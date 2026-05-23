কংক্ৰিটৰ অৰণ্য, ছিন্নভিন্ন উদ্যান: আমাৰ শিশুবোৰ ক’তো নিৰাপদ নহয় নেকি ?

কংক্ৰিটৰ অৰণ্য, ছিন্নভিন্ন উদ্যান: আমাৰ শিশুবোৰ ক’তো নিৰাপদ নহয় নেকি ?
দেশৰ কংক্ৰিটৰ চহৰবোৰত শৈশৱৰ নিৰাপদ স্থান নোহোৱা হৈ গৈছে ৷ নগৰীয়া হাওঁফাওঁৰ বাবে অপৰিহাৰ্য উদ্যানবোৰ আলংকাৰিক বিলাসিতালৈ পৰিণত হৈছে ।
Published : May 23, 2026 at 5:09 PM IST|
Updated : May 25, 2026 at 9:17 AM IST
২০২৬ চনৰ ২৯ মাৰ্চ, এটা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক দিন । জয়পুৰৰ এগৰাকী ১২ বছৰীয়া কিশোৰীয়ে দোলনাত বহি এটা হাঁহি-স্ফূৰ্তিৰে ভৰা সাধাৰণ সন্ধিয়া অতিবাহিত কৰিব বিচাৰিছিল । কিন্তু মাত্ৰ কেইছেকেণ্ডমানৰ পাছতে মামৰে ধৰা দোলনাখন তেওঁৰ ওপৰতে খহি পৰে । সেইদিনটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমানলৈকে শিশুটিৰ চাৰিটাকৈ ডাঙৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা হৈছে । তেওঁৰ সেই খেলপথাৰখন এতিয়া চিকিৎসালয়ৰ কৰিড'ৰ, বিষনাশক ঔষধ আৰু অনিশ্চিত ভৱিষ্যতলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে ।
জয়পুৰত ঘটা ঘটনাটো কোনো এক বিক্ষিপ্ত দুৰ্ঘটনা নহয় । ইয়াক এক সতৰ্কবাণী হিচাপে ল'ব লাগিব । কাৰণ, সমগ্ৰ ভাৰতৰ দ্ৰুতগতিত সম্প্ৰসাৰিত হোৱা কংক্ৰিটৰ চহৰসমূহত উচ্চ অট্টালিকা, যান-বাহনৰ জঞ্জাল আৰু অদৃশ্য হৈ যোৱা মুকলি ঠাইৰ মাজতে শৈশৱবোৰো সংকুচিত হৈ আহিছে । এসময়ত চুবুৰীৰ আটাইতকৈ নিৰাপদ স্থান হিচাপে গণ্য কৰা উদ্যানসমূহ এতিয়া সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ ধাৰাবাহিক উদাসীনতা আৰু অৱহেলাৰ বাবে ক্ৰমান্বয়ে অসুৰক্ষিত অঞ্চললৈ পৰিণত হৈছে । ইয়াত এবাৰ প্ৰৱেশ কৰিলেই বিপজ্জনক অঞ্চলসমূহৰ বাস্তৱিকতাৰ অনুমান কৰিব পাৰি । ভঙা দোলনা, উন্মুক্ত বৈদ্যুতিক তাঁৰ, ভগ্ন আন্তঃগাঁথনি, মামৰে ধৰা লোৰ সঁজুলি, জাবৰৰ স্তূপ, কম পোহৰ আৰু অসামাজিক কাৰ্যকলাপ যেন উদ্যানবোৰত নতনুকৈ এক স্বাভাৱিক দৃশ্য হৈ পৰিছে ।
