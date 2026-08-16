মাইলেজ সালসলনিৰ বাবে কেৱল ই-২০য়েই দায়ী নহয়, ড্ৰাইভিং, মেইণ্টেনেন্স আদিও হ'ব পাৰে কাৰক

মাইলেজ সালসলনিৰ বাবে কেৱল ই-২০য়েই দায়ী নহয়, ড্ৰাইভিং, মেইণ্টেনেন্স আদিও হ'ব পাৰে কাৰক
পেট্ৰ'লিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰালয়ে কয় যে ই-২০ৰ ব্যাপক পৰীক্ষা আৰু সত্যাপন কৰা হৈছে । মাইলেজ নিৰ্ধাৰণ কৰা একাধিক কাৰকৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰা হৈছে ।
Published : August 16, 2026 at 11:55 AM IST
নতুন দিল্লী: বাহনৰ মাইলেজৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে কেৱল ই-২০ পেট্ৰ’লক দায়ী কৰিব নোৱাৰি, প্ৰকৃততে ইন্ধনৰ দক্ষতা, গাড়ী চলোৱাৰ অভ্যাস, যান-বাহনৰ অৱস্থা, বাহনৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ, টায়াৰৰ বায়ু আৰু এয়াৰ কণ্ডিচনাৰ ব্যৱহাৰকে ধৰি কেইবাটাও কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল বুলি শনিবাৰে চৰকাৰে দৃঢ়ভাৱে কয় ৷
এক্সত প্ৰকাশিত এটা পোষ্টত পেট্ৰ'লিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰালয়ে কয় যে ই-২০ৰ ব্যাপক পৰীক্ষা আৰু সত্যাপন কৰা হৈছে ৷ আনহাতে, একে সময়তে এখন বাহনে দিয়া মাইলেজ নিৰ্ধাৰণ কৰা একাধিক কাৰকৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰা হৈছে ।
মন্ত্ৰালয়ে কয়, "মাইলেজ কেৱল ইন্ধনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । গাড়ী চলোৱাৰ অভ্যাস, যাতায়াত, বাহনৰ পৰিচৰ্যা, টায়াৰৰ বায়ু আৰু এচিৰ ব্যৱহাৰ আদিয়ে ভূমিকা পালন কৰে ।" ইয়াত লগতে কোৱা হৈছে যে ই-২০ৰ ব্যাপক পৰীক্ষণ আৰু বৈধকৰণ কৰা হৈছে । আনহাতে, বাস্তৱ জগতৰ মাইলেজ সামগ্ৰিকভাৱে ড্ৰাইভিং আৰু বাহনৰ অৱস্থাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ।
Mileage depends on more than fuel alone. Driving habits, traffic, vehicle maintenance, tyre pressure and AC usage all play a role.— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) August 15, 2026
E20 has undergone extensive testing and validation, while real-world mileage depends on the overall driving and vehicle conditions.
E20: Tested.… pic.twitter.com/fQLnmfxtmf
আন এটা পোষ্টত মন্ত্ৰালয়ে কয়, "ই-২০ ইঞ্জিনৰ স্থায়িত্ব, চলাচলৰ কৰাৰ ক্ষমতা, ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ ক্ষমতা, সামগ্ৰীৰ সামঞ্জস্যতা আৰু জাৰণ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাকে ধৰি মূল বাহনৰ পৰিমাপসমূহৰ মাজেৰে ব্যাপক পৰীক্ষণ আৰু বৈধকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে ।"
এই মূল্যায়নসমূহে ই-২০ৰ সামঞ্জস্যতা আৰু বাহনৰ কাৰ্যক্ষমতাৰ ওপৰত থকা আস্থাক সমৰ্থন কৰে, ভাৰতে স্বচ্ছ গতিশীলতাৰ দিশত আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে গ্ৰাহকসকলে পছন্দ কৰাত সহায় কৰে বুলি পেট্ৰ'লিয়াম মন্ত্ৰালয়ে আলোকপাত কৰে । পোষ্টটোত কোৱা হৈছে, "ই-২০ পৰীক্ষা কৰা হৈছে, সত্যাপন কৰা হৈছে, বৰ্তমান ই-২০ সাজু হৈছে ।"
E20 has undergone extensive testing and validation across key vehicle parameters, including engine durability, drivability, startability, material compatibility and corrosion resistance.— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) August 15, 2026
These evaluations support confidence in E20 compatibility and vehicle performance, helping… pic.twitter.com/qhHJLWY2cF
E20 has undergone extensive testing and validation across key vehicle parameters, including engine durability, drivability, startability, material compatibility and corrosion resistance.— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) August 15, 2026
These evaluations support confidence in E20 compatibility and vehicle performance, helping… pic.twitter.com/qhHJLWY2cF
২০ শতাংশ ইথানল মিশ্ৰিত পেট্ৰ’লে মাইলেজ, বাহনৰ ক্ষমতা আৰু সামঞ্জস্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ বাবে আৰোহীসকলৰ মাজত উদ্বেগ অব্যাহত থকাৰ সময়তে চৰকাৰে এই শেহতীয়া স্পষ্টীকৰণ দিছে ।
চৰকাৰে পূৰ্বে স্বীকাৰ কৰিছিল যে ই-২০ৰ সৈতে কিছুমান বাহনৰ ইন্ধনৰ অৰ্থনীতি ৩-৫ শতাংশ হ্ৰাস পাব পাৰে, মাইলেজৰ ক্ষেত্ৰটো প্ৰভাৱিত হোৱা বুলিও বজাই ৰাখিছে । ইণ্ডিয়ান অইল, ভাৰত পেট্ৰ'লিয়াম আৰু হিন্দুস্তান পেট্ৰ'লিয়ামে কয় যে দেশজুৰি পৰীক্ষাত ই-২০ পেট্ৰ’লত অধিক ক্ল’ৰাইড বা আৰ্দ্ৰতা থকাৰ দাবীক সমৰ্থন কৰা কোনো প্ৰমাণ পোৱা নগ’ল ।
শোধনাগাৰৰ পৰা ১০০টাতকৈ অধিক পেট্ৰ’লৰ নমুনাত ক্ল’ৰাইডৰ মাত্ৰা প্ৰতি মিলিয়নত এক অংশ বা তাৰ তলত দেখা গৈছে, আনহাতে ৮০টা ডিষ্টিলেৰীৰ ইথানলৰ নমুনা আৰু ডিপো আৰু টাৰ্মিনেলৰ পৰা ৮০টাতকৈ অধিক ই-২০ নমুনাত ক্ল’ৰাইডৰ মাত্ৰা নিৰ্ধাৰিত সীমা তিনি পিপিএমৰ তলত ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে ।
তেল বিপণন কোম্পানীসমূহেও কয় যে প্ৰায় ৯০ হাজাৰ ইন্ধন ষ্টেচনত মাটিৰ তলৰ ষ্ট’ৰেজ টেংক পৰিদৰ্শনত কোনো ধৰণৰ পানীৰ পৰিমাণ পোৱা নগ’ল । পেট্ৰ'লিয়াম মন্ত্ৰী হৰদ্বীপ সিং পুৰীয়ে কয় যে তেল বিপণন কোম্পানীসমূহে খুচুৰা বিপণিসমূহত কঠোৰ পৰীক্ষা কৰিছিল ৷ এই পৰীক্ষাত মাত্ৰ কেইটামান বিসংগতিহে ধৰা পৰিছে ।