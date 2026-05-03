আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ স্বাধীনতা দিৱসত সাংবাদিকসকলক শুভেচ্ছা টেমজেন ইমনাৰ

একমাত্ৰ সাংবাদিকৰ বাবেই আজি নাগালেণ্ডৰ প্ৰতি থকা ধাৰণা সকলোৰে সলনি হৈছে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ স্বাধীনতা দিৱসত টেমজেন ইমনাৰ মন্তব্য় ৷

Nagaland Minister Temjen Along
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 3, 2026 at 4:35 PM IST

হায়দৰাবাদ : ৩ মে’ তাৰিখে বিশ্বজুৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰা হয় । সাংবাদিকতাৰ স্বাধীনতা শীৰ্ষক এই দিনটোত বিশ্বৰ সাংবাদিকসকলে বাতৰি এটা শুদ্ধ উপস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত বা বিশ্বত বৰ্তমান সাংবাদিকে কিমান স্বাধীনতা লাভ কৰিছে, এই বিষয়ত পৰ্য্য়ালোচনা হয় । বিশ্বজুৰি একাধিক প্ৰমুখ ব্য়ক্তিয়ে বিশ্ব প্ৰেছ স্বাধীনতা দিৱসত সাংবাদিকসকলক শুভেচ্ছা জনাই নিজৰ মতামত সামাজিক মাধ্য়মত ব্য়ক্ত কৰিছে ।

নাগালেণ্ডৰ মন্ত্ৰী তথা বিজেপি নেতা টেমজেঙে ইমনা আলঙে সকলো সাংবাদিকক শুভেচ্ছা জনাই কৈছে যে একমাত্ৰ সাংবাদিকসকলৰ বাবেহে নাগালেণ্ড তথা উত্তৰ পূবৰ কেতবোৰ বাতৰি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত চৰ্চিত হৈছে । তেওঁ লিখে, "নাগালেণ্ড তথা উত্তৰ পূবৰ বাতৰি সাধাৰণতে ভাৰতৰ বাকী অংশত গুৰুত্ব দিয়া নহয়, সেইবোৰ একমাত্ৰ সাংবাদিকৰ বাবে আজি সলনি হৈছে আৰু সকলোতে প্ৰচাৰ হৈছে ।"

টেমজেন ইমনা (ANI)

অৱশ্য়ে তেওঁ কৌতুক কৰি কয়, "সাংবাদিকসকলে মোৰ নামটো টেমজিন, টিমজেন বা টিমকেন আদি ভুল বানান ব্য়ৱহাৰ কৰি পৰিৱেশন কৰি আহিছিল, কিন্তু তথাপি মই তেওঁলোকক ভালপাওঁ, কিয়নো একমাত্ৰ প্ৰেছৰ বাবেই আজি নাগালেণ্ড সন্দৰ্ভত থকা ধাৰণাবোৰ মানুহৰ সলনি হৈছে ।"

উত্তৰ পূব ভাৰতলৈ আহি বাতৰি পৰিৱেশন কৰা সাংবাদিকসকলৰ শলাগ লৈ টেমজেনে লগতে কয়, "যি সময়ত বহুতে নাগালেণ্ডক মানচিত্ৰত চিহ্নিত কৰিব নোৱাৰে তেনে সময়ত যি সকল সাংবাদিক নাগালেণ্ডসহ উত্তৰ পূব ভাৰতলৈ আহি এই অঞ্চলসমূহৰ বাতৰি সমগ্ৰ ভাৰতত প্ৰচাৰ কৰি আছে, তেওঁলোকৰ মই শলাগ লৈছো ।"

আনহাতে, এই প্ৰেছ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোত কংগ্ৰেছ দলটোৱে প্ৰেছ স্বাধীনতা খৰ্ব হৈ আহিছে বুলি অভিযোগ কৰি সামাজিক মাধ্য়ম এক্সত পোষ্ট কৰি কয়, "মুক্ত সংবাদ মাধ্য়ম মানেই হৈছে গণতন্ত্ৰৰ কণ্ঠ । কিন্তু বৰ্তমান এই কণ্ঠ আক্ৰমণৰ বলি হৈছে । বিশ্ব প্ৰেছ সূচাংকত ভাৰতৰ স্থান ১৫৭লৈ অৱনমিত হৈছে ।"