ইটিভি ভাৰতে শিশু উদ্যানৰ অৱস্থা, সুৰক্ষা আৰু বিলুপ্তি হ'ব ধৰা উদ্যানবোৰৰ বাস্তৱিকতা জানিবলৈ ৰাজস্থানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমগ্ৰ ভাৰতত এক সমীক্ষা চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত লয় । 'অন্তিম খেলপথাৰ' (The Last Playground) নামৰ এই অভিযান এটা এসময়ত গৌৰৱেৰে 'উদ্যান চহৰ' বুলি কোৱা মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনেৰ পৰা আৰম্ভ হয় । আনহাতে, ভাৰতৰ প্ৰথমখন শিশুৰ বাবে সমৰ্পিত শিশু উদ্যান ঐতিহাসিক লুটিয়েনছ দিল্লী উদ্যানলৈকে চলোৱা হয় । এই অভিযানত ‘উদ্যান মিত্ৰ’সকলে ড্ৰাগছ আৰু অসামাজিক উপাদানৰ পৰা ৰাজহুৱা স্থানসমূহ পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে কেনেদৰে যুঁজি আছে সেয়া পৰিলক্ষিত হয় । ইয়াত ওড়িশাৰ ভঙা জোলনা আৰু অসুৰক্ষিত খেলা ক্ষেত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিহাৰৰ বিপজ্জনকভাৱে হেলনীয়া গছবোৰলৈকে, শিশুৰ জীৱনলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা আৰু কৰ্ণাটকৰ শিৱমোগ্গা ট্ৰেজেডী, য’ত উদ্যানৰ ভিতৰত এটা জন্তুৰ ভাস্কৰ্য ভাঙি পৰাৰ ফলত এটা শিশুৰ মৃত্যু হৈছিল- প্ৰতিটো কাহিনীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যে কেনেকৈ গাফিলতি, দুৰ্বল ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু নগৰীয়া উদাসীনতাই শৈশৱক লাহে লাহে অসুৰক্ষিত কৰি তুলিছে ।
কিন্তু এই অভিযান কেৱল ভগ্ন উদ্যানৰ বিষয়েই নহয়, ই হৈছে হেৰাই যোৱা শৈশৱৰো বিষয় । শিশুসকলে দৌৰিবলৈ, পৰিবলৈ, হাঁহিবলৈ আৰু মুক্তভাৱে উশাহ ল’বলৈ নিৰাপদ ঠাই নোহোৱাকৈ ডাঙৰ হোৱাৰ এটা বিষয় । শিশুৰ বাবে ক্ৰমাৎ সংকুচিত হৈ অহা চহৰবোৰৰ কথা । আৰু চৰকাৰ, নাগৰিক সংস্থা আৰু সমাজক এটা কঠিন কিন্তু জৰুৰী প্ৰশ্ন কৰাটোৱেই হৈছে যে যদি উদ্যানৰ ভিতৰতো শিশুসকল সুৰক্ষিত নহয়, তেন্তে আমি প্ৰকৃততে কেনেধৰণৰ চহৰ নিৰ্মাণ কৰিছোঁ ?
