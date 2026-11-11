কুলগামত চি আৰ পি এফৰ ওপৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰ গুলীচালনা : অসমৰো জোৱান গুলীবিদ্ধ
উপ-ৰাজ্যপাল মনোজ সিনহা জিলাখনত উপস্থিত হোৱাৰ সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হয় ।
Published : November 11, 2026 at 4:16 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 4:36 PM IST
শ্ৰীনগৰ: বুধবাৰে দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ কুলগাম জিলাত থকা এটা চিআৰপিএফ চকীলৈ লক্ষ্য কৰি সন্দেহযুক্ত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে কৰা গুলীবৰ্ষণত তিনিজন চিআৰপিএফ জোৱান আহত হয় । উল্লেখযোগ্য যে, গভৰ্ণমেণ্ট ডিগ্ৰী কলেজত অনুষ্ঠিত হোৱা 'ভেশ্ব উৎসৱ'ত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ উপ-ৰাজ্যপাল মনোজ সিনহা জিলাখনত উপস্থিত হোৱাৰ সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হয় ।
সন্দেহযুক্ত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে দিনৰ প্ৰায় ২:১৫ বজাত ৪৬ নং চিআৰপিএফ বেটেলিয়নৰ জোৱানলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰে । এই আক্ৰমণত আহত হোৱা তিনিজন জোৱানৰ ভিতৰত অসমৰো এজন আছে ৷ জানিব পৰা মতে আহত জোৱানজনৰ নাম ৰাকেশ দাস ৷
এই সন্দৰ্ভত চিআৰপিএফৰ এজন মুখপাত্ৰই কয়,"আজি বিয়লি জম্মু-কাশ্মীৰৰ কুলগাম জিলাৰ এটা চকীত নিয়োগ হৈ থকা নিৰাপত্তাৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি মটৰচাইকেলত অহা অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই গুলীবৰ্ষণ কৰাৰ ফলত কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীৰ দুজনকৈ জোৱান আহত হয় । দিনৰ প্ৰায় ২:১৫ বজাত সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাত দুৰ্বৃত্তই চিআৰপিএফ জোৱানসকলৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে । আহত জোৱানকেইজনক অনন্তনাগ জিলাৰ এখন চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ।"
আক্ৰমণৰ কিছু সময়ৰ পিছতে নিৰাপত্তা বাহিনীৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । পিছত এজন জ্যেষ্ঠ বিষয়াই নিশ্চিত কৰে যে এই ঘটনাত তিনিজন জোৱান আহত হৈছে আৰু আটাইকেইজন বৰ্তমান বিপদমুক্ত ।
যোৱা জুলাই মাহত কুলগামত দুজন প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকক গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ পিছত এয়া অঞ্চলটোত সংঘটিত হোৱা আন এক সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ ।