ক্ৰমাত্ হ্ৰাস মেথোনৰ সংখ্যা, অৰুণাচল প্ৰদেশত সচেতন সমাজৰ বিশেষ পদক্ষেপ
অৰুণাচল প্ৰদেশত মেথোন সংৰক্ষণৰ বাবে ক্ষেত্ৰ বা অভয়াৰণ্য স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱ । প্ৰণৱ কুমাৰ দাসৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন...
Published : March 9, 2026 at 9:47 PM IST
তেজপুৰ : অৰুণাচল প্ৰদেশত সচেতন সমাজৰ এক বিশেষ পদক্ষেপ । ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন স্থানত পাহাৰৰ গৰু সদৃশ জন্তু, মেথোন সংৰক্ষণৰ বাবে নতুনকৈ এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । ৰাজ্যখনৰ বহু জিলাত মেথোনৰ সংখ্যা ক্ৰমে হ্ৰাস পোৱাৰ ফলতে সচেতন সমাজে এই ব্যৱস্থা হাতত লৈছে ।
মেথোনৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে Bos frontalis । মেথোন হৈছে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বনাঞ্চলীয়া পাহাৰীয়া অঞ্চলত পোৱা এটা গো-প্ৰজাতি । এই জন্তুটোৰ সৈতে নিচি, আপাটানি আদি আৰু গালো ইত্যাদি জনগোষ্ঠীৰ (Nyishi tribe, Adi tribe, Galo tribe Apatani tribe) সাংস্কৃতিক আৰু পৰম্পৰাগত সম্পৰ্ক জড়িত ।
বহুতে মেথোনক তেওঁলোকৰ সমাজত সমৃদ্ধি, মৰ্যাদা আৰু সামাজিক প্ৰতিপত্তিৰ প্ৰতীক হিচাপে বছৰ ধৰি গণ্য হৈ আহিছে । বহু ক্ষেত্ৰত এটা পৰিয়ালৰ মেথোনৰ সংখ্যা তেওঁলোকৰ আৰ্থিক স্থিতি আৰু সামাজিক মৰ্যাদাৰ পৰিচয় দিয়ে ।
আৰ্থিক মূল্যৰ উপৰিও মেথোনৰ জনজাতীয় সমাজত গুৰুত্বপূৰ্ণ সামাজিক ভূমিকা আছে । বিয়াৰ কন্যাদান, সমাজিক জৰিমনা, সমাজৰ ভিতৰত বিবাদ নিষ্পত্তি আৰু বিভিন্ন পৰম্পৰাগত লেনদেনত মেথোন ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।
- উৎসৱ-সংস্কৃতিৰ অন্যতম ভেঁটি :
অৰুণাচলৰ বহু জনজাতীয় উৎসৱৰ সৈতে মেথোন গভীৰভাৱে জড়িত । এই উৎসৱসমূহৰ মাজত আছে নেকুম ইলু, মপিন উৎসৱ ড্ৰী উৎসৱ লগতে চি দৈনি উৎসৱত মেথোনৰ উপস্থিতি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ধৰ্মীয় আৰু সামাজিক প্ৰতীক হিচাপে গণ্য কৰা হয় ।
- হ্ৰাসৰ মূল কাৰণ :
স্থানীয় সমাজ আৰু পৰ্যবেক্ষকসকলে মেথোনৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱাৰ পিচত কেইবাটাও কাৰণ উল্লেখ কৰিছে । ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণসমূহৰ ভিতৰত এটা হৈছে মেথোনৰ প্ৰাকৃতিক চৰণভূমি হ্ৰাস পোৱা । ভূমি ব্যৱহাৰৰ ধৰণ সলনি হোৱা, বাগিচা আৰু হৰ্টিকালচাৰ খণ্ডৰ বিকাশৰ লগতে জনবসতি বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত বনাঞ্চলৰ বহু অংশ সংকুচিত হৈ আহিছে ।
আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা হৈছে পুৰুষ আৰু মাইকী মেথোনৰ অনুপাত অসমতা । বহু ক্ষেত্ৰত উৎসৱ বা অনুষ্ঠানত ডাঙৰ আৰু পৰিপক্ক মতা মেথোন বধ কৰা হয় বা বজাৰত বিক্ৰী কৰা হয় । ফলত প্ৰজননৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় শক্তিশালী মতা মেথোনৰ সংখ্যা কমি আহিছে ।
পূৰ্বতে এটা সুস্থ মাইকী মেথোনে জীৱনকালত প্ৰায় ১০ৰ পৰা ১২টা পোৱালি জন্ম দিব পাৰিছিল । কিন্তু এতিয়া সেই সংখ্যা প্ৰায় চাৰি বা পাঁচটালৈ নামি আহিছে । ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে পৰিপক্ক প্ৰজননক্ষম মতা মেথোনৰ অভাৱ ।
বিশেষজ্ঞসকলে আৰু এটা উদ্বেগজনক দিশো উল্লেখ কৰিছে । কিছু অঞ্চলত মতা মেথোনৰ অভাৱৰ বাবে মেথোনে গৰুৰ সৈতে প্ৰজনন আৰম্ভ কৰিছে । ইয়াৰ ফলত মেথোনৰ মৌলিক জেনেটিক বৈশিষ্ট্য ধীৰে ধীৰে নষ্ট হোৱাৰ আশংকা দেখা দিছে । লগতে একে অঞ্চলত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ জেনেটিক গোটৰ মাজত প্ৰজনন হ’লে ৰোগ সহজে বিস্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনাও বৃদ্ধি পাইছে ।
- দায়িত্বশীল ব্যৱহাৰৰ আহ্বান :
এই পৰিস্থিতিৰ মাজতে সমাজৰ বহু সচেতন ব্যক্তিয়ে পৰম্পৰা আৰু সংৰক্ষণৰ মাজত এক সুষম পথ গ্ৰহণৰ আহ্বান জনাইছে ।