ইটিভি ভাৰতৰ দেশজোৰা বাস্তৱতা পৰীক্ষাৰ প্ৰথম ষ্টপেজটো হ’ল ৰাজস্থান- য’ত এগৰাকী কণমানি ছোৱালীৰ ভঙা দোলনাই শিশুৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত উদ্যানসমূহৰ বিপজ্জনক অৱস্থাৰ বৃহত্তৰ তদন্তৰ আৰম্ভণিৰ বিন্দু হৈ পৰিছে ।
ৰাজস্থানৰ কাহিনী
২০২৬ চনৰ ২৯ মাৰ্চত জয়পুৰৰ এক সাধাৰণ আবেলি দুঃস্বপ্নলৈ পৰিণত হৈছিল । ছিকাৰ ৰোডৰ সমীপৰ ব্যক্তিগত ছ’চাইটী পাৰ্কৰ ভিতৰত এগৰাকী ১২ বছৰীয়া ছোৱালীয়ে দোলনাত খেলি আছিল । কিন্তু সেই সময়তে হঠাতে দোলনাখন ছিঙি তেওঁৰ ওপৰত পৰে । ফলত শিশুটি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । তাৰ পিছৰে পৰা চাৰিটা ডাঙৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি তেওঁ এতিয়া ঘৰতে বিষৰ সৈতে যুঁজি আছে ।
আনহাতে, ঘটনাটোৰ কিছু সময়ৰ পিছতে ভুক্তভোগীৰ পিতৃয়ে জয়পুৰৰ হৰমাদা আৰক্ষী থানাত এফআইআৰ দাখিল কৰে । এই অভিযোগৰ ভিত্তিত কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত স্থায়ী আৰু অস্থায়ী কৰ্মচাৰীৰ গাফিলতিক চিনাক্তকৰণ কৰি অভিযোগনামা দাখিল কৰে । অৱশ্যে যোৱা ৮ মে’ত জয়পুৰৰ মহানগৰ ন্যায়িক দণ্ডাধীশে (আদালত নং ১৭) আৰক্ষীৰ তদন্তত কিছু অভাৱ লক্ষ্য কৰে । ফলস্বৰূপে অভিযোগনামাখন নিৰ্দিষ্ট নিৰ্দেশনাৰে তদন্তকাৰী বিষয়া হৰি মীনালৈ ঘূৰাই দিয়া হয় আৰু ন্যায্য আৰু নিৰপেক্ষ তদন্তৰ বাবে দুমাহৰ সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় । সম্প্ৰতি এই বিষয়ৰ তদন্ত অব্যাহত আছে ।
কিন্তু তদন্তত আঙুলিয়াই দিয়া হৈছে যে শিশুৱে দৈনিক খেলা দোলনাৰ নিয়মীয়া ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰা হোৱা নাছিল । কোনো উপযুক্ত সুৰক্ষা পৰিদৰ্শনো কৰা হোৱা নাছিল । কোনো বাধ্যতামূলক অনুসৰণ পৰীক্ষা নাই, কোনো জবাবদিহিতাৰ ব্যৱস্থা নাই । আৰু মূল্য দিবলগা হৈছিল এটি শিশুৱে ।
কিন্তু এইটো কোনো বিক্ষিপ্ত ঘটনা নহয় ।
২০২১ চনৰ ১৫ জুলাইত জয়পুৰ বৃহত্তৰ পৌৰ নিগমৰ অন্তৰ্গত জয়পুৰৰ মনসৰোৱৰ অঞ্চলৰ বৰুণ পথৰ এখন উদ্যানৰ ভিতৰত উন্মুক্ত বিদ্যুতৰ তাঁৰৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি এটি ১০ বছৰীয়া শিশুৰ মৃত্যু হয় । কেইবাদিনো ধৰি তাঁৰবোৰ উন্মুক্ত হৈ থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি বাসিন্দাসকলে অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
