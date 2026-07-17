টিজি-২০ লীগ বিজয়ী দলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ, খেলুৱৈৰ বিপৰীতে ধনৰ বৰষুণ

টিজি-২০ লীগ বিজয়ী দলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ, খেলুৱৈৰ বিপৰীতে ধনৰ বৰষুণ
তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেৱন্ত ৰেড্ডীয়ে খেলুৱৈৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত ঈনাডু আৰু ইটিভিয়ে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৰ উচ্চ প্ৰশংসা কৰে ৷
Published : July 17, 2026 at 1:18 AM IST
হায়দৰাবাদ: হায়দৰাবাদ ক্ৰিকেট এছ’চিয়েশ্যনে আয়োজন কৰা ‘টিজি-২০ ছিজন ১’ৰ বিজয়ী দল হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নছে বৃহস্পতিবাৰে তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেৱন্ত ৰেড্ডীক সাক্ষাৎ কৰে । খেলুৱৈসকলৰ উপৰিও ই-চেম্পিয়নছৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি মেনেজমেণ্টৰ সদস্যসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰে । এই সদস্যসকলৰ ভিতৰত আছিল ইটিভি ভাৰতৰ পৰিচালক তথা ৰামোজী গ্ৰুপৰ মুৰব্বী চেৰুকুৰি কিৰণ, বৃহতী আৰু দিবিজা, ঊষোদয়া এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ সঞ্চালক সাম্বাচিৱ ৰাও আৰু ইটিভিৰ পৰিচালন সঞ্চালক বাপ্পী নাইডু ।
এই সুখৰ মুহূৰ্তটোত মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেবন্ত ৰেড্ডীয়ে ৰামোজী গ্ৰুপৰ মুৰব্বী চেৰুকুৰি কিৰণক এখন পৰম্পৰাগত চাদৰৰে আদৰণি জনায় ৷ লগতে দলটোৰ প্ৰশিক্ষক অনিৰুদ্ধ আৰু অধিনায়ক অভিৰাথ ৰেড্ডীকো চাদৰৰে সন্মান যাঁচে ৷
হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নছৰ এই জয়ৰ পিছত দল পৰিচালনা সমিতিয়ে খেলুৱৈসকলৰ বাবে আৰ্থিক পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰে । সেই অনুসৰি, দলটোৰ অধিনায়কে ৫ লাখ টকা, সহ-অধিনায়কে ৪ লাখ টকা আৰু আন সকলো খেলুৱৈয়ে ৩ লাখ টকাকৈ লাভ কৰিব । বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্রী ৰেৱন্ত ৰেড্ডীয়ে ব্যক্তিগতভাৱে এই ধনৰাশিৰ চেক খেলুৱৈসকলক প্ৰদান কৰে ৷
সৌজন্যমূলক এই সাক্ষাতৰ সময়ত অনুষ্ঠিত বৈঠকত উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেড্ডীয়ে কয় যে টিজি-২০ লীগে দৰ্শকৰ পৰা উৎকৃষ্ট সঁহাৰি লাভ কৰিছে ৷ প্ৰতিযোগিতাখনে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি-২০ মেচৰ তুলনাত বহু পৰিমাণে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে ৷ ‘‘টিজি-২০ লীগ ৰাজ্যখনৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ বাবে অত্যন্ত উপকাৰী বুলি প্ৰমাণিত হ’ব ৷ শচীন তেণ্ডুলকাৰে কেৱল ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি থকা নিষ্ঠা আৰু দায়বদ্ধতাৰ বাবেই সাফল্যৰ শিখৰত উপনীত হৈছিল’’ বুলি কৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে খেলুৱৈসকলক উৎসাহ যোগায় ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেৱন্ত ৰেড্ডীয়ে কয়, ‘‘পূৰ্বে সাফল্যৰ সপোন দেখা ক্ৰিকেটাৰসকলে এনেধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা সমৰ্থন লাভ কৰা নাছিল ৷ কিন্তু আজি ঈনাডু আৰু ইটিভিৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠানসমূহে আপোনালোকৰ সৈতে দৃঢ়তাৰে থিয় দিছে । ঈনাডু আৰু ইটিভিয়ে বৰ্তমানৰ প্ৰজন্মৰ ক্ৰিকেটাৰসকলক বাধাৰ প্ৰাচীৰ ভাঙি অপৰিসীম শক্তি প্ৰদান কৰি আহিছে ৷’’
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে ক্ৰীড়াখণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত তেলেংগানা চৰকাৰৰ এক স্পষ্ট দৃষ্টিভংগী আছে । ৰাজ্যখনৰ বাবে এক নতুন ক্ৰীড়া নীতি প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে, যাৰ অধীনত উন্নত প্ৰদৰ্শনকাৰী খেলুৱৈসকলক নগদ ধন আৰু চৰকাৰী চাকৰিৰ জৰিয়তে উৎসাহিত কৰি অহা হৈছে । চৰকাৰে ক্ৰীড়া আন্তঃগাঁথনিৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰি এখন ক্ৰীড়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিছে ৷
সদ্য সমাপ্ত ‘টিজি-২০ লীগ ২০২৬’ প্ৰতিযোগিতাত ৰামোজী গ্ৰুপৰ হায়দৰাবাদ দলে চূড়ান্ত বিজয়ীৰ খিতাপ দখল কৰে । প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত বিপক্ষৰ দলক ৬ উইকেটত পৰাজিত কৰি হায়দৰাবাদে এই জয় নিশ্চিত কৰে ।
লগতে পঢ়ক: দেওবাৰে ফিফা বিশ্বকাপৰ ফাইনেল; ক’ত, কেনেদৰে উপভোগ কৰিব এই হাইভল্টেজ মেচখন ?