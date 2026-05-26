নগৰীয়া শৈশৱৰ বেদনা: মুকলি ঠাই সংকুচিত হোৱাৰ বিপৰীতে বিকশিত হৈছে পুণেৰ উদ্যানসমূহ

দ্ৰুত নগৰায়নৰ পৰিৱেশত মুকলি খেলপথাৰসমূহ নোহোৱা হোৱাৰ সময়তে পুণে চহৰখনৰ ২১৬ খন উদ্যানে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিনোদনমূলক স্থান হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 26, 2026 at 7:32 PM IST

পুণে: যিটো সময়ত ভঙা দোলনা, অসুৰক্ষিত চুক-কোণ, জাবৰ-জোঁথৰেৰে ভৰা বাগিচা আৰু সংকুচিত হৈ অহা সেউজীয়া আৱৰণেৰে ভাৰতৰ চহৰসমূহৰ বেছিভাগ উদ্যান ক্ৰমান্বয়ে অৱহেলিত হৈ পৰিছে, তেনে সময়তে পুণেৰ ক্ষেত্ৰত এক উল্লেখ কৰিবলগীয়া পৰিৱেশে ধৰা দিছে । চহৰখনত উদ্যানসমূহৰ অস্তিত্ব কেৱল বৰ্তী থকায়ে নহয়, বৰঞ্চ ই চহৰখনৰ বাকী থকা অন্তিমখন ৰাজহুৱা খেলপথাৰত পৰিণত হৈছে ।

গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধৰ সময়ত চহৰখনত শিশুসকল উবুৰি খাই পৰে । দৌৰিবলৈ, খেলিবলৈ আৰু মুকলি আকাশৰ তলত উশাহ ল’বলৈ ঠাই বিচাৰি ফুৰা শিশুসকলেৰে এই উদ্যানসমূহ ভৰি পৰে । ইয়াৰ লগে লগে পুণেৰ উদ্যানসমূহত মানুহৰ অহা-যোৱাৰ সংখ্যা যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি হৈছে । এই দৃশ্যই মনত এক প্ৰশান্তিৰ ভাব আনি দিয়ে: বিভিন্ন খেলৰ সঁজুলিত খেলি থকা শিশুসকলৰ পৰা পুৱা খোজকাঢ়িবলৈ যোৱা জ্যেষ্ঠ নাগৰিকলৈকে, প্ৰতিদিনে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ এই সেউজ ভূমিত প্ৰৱেশ ঘটে । কেৱল বিনোদনৰ বাবেই নহয়, দ্ৰুতগতিত নগৰায়ন হোৱাৰ বাবে অঞ্চলবোৰত বৰ্তমান মুকলি খেলপথাৰৰ অভাৱ হোৱাৰ বাবেও ইয়াত মানুহৰ সমাগম অধিক হয় ।

'উদ্যান চহৰ' নামেৰে পৰিচিত পুণে আজি ৰাজহুৱা স্থান সংৰক্ষণৰ লগতে নগৰীয়া বিকাশৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ বোজা বহন কৰি আছে । এই পৰিৱৰ্তিত পৰিৱেশত চহৰখনৰ উদ্যানসমূহে সময়ৰ লগে লগে পুনৰ নতুন ৰূপ লৈ গঢ়ি উঠিছে আৰু মানুহৰ অত্যাৱশ্যকীয় জীৱনৰেখালৈ বিকশিত হৈছে ।

পুণে পৌৰ নিগমৰ অধীনত বৰ্তমান সমগ্ৰ চহৰখনত ২১৬ খন উদ্যান আছে । ইয়াৰ ভিতৰত সৰসবাগ, ছত্রপতি সম্ভাজী ৰাজে গাৰ্ডেন, পেশ্বৱে উদ্যান, কাটৰাজ চিৰিয়াখানা আৰু পি এল দেশপাণ্ডে উদ্যান অন্যতম জনপ্ৰিয় উদ্যান । ইয়াৰে অধিকাংশই বৰ্তমান স্কুলৰ বন্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পৰাই দৰ্শনাৰ্থীৰে ভৰি আছে ।

সমস্যা জৰ্জৰিত নাগৰিক আন্তঃগাঁথনিৰ সৈতে যুঁজি থকা চহৰসমূহৰ বিপৰীতে, পুণে প্ৰশাসনে কোনো সমস্যাই দুৱাৰত টোকৰ মৰাৰ পূৰ্বেই নিজৰ উদ্যানসমূহৰ যত্ন লয় । ঋতুভিত্তিক মানুহৰ ভিৰৰ মাজতে উদ্যানসমূহ সুৰক্ষিত আৰু কাৰ্যক্ষম হৈ থকাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ পিএমচিৰ উদ্যান বিভাগে পৰিদৰ্শন, মেৰামতি, অনাময় অভিযান আৰু সেউজীয়া ব্যৱস্থাপনা তীব্ৰতৰ কৰি তোলে, যাতে উদ্যানসমূহৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ ভালদৰে হয় ।

পিএমচিৰ উদ্যান বিভাগৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তা হৰিশচন্দ্ৰ ৰাউতে কয় যে ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে গ্ৰীষ্মকালত উদ্যানৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।

"গ্রীষ্মকালীন বন্ধৰ সময়ত উদ্যানসমূহত বিপুল পৰিমাণৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ ভিৰ হয় । সকলোৱে যাতে জিৰণি ল'বলৈ নিজৰ ভাগৰ সময়খিনি লাভ কৰে সেইটো নিশ্চিত কৰিবলৈ বৰ্তমান উদ্যানসমূহ পুৱা ৬ বজাৰ পৰা ১১ বজালৈ আৰু পুনৰ বিয়লি ৪ বজাৰ পৰা নিশা ৯ বজালৈকে খোলা থাকে । উদ্যানসমূহ খালী হোৱাৰ পিছত নিশা কৰ্মচাৰীসকলে উদ্যান আৰু শৌচাগাৰ পৰিষ্কাৰ কৰে ।" তেওঁ কয় ।

লগতে তেওঁ কয় যে গ্ৰীষ্মকালীন প্ৰখৰ উষ্ণতাৰ মাজতো উদ্যানসমূহ সেউজীয়া কৰি ৰখাৰ বাবে জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা, বাগিচা, গছ-গছনিৰ প্ৰতি বিভাগটোৱে বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া বুলিও তেওঁ কয় ।

শিশুসকলৰ বাবে অৱশ্যে এই উদ্যানসমূহৰ অৰ্থ হৈছে নিজৰ বাবে এখন সামগ্ৰিক পৃথিৱী, য’ত তেওঁলোকে নিজৰ মাজতেই নিজক বিচাৰিব পাৰে, খেলিব পাৰে আৰু আনন্দ লভিব পাৰে ।

ক্ৰমবৰ্ধিত কংক্ৰিটৰ অৰণ্যৰ কাৰণে খালী ঠাই প্ৰায় নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু বহু শিশুৰ বাবে এতিয়া ওচৰে-পাজৰে এনেকুৱা ঠাই আৰু নাই, য’ত তেওঁলোকে মুকলিভাৱে একত্ৰিত হ'ব পাৰে । সেইবাবে ৰাজহুৱা উদ্যানসমূহেই এতিয়া এনে কিছুমান নিৰ্ধাৰিত স্থান হিচাপে বাকী আছে, য’ত শিশুসকলে বিনোদনৰ সময় কটাব পাৰে ।

এই চাপৰ কথা স্বীকাৰ কৰি পিএমচিৰ বিষয়াসকলে কয় যে তেওঁলোকৰ বাবে শিশুসকলৰ সুৰক্ষা কোনো মাহ বা ঋতু নিৰ্বিশেষে সামগ্ৰিক অগ্ৰাধিকাৰৰ বিষয় । চোঁচৰা সঁজুলি, দোলনা আৰু খেলৰ আন্তঃগাঁথনি নিয়মিতভাৱে পৰিদৰ্শন কৰা হয় । আনহাতে, দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত সঁজুলিসমূহ তৎক্ষণাত মেৰামতি কৰা হয় ।

ৰাউতে কয়, "বিদ্যালয় বন্ধৰ সময়ত খেলপথাৰৰ সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি পায় । সেয়েহে আমি নিয়মীয়াকৈ সেইবোৰ পৰিদৰ্শন কৰোঁ আৰু ভঙা অংশ তৎক্ষণাত মেৰামতি কৰি লওঁ ।"

