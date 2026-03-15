কাশ্মীৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাত অনুপ্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলোৱা সন্ত্ৰাসবাদী নিহত
উৰিৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাত এ কে ৰাইফল, পিষ্টল আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ গোলা বাৰুদ উদ্ধাৰ ।
Published : March 15, 2026 at 12:17 PM IST
শ্ৰীনগৰ : ভাৰতীয় সেনাৰ গুলীত পুনৰ নিহত পাক সন্ত্ৰাসবাদী । কাশ্মীৰ উপত্যকাৰ বাৰমুল্লা জিলাৰ উৰিত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাত অনুপ্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীটোক নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে গুলীয়াই নিহত কৰে । নিহত সন্ত্ৰাসবাদীটোৰ পৰা এ কে ৰাইফল, পিষ্টল আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ গোলা বাৰুদ উদ্ধাৰ কৰে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে ।
সেনাই সদৰী কৰা মতে, জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে বুছাৰত উৰি ছেক্টৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰ অনুপ্ৰৱেশৰ চেষ্টা সন্দৰ্ভত চোৰাংচোৱাৰ পৰা তথ্য লাভ কৰাৰ পিচতেই যুটীয়া অভিযান চলায় । এক্সত শ্বেয়াৰ কৰা এক বিবৃতিত সেনাই কয় ,"১৪-১৫ মাৰ্চৰ মাজনিশা সেনা আৰু আৰক্ষীয়ে এক যুটীয়া অভিযান আৰম্ভ কৰে । সেনাই জোপোহাৰ মাজত এজন সন্ত্ৰাসবাদীৰ সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য কৰে । নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে অভিযান চলোৱাৰ সময়তেই সন্ত্ৰাসবাদীয়ে নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা কৰে । নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াত সন্ত্ৰাসবাদীটো নিহত হয় ।"
উল্লেখ্য় যে যোৱা ১০ মাৰ্চত জম্মু-কাশ্মীৰ ৰাজৌৰী জিলাৰ নৌশ্বেৰা ছেক্টৰত এল অ’ চি পাৰ হ’বলৈ চেষ্টা কৰা এটা সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হৈছিল । জম্মু-কাশ্মীৰৰ ৭৪০ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এল অ’ চি উপত্যকাৰ বাৰামুল্লা, বান্দিপোৰা আৰু কুপৱাৰা জিলাৰ পৰা পুঞ্চ, ৰাজৌৰী আৰু আংশিকভাৱে জম্মু সংমণ্ডলৰ জম্মু জিলালৈকে বিস্তৃত হৈ আছে ।
এল অ’ চিৰ উপৰি জম্মু-কাশ্মীৰৰ ২৪০ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত ছাম্বা, কথুৱা আৰু জম্মু জিলাত অৱস্থিত । ইয়াত সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনী (বি এছ এফ) নিয়োজিত হৈ আছে । পাকিস্তানৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা অনুপ্ৰৱেশ, সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ প্ৰতিৰোধ, ড্ৰাগছ সৰবৰাহ আৰু ড্ৰ’ণ কাৰ্যকলাপ ৰোধৰ বাবে সেনা আৰু বি এছ এফ নিয়োগ কৰা হৈছে ।
কিষ্টৱাৰত সন্ত্ৰাসবাদবিৰোধী অভিযান তীব্ৰতৰ; স্থগিত মোবাইল ইণ্টাৰনেট সেৱা
জম্মুৰ বিয়াৰ অনুষ্ঠানত অঘটন; প্ৰাক্তন মুখ্য়মন্ত্ৰী ফাৰুক আব্দুল্লাক হত্যাৰ চেষ্টা