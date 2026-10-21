চিজেপিৰ আশুতোষ-সৌৰভক জামিন, নতুন দিল্লীৰ কনাট প্লেচ থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চলৈ হস্তান্তৰ
জামিন পালে চিজেপিৰ ছাত্ৰ নেতা আশুতোষ ৰাংকা আৰু সৌৰভ দাসে, কিন্তু আঁতৰা নাই তেওঁলোকৰ আইনী বিপদ !
By ANI
Published : October 21, 2026 at 7:15 PM IST
নতুন দিল্লী : অৱশেষত জামিন পালে চিজেপিৰ দুই নেতা আশুতোষ ৰাংকা আৰু সৌৰভ দাসে ৷ বুধবাৰে আশুতোষ ৰাংকা আৰু সৌৰভ দাসক বিশেষ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশে জামিন প্ৰদান কৰে ৷ ইফালে আৰক্ষীয়ে জামিনৰ বিৰোধিতাৰে দুয়োগৰাকী নেতাক পুনৰ তিনিদিনৰ ন্যায়িক জিম্মাত বিচাৰিছিল ৷ কিন্তু বিশেষ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশে দুয়োগৰাকী নেতাক জামিন প্ৰদান কৰে ৷
কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আশুতোষ, সৌৰভক ?
উল্লেখ্য যে, এছআইআৰ আৰু দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে প্ৰশাসনে নিষিদ্ধ কৰা স্থান যন্তৰ-মন্তৰত চিজেপিৰ দুয়ো নেতাই বলপূৰ্বকভাৱে প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰিছিল ৷ তাৰ পাছতে ১৩ অক্টোবৰত আশুতোষ ৰাংকা, সৌৰভ দাস আৰু অন্যান্য চিজেপিৰ সদস্যসকল যন্তৰ-মন্তৰৰ সমীপৰ পৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল ৷
পৰৱৰ্তী সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে ১৪ অক্টোবৰত তেওঁলোকক বিশেষ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশৰ আগত হাজিৰ কৰোৱাই আৰু আদালতে দুয়োকে পাঁচদিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল ৷ প্ৰথমটো ন্যায়িক জিম্মা শেষ হোৱাৰ পাছত ১৯ অক্টোবৰত বিশেষ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশে তেওঁলোকক পুনৰ দুদিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল ৷ বুধবাৰে ম্যাদ ওকলি যোৱাৰ পাছত বিশেষ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশে দুয়োগৰাকী নেতাক জামিন প্ৰদান কৰিছে ৷
উল্লেখ্য যে, বিশেষ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশে জামিন প্ৰদান কৰাৰ পূৰ্বে চিজেপিৰ দুই নেতাদ্বয় দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল ৷ বুধবাৰে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা আবেদনৰ সন্দৰ্ভত বুধবাৰে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল ৷ কিন্তু তেওঁলোকে সংবিধানৰ যিটো ধাৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ত দ্বাৰস্থ হৈছিল সেয়া গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ সুব্ৰমণিয়াম প্ৰসাদৰ আদালতে উল্লেখ কৰিছিল ৷
Delhi: The SEM Court has ordered the release of CJP leaders Saurav Das and Ashutosh Ranka. They were produced before the SEM Court after 2 days of judicial custody. https://t.co/jEakL8FlOe— ANI (@ANI) October 21, 2026
আশুতোষ, সৌৰভৰ বিৰুদ্ধে আন এক গোচৰ :
আনহাতে, আশুতোষ ৰাংকা আৰু সৌৰভ দাসৰ বিৰুদ্ধে নতুন দিল্লীৰ কনাট প্লেচ থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰটোও মঙলবাৰে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চলৈ হস্তান্তৰ কৰিছে ।
জানিব পৰা মতে, ৰাংকা আৰু দাসৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ২২৩এ (ৰাজহুৱা কৰ্মচাৰীয়ে যথাযথভাৱে জাৰি কৰা আদেশ অমান্য), ৩৩২ (অপৰাধৰ উদ্দেশ্যৰে কোনো ঠাইত অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ) আৰু ৬১(২) (অপৰাধমূলক ষড়যন্ত্ৰ) ধাৰাত কনাট প্লেচ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক:তোমালোক কিহৰ Gen Z ? বয়সেতো নকয় : আদালতৰ ধমকত আবেদন প্ৰত্যাহাৰ আশুতোষ-সৌৰভৰ