ৰাইজৰ ৰোষত টিএমচিৰ সাংসদ অভিষেক বেনাৰ্জী, হেলমেট পিন্ধি প্ৰাণ ৰক্ষা
ক্ষোভিত জনতাই দলিয়ালে কণী, ইটা, জোতা ৷ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদৰ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা ৷ নিৰ্বাচনত হিংসাৰ বলি হোৱা তৃণমূল কৰ্মীৰ ঘৰলৈ গৈছিল অভিষেক বেনাৰ্জী ৷
By PTI
Published : May 30, 2026 at 6:46 PM IST
কলকাতা : নিৰ্বাচন শেষ হ'ল যদিও পশ্চিমবংগত হিংসাত্মক পৰিস্থিতি শেষ হোৱা নাই ৷ এইবাৰ ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল টিএমচিৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বেনাৰ্জী ৷ ঘটনা অনুসৰি, নিৰ্বাচনত হিংসাৰ বলি হোৱা তৃণমূল কৰ্মীৰ ঘৰলৈ শনিবাৰে গৈছিল সাংসদ বেনাৰ্জী ৷
সেই সময়তে একাংশ উত্তেজিত লোকে সাংসদগৰাকীক আক্ৰমণ কৰে ৷ উত্তেজিত লোকসকলে সাংসদগৰাকীলৈ লক্ষ্য কৰি কণী, ইটা আৰু জোতা দলিয়াই দিয়াৰ লগতে সাংসদগৰাকীৰ চোলা ফালি দিয়ে ৷
VIDEO | South 24 Parganas, West Bengal: TMC MP Abhishek Banerjee manhandled, called 'Bangladeshi'; pelted with stones and eggs by Sonarpur residents.— Press Trust of India (@PTI_News) May 30, 2026
Banerjee says, " it's bjp govt-sponsored, will move court; no police personnel present despite repeated reminder."
(full video…
উল্লেখ্য যে, নিৰ্বাচনৰ সময়ত হিংসাৰ বলি হোৱা সোণাৰপুৰৰ কামৰাবাদ অঞ্চলৰ ৯ নং ৱাৰ্ডৰ টিএমচি কৰ্মীৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ সময়তে সাংসদ অভিষেকক উত্তেজিত লোকে আক্ৰমণ কৰে ৷ যাৰ বাবে সুৰক্ষাৰ বাবে ক্ৰিকেট খেলত ব্য়ৱহাৰ হোৱা হেলমেট পিন্ধিব লগা হ'ল ৷ ইফালে নিৰাপত্তৰক্ষীয়ে উত্তেজিত লোকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে । কিন্তু পৰিস্থিতি অধিক ভয়াৱহৰ দিশে গতি কৰাত ঘটনাস্থলীত সেনা মোতায়েন কৰিব লগা হয় ৷
ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত অভিষেকে কয়, "আৰক্ষীক বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনোৱাৰ পিছতো মই কোনো সহায় নাপালো । এয়াই বিজেপিৰ সংস্কৃতি। তেওঁলোকে আমাক হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছে ৷ মোৰ মৃতদেহ ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ব লাগে । মই এই ঠাই এৰি নাযাও । সেনা বাহিনী নহালৈকে মই নাযাও ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ভুক্তভোগী পৰিয়ালে বাৰে বাৰে মোক পুৱা আহিবলৈ মানা কৰিছিল ৷ মই জানিছিলো যে ইয়াত মোক আক্ৰমণ কৰা হ'ব। ইমান ভয় কিয় ? ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ, গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ, ইমান ভয় কিয় ? মই আইনৰ কাষ চাপিম । আমি সকলো ফুটেজ লৈ আদালতলৈ যাম।"
ইফালে অভিষেকৰ প্ৰত্যুত্তৰত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি চৌমিক ভট্টাচাৰ্যই কয়, "এই বিষয় বিজেপি লগত জৰিত নহয় । অহংকাৰী মানুহক চিৰদিনৰ বাবে সহ্য কৰা নহ'ব আৰু এই নিৰ্বাচন তাৰ প্ৰমাণ । জনতা কিছু ক্ষোভ থাকিব পাৰে, কিন্তু সভ্য সমাজত এনে কাৰ্য বাঞ্ছনীয় নহয় । ইয়াৰ লগত বিজেপিৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই ।"
Strongly condemn the shocking attack on MP Shri Abhishek Banerjee in Sonarpur, as he went to meet the families affected by post-poll violence in the state.— Mallikarjun Kharge (@kharge) May 30, 2026
The deliberate lack of adequate police protection for a prominent Opposition leader speaks volumes about the BJP’s…
সাংসদ বেনাৰ্জীৰ ওপৰত চলোৱা আক্ৰমণৰ ঘটনাক নিন্দা প্ৰকাশ কৰি কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেয়ে এক্সত কয়,"এই ঘটনাক তীব্ৰ নিন্দা প্ৰাকশ কৰিছো ৷ এজন বিৰোধী নেতাক এইদৰে কৰা আক্ৰমণে বিজেপিৰ আচল স্বৰূপটো ওলাই পৰিছে ৷ পশ্চিম বংগ চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সকলো বিৰোধী নেতাৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰিব লাগিব আৰু এনে আক্ৰমণ ৰুধৰ বাবে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ ল’ব লাগিব ৷ ৰাজনৈতিক মতানৈক্যই কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ হিংসাক ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে ৷
बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता श्री अभिषेक बनर्जी जी के ऊपर जानलेवा हमला करवाकर बंगाल की अराजक भाजपा सरकार ने साबित कर दिया है कि भाजपा नफ़रत भरी नकारात्मक हिंसक राजनीति के सिवा और कुछ नहीं कर सकती है। इतने संवेदनशील वातावरण में भी पुलिस की व्यवस्था न होना एक बड़ी…— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) May 30, 2026
পশ্চিমবংগত টিএমচিৰ সাংসদৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলোৱা ঘটনাক নিন্দা কৰিছে সমাজবাদী নেতা অখিলেশ যাদৱেও ৷
