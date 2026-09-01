ETV Bharat / bharat

ভাৰতৰ ৭৪ শতাংশ জেন-জিয়ে নেতৃত্বতকৈ অধিক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে কৰ্মজীৱনৰ ভাৰসাম্যতাক

বিদেশত অধ্যয়নৰ কথা চিন্তা কৰা ৪৮ শতাংশ লোকে খৰচ, ভিছাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু অধ্যয়নৰ পিছত কামৰ অনিশ্চিত সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ প্ৰতিবেদনত ।

The No Cap Generation
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ANI)
author img

By PTI

Published : September 1, 2026 at 5:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: এক নতুন প্ৰতিবেদন অনুসৰি ভাৰতীয় জেন-জিৰ ৭৪ শতাংশই আনুষ্ঠানিক নেতৃত্বৰ পদবীতকৈ কৰ্ম-জীৱনৰ ভাৰসাম্যতাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে ৷ আনহাতে কমেও ৬৫ শতাংশই বিশ্বাস কৰে যে সফল কেৰিয়াৰৰ বাবে কাৰ্যবাহী নেতা হোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় ।

‘‘India’s Gen Z Outlook 2026: Recalculating Education, Ambition, and Success; The No Cap Generation" শীৰ্ষক প্ৰতিবেদনখন প্ৰকাশ কৰিছে বিখ্যাত শিক্ষা কোম্পানী এমেৰিটাছে । ইয়াৰ ভিত্তি হৈছে ভাৰতৰ প্ৰধান মেট্ৰ’ চহৰসমূহত জীৱনৰ তিনিটা পৰ্যায়—প্ৰাক কলেজ, পৰিৱৰ্তনশীল আৰু কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণি ৷ ১৫-২৮ বছৰ বয়সৰ ১,০১০ জন উত্তৰদাতাক ভিত্তি হিচাপে লৈ কৰা এক সমীক্ষা ।

ভিছাৰ অনিশ্চয়তা, বিদেশত বৃদ্ধি পোৱা খৰচ আৰু এআইৰ উত্থানৰ মাজত ভাৰতীয় যুৱক-যুৱতীসকলে কেনেকৈ উচ্চ শিক্ষা, দক্ষতা আৰু কেৰিয়াৰৰ পৰম্পৰাগত পথসমূহ পুনৰ মূল্যায়ন কৰি আছে সেই বিষয়ে পৰীক্ষা কৰা হৈছে ।

প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে, “যি প্ৰজন্মই তেওঁলোকৰ জীৱনত চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত হোৱা দেখিছে আৰু ভিছাৰ অনিশ্চয়তাই পৰিকল্পনা সলনি কৰা দেখিছে, তেওঁলোকে সঠিকভাৱে এই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে যে পৰম্পৰাগত কেৰিয়াৰৰ জখলা বগাই যোৱাটো নিৰাপদ নহয় ।’’

বিদেশত অধ্যয়নৰ পৰম্পৰাগত পথটো সলনি হৈ আহিছে, বিদেশত অধ্যয়নৰ কথা চিন্তা কৰা ৪৮ শতাংশ লোকে খৰচ, ভিছাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু অধ্যয়নৰ পিছত কামৰ অনিশ্চিত সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰি যোৱা এটা বছৰত তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ কমি আহিছে বুলি কয় । আমেৰিকাত এই সংখ্যা আটাইতকৈ বেছি হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে নতুন বিকল্পৰ উন্মেষ ঘটিছে ।

প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে, “প্ৰাক-কলেজৰ ৮৭ শতাংশ আৰু ৯২ শতাংশ পৰিৱৰ্তনশীল উত্তৰদাতাই ভাৰতত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰেংকিঙৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । ভিছাৰ অনিশ্চয়তাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ ৬৯ শতাংশ পৰিৱৰ্তনশীল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বিদেশলৈ যোৱাতকৈ ভাৰত ভিত্তিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰম পছন্দ কৰে ।”

