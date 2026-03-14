ৰাষ্ট্ৰীয় বাঘ সংৰক্ষণ প্ৰাধিকৰণৰ ভয়ংকৰ তথ্য, জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে আচৰণ সলনি কৰিছে বন্য জন্তুৰ !

ৰাষ্ট্ৰীয় বাঘ সংৰক্ষণ প্ৰাধিকৰণৰ ভয়ংকৰ তথ্য, জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে আচৰণ সলনি কৰিছে বন্য জন্তুৰ !
বাঘ-মানুহৰ সংঘাতে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে সমগ্ৰ দেশত ৷ ১৪ বছৰত দেশজুৰি মুঠ ১,৫৮১ টা বাঘৰ মৃত্যু ৷
Published : March 14, 2026 at 6:16 PM IST
ডেৰাডুন : বন্যপ্ৰাণী (সুৰক্ষা) সংশোধনী আইন ২০০৫ৰ অধীনত ভাৰত চৰকাৰে ২০০৬ত গঠন কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় বাঘ সংৰক্ষণ প্ৰাধিকৰণ নামেৰে এটা সংস্থা ৷ ইয়াৰ কাম আছিল বাঘ সংৰক্ষণ, বাঘৰ অধিক তথ্য সংগ্ৰহ আৰু গণনা কৰা ৷ কাৰণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বাঘৰ সংৰক্ষণ আৰু সুৰক্ষাৰ বাবে ভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷ বাঘ সংৰক্ষণৰ অভিযানৰ মাজতে ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ৷
বাঘ সংৰক্ষণৰ অভিযানৰ সময়তে বাঘৰ মৃত্যু আৰু বাঘ-মানুহৰ সংঘাত সম্পৰ্কীয় তথ্যই অত্যন্ত চিন্তিত কৰি তুলিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলক ৷ যিসময়ত সমগ্ৰ দেশত বাঘৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱা দেখা গৈছে, সেই সময়তে উত্তৰাখণ্ডত বাঘ আৰু মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়াবহ ছবি পোহৰলৈ আহিছে ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় বাঘ সংৰক্ষণ প্ৰাধিকৰণ চমুকৈ এন টি চি এ ৰ তথ্য অনুসৰি বন্য জন্তুৰ আচৰণত পৰিৱৰ্তন হৈছে ৷
জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, মানুহে জংঘল ধ্বংস কৰা কাৰ্য বৃদ্ধি পোৱা বাবে বন্য জীৱৰ আচৰণ দ্ৰুতগতিত পৰিৱৰ্তন হৈ আহিছে ৷ সেইবাবে বাঘৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা বুলি অধ্যয়নত পোহৰলৈ আহিছে ৷ উল্লেখ্য যে, বিগত বছৰ কেইটাত নিৰ্দিষ্ট কেইটামান মাহতহে এই ঘটনা হৈছে, য'ত বাঘৰ মৃত্যুৰ সৰ্বাধিক পঞ্জীয়ন কৰা হৈছিল ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় বাঘ সংৰক্ষণ প্ৰাধিকৰণে সমগ্ৰ দেশতে বাঘৰ সংখ্যা তন্নতন্নকৈ নিৰীক্ষণ, লগতে বাঘৰ মৃত্যু, সংৰক্ষণ পৰিকল্পনাত খৰচ আৰু সুৰক্ষা ব্যৱস্থা সম্পৰ্কীয় বিষয়ে পৰ্যবেক্ষণ কৰে ৷
প্ৰয়োজন হ’লে সংস্থাটোৱে হস্তক্ষেপো কৰে ৷ এই সংস্থাই ২০১২ ৰ পৰা ২০২৫ পৰ্যন্ত দেশজুৰি হোৱা বাঘৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা প্ৰকাশ কৰি আহিছে ৷ বিগত ১৪ বছৰত দেশজুৰি মুঠ ১,৫৮১ টা বাঘৰ মৃত্যু হোৱা বুলি প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিছে ৷ ইয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি ১৮২ টা বাঘৰ মৃত্যু হৈছিল ২০২৩ চনত ৷ ২০২৫ চনত ১৬৭ টা বাঘৰ মৃত্যু হোৱা বুলি তথ্যত প্ৰকাশ পাইছে ৷ তথ্য অনুসৰি বিগত ২০২৫ বছৰৰ জানুৱাৰী মাহটো বাঘৰ বাবে আটাইতকৈ বিপজ্জনক সময় ৰূপে প্ৰমাণিত হৈছে ৷ বিগত ১৪ বছৰত দেশজুৰি জানুৱাৰী মাহতে ১৯০ টা বাঘৰ মৃত্যু হৈছে ৷
