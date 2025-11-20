ETV Bharat / bharat

সাত ফুট দীঘল কলৰ ঠোক দেখিছিলনে কেতিয়াবা ? নাই দেখা যদি চাওক

দিনক দিনে কলৰ ঠোকটো বাঢ়ি বাঢ়ি তললৈ দীঘল হৈ গৈয়েই আছে আৰু উপাই নাপাই নিৰঞ্জনে এতিয়া মাটিত গাঁত খান্দিবলগীয়া হৈছে ঠোকটোৰ বাবে ৷

ভূমি চুম্বন কৰা হাজাৰী কল (ETV Bharat)
Published : November 20, 2025 at 6:59 PM IST

Updated : November 20, 2025 at 7:24 PM IST

শান্তিপুৰ (পশ্চিমবংগ) : গছতকৈ ডাঙৰ কলৰ ঠোক । কলৰ ঠোক ইমানেই দীঘল হৈ ওলমি পৰিছে যে ইয়াক ৰাখিবলৈ মাটিত গাঁত খান্দিব লগা হৈছে । ভূমিক চুম্বন কৰা এই কলঠোকে পশ্চিমবংগৰ নদিয়াবাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । এই গছজোপা চাবলৈ প্ৰতিদিনে নিৰঞ্জন সৰকাৰৰ ঘৰত অগণন লোকৰ ভিৰ হয় ।

অৱসৰপ্ৰাপ্ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী নিৰঞ্জন সৰকাৰ নদিয়াৰ শান্তিপুৰ থানাৰ ফুলিয়া পৰেশনাথপুৰ অঞ্চলৰ বাসিন্দা । ২০০৯ চনত তেওঁৰ চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি লৈছিল । পেচাত কৃষক নহ’লেও আগৰে পৰাই তেওঁৰ কৃষিৰ প্ৰতি এক বেলেগ আকৰ্ষণ আছিল । নিৰঞ্জনৰ দেউতাকেও ঘৰতে বিভিন্ন গছ ৰোপণ কৰিছিল । ক’ব পাৰি যে দেউতাকৰ পৰাই নিৰঞ্জনে খেতিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছিল । দেউতাকৰ দৰে গছপুলি ৰোপণ ক্ৰমান্বয়ে তেওঁৰ নিচা হৈ পৰিল ।

সাত ফুট উচ্চতাৰ কলঠোক (ETV Bharat)

এবছৰৰ আগতে নিৰঞ্জন সৰকাৰে এই হাজাৰী নামৰ কলগছৰ বিষয়ে খবৰ পাইছিল । জনা যায় যে এই কলগছৰ খেতি প্ৰধানকৈ বেংগালুৰুত কৰা হয় । সেই কথা গম পোৱাৰ পাছত তেওঁ এজোপা কলপুলি সংগ্ৰহ কৰিলে । তাৰ পিছত তেওঁ নিজৰ ঘৰৰ মাটিত সাৱধানে ৰোপণ কৰি লালন-পালন কৰিবলৈ ধৰিলে । এই ধৰণৰ কলৰ গছত তেওঁ বিশেষ কৃত্ৰিম সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লগা হোৱা নাছিল । নিয়মিতভাৱে পানী দি অলপ যত্ন লৈ তেওঁ তাৰ যত্ন লৈ আহিছে ।

উপাই নাপাই নিৰঞ্জনে এতিয়া মাটিত গাঁত খান্দিবলগীয়া হৈছে ঠোকটোৰ বাবে (ETV Bharat)

এবছৰৰ আগতে এই গছজোপা ৰোপণ কৰাৰ দুমাহৰ পাছত তাৰ পৰা কলডিলটো ওলাই আৰু লাহে লাহে কলবোৰ ওলাবলৈ ধৰে । এতিয়া প্ৰায় আঠ মাহ পাৰ হৈ গ’ল, কলডিলটোৰ পৰা কলৰ ঠোকটো বাঢ়িয়েই আছে আৰু কলো ওলাই আছে । বৰ্তমান কল ঠোকটোৰ উচ্চতাই সাত ফুট অতিক্ৰম কৰিছে । ইয়াৰ বৃদ্ধি লেহেমীয়া হোৱা নাই । দিনক দিনে কলৰ ঠোকটো বাঢ়ি বাঢ়ি তললৈ দীঘল হৈ গৈয়েই আছে আৰু উপাই নাপাই নিৰঞ্জনে এতিয়া মাটিত গাঁত খান্দিবলগীয়া হৈছে ঠোকটোৰ বাবে ৷ অৱশ্যে এই কলৰ আকাৰ সৰু হ’লেও ই মিঠা আৰু সুস্বাদু বুলি জনা যায় ।

নিৰঞ্জন সৰকাৰে কয়, "এই কলগছজোপা বেংগালুৰুৰ পৰা অনা হৈছিল । মই মোৰ নিজৰ সন্তানৰ দৰে গছজোপা ডাঙৰ কৰিছো । অতিৰিক্ত সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লগা হোৱা নাছিল । আৰম্ভণিতে কিছু জৈৱিক সাৰেৰে গছজোপাৰ যত্ন লৈছিলো আৰু পিছত নিয়মীয়াকৈ পানী দিছিলো । সেইবাবেই ইমান বাঢ়িছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, " অঞ্চলটোৰ মানুহে ইয়াক হাজাৰী কল বুলি কয় । এই কলগছজোপা মাটিলৈকে যায় বুলি শুনিছিলো । কিন্তু মই নিজেই এই গছজোপা খেতি কৰিবলৈ পাই বৰ সুখী । যিহেতু এই কলৰ ঠোকে মাটি স্পৰ্শ কৰে, গতিকে মই মৰমেৰে নাম দিলোঁ ভূমি চুম্বন হাজাৰী কল ।"

নিৰঞ্জন সৰকাৰ (ETV Bharat)

নিৰঞ্জন সৰকাৰৰ ঘৰৰ কাষেৰে পাৰ হৈ যাওতে ওচৰ-চুবুৰীয়াই এবাৰ হ’লেও ৰৈ ‘দীঘল’ কলঠোক চাই যায় । চুবুৰীয়া অভিজিৎ বিশ্বাসে কয়, "হাজাৰী কলগছজোপাৰ বিষয়ে আমি বহু কাহিনী শুনিছো । এই গছজোপা গাঁৱত দেখা যায় । কিন্তু নিৰঞ্জন বাবুৰ ঘৰৰ দৰে ইমান ডাঙৰ হাজাৰী কলৰ ঠোক মই আগতে কেতিয়াও দেখা নাই । সৰুৰে পৰা নিৰঞ্জন বাবুক গছৰ যত্ন লোৱা দেখিছো । তেওঁ কেৱল এই কলগছজোপাই নহয়, ফুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ঔষধি উদ্ভিদো ৰোপণ কৰে ।"

মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ মুৰব্বী ৰাজকুমাৰ শৰ্মাই কয়, "এই ৰাজ্যত এই ধৰণৰ কলগছৰ খেতি সাধাৰণতে নহয় । কাৰণ এই ৰাজ্যৰ পৰিৱেশ এনেকুৱা কলগছৰ বাবে বৰ অনুকূল নহয় । কিন্তু খেতি কৰিব নোৱাৰি এনে নহয় । বহুতে ইয়াক চখ হিচাপে কৰি আছে ।"

লগতে পঢ়ক : দিগন্ত গোঁহাইৰ হাতত ন-ৰূপ লৈছে নাৰিকলৰ খোলা, গছৰ বাকলিয়ে