২০২৬ চনৰ ৪ মে’ত উদ্বোধনৰ মাত্ৰ তিনিদিন পিছতে বৰাণ জিলাৰ আন্তা চহৰত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা বহু কোটিটকীয়া উদ্যানত স্থাপন কৰা দোলনা এখন মাটিৰ পৰা উভালি শিশুৱে ব্যৱহাৰ কৰি থকাৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় । এই ঘটনাত এটা ডাঙৰ ট্ৰেজেডীৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰে ।
ৰাজস্থানৰ উদ্যানসমূহৰ বাস্তৱিকতা পৰীক্ষা: পাউণ্ড্ৰিক উদ্যান
প্ৰায় ১.৬ হেক্টৰ মাটিকালিত বিস্তৃত আৰু চৌপাশৰ প্ৰায় এক লাখ লোকক সেৱা আগবঢ়োৱা পাউণ্ড্ৰিক উদ্যান অঞ্চলটোৰ কেইটামান প্ৰধান ৰাজহুৱা মুকলি স্থানৰ ভিতৰত অন্যতম । কিন্তু উদ্যানখনত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে যিটো দেখা যায় সেয়া হৈছে ব্যৱস্থাগত অৱহেলাৰ ছবি । উদ্যানখনৰ ভিতৰৰ বেছিভাগ দোলনাৰ ক্ষতি হৈছে । কিছুমানৰ লোহাৰ অংশ উন্মুক্ত হৈ আছে, আন কিছুমান অসমানভাৱে ওলমি আছে । আনহাতে, কেইবাটাও বিপজ্জনকভাৱে অস্থিৰ যেন লাগে । ইয়াত যিকোনো মুহূৰ্ততে শিশুৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ আশংকা অভিভাৱকৰ অহৰহ হৈ থাকে ।
তাল কাটোৰাৰ এজন বাসিন্দা কমলেশ ছোনীয়ে কয়, “প্ৰতিদিনে পুৱা আৰু গধূলি শ শ লোক এই উদ্যানখনলৈ আহে, কিন্তু শিশুৰ বাবে পৰ্যাপ্ত নিৰাপদ সুবিধা নাই ।”
খোজকঢ়া ট্ৰেকটো ভাল নহয় । একাধিক ঠাইত ফাটি ভাঙি গৈছে । পুৱা আৰু গধূলি খোজকাঢ়িবলৈ ট্ৰেক ব্যৱহাৰ কৰা বৃদ্ধসকলে গাঁত আৰু উভালি পৰা টাইলছৰ বাবে গুৰুতৰ বিপদৰ সন্মুখীন হয় । কেইবাখনো বেঞ্চ ভাঙি গৈছে । শিলৰ বহা আসনবোৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । অনাময়ৰ অৱস্থা ভাল নহয় ।
উদ্যানখনৰ ভিতৰত বাটৰুৱা কুকুৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আৰু কুকুৰে কামোৰাৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে বুলি বাসিন্দাসকলে কয় । বাগিচাখনলৈ যোৱা মহিলাসকলেও অসুৰক্ষিত অনুভৱ কৰে । কাৰণ ইয়াত নিৰাপত্তা এটা ডাঙৰ চিন্তাৰ বিষয় । স্থায়ী নিৰাপত্তাৰক্ষী নাই । উদ্যানখনৰ ভিতৰত নিয়মিতভাৱে অসামাজিক উপাদানসমূহ গোট খোৱাৰ অভিযোগ বাসিন্দাসকলৰ । চেইন চুৰি আৰু মোবাইল চুৰিৰ ভয়ে দৰ্শনাৰ্থীক খেদি ফুৰে ।
অৱনতি ঘটা পৰিস্থিতিৰ বৰ্ণনা কৰি ইয়াৰ কেয়াৰটেকাৰ তথা গাৰ্ড ৰাজুৱে কয়, "সঁচাকৈয়ে কথাবোৰ বেয়া হৈছে । ইয়াত মানুহে ড্ৰাগছ সেৱন কৰে । আমি যদি বন্ধ কৰি দিওঁ তেন্তে তেওঁলোকে আমাৰ সৈতে কাজিয়া লাগে আৰু আমাক ভাবুকি দিয়ে । কেইবাটাও অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছে যদিও এতিয়ালৈকে কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই ।"
