নিস্ক্ৰিয় কৰো বুলিয়েই কৰিব নোৱাৰি মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক : উচ্চতম ন্যায়ালয়

নিস্ক্ৰিয় কৰো বুলিয়েই কৰিব নোৱাৰি মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক : উচ্চতম ন্যায়ালয়
মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক যি আইনী সুৰক্ষা দিয়া হৈছে, সেয়া আনকি ন্যায়াধীশসকলৰো নাই ।
Published : October 5, 2026 at 4:53 PM IST|
Updated : October 5, 2026 at 5:00 PM IST
নতুন দিল্লী: উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগলৈ জাননী জাৰি কৰিছে । মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে আন দুজন নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ সন্মতি নোলোৱাকৈ কিছুমান সিদ্ধান্ত একপক্ষীয়ভাৱে লোৱা বুলি আদালতত দাখিল কৰা এখন আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণৰ পিছতেই উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই জাননী জাৰি কৰে ।
দেশৰ সৰ্বোচ্চ আদালতখনে আইনগতভাৱে শুদ্ধ নোহোৱা বুলি প্ৰমাণিত হোৱা মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তই গ্ৰহণ কৰা যিকোনো সিদ্ধান্তই নাকচ বা বাতিল কৰা হ’ব বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে ।
Supreme Court begins hearing pleas against Election Commission of India concerning the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls. A plea challenges the manner in which the ECI is functioning, alleging that powers vested in the poll panel as a multi-member constitutional body are being exercised without following the collective decision-making mechanism mandated by law.— ANI (@ANI) October 5, 2026
অন্তৱৰ্তীকালীন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিবলৈ অস্বীকাৰ
অৱেশ্যে এই জাননী জাৰি কৰিলেও উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক কোনো সিদ্ধান্ত লোৱাত বাধা দিবলৈ কোনোধৰণৰ অন্তৱৰ্তীকালীন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে । এই আবেদনখনৰ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি নোহোৱালৈকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কোনো অন্তৱৰ্তীকালীন নিৰ্দেশনা জাৰি নকৰে বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে ।
ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত, ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচী আৰু ভি মোহনাৰ এখন বিচাৰপীঠে কয় যে তেওঁলোকে আইনত সন্নিৱিষ্ট আইনী সুৰক্ষা ধাৰা পৰীক্ষা কৰিব পাৰে । কিয়নো এনে ধাৰাই মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তগৰাকীক কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ পিছতো সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে ।
The petition seeks suspension and prosecution of Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar over SIR decisions allegedly taken unilaterally. Senior advocate Vikas Singh appearing for one of the petitioners says as an interim order he seeks suspension CEC saying that credibility of ECI so undermined that every citizen feeling unsafe.— ANI (@ANI) October 5, 2026
এই বিচাৰপীঠে কয়, "আমি সকলোবোৰ সিদ্ধান্ত পৰীক্ষা কৰিম । যদি কোনো সিদ্ধান্ত আইনসন্মতভাৱে গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আমি সেয়া বাতিল কৰিম । আপুনি আদালতৰ ক্ষমতাৰ বিষয়ে জ্ঞাত ।" বিচাৰপীঠখনে লগতে আঙুলিয়াই দিয়ে যে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক যি আইনী সুৰক্ষা দিয়া হৈছে, সেয়া আনকি ন্যায়াধীশসকলৰো নাই ।
আবেদনকাৰী ৰাকেশ কুমাৰ সিঙৰ হৈ হাজিৰ হোৱা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা বিকাশ সিঙে জ্ঞানেশ কুমাৰক পৰৱৰ্তী কোনো সিদ্ধান্ত লোৱাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিবলৈ আদালতে অন্তৱৰ্তীকালীন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিবলৈ আবেদন জনাইছিল । ইয়াৰ পিছতেই বিচাৰপীঠখনে এইদৰে কয় ।
জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা সিঙে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তগৰাকীক নিলম্বন কৰিবলৈ আবেদন জনাইছিল । দেশৰ নাগৰিকে ভোটাধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত অসুৰক্ষিত অনুভৱ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তগৰাকীৰ নিলম্বনৰ বাবে আবেদন জনায় ।
বিচাৰপীঠখনে অধিবক্তা শৈলেন্দ্ৰ মণি ত্ৰিপাঠীয়ে দাখিল কৰা এখন সংলগ্ন আবেদনৰ ওপৰতো জাননী জাৰি কৰে । এই আবেদনখন সিঙৰ আবেদনৰ সৈতে সংলগ্ন কৰা হয় । এই প্ৰসংগত বিচাৰপীঠখনে এইবুলি কয় যে যদি মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক নিলম্বন কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰ্যকলাপ স্তব্ধ হৈ পৰিব ।
বিচাৰপীঠখনে কয়, "কোনে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব ? সাংবিধানিক আদেশ অনুসৰিয়েই নিৰ্বাচন আয়োগে কাৰ্য সম্পাদন কৰিব লাগিব ।" অধিবক্তা সিঙে দুগৰাকী নিৰ্বাচন আয়ুক্তই কাৰ্যভাৰ চলাই নিব পাৰে বুলি যুক্তি আগবঢ়াইছিল । আনহাতে বিচাৰপীঠখনে এই যুক্তিৰ উত্তৰত কয় যে কোনো নিৰ্দেশ জাৰি কৰাৰ পূৰ্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ মতামত ল'ব লাগিব ।
বিচাৰপীঠখনে একপক্ষীয়ভাৱে কোনো আদেশ জাৰি কৰিব নোৱাৰে বুলি উল্লেখ কৰি কয় যে নিৰ্বাচন আয়োগে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তসমূহ পৰ্যালোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে ।
মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ একপক্ষীয় সিদ্ধান্তৰ বাবে ভোটাৰ তালিকাখনেই ত্ৰুটিপূৰ্ণ হোৱা বুলি সিঙে দাবী কৰাত ন্যায়াধীশ বাগচীয়ে প্ৰশ্ন কৰে যে বিপক্ষৰ শুনানি গ্ৰহণ নকৰাকৈ কেৱল এটা পক্ষৰ উপস্থিতিত আদালতে এনে আদেশ জাৰি কৰিব পাৰিবনে ?
ন্যায়াধীশ বাগচীয়ে কয়, "যদি দেখা যায় যে কোনো সিদ্ধান্ত সৰ্বসন্মতভাৱে গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল, তেতিয়াহ'লে আমি সেই সিদ্ধান্তসমূহৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিম । সেই সিদ্ধান্তক ক্ষমতা-বহিৰ্ভূত বুলি ঘোষণা কৰিম; কিন্তু আমি একপক্ষীয়ভাৱে এই সিদ্ধান্তলৈ আহিব নোৱাৰো যে সকলো সিদ্ধান্তই এজনেই গ্ৰহণ কৰিছিল । আমি আশা কৰো যে তেওঁলোকে এক স্পষ্ট আৰু স্বচ্ছ পদ্ধতিৰে ইয়াৰ উত্তৰ দিব ।"
আদালতে কেৱল বাতৰি কাকতৰ খবৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কোনো ৰায় বা নিৰ্দেশ দিব নোৱাৰে বুলি উল্লেখ কৰি বিচাৰপীঠখনে কয় যে ইয়াৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আনুষ্ঠানিক উত্তৰ পৰীক্ষা কৰাটো প্ৰয়োজনীয় ।
দুগৰাকী আয়ুক্তই উত্থাপন কৰা আপত্তি সন্দৰ্ভত সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈ নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰিছে যে যিকোনো প্ৰতিষ্ঠানতে সন্মিলিত আলোচনাৰ সময়ত বিভিন্ন মতামত বা পৰ্যবেক্ষণ হোৱাটো এক সাধাৰণ কথা । আয়োগে জাৰি কৰা প্ৰতিটো নিৰ্দেশতে সম্পূৰ্ণ আইনী বৈধতা আছে আৰু সেইবোৰ নিৰ্ধাৰিত নিয়ম তথা আইনী প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰিয়েই সম্পন্ন হৈছে ।
বিচাৰপীঠে সিঙৰ আবেদনৰ ভিত্তিত নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ জাননী জাৰি কৰিছে । বিচাৰপীঠখনে তেওঁলোকৰ উত্তৰত সকলো প্ৰাসংগিক তথ্য দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।
লগতে পঢ়ক:লাখ লাখ ভাৰতীয়ক ভোটাধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো স্বেচ্ছাচাৰী: ন্যায়াধীশ উজ্জ্বল ভূঞা
শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুখ্য আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ, ২০ বছৰৰ পুৰণি ফাইল খুলিছে চৰকাৰে
জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত ১০ অক্টোবৰত যন্তৰ-মন্তৰত চিজেপিৰ প্ৰতিবাদ