ডিচেম্বৰ মাহটো দ্বিতীয় স্থানত আছে, য'ত ১৪ বছৰৰ ভিতৰতে ১৬৫ টা বাঘৰ মৃত্যু হৈছে ৷ বিগত ১৪ বছৰ তথ্যসমূহৰ পৰা এটা ধাৰণা কৰিব পাৰি যে, শীত মাহসমূহত বাঘৰ বাবে আটাইতকৈ বেছি ভয়ংকৰ দিন হৈ পৰে ৷ যদি উত্তৰাখণ্ডৰ তথ্য চোৱা যায়, তেতিয়া কেৱল ৰাজ্যখনতে বিগত ১৪ বছৰত ১৩৯ টা বাঘৰ মৃত্যু নথিভুক্ত হৈছে ৷ সেই সময়ছোৱাত বাঘে মানুহৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণৰ ঘটনাও যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছিল ৷
বাঘৰ আক্ৰমণত মৃত্যুৰ সংখ্যাৰ তথ্যও প্ৰকাশ কৰিছে চৰকাৰী সংস্থাটোৱে ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় বাঘ সংৰক্ষণ প্ৰাধিকৰণৰ তথ্য অনুসৰি বিগত ১৪ বছৰত বাঘৰ আক্ৰমণত ৮৮ জনৰ মৃত্যু হৈছে ৷ বিপৰীতে বাঘৰ আক্ৰমণত ৯৬ জন আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ৷ আচৰিত কথাটো এইটো যে, চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰীমাহত বাঘ-মনুহৰ সংঘাতে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছিল ৷ যদি দুবছৰৰ তথ্য চাওঁ, তেন্তে ২০২৬ৰ জানুৱাৰী মাহতে বাঘৰ আক্ৰমণত তিনিজন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল ৷ যিটো চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে ৷
উত্তৰাখণ্ডৰ এ পি চি চি এফ বিবেক পাণ্ডেৰ মতে, শীতৰ সময়ছোৱাত দিনক দিনে সংঘাত বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে ৷ উল্লেখ্য যে, মানুহে বহু সময়ত ঘাঁহ, কাঠ বা অন্য কামৰ বাবে যেতিয়া জংঘললৈ যায় তেতিয়া বাঘৰ সৈতে মুখামুখি হৈ পৰে ৷ এনে পৰিস্থিতিতে বন্য জন্তুৱে নিজকে বিপদত অনুভৱ কৰে আৰু আক্ৰমণ কৰে, যাৰ ফলত মানুহ-বন্যজন্তুৰ সংঘাত বৃদ্ধি পাইছে ৷
আনফালে বন্যপ্ৰাণী বিশেষজ্ঞসকৰ মতে, শীতকালৰ মাহসমূহক অত্যন্ত সংবেদনশীল বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ উত্তৰাখণ্ড বন বিভাগৰ পূৰ্বৰ মূখ্য আৰু বন্যপ্ৰাণী বিশেষজ্ঞ জয়ৰাজৰ মতে, শীতকালত দিন চুটি হয় আৰু সোনকালে অন্ধকাৰ হয় ৷ যি বাঘৰ বাবে এক ডাঙৰ বিপদ হ'ব পাৰে ৷
এন টি চি এৰ তথ্য অনুসৰি, ২০২৫ বৰ্ষটোৰ জুলাই, আগষ্ট, ছেপ্টেম্বৰ আৰু অক্টোবৰ মাহ বাঘৰ সংৰক্ষণৰ বাবে আটাইতকৈ নিৰাপদ বুলি গণ্য কৰিব পাৰি ৷ উত্তৰাখণ্ড বন বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি, বাঘৰ আক্ৰমণত উত্তৰাখণ্ডত ২০২০ চনত এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছিল ৷ একেটা বৰ্ষত বাঘৰ আক্ৰমণত ১০ জন লোক আহত হৈছিল ৷ তেনেকৈ ২০২১ চনত দুজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আৰু আঠজন আহত হৈছিল ৷
২০২২ চনত বাঘে ১৬ জনক নিধন কৰাৰ লগতে ১০ জন গুৰুতৰভাবে আহত হৈছিল ৷ ২০২৩ চনত ১৭ জনৰ মৃত্যু হোৱা লগতে ৯ জন আহত হৈছিল ৷ ২০২৪ চনত ১২ জনৰ মৃত্যুৰ বিপৰীতে ৪ জন আহত হৈছিল ৷ তেনেকৈ ২০২৫ চনতো বাঘে ১২ জন লোকক আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু আটাইকেইজনৰ মৃত্যু হৈছিল ৷ আনহাতে বাঘৰ মৃত্যু চিন্তাজনক হৈ পৰিছে ৷ ২০১২ চনত ১৩ টা বাঘৰ মৃত্যুৰ সমান্তৰালকৈ ২০১৩ চনত ১২ টা বাঘ মাৰিছিল ৷ একেদৰে ২০১৪ চনত ৮ টা, ২০১৫ চনত ১০ টা বাঘ নিধন কৰা হৈছিল ৷ ২০১৬ চনত ১৪ টা বাঘৰ প্ৰাকৃতিক বা বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত মৃত্যু হৈছিল ৷ ২০১৭ চনত ১৭ টা, ২০১৮ চনত ৮ টা, ২০১৯ চনত ৭ টা, ২০২০ত ৮ টা বাঘ নিধন হৈছিল ৷
২০২১ চনত ৩ টা বাঘ হত্যা কৰা হৈছিল ৷ ২০২২ত ৬ টা বাঘৰ মৃত্যু হৈছিল ৷ ২০২৩ চনত সকলো ৰেকৰ্ড ভাঙি ২১ টা বাঘৰ মৃত্যু হৈছিল, ২০২৪ত ৯ টা, ২০২৫ত ৭ টা বাঘৰ মৃত্যু হৈছিল ৷
