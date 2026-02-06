দেৱদাৰুৰে নিৰ্মিত ২০০ বছৰীয়া অট্টালিকাৰ কাহিনী
দেৱদাৰুৰ কাঠেৰে নিৰ্মিত ২০০ বছৰীয়া অট্টালিকা ডেৰাডুন জিলাৰ চান্দৌ গাঁৱত আজিও অক্ষত অৱস্থাত আছে ।
টীকম বাৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন
বিকাশনগৰ(উত্তৰাখণ্ড): উত্তৰাখণ্ডৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, স্থাপত্য আৰু ঘৰ নিৰ্মাণৰ শৈলীৰ বাবে বিখ্যাত । অঞ্চলটোৰ অধিকাংশ অংশই পাহাৰীয়া, যাৰ বাবে ইয়াত অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰাটো প্ৰত্যাহ্বানজনক । কিন্তু সম্পদৰ অভাৱৰ মাজতো দক্ষ কাৰিকৰসকলে এটাৰ পিছত আনটো আচৰিত বস্তুৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
প্ৰাচীনকালত উত্তৰাখণ্ডত কাঠৰ অট্টালিকাৰ সৰ্বাধিক প্ৰচলন আছিল । এই অট্টালিকাবোৰ আছিল শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত আৰু ভূমিকম্প প্ৰতিৰোধী । দুটাকৈ এনে শতিকা পুৰণি কাঠৰ অট্টালিকা আজিও ডেৰাডুন জিলাৰ জৌনছাৰ বাৱাৰত ইতিহাসৰ সাক্ষী বহন কৰি সদম্ভে থিয় হৈ আছে ।
উত্তৰাখণ্ডত দেৱদাৰুৰ কাঠেৰে নিৰ্মিত ২০০ বছৰ পুৰণি অট্টালিকা
জৌনছাৰ বাৱাৰত ১০০ বছৰৰো অধিক পুৰণি কাঠ আৰু শিলেৰে নিৰ্মিত অট্টালিকাবোৰ এতিয়াও সদম্ভে থিয় হৈ আছে । এই অট্টালিকাবোৰ ভূমিকম্প প্ৰতিৰোধী আৰু গ্ৰীষ্ম আৰু শীতকালত উপযুক্ত উষ্ণতা বজাই ৰাখিব পৰা বিধৰ ৷
সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে মানুহে চিমেণ্ট আৰু ইটাৰে ঘৰ সাজিবলৈ ধৰিছে ৷ ইয়াৰ পিছতো একাংশ গাঁৱৰ মানুহে নিজৰ পূৰ্বপুৰুষৰ সম্পত্তি আৰু ঘৰবোৰক ঐতিহ্য হিচাপে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে ।
এইটোৱেই হৈছে কাঠৰ অট্টালিকাৰ বিশেষত্ব
উত্তৰাখণ্ডৰ ডেৰাডুন জিলাত অৱস্থিত জৌনছাৰ বাৱাৰত ২০০ বছৰৰো অধিক পুৰণি এটা অট্টালিকা আছে । লক্ষণীয় কথাটো হ’ল এইটো দেৱদাৰুৰ কাঠ আৰু শিলৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰা হৈছে ।
প্ৰাচীন কালত উত্তৰাখণ্ডৰ ঘৰবোৰ কেৱল কাঠ আৰু শিলৰ দ্বাৰাই নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । এই তিনি-চাৰি মহলীয়া ঘৰবোৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দুবছৰৰ পৰা তিনিবছৰ সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিল ৷ সেই সময়ত এই ঘৰবোৰৰ বেৰবোৰ সাধাৰণতে বহল আছিল ।
শস্য সংৰক্ষণ কৰি থব পৰাকৈ এটা কোঠাও আছিল
জৌনছাৰ বাৱাৰৰ চান্দৌ গাঁৱৰ ২০০ বছৰীয়া কাঠৰ অট্টালিকাটোৰ বিশেষ কথাটো এয়ে যে ইয়াত ব্যৱহৃত শিলৰ প্ৰত্যেক এক ফুটৰ অন্তৰে অন্তৰে কাঠৰ বীম সংযোগ কৰা হৈছে । এই বীমবোৰ ঘৰৰ বেৰবোৰৰ সৈতে সংলগ্ন হৈ আছে ৷ ওপৰৰ মহলাটো সম্পূৰ্ণ দেৱদাৰুৰ কাঠৰ । ছাদখন ধূসৰ ৰঙৰ শিলেৰে পকী কৰা হৈছে ৷
ঘৰৰ প্ৰথম মহলাৰ তলৰ স্তৰটোৰ পৰা চাৰি-পাঁচ ফুট তলত এটা কোঠা আছে, য’ত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ প্ৰথম মহলাৰ পৰা কাঠৰ চিৰিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । এই কোঠাটো শস্যৰ ভঁৰাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷ এইবোৰ হৈছে বাজৰা বা মোটা শস্য, যিবোৰ এসময়ত মূলতঃ উত্তৰাখণ্ডত খেতি কৰা হৈছিল । আজিকালি বিশ্বজুৰি ইয়াৰ চাহিদা আছে ।
সৰু সৰু কাঠৰ দুৱাৰৰ ৰহস্য
২০০ বছৰীয়া এই ঘৰটোৰ আন এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ’ল যে ইয়াৰ প্ৰতিখন দুৱাৰ যথেষ্ট সৰু । প্ৰতিটো মহলাত বহল কাঠৰ চিৰিৰ ব্যৱস্থা আছে ৷ বাহিৰৰ পৰা ৰ’দ-বতাহ চলাচল হ’ব আৰু পোহৰ পৰিব পৰাকৈ ওপৰৰ মহলাত সৰু সৰু খিৰিকীৰ ব্যৱস্থা আছে । অট্টালিকা দুটাৰ গৰাকীয়ে সৰু সৰু দুৱাৰবোৰৰ আচল কাৰণৰ কথা ব্যাখ্যা কৰে ।
