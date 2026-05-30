ৰাইজৰ ৰোষত টিএমচিৰ সাংসদ অভিষেক বেনাৰ্জী, হেলমেট পিন্ধি প্ৰাণ ৰক্ষা

ক্ষোভিত জনতাই দলিয়ালে কণী, ইটা, জোতা ৷ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদৰ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা ৷ নিৰ্বাচনত হিংসাৰ বলি হোৱা তৃণমূল কৰ্মীৰ ঘৰলৈ গৈছিল অভিষেক বেনাৰ্জী ৷

ৰাইজৰ ৰোষত টিএমচিৰ সাংসদ অভিষেক বেনাৰ্জী (ETV Bharat)
By PTI

Published : May 30, 2026 at 6:46 PM IST

কলকাতা : নিৰ্বাচন শেষ হ'ল যদিও পশ্চিমবংগত হিংসাত্মক পৰিস্থিতি শেষ হোৱা নাই ৷ এইবাৰ ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল টিএমচিৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বেনাৰ্জী ৷ ঘটনা অনুসৰি, নিৰ্বাচনত হিংসাৰ বলি হোৱা তৃণমূল কৰ্মীৰ ঘৰলৈ শনিবাৰে গৈছিল সাংসদ বেনাৰ্জী ৷

সেই সময়তে একাংশ উত্তেজিত লোকে সাংসদগৰাকীক আক্ৰমণ কৰে ৷ উত্তেজিত লোকসকলে সাংসদগৰাকীলৈ লক্ষ্য কৰি কণী, ইটা আৰু জোতা দলিয়াই দিয়াৰ লগতে সাংসদগৰাকীৰ চোলা ফালি দিয়ে ৷

উল্লেখ্য যে, নিৰ্বাচনৰ সময়ত হিংসাৰ বলি হোৱা সোণাৰপুৰৰ কামৰাবাদ অঞ্চলৰ ৯ নং ৱাৰ্ডৰ টিএমচি কৰ্মীৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ সময়তে সাংসদ অভিষেকক উত্তেজিত লোকে আক্ৰমণ কৰে ৷ যাৰ বাবে সুৰক্ষাৰ বাবে ক্ৰিকেট খেলত ব্য়ৱহাৰ হোৱা হেলমেট পিন্ধিব লগা হ'ল ৷ ইফালে নিৰাপত্তৰক্ষীয়ে উত্তেজিত লোকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে । কিন্তু পৰিস্থিতি অধিক ভয়াৱহৰ দিশে গতি কৰাত ঘটনাস্থলীত সেনা মোতায়েন কৰিব লগা হয় ৷

ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত অভিষেকে কয়, "আৰক্ষীক বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনোৱাৰ পিছতো মই কোনো সহায় নাপালো । এয়াই বিজেপিৰ সংস্কৃতি। তেওঁলোকে আমাক হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছে ৷ মোৰ মৃতদেহ ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ব লাগে । মই এই ঠাই এৰি নাযাও । সেনা বাহিনী নহালৈকে মই নাযাও ।"

তেওঁ লগতে কয়, "ভুক্তভোগী পৰিয়ালে বাৰে বাৰে মোক পুৱা আহিবলৈ মানা কৰিছিল ৷ মই জানিছিলো যে ইয়াত মোক আক্ৰমণ কৰা হ'ব। ইমান ভয় কিয় ? ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ, গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ, ইমান ভয় কিয় ? মই আইনৰ কাষ চাপিম । আমি সকলো ফুটেজ লৈ আদালতলৈ যাম।"

ইফালে অভিষেকৰ প্ৰত্যুত্তৰত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি চৌমিক ভট্টাচাৰ্যই কয়, "এই বিষয় বিজেপি লগত জৰিত নহয় । অহংকাৰী মানুহক চিৰদিনৰ বাবে সহ্য কৰা নহ'ব আৰু এই নিৰ্বাচন তাৰ প্ৰমাণ । জনতা কিছু ক্ষোভ থাকিব পাৰে, কিন্তু সভ্য সমাজত এনে কাৰ্য বাঞ্ছনীয় নহয় । ইয়াৰ লগত বিজেপিৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই ।"

সাংসদ বেনাৰ্জীৰ ওপৰত চলোৱা আক্ৰমণৰ ঘটনাক নিন্দা প্ৰকাশ কৰি কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেয়ে এক্সত কয়,"এই ঘটনাক তীব্ৰ নিন্দা প্ৰাকশ কৰিছো ৷ এজন বিৰোধী নেতাক এইদৰে কৰা আক্ৰমণে বিজেপিৰ আচল স্বৰূপটো ওলাই পৰিছে ৷ পশ্চিম বংগ চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সকলো বিৰোধী নেতাৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰিব লাগিব আৰু এনে আক্ৰমণ ৰুধৰ বাবে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ ল’ব লাগিব ৷ ৰাজনৈতিক মতানৈক্যই কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ হিংসাক ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে ৷

পশ্চিমবংগত টিএমচিৰ সাংসদৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলোৱা ঘটনাক নিন্দা কৰিছে সমাজবাদী নেতা অখিলেশ যাদৱেও ৷