ইয়াত আৰু কোৱা হৈছে, "অন-কেম্পাছ এতিয়াও প্ৰাথমিক কেন্দ্ৰবিন্দু, কিন্তু পাথৱে’ মডেল, যিয়ে ভাৰত ভিত্তিক অধ্যয়নৰ সৈতে কিছুমান হোম-কেম্পাছ এক্সপ'জাৰ বা এটা ছেমিষ্টাৰ সলনিৰ সংমিশ্ৰণ ঘটায়, সেইবোৰেই হৈছে আটাইতকৈ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা পছন্দ । প্ৰি-কলেজ (২৭ শতাংশ) আৰু পৰিৱৰ্তনশীল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী (৩৯ শতাংশ)ৰ মাজত আগ্ৰহ ১২ পইণ্ট বৃদ্ধি পাইছে ৷ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে প্ৰকৃত নামভৰ্তিৰ সিদ্ধান্তৰ যিমানেই ওচৰ চাপিব সিমানেই মডেলটো অধিক ফলপ্ৰসূ হয় ।’’

এমেৰিটাছৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক তথা মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া অশ্বিন ডামেৰাই কয় যে দশক দশক ধৰি পথটো স্পষ্ট আছিল -- ভাল নম্বৰ, অভিযান্ত্ৰিক, চিকিৎসা, চি এ, চৰকাৰী চাকৰি, এম বি এ আৰু তাৰ পিছত কেৰিয়াৰ ।

ডামেৰাই কয়, ‘‘সেই পথটো বেছিভাগ মানুহে কল্পনা কৰাতকৈও দ্ৰুতগতিত সলনি হৈছে । দক্ষতা ইমানেই দ্ৰুতগতিত বিকশিত হৈছে যে প্ৰতিষ্ঠানসমূহে সঁহাৰি দিব নোৱাৰে, আৰু পাঁচ বছৰৰ আগতে নথকা চাকৰিৰ ভূমিকাসমূহৰ এতিয়া অধিক চাহিদা হৈছে । এনে অভাৱনীয় সময়ত কোনোবাই কৰিব পৰা আটাইতকৈ মূল্যৱান কামটো হ’ল সংকেতৰ ওচৰত থকা আৰু এই প্ৰতিবেদনে ঠিক সেইটোৱেই কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে ।’’

"জেন জি (১৯৯৭ আৰু ২০১২ চনৰ ভিতৰত জন্ম হোৱাসকল) হয়তো আজিৰ দিনত আটাইতকৈ চৰ্চিত প্ৰজন্মৰ ভিতৰত অন্যতম । তেওঁলোকক উদযাপন, ভুল বুজাবুজি আৰু সমানে তুচ্ছজ্ঞান কৰা হয় । গতিকে আমি প্ৰকৃততে তেওঁলোকৰ কি কৈছে সেয়া বুজিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিলো ৷ তেওঁলোকে বিঘিনিৰ প্ৰতি কেনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, জ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি গ্ৰহণ আৰু কেৰিয়াৰ কেপিটেলৰ বৌদ্ধিক গভীৰতা, প্ৰতিষ্ঠানিক ব্ৰেণ্ড আৰু সমসাময়িক নেটৱৰ্কৰ প্ৰকৃত অৰ্থ কি তাৰ পুনৰ মানাংকন আদি বিষয়বোৰ চোৱা হৈছে ৷" ডামেৰাই লগতে কয় ।

লগতে পঢ়ক: নাছাৰ নতুন মহাকাশ টেলিস্কোপ ৰোমানে উৎক্ষেপণ : প্ৰকাশ পাব বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডত লুকাই থকা গভীৰ গোপনীয়তা

TAGGED:

জেন জি
এমেৰিটাছ
দক্ষতা বিকাশ
RECALCULATING EDUCATION
INDIAN GENZ CAREER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.