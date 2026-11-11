ETV Bharat / bharat

কুলগামত চি আৰ পি এফৰ ওপৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰ গুলীচালনা  : অসমৰো জোৱান গুলীবিদ্ধ

উপ-ৰাজ্যপাল মনোজ সিনহা জিলাখনত উপস্থিত হোৱাৰ সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হয় ।

Terrorists Open Fire On CRPF Personnel In South Kashmir's Kulgam Amid Manoj Sinha's Visit
কুলগামত চিআৰপিএফৰ টহল (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 11, 2026 at 4:16 PM IST

|

Updated : November 11, 2026 at 4:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শ্ৰীনগৰ: বুধবাৰে দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ কুলগাম জিলাত থকা এটা চিআৰপিএফ চকীলৈ লক্ষ্য কৰি সন্দেহযুক্ত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে কৰা গুলীবৰ্ষণত তিনিজন চিআৰপিএফ জোৱান আহত হয় । উল্লেখযোগ্য যে, গভৰ্ণমেণ্ট ডিগ্ৰী কলেজত অনুষ্ঠিত হোৱা 'ভেশ্ব উৎসৱ'ত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ উপ-ৰাজ্যপাল মনোজ সিনহা জিলাখনত উপস্থিত হোৱাৰ সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হয় ।

সন্দেহযুক্ত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে দিনৰ প্ৰায় ২:১৫ বজাত ৪৬ নং চিআৰপিএফ বেটেলিয়নৰ জোৱানলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰে । এই আক্ৰমণত আহত হোৱা তিনিজন জোৱানৰ ভিতৰত অসমৰো এজন আছে ৷ জানিব পৰা মতে আহত জোৱানজনৰ নাম ৰাকেশ দাস ৷

এই সন্দৰ্ভত চিআৰপিএফৰ এজন মুখপাত্ৰই কয়,"আজি বিয়লি জম্মু-কাশ্মীৰৰ কুলগাম জিলাৰ এটা চকীত নিয়োগ হৈ থকা নিৰাপত্তাৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি মটৰচাইকেলত অহা অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই গুলীবৰ্ষণ কৰাৰ ফলত কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীৰ দুজনকৈ জোৱান আহত হয় । দিনৰ প্ৰায় ২:১৫ বজাত সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাত দুৰ্বৃত্তই চিআৰপিএফ জোৱানসকলৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে । আহত জোৱানকেইজনক অনন্তনাগ জিলাৰ এখন চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ।"

আক্ৰমণৰ কিছু সময়ৰ পিছতে নিৰাপত্তা বাহিনীৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । পিছত এজন জ্যেষ্ঠ বিষয়াই নিশ্চিত কৰে যে এই ঘটনাত তিনিজন জোৱান আহত হৈছে আৰু আটাইকেইজন বৰ্তমান বিপদমুক্ত ।

যোৱা জুলাই মাহত কুলগামত দুজন প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকক গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ পিছত এয়া অঞ্চলটোত সংঘটিত হোৱা আন এক সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ ।

লগতে পঢ়ক: ব্ৰিকছৰ ঘোষণাত পহলগাম আক্ৰমণৰ উল্লেখ, ভাৰতৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে সহযোগিতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ

মুম্বাই আক্ৰমণৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড হাফিজ ছাইদ, লখৱীৰ বিৰুদ্ধে বিএনএছএছৰ অধীনত বিচাৰ

Last Updated : November 11, 2026 at 4:36 PM IST

TAGGED:

সন্দেহযুক্ত আক্ৰমণকাৰীৰ গুলীচালনা
আহত চিআৰপিএফ জোৱান
কাশ্মীৰৰ কুলগামত আক্ৰমণ
KULGAM TERROR ATTACK
KASHMIR TERROR ATTACK

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.