একেটা পৰিয়ালৰ চাৰিগৰাকীয়ে একেলগে কৰিলে বিহপান, তিনিগৰাকীৰ মৃত্যু

একেটা পৰিয়ালৰ চাৰিগৰাকীয়ে একেলগে কৰিলে বিহপান, তিনিগৰাকীৰ মৃত্যু
পৈতৃক ভূমি বিক্ৰী কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি হোৱা কন্দলৰ পৰিণতি ।
Published : November 13, 2026 at 6:36 PM IST
পাটনা (বিহাৰ): বিহাৰৰ বৈশালী জিলাত এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা সংঘটিত হৈছে । এটা চাৰিজনীয়া পৰিয়ালে বিহ সেৱন কৰাৰ ফলত তিনিগৰাকী মৃত্যু হৈছে । আনহাতে এজনক সংকটজনক অৱস্থাত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ।
বৃহস্পতিবাৰে নিশা গোৰাউল আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত প্ৰেমৰাজ গাঁৱত এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় । অৱেশ্যে উক্ত ঘটনাটো শুকুৰবাৰে সতীৰ্থ গাঁৱৰ ৰাইজে পুৱাহে জানিব পাৰে । স্থানীয় ৰাইজে এই পৰিয়ালটোৰ ঘৰৰ পৰা কোনো ব্যক্তি ওলোৱা নেদেখি তথা শব্দ শুনিবলৈ নোপোৱাত সন্দেহ ওপজে । তাৰ পিচতহে ঘটনাটো পোহৰলৈ আহে । গাঁওবাসীয়ে আৰক্ষীক খবৰ দিয়াৰ পাছতে পুৱা স্থানীয় থানাৰ এটা দল উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰে ।
ৰিতেশ কুমাৰ নামৰ এজন স্থানীয় ভাষ্য অনুসৰি ৰাহুল কুমাৰ নামৰ লোকজনে পৈতৃক ভূমি বিক্ৰী কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি হোৱা আভ্যন্তৰীণ বিবাদৰ পৰিণতিতেই এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে । তেওঁ বৃহস্পতিবাৰে এটুকুৰা মাটি বিক্ৰী কৰিবলৈ গাঁৱলৈ আছিল । বৰ্তমান এইলোকজন পলাতক অৱস্থাত আছে ।
তেওঁ কয়, "ৰাহুলে বেংগালুৰুত কিছু কাম কৰে । তেওঁ মাজে সময়ে ঘৰলৈ উভতি আহি নিজৰ পূৰ্বপুৰুষৰ মাটিৰ এটা অংশ আনক বিক্ৰী কৰিছিল । এই কাৰ্যত তেওঁৰ পৰিয়ালে আপত্তি কৰিছিল । এইবাৰ উৎসৱৰ বতৰত তেওঁ ঘৰলৈ উভতি আহি শনিবাৰে তেওঁ মাটি এডোখৰ বিক্ৰী কৰে । ইয়াকে লৈ পৰিয়ালটোত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হোৱাত বৃহস্পতিবাৰে তেওঁ গুচি গৈছিল ।"
এই সন্দৰ্ভত গোৰাউল ষ্টেচনৰ গৃহ বিষয়া (এছএইচঅ’) সুনীল কুমাৰে ইটিভি ভাৰতক কয়, "পৰিয়ালটোৰ তিনিগৰাকী সদস্যৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে । আনহাতে এগৰাকী কিশোৰী অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । আমি তেওঁক চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাইছো আৰু তেওঁ সুস্থ হ'লেই ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিম ।"
আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয়, "প্ৰাৰম্ভিক তথ্য অনুসৰি পৰিয়ালটোৱে বিহ সেৱন কৰিছে । আমি তেওঁলোকৰ কোঠাত খেতিত ব্যৱহাৰ কৰা কীটনাশকৰ পেকেট এটা উদ্ধাৰ কৰিছো । তেওঁলোকে এই কীটনাশক পানীত মিহলাই সেৱন কৰিছিল ।" ইফালে, মৃতদেহ তিনিটা হাজীপুৰৰ সদৰ (জিলা) চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
(আত্মহত্যা কোনো সমাধান নহয়: যদি আপোনাৰ মনলৈ আত্মহত্যাৰ চিন্তা আহিছে, অথবা আপুনি কোনো বন্ধুৰ বাবে চিন্তিত হৈছে, নাইবা আপোনাক মানসিক সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন হৈছে, তেন্তে আপোনাৰ কথা শুনিবলৈ সদায় কোনোবা নহয় কোনোবা প্ৰস্তুত থাকে । তলত দিয়া হেল্পলাইন নম্বৰসমূহত যোগাযোগ কৰক- স্নেহা ফাউণ্ডেশ্বন: ০৪৪-২৪৬৪০০৫০ (২৪ ঘণ্টাই উপলব্ধ) আইকল (iCall - টাটা ইনষ্টিটিউট অফ ছ’চিয়েল ছায়েন্সেছৰ হেল্পলাইন): ৯১৫২৯৮৭৮২১ (সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ, ৰাতিপুৱা ৮ বজাৰ পৰা নিশা ১০ বজালৈ)
লগতে পঢ়ক:ছ’চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ নিধি তিৱাৰীৰ ৩০ বছৰ বয়সত আত্মহত্যা
বম্বে আইআইটিৰ ছাত্ৰৰ চৰম সিদ্ধান্ত, জাতিগত হাৰাশাস্তিৰ অভিযোগ
বায়ু প্ৰদূষণ বনাম আত্মহত্যা? দুয়োৰে মাজৰ সম্পৰ্ক কি? গৱেষণাত প্ৰকাশ পাইছে আচৰিত তথ্য...