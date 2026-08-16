ETV Bharat / bharat

মাইলেজ সালসলনিৰ বাবে কেৱল ই-২০য়েই দায়ী নহয়, ড্ৰাইভিং, মেইণ্টেনেন্স আদিও হ'ব পাৰে কাৰক

পেট্ৰ'লিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰালয়ে কয় যে ই-২০ৰ ব্যাপক পৰীক্ষা আৰু সত্যাপন কৰা হৈছে । মাইলেজ নিৰ্ধাৰণ কৰা একাধিক কাৰকৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰা হৈছে ।

'Tested, Validated, Ready': Govt Says E20 Alone Not Responsible For Mileage
মাইলেজ সালসলনিৰ বাবে কেৱল ই-২০য়েই দায়ী নহয় (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 16, 2026 at 11:55 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: বাহনৰ মাইলেজৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে কেৱল ই-২০ পেট্ৰ’লক দায়ী কৰিব নোৱাৰি, প্ৰকৃততে ইন্ধনৰ দক্ষতা, গাড়ী চলোৱাৰ অভ্যাস, যান-বাহনৰ অৱস্থা, বাহনৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ, টায়াৰৰ বায়ু আৰু এয়াৰ কণ্ডিচনাৰ ব্যৱহাৰকে ধৰি কেইবাটাও কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল বুলি শনিবাৰে চৰকাৰে দৃঢ়ভাৱে কয় ৷

এক্সত প্ৰকাশিত এটা পোষ্টত পেট্ৰ'লিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰালয়ে কয় যে ই-২০ৰ ব্যাপক পৰীক্ষা আৰু সত্যাপন কৰা হৈছে ৷ আনহাতে, একে সময়তে এখন বাহনে দিয়া মাইলেজ নিৰ্ধাৰণ কৰা একাধিক কাৰকৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰা হৈছে ।

মন্ত্ৰালয়ে কয়, "মাইলেজ কেৱল ইন্ধনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । গাড়ী চলোৱাৰ অভ্যাস, যাতায়াত, বাহনৰ পৰিচৰ্যা, টায়াৰৰ বায়ু আৰু এচিৰ ব্যৱহাৰ আদিয়ে ভূমিকা পালন কৰে ।" ইয়াত লগতে কোৱা হৈছে যে ই-২০ৰ ব্যাপক পৰীক্ষণ আৰু বৈধকৰণ কৰা হৈছে । আনহাতে, বাস্তৱ জগতৰ মাইলেজ সামগ্ৰিকভাৱে ড্ৰাইভিং আৰু বাহনৰ অৱস্থাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ।

আন এটা পোষ্টত মন্ত্ৰালয়ে কয়, "ই-২০ ইঞ্জিনৰ স্থায়িত্ব, চলাচলৰ কৰাৰ ক্ষমতা, ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ ক্ষমতা, সামগ্ৰীৰ সামঞ্জস্যতা আৰু জাৰণ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাকে ধৰি মূল বাহনৰ পৰিমাপসমূহৰ মাজেৰে ব্যাপক পৰীক্ষণ আৰু বৈধকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে ।"

এই মূল্যায়নসমূহে ই-২০ৰ সামঞ্জস্যতা আৰু বাহনৰ কাৰ্যক্ষমতাৰ ওপৰত থকা আস্থাক সমৰ্থন কৰে, ভাৰতে স্বচ্ছ গতিশীলতাৰ দিশত আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে গ্ৰাহকসকলে পছন্দ কৰাত সহায় কৰে বুলি পেট্ৰ'লিয়াম মন্ত্ৰালয়ে আলোকপাত কৰে । পোষ্টটোত কোৱা হৈছে, "ই-২০ পৰীক্ষা কৰা হৈছে, সত্যাপন কৰা হৈছে, বৰ্তমান ই-২০ সাজু হৈছে ।"

২০ শতাংশ ইথানল মিশ্ৰিত পেট্ৰ’লে মাইলেজ, বাহনৰ ক্ষমতা আৰু সামঞ্জস্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ বাবে আৰোহীসকলৰ মাজত উদ্বেগ অব্যাহত থকাৰ সময়তে চৰকাৰে এই শেহতীয়া স্পষ্টীকৰণ দিছে ।

চৰকাৰে পূৰ্বে স্বীকাৰ কৰিছিল যে ই-২০ৰ সৈতে কিছুমান বাহনৰ ইন্ধনৰ অৰ্থনীতি ৩-৫ শতাংশ হ্ৰাস পাব পাৰে, মাইলেজৰ ক্ষেত্ৰটো প্ৰভাৱিত হোৱা বুলিও বজাই ৰাখিছে । ইণ্ডিয়ান অইল, ভাৰত পেট্ৰ'লিয়াম আৰু হিন্দুস্তান পেট্ৰ'লিয়ামে কয় যে দেশজুৰি পৰীক্ষাত ই-২০ পেট্ৰ’লত অধিক ক্ল’ৰাইড বা আৰ্দ্ৰতা থকাৰ দাবীক সমৰ্থন কৰা কোনো প্ৰমাণ পোৱা নগ’ল ।

শোধনাগাৰৰ পৰা ১০০টাতকৈ অধিক পেট্ৰ’লৰ নমুনাত ক্ল’ৰাইডৰ মাত্ৰা প্ৰতি মিলিয়নত এক অংশ বা তাৰ তলত দেখা গৈছে, আনহাতে ৮০টা ডিষ্টিলেৰীৰ ইথানলৰ নমুনা আৰু ডিপো আৰু টাৰ্মিনেলৰ পৰা ৮০টাতকৈ অধিক ই-২০ নমুনাত ক্ল’ৰাইডৰ মাত্ৰা নিৰ্ধাৰিত সীমা তিনি পিপিএমৰ তলত ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে ।

তেল বিপণন কোম্পানীসমূহেও কয় যে প্ৰায় ৯০ হাজাৰ ইন্ধন ষ্টেচনত মাটিৰ তলৰ ষ্ট’ৰেজ টেংক পৰিদৰ্শনত কোনো ধৰণৰ পানীৰ পৰিমাণ পোৱা নগ’ল । পেট্ৰ'লিয়াম মন্ত্ৰী হৰদ্বীপ সিং পুৰীয়ে কয় যে তেল বিপণন কোম্পানীসমূহে খুচুৰা বিপণিসমূহত কঠোৰ পৰীক্ষা কৰিছিল ৷ এই পৰীক্ষাত মাত্ৰ কেইটামান বিসংগতিহে ধৰা পৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: এইবাৰ সামাজিক মাধ্য়মত আত্মপ্ৰকাশ E-20 জনতা পাৰ্টীৰ, গাডকাৰীৰ পদত্যাগ দাবী

ETV Bharat Assam Ground Zero Report: ইথানল মিহলি পেট্ৰ'লে সঁচাকৈ আপোনাৰ গাড়ীখনৰ ক্ষতি কৰিছে নেকি ?

TAGGED:

E20 PETROL
ই ২০
ইন্ধন
ইটিভি ভাৰত অসম
GOVERNMENT ON E20 PETROL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.