বুন্তী তাও (Bunty Tao) এগৰাকী নিচি সম্প্ৰদায়ৰ (Nyishi tribe)ৰ এজন সচেতন সদস্য আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰেঞ্জ অফিচাৰ সংস্থাৰ সৈতে জড়িত এজন জ্যেষ্ঠ ৰেঞ্জ অফিচাৰ, তেওঁ মেথোন সংৰক্ষণ সন্দৰ্ভত জনসচেতনতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে ।
তেওঁৰ মতে, মেথোন সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰা উচিত নহয় । কিয়নো ইয়াৰ সৈতে বহু পৰম্পৰা আৰু সামাজিক অনুষ্ঠান জড়িত । কিন্তু ইয়াৰ সীমিত আৰু দায়িত্বশীল ব্যৱহাৰ অতি প্ৰয়োজনীয় ।
তেওঁ কয়, “অনেকে কয় মেথোন আমাৰ, আমি ইচ্ছা অনুসাৰে ব্যৱহাৰ কৰিম । কিন্তু যদি এইদৰে মেথোনৰ সংখ্যা কমি থাকিলে এদিন আমি মেথোনো হেৰুৱাম আৰু ইয়াৰ সৈতে জড়িত আমাৰ পৰম্পৰাও হেৰুৱাম ।”
তেওঁ আৰু কয় যে বৃহৎ অনুষ্ঠানত একাধিক মেথোন ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰতিকী ৰূপত এটা মেথোন ব্যৱহাৰ কৰাৰ ধাৰণা গ্ৰহণ কৰা উচিত ।
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নিচি এলাইট ছচাইটিৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক হৰি মাৰিঙে এই সন্দৰ্ভত কয়, "সম্পূৰ্ণ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা সম্ভৱ নহয়, কিন্তু কৰ্তৃপক্ষই এটা উপযুক্ত ব্যৱস্থা বা নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰি দৈনিক মেথোন খাদ্যৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে । কাৰণ মেথোন মূলতঃ জনজাতীয় লোকসকলৰ সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ আৰু তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ সৈতে গভীৰভাৱে জড়িত ।"
- মেথোন অভয়াৰণ্য স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱ :
মেথোন সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যখনত বিশেষ মেথোন সংৰক্ষণ ক্ষেত্ৰ বা অভয়াৰণ্য স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱো উত্থাপন হৈছে । এইধৰণৰ সংৰক্ষণ এলেকাই মেথোনৰ চৰণভূমি সংৰক্ষণ, প্ৰজননক্ষম মেথোন ৰক্ষা আৰু শুদ্ধ জেনেটিক বৈশিষ্ট্য বজাই ৰাখিবলৈ সহায় কৰিব পাৰে ।
সংৰক্ষণকামীসকলৰ মতে যদি আন বন্যপ্ৰাণীৰ বাবে অভয়াৰণ্য স্থাপন কৰা যায়, তেন্তে মেথোনৰ বাবেও তেনে সংৰক্ষণ এলেকা স্থাপন সম্ভৱ । চৰকাৰ আৰু সমাজৰ যৌথ প্ৰচেষ্টা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বন আৰু পৰিৱেশ বিভাগে ইতিমধ্যে কিছুমান অঞ্চল চিনাক্ত কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে, য’ত মেথোন সংৰক্ষণ আৰু প্ৰজনন ব্যৱস্থাপনা শক্তিশালী কৰিব পৰা যায় ।
লগতে সমাজক সুষম পশুধন বজাই ৰাখিবলৈ আৰু প্ৰজননক্ষম মতা মেথোন অধিক হত্যা নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । ইয়াৰ উপৰিও বিশেষকৈ নিচি অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত সমাজৰ ভিতৰতে জনসচেতনতা অভিযান ধীৰে ধীৰে বৃদ্ধি পাইছে ।
- ঐতিহ্য আৰু জীৱবৈচিত্ৰ্য ৰক্ষাৰ প্ৰয়োজন :
সংৰক্ষণ বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, মেথোন ৰক্ষা কৰা মানে কেৱল এটা জন্তু সংৰক্ষণ কৰা নহয়, বৰং উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বহু শতাব্দী পুৰণি জনজাতীয় সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাও সংৰক্ষণ কৰা । উন্নয়নৰ পথত আগবাঢ়ি থকা অৰুণাচলত সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা আৰু পৰিৱেশগত দায়িত্বৰ মাজত সঠিক সমন্বয় ৰক্ষা কৰাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে ।
এই যৌথ প্ৰচেষ্টা সফল হ’লে পাহাৰৰ এই গৌৰৱময় জন্তু মিথুন আগন্তুক বহু প্ৰজন্ম ধৰি অৰুণাচলৰ বনাঞ্চলত বিচৰণ কৰি থাকিব আৰু সমাজৰ পৰিচয় আৰু ঐতিহ্যৰ প্ৰতীক হিচাপে জীয়াই থাকিব ।