আজমীৰৰ উদ্যানসমূহেও একেধৰণৰ ক্ষয় প্ৰতিফলিত কৰে
আজমীৰ স্মাৰ্ট চিটী লিমিটেডে সমগ্ৰ চহৰখনতে কেইবাটাও উন্নয়নমূলক প্ৰকল্প সম্পন্ন কৰিছে । কিন্তু বাসিন্দাসকলে কয় যে ৰাজহুৱা উদ্যানসমূহৰ অৱস্থা অৱহেলিত হৈয়ে আছে । কেৱল শাস্ত্ৰী নগৰতে চাৰিখন উদ্যান আছে । দুখনত শিশুৰ খেলাৰ সঁজুলি থকাৰ বিপৰীতে বাকী দুখন মূলত খোজকাঢ়িব যোৱা লোকে ব্যৱহাৰ কৰে ।
প্ৰথম দৃষ্টিত উদ্যানবোৰ কাৰ্যক্ষম যেন লাগে । অৱশ্যে তীক্ষ্ণভাৱে পৰিদৰ্শন কৰিলে আন এক কাহিনীহে ওলাই পৰে ।
ইটিভি ভাৰতৰ দলটোৱে যেতিয়া লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী উদ্যানৰ ভিতৰৰ এখন বৃহৎ শ্লাইড পৰীক্ষা কৰিছিল, তেতিয়া সামান্য জোকাৰি দিওঁতেও ই ভয়ানকভাৱে কঁপি উঠিছিল । শিশুসকলে নিজৰ মাজতে হাঁহি-খিকিন্দালি কৰি আছিল যদিও দুৰ্ঘটনাৰ ভয় তেওঁলোকৰো মুখত দেখা গৈছিল । আনকি কিছুমানে ই কিমান কঁপিছে সেয়া প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈও আগবাঢ়ি আহিছিল ।
এগৰাকী সমাজ কৰ্মী ডাঃ এছ ডি মিশ্ৰই কয় যে উদ্যানখন প্ৰায় ২৫ বছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । কিন্তু পৌৰ নিগমৰ অৱহেলাৰ বাবে ইয়াক অৱনতি ঘটিবলৈ এৰি দিয়া হৈছে । "প্ৰতিদিনে পুৱা আৰু গধূলি মানুহ ইয়ালৈ খোজকাঢ়িবলৈ আহে । ল'ৰা-ছোৱালীয়ে খেলিবলৈ আহে । ইয়াত দোলনা স্থাপন কৰা হয়, কিন্তু দায়বদ্ধ কোনোৱেই সেইবোৰ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ নাহে বা আনকি মৌলিক সা-সুবিধা আছে নে নাই পৰীক্ষা কৰিবলৈও নাহে ।" তেওঁ কয় ।
উদ্যানখনৰ ট্ৰেডমিলৰ সঁজুলিবোৰে গ্রীজিং আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণৰ অভাৱৰ বাবে জোৰেৰে গ্রাইণ্ডিং শব্দ কৰে ৷ আনহাতে, কথমপিহে কিছু সেউজীয়া ঘাঁহ বাকী আছে । স্মাৰ্ট চিটি প্ৰকল্পৰ অধীনত স্থাপন কৰা এটা মুকলি জিম তিনি বছৰৰ ভিতৰতে অকাৰ্যকৰী হৈ পৰে । বাসিন্দাসকলৰ অভিযোগ যে দিনত অসামাজিক উপাদানে উদ্যানখনৰ কিছু অংশ দখল কৰি তাচ খেলে আৰু শিশুসকলক ভয় দেখুৱায় ।
আজমীৰ পৌৰ নিগমৰ উদ্যানৰ আনুষ্ঠানিক ভাৰপ্ৰাপ্ত মনোহৰ ছংগাৰাই পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে যে নিগমৰ ৫১ খন উদ্যানৰ ওপৰত অধিকাৰ আছে । শাস্ত্ৰী নগৰৰ লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী উদ্যানৰ দোলনাৰ উদাহৰণ দি তেওঁ কয়, "এই সকলোবোৰ উদ্যান সময়ে সময়ে নিৰীক্ষণ কৰা হয় । এই উদ্যানসমূহত স্থাপন কৰা দোলনা বা মুকলি আকাশৰ তলত থকা জিমৰ সঁজুলি যেতিয়াই বিকল হৈ পৰে, তেতিয়াই সেইবোৰ তৎক্ষণাত মেৰামতি কৰা হয় ।" তদুপৰি খেলপথাৰৰ সঁজুলিৰ সৈতে জড়িত সম্ভাৱ্য দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ অন্যান্য উদ্যানসমূহৰ দোলনাসমূহো পৰিদৰ্শন কৰা হ’ব বুলি তেওঁ আশ্বাস দিয়ে ।
