বিমানৰ ৬০ শতাংশ আসনত অতিৰিক্ত মূল্য আৰোপ নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰৰ
ঘৰুৱা বিমান সংস্থাসমূহলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই নিৰ্দেশনা ৷
Published : March 18, 2026 at 3:03 PM IST
নতুন দিল্লী: বিমান ভাৰা বৃদ্ধিক লৈ বিমানযাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ লাগি থকাৰ সময়তে বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিমান সংস্থাসমূহক এক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে ৷ ঘৰুৱা বিমানত ৬০ শতাংশ আসনত অতিৰিক্ত মূল্য আৰোপ নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ তদুপৰিও একেটা পি এন আৰত যাত্ৰা কৰাসকলক বিমানত একেলগে আসন দিয়াটো নিশ্চিত কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিছে ঘৰুৱা বিমান পৰিচালক সংস্থাসমূহক ৷
অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰণালয়ে এইক্ষেত্ৰত এক প্ৰেছ বিবৃতিত কয় যে, যাত্ৰীৰ অন্যান্য দিশসমূহ যেনে সুৰক্ষাৰ বিষয়টো নিশ্চিতকৈ প্ৰকাশ কৰিব লাগে ৷ অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ে বিমান সংস্থাসমূহক নিশ্চিত কৰিবলৈ কয় যে, যিকোনো বিমানত কমেও ৬০ শতাংশ আসন বিনামূলীয়াকৈ আৱণ্টন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ৷
The Ministry has issued the following directions through the Directorate General of Civil Aviation (DGCA):— MoCA_GoI (@MoCA_GoI) March 18, 2026
1. Minimum 60% of seats on any flight to be allocated free of charge to ensure fair access
2. Passengers travelling on the same PNR to be seated together, preferably in…
মন্ত্ৰণালয়ে এক বিবৃতিত কয় যে, একেটা পি এন আৰত যাত্ৰা কৰা যাত্ৰীসকলক একেলগে বহাৰ সুবিধা কৰি দিব লাগে ৷ কাষৰ আসনত বহিলে ভাল হ’ব ৷ এই নিৰ্দেশনাসমূহ সকলো ঘৰুৱা বিমানৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰযোজ্য হ'ব ৷
মন্ত্ৰণালয়ে কয়," যাত্ৰীসকলৰ সুবিধা প্ৰদান কৰাটো অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰণালয়ৰ প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ ৷ শেহতীয়াকৈ যি নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে সেয়া সমগ্ৰ বিমান সংস্থাসমূহৰ যাত্ৰীৰ সুবিধা, স্বচ্ছতা আৰু পদ্ধতিগত ভাবে অধিক শক্তিশালী কৰা ৷"
প্ৰয়োজন অনুসৰি সুৰক্ষা আৰু কাৰ্যকৰী নিয়মৰ অধীনত স্বচ্ছ আৰু যাত্ৰী অনুকূলভাৱে ক্ৰীড়া সামগ্ৰী আৰু বাদ্যযন্ত্ৰ কঢ়িয়াই নিয়াৰ সুবিধা যাতে প্ৰদান কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ মন্ত্ৰণালয়ে বিমান সংস্থাসমূহক নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ ইফালে বিমানযাত্ৰীয়ে পোহনীয়া জন্তু লগত কঢ়িয়াই নিয়া ব্যৱস্থাপনাক লৈ বিমান সংস্থাসমূহক মন্ত্ৰণালয়ে নিৰ্দেশনা দিছে যে, পোহনীয়া জন্তু কঢ়িয়াই নিয়াৰ বাবেও স্পষ্ট, স্বচ্ছ নীতি উলিয়াব লাগিব ৷
আনহাতে, পলম, বাতিল আৰু বৰ্ডিং অস্বীকাৰৰ ক্ষেত্ৰত যাত্ৰী অধিকাৰ কঠোৰভাৱে পালন কৰাৰ আহ্বান জনায় বিমান সংস্থাসমূহক ৷ বিমান সংস্থাসমূহক নিজা নিজা সংস্থাসমূহৰ ৱেবছাইট, মোবাইল এপ্লিকেচন, বুকিং প্লেটফৰ্ম আৰু বিমানবন্দৰৰ কাউণ্টাৰসমূহত যাতে যাত্ৰীৰ সহজে উপলব্ধ হয় তাৰ নিৰ্দেশাৱলী কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল ।
