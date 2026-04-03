জাঁপ মাৰি চলন্ত ৰে'লত উঠাৰ চেষ্টা কৰি এতিয়া মৃত্যুপথৰ যাত্ৰী এজন যুৱক

জাঁপ মাৰি চলন্ত ৰে'লত উঠাৰ চেষ্টা কৰি এতিয়া মৃত্যুপথৰ যাত্ৰী এজন যুৱক
জাঁপ মাৰি চলন্ত ৰে'লত উঠাৰ চেষ্টা কৰি মৃত্যুপথমুখী এজন যুৱক ৷ ভূপালত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনাটো ৷
Published : April 3, 2026 at 8:55 PM IST
ভূপাল : সাৱধান ! মধ্যপ্ৰদেশৰ ভূপালৰ এক ভয়ংকৰ দৃশ্যই আপোনাৰো বুকু কঁপাই তুলিব ৷ মুহূৰ্ততে সকলো থানবান হ'ল এজন যুৱকৰ সপোন ৷ ৩১ মাৰ্চৰ নিশাৰ ঘটনা ৷ দৌৰাদৌৰিকৈ ভূপাল ৰে'লৱে ষ্টেচনলৈ যুৱকজন আহিছে ৷ তেনেতে সেই নিৰ্দিষ্ট প্লেটফৰ্মৰ মাজেৰে পাৰ হবলৈ ধৰিছিল ভূপাল-ইন্দোৰ এক্সপ্ৰেছখন ৷ উপায়ন্তৰ যুৱকজনে চলন্ত ট্ৰেইনখনত জাপ মাৰি উঠাৰ চেষ্টা কৰিলে ৷
তাৰ পিছতে শিহৰণকাৰী ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ মাত্ৰ পাঁচ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে চলন্ত ৰে'লখনে মহটিয়াই লৈ গ'ল ব্যক্তিজনক ৷ কিয়নো চলন্ত ৰে'লখনত তিনিবাৰকৈ জাঁপ মাৰি উঠাৰ চেষ্টা কৰিছিল যুৱকজনে ৷ কিন্তু সেয়া সম্ভৱ নহ'ল ফলত চলন্ত ৰে’ল আৰু প্লেটফৰ্মৰ মাজত আবদ্ধ হৈ ৰ'ল যুকজন ৷
৩১ মাৰ্চৰ নিশা সংঘটিত ঘটনাটোৰ ভিডিঅ' শুকুৰবাৰে প্ৰকাশ পায় ৷ প্ৰায় ১৪ ছেকেণ্ডৰ চিচি টিভি ফুটেজত দেখা গৈছে যে যুৱকজন চলন্ত ৰে’ল আৰু প্লেটফৰ্মৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰাৰ ৷ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত জিআৰপিৰ তথ্য অনুসৰি বৰ্তমান যুৱকজনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক ৷
উল্লেখ্য যে, ষ্টেচনটোৰ প্লাটফৰ্ম নম্বৰ ৬ত সংঘটিত হৈছিল ৷ ৰে'লৱে বিষয়াৰ মতে এই ঘটনা ৩১ মাৰ্চৰ ৰাতি প্ৰায় ১১:৩১ বজাত ৬ নং প্লেটফৰ্ম হৈছিল ৷ তেতিয়াই ১৯৩০৪ ভূপাল-ইন্দোৰ এক্সপ্ৰেছ ষ্টেচনৰ পৰা পাৰ হৈ আছিল ৷ ৰে'লখনৰ গতি আছিল প্ৰায় ৪০ কিমি প্ৰতি ঘণ্টাত ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত তাৎক্ষণিভাবে আহত ব্যক্তিজনক ৰে'লৱে কৰ্মচাৰী আৰু আৰপিএফে উদ্ধাৰ কৰি হামিদিয়া চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷
ইফালে ব্যক্তিজনৰ পৰিচয় বৰ্তমানেও উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে, ব্যক্তিজন বিহাৰৰ বাসিন্দা, বয়স প্ৰায় ২৫-২৬ বছৰ ৷ ইফালে উক্ত ঘটনাৰ পাছতে প্লেটফৰ্মটোত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৷