এই গ্ৰীষ্মকালত আটাইতকৈ ডাঙৰ আকৰ্ষণৰ ভিতৰত আছে পেশ্বৱে পাৰ্কৰ বিখ্যাত পুতলা ৰে’ল । এই ৰে'লখনত উঠিবলৈ, চাবলৈ শিশুসকলক যথেষ্ট আকৰ্ষণ কৰে । ইয়াৰ বাবে প্ৰতিদিনে সন্ধিয়া শিশুসকল সৰসবাগ উদ্যানত একত্ৰিত হয় । এই উদ্যানখন পৰিয়ালৰ বাবে পুণেৰ অন্যতম ব্যস্ত বিনোদন কেন্দ্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈ আছে ।

ইফালে কাটৰাজ চিৰিয়াখানায়ো যথেষ্ট লোকক আকৰ্ষণ কৰে । বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, তাত জীৱ-জন্তুৰ বাবে গ্ৰীষ্মকালীন বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে কুলাৰ, পানী ভিত্তিক শীতলীকৰণ ব্যৱস্থা আৰু হাতীৰ বাবে দৈনিক গা ধোৱাৰ ব্যৱস্থা ।

কিন্তু যদি শিশুসকলক সোধা হয় যে তেওঁলোকক কেৱল উদ্যানে লাগে নে তাতোকৈ বেছি কিবা লাগে, তেতিয়া তেওঁলোকে কয়- তেওঁলোকক খেলপথাৰ লাগে । খেলপথাৰ সংকুচিত হোৱাৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা ভাৰতৰ বহু চহৰৰ ভিতৰত পুণেও অন্যতম । আৰু সেয়ে উদ্যানবোৰত যথেষ্ট ভিৰ হয়, কাৰণ সেইবোৰে ইয়াৰ অভাৱ পূৰণ কৰি আছে ।

পাৰ্থক্যটো হৈছে যে পুণে অন্য চহৰৰ তুলনাত এই পৰিৱৰ্তনক আগতীয়াকৈ স্বীকাৰ কৰা যেন লাগে আৰু উদ্যানসমূহক চহৰীয়া জীৱন আৰু জীৱন-যাপনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিচাপে গণ্য কৰা যেন লাগে । এই ৰাজহুৱা স্থানসমূহ সংৰক্ষণৰ দায়িত্বও নিজৰ মাজত ভাগ কৰি ল'বলৈ বিষয়াসকলে নাগৰিকসকলক আহ্বান জনাইছে ।

অভিভাৱক আৰু জ্যেষ্ঠ লোকসকলক ১২ বছৰৰ তলৰ শিশুৰ বাবে নিৰ্মিত খেলাৰ সঁজুলি ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে । আনহাতে, দৰ্শনাৰ্থীসকলক আৱৰ্জনা সঠিকভাৱে পেলাবলৈ আৰু প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনাসমূহৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট ডাষ্টবিন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা হৈছে ।

ৰাউতে নাগৰিকসকলক আহ্বান জনাই কয়, "এই উদ্যানসমূহ কেৱল পৌৰ নিগমৰ সম্পত্তি নহয়, এই উদ্যানসমূহ আমাৰ সকলোৰে বাবে ।"

যিখন দেশত নগৰীয়া শৈশৱ ক্ৰমাগতভাৱে ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ থকাৰ পৰিৱেশলৈ গতি কৰি আছে আৰু ক্ৰমাৎ কোচিং চেণ্টাৰ, মোবাইল আৰু সংকীৰ্ণ এপাৰ্টমেণ্টতে সীমাবদ্ধ, পুণেৰ পাৰ্কসমূহ এই ক্ষেত্ৰত কিছু পৃথক আৰু ইয়াত বিৰল কিবা এটা প্ৰদান কৰা হৈছে । সেয়া হৈছে নিৰাপদ, সুলভ বাহ্যিক স্থান । আৰু হয়তো সেইবাবেই, এই গ্ৰীষ্মকালত এই উদ্যানবোৰে কেৱল বাগিচাৰ দৰে কাম কৰাৰ বিপৰীতে চহৰৰ অন্তিমখন খেলপথাৰৰ দৰেহে বেছি অনুভৱ হয় ।

