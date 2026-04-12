ভাৰতীয় সেনাৰ ত্ৰিশক্তি কৰ্পছে ছিকিমৰ সীমান্তৱৰ্তী গাঁৱত স্থাপন কৰিলে কমিউনিটি ৰেডিঅ' ষ্টেচন

ভাৰতীয় সেনাৰ ত্ৰিশক্তি কৰ্পছৰ অভিনৱ পদক্ষেপ ৷ ছিকিমৰ সীমান্তৱৰ্তী গাঁৱত প্ৰথমটো কমিউনিটি ৰেডিঅ’ ষ্টেচন স্থাপন ৷

Community radio station in Sikkim
ছিকিমৰ সীমান্তৱৰ্তী গাঁৱত স্থাপন কৰিলে কমিউনিটি ৰেডিঅ’ ষ্টেচন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 12, 2026 at 7:30 PM IST

তেজপুৰ: ভাৰতীয় সেনাৰ বৃহৎ সফলতা ৷ দূৰৱৰ্তী সীমান্ত অঞ্চলসমূহত যোগাযোগ ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে ভাৰতীয় সেনাৰ ত্ৰিশক্তি কৰ্পছে পূব ছিকিমত ৰাজ্যখনৰ সীমান্তৱৰ্তী গাঁৱত প্ৰথমটো কমিউনিটি ৰেডিঅ’ ষ্টেচন ৮৮.৪ এফ এম “ৰেডিঅ’ ছিকিম সুন্দৰী” স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷

এই সন্দৰ্ভত গুৱাহাটীৰ প্ৰতিৰক্ষা মুখপাত্ৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল মহিন্দ্ৰ ৰাৱটে কয়, ‘‘অতিশয় উচ্চ পাৰ্বত্য অঞ্চলসমূহত ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা, প্ৰতিকূল বতৰ আৰু সীমিত ম’বাইল তথা ইণ্টাৰনেট সংযোগৰ সমস্যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । এই ৰেডিঅ’ ষ্টেচনে স্থানীয় লোকসকলৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আৰু যোগাযোগৰ মাধ্যম হিচাপে কাম কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।’’

তেওঁ লগতে কয়, "এই ৰেডিঅ’ ষ্টেচনটোৱে স্থানীয় বাতৰি, বতৰ সম্পৰ্কীয় আপডেট আৰু চৰকাৰী আঁচনি সম্পৰ্কীয় তথ্য প্ৰচাৰ কৰাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আগবঢ়াব । তদুপৰিও, সমাজৰ বিভিন্ন সমস্যা আৰু বিষয়সমূহ আলোচনা কৰাৰ বাবে এক মঞ্চ প্ৰদান কৰিব । এই উদ্যোগৰ এক বিশেষ দিশ হৈছে স্থানীয় যুৱ সমাজৰ অংশগ্ৰহণ । যুৱসকলে কাৰ্যসূচী প্ৰস্তুতি অংশ লৈ নিজৰ যোগাযোগ দক্ষতা উন্নত কৰাৰ লগতে সমাজ উন্নয়নত সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ।’’

ৰেডিঅ' ষ্টেচনটো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ত্ৰিশক্তি কৰ্পছৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া, অসামৰিক প্ৰশাসনৰ প্ৰতিনিধি আৰু স্থানীয় লোকক উপস্থিত আছিল ৷ ৰেডিঅ’ ষ্টেচনত কৃষি, শিক্ষা আৰু সামুদায়িক উন্নয়ন সম্পৰ্কীয় কাৰ্যসূচীসমূহো প্ৰচাৰ কৰা হ’ব, যিয়ে স্থানীয় লোকসকলক জ্ঞান আৰু সচেতনতা বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

এই সন্দৰ্ভত এজন শীৰ্ষ সেনা বিষয়াই কয় যে এই পদক্ষেপে দূৰৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত মানুহক সংযোগ কৰা, স্থানীয় কণ্ঠস্বৰক শক্তিশালী কৰা আৰু উন্নয়ন প্ৰক্ৰিয়াক আগবঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব ।

এই উদ্যোগৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় সেনাই পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে তেওঁলোক কেৱল দেশৰ সুৰক্ষা নহয়, দূৰৱৰ্তী অঞ্চলসমূহৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নতো প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলি জনায়, যিয়ে সেনা-নাগৰিকৰ সমন্বয়ৰ এক সুন্দৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰে বুলি স্থানীয় ৰাইজে ব্যক্ত কৰে ৷

