পেন্সন খণ্ডত ১০০ শতাংশ পৰ্যন্ত প্ৰত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগৰ অনুমতি দিয়াৰ সম্ভাৱনা কেন্দ্ৰৰ

পেন্সন খণ্ডক লৈ ভাৰত চৰকাৰে ডাঙৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ৷ প্ৰত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগৰ সীমা ৭৪ শতাংশৰ পৰা ১০০ শতাংশলৈ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা

Govt May Hike FDI Limit In Pension Sector
পেঞ্চন খণ্ডত ১০০ শতাংশ পৰ্যন্ত প্ৰত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগৰ অনুমতি দিয়াৰ সম্ভৱনা কেন্দ্ৰৰ (Getty Images)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 19, 2026 at 4:41 PM IST

নতুন দিল্লী : পেন্সনৰ সন্দৰ্ভত ভাৰত চৰকাৰে ডাঙৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ৷ চৰকাৰে পেন্সন খণ্ডত প্ৰত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগৰ সীমা ১০০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৷ এই সন্দৰ্ভত আগন্তুক সংসদৰ অধিৱেশনত এখন বিধেয়ক উত্থাপন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ যাৰ দ্বাৰা ১০০ শতাংশ পৰ্যন্ত প্ৰত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগৰ অনুমতি দিয়া হ'ব ৷ উল্লেখ্য যে, বিগত সংসদৰ অধিৱেশনত বীমা খণ্ডত প্ৰত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগৰ সীমা ৭৪ শতাংশৰ পৰা ১০০ শতাংশলৈ বৃদ্ধিৰ বিধেয়কত অনুমোদন জনাইছিল ৷

বীমা আইন, ১৯৩৮ৰ পূৰ্বৰ সংশোধনী ২০১৫ চনত কৰা হৈছিল, তাৰ পিছত প্ৰত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগৰ সীমা ৪৯ শতাংশৰ পৰা ৭৪ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল ৷ পেন্সন পুঁজি নিয়ন্ত্ৰণ আৰু উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষৰ আইন, ২০১৩ৰ সংশোধনী বিভিন্ন অনুমোদনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বৰ্ষাকালীন অধিবেশন বা শীতকালীন অধিবেশনত পেন্সন খণ্ডত প্ৰত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগৰ সীমা বৃদ্ধি কৰাৰ সন্দৰ্ভত পুনৰ বিধেয়ক উত্থাপন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ উল্লেখ্য যে, বৰ্তমান পেন্সন খণ্ডত প্ৰত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগৰ সীমা ৪৯ শতাংশ ৷

বিশেষ সূত্ৰই জনোৱা অনুসৰি, সংশোধনী বিধেয়কখনত এনপিএছ ট্ৰাষ্টত পিএফআৰডিএৰ পৰা পৃথক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ বৰ্তমান পিএফআৰডিএ (নেচনেল পেন্সন চিষ্টেম ট্ৰাষ্ট) ২০১৫ৰ অধীনত নিৰ্ধাৰিত এনপিএছ ট্ৰাষ্টৰ ক্ষমতা, কাৰ্যসমূহ কোনো চেৰিটেবল ট্ৰাষ্ট বা কোম্পানী আইনখনৰ অধীনত আহিব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ৷

ইয়াৰ আঁৰৰ উদ্দেশ্য হৈছে এনপিএছ ট্ৰাষ্টক পেন্সন নিয়ন্ত্ৰকৰ পৰা পৃথক কৰি ৰখা আৰু ১৫ জনীয়া দক্ষ ব’ৰ্ডৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কৰা ৷ ইয়াৰ ভিতৰত গৰিষ্ঠসংখ্যক সদস্যই চৰকাৰৰ পৰা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ভাৰত চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পেন্সন ব্যৱস্থা (এনপিএছ) প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল ৷ ২০০৪ চনৰ ১ জানুৱাৰীৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত থকা তথা নতুনকৈ নিযুক্তি পোৱা সকলোকে এনপিএছ বাধ্যতামূলক কৰা হৈছিল আৰু ২০০৯ চনৰ ১ মে’ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবেও স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিত এনপিএছ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে ৷

