প্ৰতি ব্যৱহাৰৰ সম্পৰ্কত তদাৰক কৰা হৈছিল ৷ দিল্লী আৰক্ষীয়ে প্ৰতিষ্ঠানিক সঁহাৰি অধিক শক্তিশালী কৰিছিল ।
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকসকলৰ লগতে দাৰ্জিলিঙৰ গোৰ্খা সম্প্ৰদায় আৰু লাডাখী বাসিন্দাসকলক সহায় আৰু সবলীকৰণৰ উদ্দেশ্যে ২০১৪ চনত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে বিশেষ আৰক্ষী ইউনিট (SPUNER) প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ।
ইউনিটটোৱে উত্তৰ-পূবৰ উল্লেখযোগ্য জনসংখ্যা থকা অঞ্চলসমূহত উত্তৰ-পূব হেল্পলাইন নম্বৰ ১০৯৩ প্ৰৱৰ্তন কৰে আৰু ২৪ ঘণ্টাই ভ্ৰাম্যমাণ টহল চলায় । ইয়াৰ উপৰিও এই ইউনিটে কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে, য’ত শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালসমূহক মানৱ অৱশিষ্ট তেওঁলোকৰ জন্ম ৰাজ্যলৈ কঢ়িয়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰা, এম্পেনেলযুক্ত চিকিৎসালয়ৰ জৰিয়তে চিকিৎসা সহায় আৰু সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী আদিও গ্ৰহণ কৰা হয় ।
আৰক্ষীৰ এজন জ্যেষ্ঠ বিষয়াই কয় যে, সাধাৰণতে, SPUNER কোষে উত্তৰ-পূব অঞ্চলৰ মানুহৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনায়, আৰু উপযুক্ত অভিযোগ নিৰাময়ৰ বাবে স্থানীয় আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰে ।
"উপৰোক্ত গোচৰটোত আমি ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোক গোচৰৰ সময়মতে পঞ্জীয়ন, মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা আৰু মৃতদেহ পুনৰ গৃহ চহৰলৈ লৈ যোৱাকে ধৰি উপযুক্ত আৰক্ষী সহায় লাভ কৰাত সহায় কৰিছো । স্থানীয় আৰক্ষীয়ে পুলিচিং সম্পৰ্কীয় কাৰ্য্যৰ ক্ষেত্ৰত সহায় আগবঢ়াইছিল ।’’ বিষয়াগৰাকীয়ে কয় ৷
শেহতীয়াকৈ দিল্লী আৰক্ষীয়ে SPUNERৰ বাবে এটা চৰকাৰী ল’গ’ উন্মোচন কৰি কয় যে ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে ইউনিটটোৰ দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি কৰা আৰু উত্তৰ-পূবৰ লোকসকলক সুৰক্ষা, সৰ্বাংগীনতা আৰু শীঘ্ৰে সহায়ৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা অধিক শক্তিশালী কৰা ।
এই ব্যৱস্থাসমূহৰ পিছতো সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে কয় যে বৰ্ণবাদী কু-সংস্কাৰ, মৌখিক নিৰ্যাতন আৰু শাৰীৰিক হিংসাৰ বাবে চহৰখনত উত্তৰ-পূবৰ বহু বাসিন্দাই দুৰ্বল অনুভৱ কৰি আহিছে ।
বিক্ৰম সিঙৰ মৃত্যুৰ পিছতে উত্তৰ-পূবৰ বাসিন্দা আৰু সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আৰু হত্যাকাণ্ডত বৰ্ণবাদী পক্ষপাতিত্বই ভূমিকা লৈছে নেকি সেই সন্দৰ্ভত পুংখানুপুংখ তদন্তৰ দাবীত মমবাতি প্ৰজ্বলন কৰে ।
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নৰ্থ ইষ্ট ষ্টুডেণ্টছ ছ’চাইটিয়েও সিঙৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰি সিঙক এজন সন্মানীয় মণিপুৰী সংগীতজ্ঞ বুলি অভিহিত কৰি এই ঘটনাক ‘অৰ্থহীন হিংসাত্মক কাৰ্য’ বুলি অভিহিত কৰি কৰ্তৃপক্ষক ক্ষিপ্ৰ, ন্যায্য আৰু পুংখানুপুংখ তদন্ত নিশ্চিত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, সিঙক আক্ৰমণ আৰু মৃত্যুৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত আছে ।
লগতে পঢ়ক:
দিল্লীত মণিপুৰৰ সংগীত শিল্পীক হত্যাৰ বিৰুদ্ধে উত্তৰ-পূবৰ সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ
মণিপুৰৰ গীটাৰিষ্টক দিল্লীত হত্যা : ঘৰৰ বাহিৰত হুলস্থূল নকৰিবলৈ কওতে লাগিল লেঠা !