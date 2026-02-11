তাজমহলৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ ভাৰতত উপস্থিত থাইলেণ্ডৰ ৰাজকুমাৰী
বুধবাৰে পুৱা ৮ বজাত তাজমহলত উপস্থিত হয় থাইলেণ্ডৰ ৰাজকুমাৰী শিৰিৱন্নাৱৰী নৰিৰত্না । তাজমহলৰ লগতে আগ্ৰা দুৰ্গও পৰিদৰ্শন কৰে ৰাজকুমাৰীয়ে ৷
Published : February 11, 2026 at 8:23 PM IST
আগ্ৰা: তাজমহলৰ সৌন্দৰ্যই কাকনো আকৰ্ষণ নকৰে ৷ বিশ্বৰ অন্যতম আশ্বৰ্য, প্ৰেমৰ সাক্ষী বহনকাৰী তাজমহলৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰাৰ নিমিত্তে বুধবাৰে পুৱাই আগ্ৰাত উপস্থিত হয় থাইলেণ্ডৰ ৰাজকুমাৰী শিৰিৱন্নাৱৰী নৰিৰত্না ।
আগ্ৰাত উপস্থিত হোৱা থাই ৰাজকুমাৰীয়ে প্ৰথমে সন্মুখৰ ৰয়েল গেট ভ্ৰমণ কৰি তাৰ পিছত তাজমহলত উপস্থিত হয় ৷ ইয়াৰ পিছতে ভিডিঅ’ প্লেটফৰ্মৰ পৰা প্ৰায় ১০ মিনিট সময় ধৰি তাজমহলৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰে ৰাজকুমাৰী নৰিৰত্নাই ৷
ইয়াৰ পিছত চেণ্ট্ৰেল টেংকৰ সমীপতে থকা ডায়েনা ছীটলৈ গৈ ফটোৰ বাবে কেইবাটাও প’জ দিয়া দেখা যায় ৰাজকুমাৰীগৰাকীক ৷ এই সময়ত ৰাজকুমাৰী শিৰিৱন্নাৱৰী নৰিৰত্নাই টুৰিষ্ট গাইড নীতিন সিঙক মোগল সম্ৰাট শ্বাহজাহান আৰু মমতাজৰ প্ৰেম কাহিনী, তাজমহলৰ ইতিহাস আৰু ইয়াৰ মোজাইকৰ কামৰ বিষয়ত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰে ৷
এই সময়ছোৱাত তাজমহলত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় ৷ আনকি সাধাৰণ পৰ্যটকক ৰাজকুমাৰী শিৰিৱন্নাৱৰী নাৰিৰত্নাৰ ফটো বা ভিডিঅ’ ল’বলৈ অনুমতি দিয়া নহ’ল ।
থাই ৰাজকুমাৰীৰ পাঁচদিনীয়া ভাৰত ভ্ৰমণ
মঙলবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় ৫ বজাত যোধপুৰৰ পৰা বিশেষ বিমানেৰে খেৰিয়া বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় থাইলেণ্ডৰ ৰাজকুমাৰী শিৰিৱন্নাৱৰী নৰিৰত্না । ৰাজকুমাৰী ছিৰিৱন্নাৱৰী নৰিৰত্নাৰ সৈতে ৩৫ জনীয়া এটা প্ৰতিনিধিৰ দলে ফতেহাবাদ ৰোডৰ পঞ্চতাৰকাযুক্ত হোটেলত অস্থায়ীভাৱে শিবিৰ পাতিছে ৷ তাৰ পৰা পুৱা প্ৰায় ৮.১৫ বজাত তাজমহলৰ ভি ভি আই পি পশ্চিম গেটত উপস্থিত হয় ৰাজকুমাৰী ।
মাস্ক পৰিধান কৰি তাজমহলত উপস্থিত
মাস্ক পৰিধান কৰি ৰাজকুমাৰী নৰিৰত্না তাজমহলত উপস্থিত হয় । কঠোৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী বেষ্টনীৰ মাজেৰেই ৰাজকুমাৰীয়ে ফটো আৰু ছেলফিৰ বাবে প’জ দিয়ে ৷ তাজমহলৰ পিছত ৰাজকুমাৰীয়ে আগ্ৰা দুৰ্গও পৰিদৰ্শন কৰে । ইয়াৰ পিছতে একাদিক্ৰমে থাই ৰাজকুমাৰীয়ে কলাকৃতি, সংস্কৃতি আৰু অধিৱেশন কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰে । তেওঁ তাজমহলক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰা এক অনুষ্ঠানো উপভোগ কৰে ৷ দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ পিছতহে ৰাজকুমাৰী নৰিৰত্নাই তাজমহলৰ পৰা ৰাওনা হয় ৷
