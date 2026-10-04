দিল্লী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে তিনি মহিলা সাংবাদিকক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ
শনিবাৰে প্ৰতিবাদৰ সময়তে তিনিগৰাকী মহিলা সাংবাদিকক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ দিল্লী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ৷
Published : October 4, 2026 at 4:58 PM IST
নতুন দিল্লী: এইবাৰ দিল্লী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ ৷ শনিবাৰে নিখিল ভাৰত ছাত্ৰ সন্থাই ৰাজধানী দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত এক প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰিছিল ৷ এই প্ৰতিবাদৰ সময়তে দিল্লী আৰক্ষীৰ বিষয়াসকলে তিনিগৰাকী মহিলা সাংবাদিকক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
দিল্লী আৰক্ষীয়ে তিনিগৰাকী মহিলা সাংবাদিকৰ পৰা এই অভিযোগ লাভ কৰা বুলি জানিবলৈ দিছে ৷ লগতে এই অভিযোগৰ তদন্ত দিল্লী আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাই কৰিব বুলিও সদৰি কৰে ।
দেওবাৰে 'এক্স'ৰ এটা পোষ্টত দিল্লী আৰক্ষীয়ে কয়, ‘‘০৩-১০-২৬ অক্টোবৰত নতুন দিল্লী অঞ্চলত আইন-শৃংখলা বজাই ৰাখি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ সময়তে তিনিগৰাকী মহিলা সাংবাদিকে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । তেওঁলোকৰ পৰা এই গুৰুতৰ অভিযোগ লাভ কৰাৰ পিছতে বিষয়টোৰ নিৰপেক্ষ তদন্তৰ বাবে অপৰাধ শাখালৈ গোচৰটো প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।’’
On 03-10-26, during the protest in New Delhi area, while being in law and order situation, allegations of sexual harassment were made by three female journalists against police officers. New Delhi District has received their complaints and the same are transferred to Crime Branch for fair and impartial enquiry. @PTI_News @ANI #DPUpdates— Delhi Police (@DelhiPolice) October 4, 2026
শনিবাৰে মাজনিশা সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰা এক ভিডিঅ’ বিবৃতিত এগৰাকী সাংবাদিকে এজন এচিপি ৰেংকৰ আৰক্ষী বিষয়াই তেওঁক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ তোলে । তেওঁ কেইবাঘণ্টা ধৰি পাৰ্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্ৰীট থানাৰ বাহিৰত বহি থকা বুলি দাবী কৰে আৰু তাৰপিছতো আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ অনিচ্ছুক বুলি মহিলা সাংবাদিকগৰাকীয়ে দাবী তোলে ।
সাংবাদিকগৰাকীয়ে কয়, ‘‘আজি যেতিয়া নেহা বোৰা(আইছাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি)ক আটক কৰা হৈছিল, তেতিয়া মই ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি আছিলো । এচিপি পৰ্যায়ৰ বিষয়াগৰাকীয়ে(নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক) মোৰ স্তনত হাত দি মোক ঠেলি দিছিল । মই যেতিয়া তেওঁক উভতি ধৰিলো, তেতিয়া তেওঁ প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে । এনেদৰে প্ৰায় চাৰে তিনিঘণ্টা পাৰ হৈ যায়, তথাপিও মোৰ অভিযোগ পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ কোনো ইচ্ছুক নহয় ।’’
পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ বিৰুদ্ধ বৃহৎ সংখ্যক কৰ্মী, প্ৰতিবাদকাৰী আৰু সাংবাদিকে থানাৰ বাহিৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । তেওঁলোকে আৰক্ষীক অভিযোগ পঞ্জীয়ন কৰি বিষয়টোত আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনায় । এই প্ৰতিবাদত স্বতন্ত্ৰ সাংবাদিকসকলৰ লগতে বিভিন্ন ডিজিটেল মাধ্যমৰ সৈতে জড়িত কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ আৰু আন আন সাংবাদিকসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
The Press Club of India’s statement on Delhi Police’s action against journalists and imposition of Internet ban in and around Jantar Mantar area:— The Press Club of India is shocked and dismayed at the Delhi Police's actions against and treatment of journalists during the protests at Jantar Mantar against the chief election commissioner on Friday and Saturday. Behaviour of this kind cannot be normalised in a democracy. Journalists must be allowed to work freely, without fear, and document those who gather to raise various issues. That this is not being allowed even at the heart of the national capital does not bode well for the trajectory of media freedom in India. The Delhi Police (@DelhiPolice) must immediately act on the female journalist's complaint and ensure that it gives mediapersons the space to do their jobs without having to face aggression and threats.— Press Club of India (@PCITweets) October 4, 2026