শ্যাম সিং নামৰ ঘৰটোৰ গৰাকীয়ে এনেদৰে কয়, ‘‘সেই সময়ত ঘৰবোৰত আছিল চোৰৰ ভয় । কোনোবাই ঘৰত অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে মূৰ তল কৰি সোমাব লাগে, যাৰ বাবে তাক কৰায়ত্ত কৰাটো সহজ হৈ পৰে ৷’’
ইতিহাস বিশেষজ্ঞ শ্ৰীচন্দই কাঠৰ অট্টালিকাটো সংৰক্ষণৰ দাবী জনায়
ঘৰটোৰ প্ৰথম মহলাত শস্য ৰখাৰ বাবে কাঠৰ ভঁৰাল আছে । ভঁৰালঘৰটোত কেইবাটাও সুকীয়া সুকীয়া ভাগ আছে, প্ৰতিটোতে বেলেগ বেলেগ শস্য থাকে । দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় মহলাটো পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ বাসস্থানৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ।
বুৰঞ্জীবিদ শ্ৰীচন্দ শৰ্মাই কথাটো এনেদৰে ব্যাখ্যা কৰিছে, ‘‘এই পুৰণি ঘৰবোৰৰ কাঠৰ কাম আৰু আকৃতিয়ে দীৰ্ঘদিনীয়া গৰম, ঠাণ্ডা আৰু ভূমিকম্পৰ পৰা লোকসকলক ৰক্ষা কৰিছে । ইয়াৰ পিছতো সেইবোৰ অক্ষত অৱস্থাত আছে । কিন্তু শেহতীয়া বছৰবোৰত জৌনছাৰ-বোৱাৰ অঞ্চলৰ কাঠৰ ঘৰবোৰত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা দেখা গৈছে । সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ এই ঘৰবোৰত ধোঁৱাবিহীন চৌকা আৰু পৃথক পাকঘৰ থকা প্ৰয়োজন ৷ উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে এনে ঘৰবোৰক ঐতিহ্যৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে । এই দেৱদাৰুৰে নিৰ্মিত কাঠৰ ঘৰবোৰ সময়মতে সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ।’’
শ্ৰীচন্দ শৰ্মাই লগতে কয় যে ক্ৰমান্বয়ে মানুহে চিমেণ্ট আৰু ইটাৰে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । কিছুমানে পুৰণি ঘৰবোৰো মেৰামতি বা পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছে ৷ নতুন ঘৰবোৰত অত্যাৱশ্যকীয় সুবিধা আছে ।’’
বৰষুণ আৰু ভূমিকম্পৰ মাজতো ২০০ বছৰ ধৰি অক্ষত অৱস্থাত আছে এই কাঠৰ অট্টালিকা
জৌনছাৰ বাৱাৰৰ চান্দৌ গাঁৱৰ বাসিন্দা গজেন্দ্ৰ সিঙে এনেদৰে কয়, ‘‘পাঁচটা প্ৰজন্মৰ পৰাই তেওঁলোক এই ঘৰটোৰ গৰাকী । পূৰ্বপুৰুষসকলে কয় যে ইয়াক দেৱদাৰু আৰু শিলৰ সহায়ত দুবছৰৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । কাঠৰ ঘৰবোৰ বহুদিনলৈকে থাকে আৰু ভূমিকম্পৰ প্ৰতিৰোধীও । আমিও চিমেণ্টেৰে নতুন ঘৰ এটা সাজিছো । এতিয়া আনকি কাঠৰ অভাৱ । চিমেণ্ট আৰু ইটাৰে ঘৰ সাজিছে মানুহে । কিন্তু ইটা-চিমেণ্টৰ ঘৰটো অতি সোনকালে মেৰামতিৰ প্ৰয়োজন হ’ব ।’’
প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি সংৰক্ষিত এক সম্পত্তি
শ্যাম সিঙে কয়, ‘‘আমি আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ ঐতিহ্য সংৰক্ষণ কৰি আছো । আজিৰ সময়ত এনে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰি ।’’ মন কৰিবলগীয়া যে ডেৰাডুন জিলাৰ জৌনছাৰ বাৱাৰ অঞ্চলৰ চান্দৌ গাঁৱৰ বহু ঘৰ দেৱদাৰুৰ কাঠেৰে নিৰ্মিত । একাংশৰ বয়স ১৫০ বছৰ, একাংশৰ ১০০ বছৰ আৰু একাংশৰ ৫০-৭৫ বছৰ । স্থাপত্য আৰু নিৰ্মাণ শিল্পৰ এই ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ যোগ্য ।
আজিকালি কাঠৰ ঘৰবোৰত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা দেখা গৈছে
যোৱা বছৰৰ ৩১ জানুৱাৰীত ডেৰাডুন জিলাৰ চক্ৰতা অঞ্চলত অৱস্থিত গামৰি গাঁৱত ৭০ বছৰতকৈও অধিক পুৰণি দেৱদাৰুৰ কাঠেৰে নিৰ্মিত এটা অট্টালিকা অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হয় ৷ তিনিমহলীয়া এই ভৱনটো আছিল স্থাপত্য শিল্পৰ এক অনন্য নিদৰ্শন ।