কোটাৰ নেহৰু পাৰ্ক: চাপৰ পৰা মুক্ত হোৱা এক সাৰ্বজনীন ঠাই
নয়াপুৰা আৰু কোটা ৰে'লৱে ষ্টেচনৰ মাজত অৱস্থিত নেহৰু পাৰ্ক চহৰখনৰ কেইখনমান ডাঙৰ ৰাজহুৱা উদ্যানৰ ভিতৰত অন্যতম । যোগাসন, খোজকঢ়া আৰু বিনোদনৰ বাবে ইয়াত বৃহৎসংখ্যক লোক উপস্থিত হয় । পৰিয়ালে নিৰাপদ পৰিৱেশৰ আশা কৰি শিশুসকলকো আনে । কিন্তু দুখৰ বিষয় যে বেছিভাগেই হতাশ হৈ ইয়াৰ পৰা উভতি আহে । ইয়াত তেওঁলোকে দেখা পায় মাথোঁ ক্ষতিগ্ৰস্ত দোলনা আৰু ধ্বংসপ্ৰাপ্ত জিমৰ সঁজুলি ।
অনাময় ব্যৱস্থাৰ এনে অৱস্থা যে উদ্যানখনলৈ অহা লোকসকলে দুৰ্গন্ধৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ নাক ঢাকিবলগা হৈছে । "জাবৰেৰে ভৰা ট্ৰলী উদ্যানখনৰ চুকবোৰৰ ভিতৰত পেলাই থোৱা থাকে, যাৰ ফলত দুৰ্গন্ধৰ সৃষ্টি হয় । শৌচাগাৰৰ অৱস্থা ভয়ংকৰ । মহিলাৰ প্ৰস্বাগাৰত পোক-পৰুৱা থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ই অস্বাস্থ্যকৰ ।" দৰ্শনাৰ্থীসকলে অভিযোগ কৰে । লগতে কয় যে উদ্যানখনত উপযুক্ত খোৱাপানীৰ সুবিধাও উপলব্ধ নহয় ।
আনকি একাংশই অভিযোগ উত্থাপন কৰে যে উদ্যানসমূহ নিশা ড্ৰাগছ আসক্তৰ আড্ডালৈ পৰিণত হয় ।
ওচৰৰ এটা স্থানীয় অঞ্চলৰ বাসিন্দা চন্দ্ৰপ্ৰকাশ মিট্টালে কয়, “ইয়াত গছ-গছনিত পানী দিয়া এজন মালিহে আছে । কোনো ধৰণৰ সঠিক চাফাই বা ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰা নহয় । ট্ৰেকৰ অৱস্থা আঁঠু আৰু গাঁঠিৰ বাবে বিপজ্জনক হৈ পৰিছে ।” এই কথাত সহমত প্ৰদৰ্শন কৰি মূৰ দুপিয়াই আছিল দাদবাদাৰ বাসিন্দা মহেশ যোগী । "পাৰ্কখনৰ অৱস্থা দুখজনক । দোলনাবোৰ ভাঙি গৈছে । শিশুৱে যিকোনো সময়তে পৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ আশংকা থাকে । মামৰে ধৰা লোহা সকলোতে দেখা যায়, কিন্তু কোনেও গুৰুত্ব নিদিয়ে ।" খুঁটা আৰু বেঞ্চবোৰলৈ আঙুলিয়াই তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
কোটা উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষই সমগ্ৰ মহানগৰীৰ ৫৮৭ খন উদ্যানৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বৰ্তমান আটাইকেইখন উদ্যানৰ উন্নতিসাধন কৰা হৈছে বুলি কেডিএৰ সম্পাদক মুকেশ চৌধাৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে । তেওঁ কয়, "এই গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপত দোলনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিদ্যুৎ, পানী যোগান, শৌচাগাৰ আৰু খোজকঢ়া ট্ৰেকলৈকে বিভিন্ন সুবিধাৰ শুধৰণি সামৰি লোৱা হৈছে, আনহাতে ৪৭খন উদ্যানত কাম বাকী আছে ।"