তেওঁলোকে যুক্তি দৰ্শাইছিল যে যদি কোনো আৰক্ষী বিষয়াই কোনো মহিলাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধমূলক কাম-কাজত জড়িত হৈ পৰে, তেন্তে সেই অভিযোগক আন যিকোনো অভিযোগৰ দৰেই গণ্য কৰি আইন অনুসৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত ।
আনহাতে, প্রেছ ক্লাব অৱ ইণ্ডিয়াই প্রতিবাদৰ বাতৰি পৰিৱেশন কৰা সাংবাদিকসকলৰ প্রতি আৰক্ষীৰ আচৰণত হতভম্ব আৰু হতাশা প্রকাশ কৰি দিল্লী আৰক্ষীক অভিযোগ সন্দর্ভত শীঘ্রে ব্যৱস্থা ল’বলৈ আহ্বান জনায় ৷
এটা বিবৃতিত কোৱা হৈছে, ‘‘গণতন্ত্ৰত এনে আচৰণক স্বাভাৱিক বুলি গণ্য কৰিব নোৱাৰি । সাংবাদিকসকলক ভয় নোহোৱাকৈ মুক্তভাৱে কাম কৰিবলৈ দিব লাগিব আৰু বিভিন্ন বিষয় উত্থাপন কৰিবলৈ গোট খোৱা লোকৰ কাম-কাজ লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব । ইয়াৰ অনুমতি নিদিয়াটোৱে আনকি ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীৰ মাজমজিয়াতো ভাৰতত সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতাৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে শুভ লক্ষণ নহয় ।’’
ইয়াত লগতে কোৱা হৈছে যে দিল্লী আৰক্ষীয়ে মহিলা সাংবাদিকগৰাকীৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ কৰ্মীসকলে যাতে আগ্ৰাসন বা ভয়-ভাবুকিৰ সন্মুখীন নোহোৱাকৈ নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰিব পাৰে সেই পৰিবেশ নিশ্চিত কৰিব লাগে ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে গৃহমন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰে, ‘‘অমিত শ্বাহ জী, আপুনি ক'ত আছে ? ইয়াৰ বাবে আপুনি উত্তৰ দিব লাগিব ।’’ এক্সৰ এটা পোষ্টত গান্ধীয়ে কয় যে শতাধিক সাংবাদিকে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি যন্তৰ-মন্তৰত উপস্থিত হৈ এজাহাৰ পঞ্জীয়নৰ দাবী জনাইছে ।
जंतर-मंतर पर एक महिला पत्रकार ने एक पुलिस अधिकारी पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। घंटों से सैकड़ों पत्रकार सिर्फ़ इतनी माँग लेकर बैठे हैं कि FIR दर्ज कर ली जाए। ये तो पुलिस का बुनियादी काम है न? वो भी नहीं किया। आज ही जंतर-मंतर पर सैकड़ों लोग हिरासत में लिए गए। महिला प्रदर्शनकारियों के साथ बदसलूकी के आरोप हैं। कैमरे छीने गए, पत्रकार घसीटे गए। और ये पहली बार नहीं है - इससे पहले भी हमने वीडियो सबूतों के साथ देखा है कि पुलिस के अफसर महिलाओं के साथ घिनौनी बदसलूकी करते हैं। पूरी दिल्ली की महिलाएं, छात्राएं अपनी सुरक्षा को लेकर घबराहट में हैं, सत्याग्रह कर रही हैं - मगर जिस पुलिस पर महिलाओं की हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी है, वही महिलाओं पर हाथ उठा रही है। और एक महिला की शिकायत दर्ज करने से जो सरकार डरती है - वो आख़िर किसकी हिफ़ाज़त कर रही है? दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है। अमित शाह जी, कहाँ हैं आप? जवाब आपको ही देना है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 3, 2026
উল্লেখ্য যে, দিল্লী আৰক্ষীয়ে শনিবাৰে এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ সময়ত কেইবাজনো আইছা সদস্যক আটক কৰে । যন্তৰ-মন্তৰৰ সমীপত আৰক্ষীৰ বেৰিকেড ভাঙি সমদলটোক আগুৱাই নিবলৈ চেষ্টা চলোৱা আইছাৰ সভাপতি নেহা বোৰাৰ লগতে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা প্ৰশান্ত ভূষণ আৰু কপিল ছিবালেও এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
যোৱা ২ অক্টোবৰত যন্তৰ-মন্তৰত অনুষ্ঠিত বৃহৎ প্ৰতিবাদৰ সন্দৰ্ভত দিল্লী আৰক্ষীয়ে কমেও তিনিটাকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছিল । ইয়াৰে দুটা পাৰ্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্ৰীট থানাত আৰু এটা কন’টপ্লেচ থানাত ৰুজু হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, যোৱা মাহত ‘দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ’ত প্ৰকাশ পাইছিল যে নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুখবীৰ সিং সন্ধু আৰু বিবেক যোশীয়ে এছআইআৰ, ভোটাৰৰ নাম পঞ্জীয়ন আৰু আয়োগৰ প্ৰযুক্তি ব্যৱস্থাৰ সৈতে জড়িত সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত ১০ মাহৰ ভিতৰত কমেও ১৪বাৰকৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে আপত্তি উত্থাপন কৰিছিল ।
কিন্তু উত্থাপিত এই অভিযোগসমূহৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত প্ৰতিষ্ঠানিক মতানৈক্যৰ সমান বুলি জাৰি কৰা পৰামৰ্শ নিৰ্বাচন আয়োগে নাকচ কৰে । আয়োগে কয় যে, খচৰা পৰ্যায়ত উত্থাপন কৰা কাৰ্যকৰী প্ৰশ্ন, ইনপুট আৰু পৰামৰ্শসমূহ ইয়াৰ মানক প্ৰশাসনিক আৰু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ । নিৰ্বাচন আয়োগে দৃঢ়তাৰে কয় যে এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়সূচী সম্পৰ্কীয় সিদ্ধান্তসমূহ সৰ্বসন্মতিক্ৰমে লোৱা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুখ্য আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ, ২০ বছৰৰ পুৰণি ফাইল খুলিছে চৰকাৰে