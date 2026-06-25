নিৰ্মীয়মান চিলিং খহি একাধিক শ্ৰমিকৰ মৃত্যু, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ এঘণ্টাৰ ভিতৰতে ৩ জনক গ্ৰেপ্তাৰ

নিৰ্মীয়মান চিলিং খহি একাধিক শ্ৰমিকৰ মৃত্যু, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ এঘণ্টাৰ ভিতৰতে ৩ জনক গ্ৰেপ্তাৰ
গুদামৰ তত্বাৱধায়ক আৰু তাত কাম কৰিবলৈ শ্ৰমিক যোগান ধৰা দুজন ঠিকাদাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ।
Published : June 25, 2026 at 1:15 AM IST
কলকাতা: গুদামৰ নিৰ্মীয়মান চিলিং খহি তিনিজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু ঘটাৰ আকস্মিক ঘটনাই তোলপাৰ লগাইছে সমগ্ৰ কলকাতাত ৷ খবৰ লাভৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰী উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ কাণ্ডৰ উচিত তদন্ত কৰিবলৈ প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিয়ে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ জাৰিৰ প্ৰায় এঘণ্টাৰ ভিতৰতে আৰক্ষীয়ে তিনিজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ গুদামৰ তত্বাৱধায়ক আৰু তাত কাম কৰিবলৈ শ্ৰমিক যোগান ধৰা দুজন ঠিকাদাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে ।
তাৰাতলা কাণ্ড সন্দৰ্ভত স্থানীয় আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিলৰ লগে লগে আৰক্ষীয়ে এই ক্ষীপ্ৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে ৷ কলকাতা আৰক্ষীৰ এজন বিষয়াই জনোৱা মতে, গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত এজন মহম্মদ ছায়েদ গুলজাৰ, যিগৰাকী লোক গুদামটোৰ তত্বাৱধায়ক ৷ বাকী দুজন হৈছে শ্ৰমিক যোগানকাৰী ঠিকাদাৰ ক্ৰমে মহম্মদ আতাউল আৰু সুভাষ চৌধুৰী ।
বুধবাৰে বিয়লি কলকাতাৰ তাৰাতলা অঞ্চলত নিৰ্মীয়মান এটা গুদামৰ চিলিং ভাঙি মুঠ ৫ জন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু ঘটিছিল । ধ্বংসস্তুপৰ তলত আবদ্ধ হৈ আছিল ১৮ জন শ্ৰমিক । এই খবৰ লাভৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ লগতে সেনাবাহিনীৰ উদ্ধাৰ কৰ্মী, বিশেষজ্ঞ অভিযন্তা আৰু চিকিৎসা কৰ্মীৰ এটা বিশেষ দল উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কাৰ্যত সহায় আগবঢ়ায় । এনডিআৰএফ, এছডিআৰএফ আৰু কলকাতা আৰক্ষীৰ সহযোগত ভাৰতীয় সেনাৰ জোৱানসকলে যথেষ্ঠ গধুৰ পকী দেৱালৰ ধ্বংসাৱশেষৰ তলত আবদ্ধ হৈ পৰা শ্ৰমিকসকলক বিচাৰি উলিয়াবলৈ যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় ।
তাৰাতলাত সংঘটিত হোৱা এই আকস্মিক দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে এক অস্থায়ী নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ স্থাপন কৰি কেইবাটাও হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰে ৷ সেই নম্বৰসমূহ হৈছে ক্ৰমে - ৮৬৯৭৯৮১০৭০, ০৩৩-২২১৪৩৫২৬ আৰু ০৩৩ ২২৫৩৫১৮৫ ৷
এই ঘটনাৰ পিছতে পশ্চিমবংগ চৰকাৰে চহৰখনত পূৰ্বৰ টিএমচি চৰকাৰৰ অনুমোদনমৰ্মে নিৰ্মাণৰত সকলো বাণিজ্যিক প্ৰকল্পৰ কাম ৩১ জুলাইলৈকে বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে ৷ তদুপৰি এনে প্ৰকল্পৰ বিস্তৃত বিৱৰণ চৰকাৰক দাখিল কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিছে ।
দুৰ্ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছত বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী অধিকাৰীয়ে এই ঘোষণা কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁক দাখিল কৰা প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিবেদনত নিৰ্মাণৰত গুদামটোত যথেষ্ট ত্ৰুটি থকাৰ বাবে এনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ ইংগিত দিয়ে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে কয়, ‘‘কলকাতা পৌৰ নিগমৰ অভিযন্তাসকলৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিবেদনত ইংগিত পোৱা গৈছে যে গুদামটোৰ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনাত যথেষ্ট আঁসোৱাহ আছিল ৷’’
মুখ্যমন্ত্ৰী অধিকাৰীয়ে লগতে কয়, ‘‘চলিত বৰ্ষৰ ৩১ জুলাইৰ ভিতৰত উপযুক্ত তথ্য দাখিল নকৰা পৰ্যন্ত কলকাতা পৌৰ নিগমৰ অধীনত চলি থকা সকলো নিৰ্মাণৰ কাম স্থগিত ৰখা হ'ব ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত উপযুক্ত তথ্য দাখিল কৰাৰ পিছত এই নিৰ্মাণকাৰ্য পুনৰ আৰম্ভ কৰিব পাৰিব ।’’
উল্লেখ্য যে, পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে ঘটনাস্থলীত তেওঁৰ মন্ত্ৰীসভাৰ একাংশ মন্ত্ৰী উপস্থিত আছিল ।
লগতে পঢ়ক: খাদ্য় সংসাধন গোটত এম’নিয়া গেছ নিৰ্গত, মৃত্যুৰ সংখ্যা ১০ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি