ETV Bharat / bharat

'১৯৮০ চনত ছোনিয়া গান্ধী ভাৰতীয় নাগৰিক নাছিল...তেন্তে কেনকৈ ভোটদান কৰিলে ?'-বিজেপিৰ অভিযোগ

ছোনিয়া গান্ধীয়ে ১৯৮০ চনত ভোটদান কৰা প্ৰসংগক লৈ বিজেপি মুখপাত্ৰ প্ৰদীপ ভাণ্ডাৰীৰ বাক্যবাণ ।

Theft of democracy bjps pradeep bhandari targets sonia gandhi over 1980 electoral roll entry
ছোনিয়া গান্ধীৰ নাগৰিকত্ব সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ প্ৰদীপ ভাণ্ডাৰীৰ সংবাদমেল (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 22, 2026 at 10:47 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ তথা ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ সমন্বয়ক প্ৰদীপ ভাণ্ডাৰীয়ে মঙলবাৰে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীৰ ওপৰত তীব্ৰ আক্ৰমণ চলাই । তেওঁ কয় যে, ছোনিয়া গান্ধীয়ে অহৰহ 'ভোট চুৰি'ৰ কথা কয়, য'ত তেওঁ নিজেই 'গণতন্ত্ৰৰ চুৰি'ত সহযোগী ।

ভোটদান কৰিবলৈ নাগৰিকতা অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়

ৰাউজ এভিনিউ সাংসদ বিধায়ক গোচৰৰ বিশেষ আদালতে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ পঞ্জীয়ন অস্বীকাৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ বাতিল কৰাৰ পিছত বিজেপিৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে এই বক্তব্য প্ৰকাশ কৰে । এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ভাণ্ডাৰীয়ে কয় যে ভাৰতত ভোটাধিকাৰ লাভ কৰিবলৈ নাগৰিকতা অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় ।

ছোনিয়া গান্ধীক ভোটদানৰ অনুমতি কেনেকৈ দিয়া হ'ল ?

তেওঁ কয় যে ভাৰতীয় সংবিধানত ভোট দিবলৈ হ’লে এজন ব্যক্তি ভাৰতীয় নাগৰিক হ’ব লাগিব বুলি উল্লেখ আছে । ছোনিয়া গান্ধীক কেনেদৰে ভোটদানৰ অনুমতি দিয়া হ’ল সেই সন্দৰ্ভতো তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।

১৯৮০ চনত ছোনিয়া গান্ধী ভাৰতীয় নাগৰিক নাছিল

প্ৰদীপ ভাণ্ডাৰীয়ে ১৯৮০ চনত ছোনিয়া গান্ধী ভাৰতীয় নাগৰিক নাছিল নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰে । ১৯৮০ চনত আদালতত এখন আবেদন দাখিল কৰা হৈছিল যে ছোনিয়া গান্ধী ভাৰতীয় নাগৰিক নোহোৱাকৈ কি ভিত্তিত ভোট দিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছিল ? তেওঁ নথি-পত্ৰ জালিয়াতি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল নেকি বুলি ভাণ্ডাৰীয়ে প্ৰশ্ন কৰে ।

আদালতৰ মতে, ঘটনাটোত অনুসন্ধান হ'ব লাগে

এই নিৰ্দেশৰ কথা উল্লেখ কৰি ভাণ্ডাৰীয়ে কয় যে আদালতৰ মতে বিষয়টোৰ তদন্ত হ’ব লাগে । বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে লগতে কয় যে আদালতে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে যে দণ্ডাধীশ আদালতে কোনো সজ্ঞানে কৰা অপৰাধৰ গোচৰ চলোৱাৰ প্ৰাথমিক কাম সম্পন্ন কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে ।

তেওঁ উল্লেখ কৰে যে সোমবাৰে দিল্লীৰ আদালতে দণ্ডাধীশ আদালতক কোনো সজ্ঞানে কৰা অপৰাধ সংঘটিত হৈছে নে নাই, তাৰ তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল । ভাণ্ডাৰীয়ে কয় যে যিগৰাকীয়ে 'ভোট চুৰি'ৰ কথা কৈছে তেওঁ 'গণতন্ত্ৰ চুৰি'ত জড়িত হৈ আছে ।

সংবাদমেলত তেওঁ কয় যে, "যদি আপুনি আদালতৰ পৰ্যবেক্ষণ চায়, তেন্তে ইয়াত কোৱা হৈছে যে গোচৰ খাৰিজ কৰা দণ্ডাধীশ আদালতে কোনো সজ্ঞানে কৰা অপৰাধ প্ৰকাশ কৰাৰ মূল কৰ্তব্য পালন কৰা নাছিল । আদালতে এইটোও বিশ্বাস কৰে যে তদন্ত কৰা উচিত ।"

অভিযোগ বাতিল কৰাৰ সমালোচনা

ইয়াৰ পূৰ্বে সোমবাৰে আদালতে কেৱল পৰীক্ষা নকৰা ফটোকপি জমা দিয়াৰ ভিত্তিত অভিযোগ খাৰিজ কৰাক সমালোচনা কৰে । ইয়াত কোৱা হৈছে যে অভিযোগটো 'অসত্যাপিত ৰেকৰ্ড'ৰ ফটোকপিৰ ভিত্তিত ভিত্তিহীন দাবী হিচাপে খাৰিজ কৰা হৈছে ।

ভোটাৰ তালিকাখন কেৱল ভাৰতীয় নাগৰিকৰ বাবেহে বুলি উল্লেখ কৰি আদালতে ১৯৮৩ চনৰ এপ্ৰিল মাহত ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ কৰাৰ পূৰ্বে ১৯৮০ চনত নতুন দিল্লীৰ ছফদাৰজং ৰোড বুলি ঠিকনাৰে ১৯৮৩ চনৰ নিৰ্বাচনী তালিকাত গান্ধীৰ নাম উল্লেখ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

"ৰিভিজনেল আদালতে দণ্ডাধীশ আদালতৰ ভূমিকা দখল কৰিব নোৱাৰে । বিষয়টো তদন্ত কৰি নতুনকৈ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় । আদালতে সংশ্লিষ্ট আৰক্ষী বিষয়াৰ পৰা ষ্টেটাছ ৰিপ'ৰ্টৰ আহ্বান জনাব আৰু সংশ্লিষ্ট আৰক্ষী বিষয়াৰ শুনানিৰ পিছত, স্পিকিং অৰ্ডাৰ প্ৰদান কৰিব ।"

ৰিভিজনেল আদালতে দণ্ডাধীশৰ কৰ্তব্য গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে বুলি স্পষ্ট কৰি বিশেষ ন্যায়াধীশে নিম্ন আদালতক শৃংখলাবদ্ধভাৱে গোচৰটো পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । এতিয়া এই গোচৰটো ৰাউজ এভিনিউৰ দণ্ডাধীশ আদালতলৈ ঘূৰি আহিছে, যিয়ে ২৯ ছেপ্টেম্বৰত যুক্তিসংগত আদেশ প্ৰদান কৰাৰ পূৰ্বে আৰক্ষীৰ মৰ্যাদাৰ প্ৰতিবেদন বিচাৰিব ।

লগতে পঢ়ক: ভোটাধিকাৰ সন্দৰ্ভত তদন্তৰ সন্মুখীন হ’ব নেকি ছোনিয়া গান্ধী ! আদালতত নতুন মেৰপাক

১০ নৱেম্বৰত উন্মোচন হ'ব ছোনিয়া গান্ধীৰ আত্মজীৱনী

TAGGED:

SONIA GANDHI
ছোনিয়া গান্ধী
ভোটাধিকাৰ
প্ৰদীপ ভাণ্ডাৰী
BJP TARGETS SONIA GANDHI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.