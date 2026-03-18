বিমানৰ ৬০ শতাংশ আসনত অতিৰিক্ত মূল্য আৰোপ নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰৰ

ঘৰুৱা বিমান সংস্থাসমূহলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই নিৰ্দেশনা ৷

60 Percent of airline seats
বিমানৰ ৬০ শতাংশ আসনত অতিৰিক্ত মূল্য আৰোপ নকৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 18, 2026 at 3:03 PM IST

নতুন দিল্লী: বিমান ভাৰা বৃদ্ধিক লৈ বিমানযাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ লাগি থকাৰ সময়তে বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিমান সংস্থাসমূহক এক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে ৷ ঘৰুৱা বিমানত ৬০ শতাংশ আসনত অতিৰিক্ত মূল্য আৰোপ নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ তদুপৰিও একেটা পি এন আৰত যাত্ৰা কৰাসকলক বিমানত একেলগে আসন দিয়াটো নিশ্চিত কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিছে ঘৰুৱা বিমান পৰিচালক সংস্থাসমূহক ৷

অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰণালয়ে এইক্ষেত্ৰত এক প্ৰেছ বিবৃতিত কয় যে, যাত্ৰীৰ অন্যান্য দিশসমূহ যেনে সুৰক্ষাৰ বিষয়টো নিশ্চিতকৈ প্ৰকাশ কৰিব লাগে ৷ অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ে বিমান সংস্থাসমূহক নিশ্চিত কৰিবলৈ কয় যে, যিকোনো বিমানত কমেও ৬০ শতাংশ আসন বিনামূলীয়াকৈ আৱণ্টন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ৷

মন্ত্ৰণালয়ে এক বিবৃতিত কয় যে, একেটা পি এন আৰত যাত্ৰা কৰা যাত্ৰীসকলক একেলগে বহাৰ সুবিধা কৰি দিব লাগে ৷ কাষৰ আসনত বহিলে ভাল হ’ব ৷ এই নিৰ্দেশনাসমূহ সকলো ঘৰুৱা বিমানৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰযোজ্য হ'ব ৷

মন্ত্ৰণালয়ে কয়," যাত্ৰীসকলৰ সুবিধা প্ৰদান কৰাটো অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰণালয়ৰ প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ ৷ শেহতীয়াকৈ যি নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে সেয়া সমগ্ৰ বিমান সংস্থাসমূহৰ যাত্ৰীৰ সুবিধা, স্বচ্ছতা আৰু পদ্ধতিগত ভাবে অধিক শক্তিশালী কৰা ৷"

প্ৰয়োজন অনুসৰি সুৰক্ষা আৰু কাৰ্যকৰী নিয়মৰ অধীনত স্বচ্ছ আৰু যাত্ৰী অনুকূলভাৱে ক্ৰীড়া সামগ্ৰী আৰু বাদ্যযন্ত্ৰ কঢ়িয়াই নিয়াৰ সুবিধা যাতে প্ৰদান কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ মন্ত্ৰণালয়ে বিমান সংস্থাসমূহক নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ ইফালে বিমানযাত্ৰীয়ে পোহনীয়া জন্তু লগত কঢ়িয়াই নিয়া ব্যৱস্থাপনাক লৈ বিমান সংস্থাসমূহক মন্ত্ৰণালয়ে নিৰ্দেশনা দিছে যে, পোহনীয়া জন্তু কঢ়িয়াই নিয়াৰ বাবেও স্পষ্ট, স্বচ্ছ নীতি উলিয়াব লাগিব ৷

ইফালে বিমান যাত্ৰীয়ে পোহনীয়া জন্তু লগত কঢ়িয়াই নিয়া ব্যৱস্থাপনাক লৈ বিমান সংস্থাসমূহে মন্ত্ৰণালয়ে নিৰ্দেশনা দিছে যে, পোহনীয়া জন্তু কঢ়িয়াই নিয়াৰ বাবেও স্পষ্ট, স্বচ্ছ নীতি উলিয়াব লাগিব ৷ আনহাতে, পলম, বাতিল আৰু বৰ্ডিং অস্বীকাৰৰ ক্ষেত্ৰত যাত্ৰী অধিকাৰ কঠোৰভাৱে পালন কৰাৰ আহ্বান জনায় বিমান সংস্থাসমূহক ৷ বিমান সংস্থাসমূহক নিজা নিজা সংস্থাসমূহৰ ৱেবছাইট, মোবাইল এপ্লিকেচন, বুকিং প্লেটফৰ্ম আৰু বিমানবন্দৰৰ কাউণ্টাৰসমূহত যাতে যাত্ৰীৰ সহজে উপলব্ধ হয় তাৰ নিৰ্দেশাৱলী কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল ।

