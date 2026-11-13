ETV Bharat / bharat

একেটা পৰিয়ালৰ চাৰিগৰাকীয়ে একেলগে কৰিলে বিহপান, তিনিগৰাকীৰ মৃত্যু

পৈতৃক ভূমি বিক্ৰী কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি হোৱা কন্দলৰ পৰিণতি ।

Representative image
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 13, 2026 at 6:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

পাটনা (বিহাৰ): বিহাৰৰ বৈশালী জিলাত এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা সংঘটিত হৈছে । এটা চাৰিজনীয়া পৰিয়ালে বিহ সেৱন কৰাৰ ফলত তিনিগৰাকী মৃত্যু হৈছে । আনহাতে এজনক সংকটজনক অৱস্থাত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ।

বৃহস্পতিবাৰে নিশা গোৰাউল আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত প্ৰেমৰাজ গাঁৱত এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় । অৱেশ্যে উক্ত ঘটনাটো শুকুৰবাৰে সতীৰ্থ গাঁৱৰ ৰাইজে পুৱাহে জানিব পাৰে । স্থানীয় ৰাইজে এই পৰিয়ালটোৰ ঘৰৰ পৰা কোনো ব্যক্তি ওলোৱা নেদেখি তথা শব্দ শুনিবলৈ নোপোৱাত সন্দেহ ওপজে । তাৰ পিচতহে ঘটনাটো পোহৰলৈ আহে । গাঁওবাসীয়ে আৰক্ষীক খবৰ দিয়াৰ পাছতে পুৱা স্থানীয় থানাৰ এটা দল উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰে ।

ৰিতেশ কুমাৰ নামৰ এজন স্থানীয় ভাষ্য অনুসৰি ৰাহুল কুমাৰ নামৰ লোকজনে পৈতৃক ভূমি বিক্ৰী কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি হোৱা আভ্যন্তৰীণ বিবাদৰ পৰিণতিতেই এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে । তেওঁ বৃহস্পতিবাৰে এটুকুৰা মাটি বিক্ৰী কৰিবলৈ গাঁৱলৈ আছিল । বৰ্তমান এইলোকজন পলাতক অৱস্থাত আছে ।

তেওঁ কয়, "ৰাহুলে বেংগালুৰুত কিছু কাম কৰে । তেওঁ মাজে সময়ে ঘৰলৈ উভতি আহি নিজৰ পূৰ্বপুৰুষৰ মাটিৰ এটা অংশ আনক বিক্ৰী কৰিছিল । এই কাৰ্যত তেওঁৰ পৰিয়ালে আপত্তি কৰিছিল । এইবাৰ উৎসৱৰ বতৰত তেওঁ ঘৰলৈ উভতি আহি শনিবাৰে তেওঁ মাটি এডোখৰ বিক্ৰী কৰে । ইয়াকে লৈ পৰিয়ালটোত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হোৱাত বৃহস্পতিবাৰে তেওঁ গুচি গৈছিল ।"

এই সন্দৰ্ভত গোৰাউল ষ্টেচনৰ গৃহ বিষয়া (এছএইচঅ’) সুনীল কুমাৰে ইটিভি ভাৰতক কয়, "পৰিয়ালটোৰ তিনিগৰাকী সদস্যৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে । আনহাতে এগৰাকী কিশোৰী অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । আমি তেওঁক চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাইছো আৰু তেওঁ সুস্থ হ'লেই ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিম ।"

আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয়, "প্ৰাৰম্ভিক তথ্য অনুসৰি পৰিয়ালটোৱে বিহ সেৱন কৰিছে । আমি তেওঁলোকৰ কোঠাত খেতিত ব্যৱহাৰ কৰা কীটনাশকৰ পেকেট এটা উদ্ধাৰ কৰিছো । তেওঁলোকে এই কীটনাশক পানীত মিহলাই সেৱন কৰিছিল ।" ইফালে, মৃতদেহ তিনিটা হাজীপুৰৰ সদৰ (জিলা) চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।

(আত্মহত্যা কোনো সমাধান নহয়: যদি আপোনাৰ মনলৈ আত্মহত্যাৰ চিন্তা আহিছে, অথবা আপুনি কোনো বন্ধুৰ বাবে চিন্তিত হৈছে, নাইবা আপোনাক মানসিক সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন হৈছে, তেন্তে আপোনাৰ কথা শুনিবলৈ সদায় কোনোবা নহয় কোনোবা প্ৰস্তুত থাকে । তলত দিয়া হেল্পলাইন নম্বৰসমূহত যোগাযোগ কৰক- স্নেহা ফাউণ্ডেশ্বন: ০৪৪-২৪৬৪০০৫০ (২৪ ঘণ্টাই উপলব্ধ) আইকল (iCall - টাটা ইনষ্টিটিউট অফ ছ’চিয়েল ছায়েন্সেছৰ হেল্পলাইন): ৯১৫২৯৮৭৮২১ (সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ, ৰাতিপুৱা ৮ বজাৰ পৰা নিশা ১০ বজালৈ)

লগতে পঢ়ক:ছ’চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ নিধি তিৱাৰীৰ ৩০ বছৰ বয়সত আত্মহত্যা

বম্বে আইআইটিৰ ছাত্ৰৰ চৰম সিদ্ধান্ত, জাতিগত হাৰাশাস্তিৰ অভিযোগ

বায়ু প্ৰদূষণ বনাম আত্মহত্যা? দুয়োৰে মাজৰ সম্পৰ্ক কি? গৱেষণাত প্ৰকাশ পাইছে আচৰিত তথ্য...

TAGGED:

FAMILY CONSUMES POISON
THREE OF A FAMILY DEAD
ইটিভি ভাৰত অসম
বিহাৰ
কীটনাশক

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.