মানুহক সুস্থ কৰিবলৈ গঢ়া উদ্যানবোৰ অসুস্থ হৈ পৰিছে
উদ্যানবোৰ কেৱল কংক্ৰিটৰ চহৰৰ ভিতৰৰ সেউজীয়া ঠায়ে নহয়, শিশুসকলৰ আৱেগিক বিকাশ, শাৰীৰিক ফিটনেছ আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ বাবেও এইবোৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
ৰাজস্থানৰ স্থানীয় স্বশাসন বিভাগৰ সচিব ৰবি জৈনে কয় যে স্পষ্ট নিৰ্দেশনা অনুসৰি ৰাজ্যখনৰ সকলো নগৰীয়া স্থানীয় সংস্থাৰ অধীনস্থ উদ্যান আৰু বাগিচাত স্থাপন কৰা দোলনা ভঙা অৱস্থাত থাকিব নালাগে । প্ৰয়োজন সাপেক্ষে এই দোলনাসমূহ মেৰামতি বা সলনি কৰাৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে বুলিও তেওঁ কয় । "নিশাৰ সময়ত পৰ্যাপ্ত পোহৰ, উন্মুক্ত বৈদ্যুতিক তাঁৰ নোহোৱা কৰা, মহিলা আৰু শিশুৰ বাবে শক্তিশালী নিৰাপত্তা আৰু অসামৰিক আৰু বৈদ্যুতিক ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কামৰ নিয়মীয়া নিৰীক্ষণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে নিৰ্দেশনাসমূহ স্থাপন কৰা হৈছে । বিভাগটোৱে অতি সোনকালে ৰাজ্যখনৰ নগৰীয়া স্থানীয় সংস্থাসমূহৰ ভিতৰত থকা সকলো উদ্যান আৰু বাগিচাৰ ওপৰত তৃণমূল প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিব, যাতে কোনো উদ্যান বা বাগিচাই দুৰ্ঘটনাৰ সম্ভাৱ্য স্থানত পৰিণত নহয় ।" তেওঁ জনায় ।
মূল বিষয়
বৃহত্তৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ নোলোৱাকৈয়ে আছে । বাজেট, স্মাৰ্ট-চিটি প্ৰকল্প আৰু বাৰে বাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পিছতো উদ্যানসমূহ এতিয়াও কিয় অসুৰক্ষিত ?
ভাৰতৰ চহৰসমূহ দ্ৰুতগতিত সম্প্ৰসাৰণ ঘটিছে । স্মাৰ্ট-চিটি ব্ৰেণ্ডিং, গেটেড ছ’চাইটী আৰু নগৰীয়া আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্পই নাগৰিকৰ অভিধাত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি আছে । কিন্তু যদি শিশুৱে পাৰ্কৰ ভিতৰত দোলনা নিৰাপদে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে, তেন্তে এখন চহৰে সঁচাকৈয়ে নিজকে বিকশিত বুলি ক’ব পাৰিবনে ? উদ্যান প্ৰায়ে প্ৰথম ৰাজহুৱা স্থান য’ত শিশুৱে স্বাধীনতা, বন্ধুত্ব আৰু আত্মবিশ্বাস শিকে । যেতিয়া সেই স্থান বিপজ্জনক হৈ পৰে, তেতিয়া বিফলতা কেৱল প্ৰশাসনিক নহয়, সমাজৰ হৈ পৰে ।