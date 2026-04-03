ETV Bharat / bharat

জাঁপ মাৰি চলন্ত ৰে'লত উঠাৰ চেষ্টা কৰি এতিয়া মৃত্যুপথৰ যাত্ৰী এজন যুৱক

জাঁপ মাৰি চলন্ত ৰে'লত উঠাৰ চেষ্টা কৰি মৃত্যুপথমুখী এজন যুৱক ৷ ভূপালত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনাটো ৷

Bhopal Railway Station
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 3, 2026 at 8:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ভূপাল : সাৱধান ! মধ্যপ্ৰদেশৰ ভূপালৰ এক ভয়ংকৰ দৃশ্যই আপোনাৰো বুকু কঁপাই তুলিব ৷ মুহূৰ্ততে সকলো থানবান হ'ল এজন যুৱকৰ সপোন ৷ ৩১ মাৰ্চৰ নিশাৰ ঘটনা ৷ দৌৰাদৌৰিকৈ ভূপাল ৰে'লৱে ষ্টেচনলৈ যুৱকজন আহিছে ৷ তেনেতে সেই নিৰ্দিষ্ট প্লেটফৰ্মৰ মাজেৰে পাৰ হবলৈ ধৰিছিল ভূপাল-ইন্দোৰ এক্সপ্ৰেছখন ৷ উপায়ন্তৰ যুৱকজনে চলন্ত ট্ৰেইনখনত জাপ মাৰি উঠাৰ চেষ্টা কৰিলে ৷

তাৰ পিছতে শিহৰণকাৰী ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ মাত্ৰ পাঁচ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে চলন্ত ৰে'লখনে মহটিয়াই লৈ গ'ল ব্যক্তিজনক ৷ কিয়নো চলন্ত ৰে'লখনত তিনিবাৰকৈ জাঁপ মাৰি উঠাৰ চেষ্টা কৰিছিল যুৱকজনে ৷ কিন্তু সেয়া সম্ভৱ নহ'ল ফলত চলন্ত ৰে’ল আৰু প্লেটফৰ্মৰ মাজত আবদ্ধ হৈ ৰ'ল যুকজন ৷

৩১ মাৰ্চৰ নিশা সংঘটিত ঘটনাটোৰ ভিডিঅ' শুকুৰবাৰে প্ৰকাশ পায় ৷ প্ৰায় ১৪ ছেকেণ্ডৰ চিচি টিভি ফুটেজত দেখা গৈছে যে যুৱকজন চলন্ত ৰে’ল আৰু প্লেটফৰ্মৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰাৰ ৷ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত জিআৰপিৰ তথ্য অনুসৰি বৰ্তমান যুৱকজনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক ৷

উল্লেখ্য যে, ষ্টেচনটোৰ প্লাটফৰ্ম নম্বৰ ৬ত সংঘটিত হৈছিল ৷ ৰে'লৱে বিষয়াৰ মতে এই ঘটনা ৩১ মাৰ্চৰ ৰাতি প্ৰায় ১১:৩১ বজাত ৬ নং প্লেটফৰ্ম হৈছিল ৷ তেতিয়াই ১৯৩০৪ ভূপাল-ইন্দোৰ এক্সপ্ৰেছ ষ্টেচনৰ পৰা পাৰ হৈ আছিল ৷ ৰে'লখনৰ গতি আছিল প্ৰায় ৪০ কিমি প্ৰতি ঘণ্টাত ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত তাৎক্ষণিভাবে আহত ব্যক্তিজনক ৰে'লৱে কৰ্মচাৰী আৰু আৰপিএফে উদ্ধাৰ কৰি হামিদিয়া চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷

ইফালে ব্যক্তিজনৰ পৰিচয় বৰ্তমানেও উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে, ব্যক্তিজন বিহাৰৰ বাসিন্দা, বয়স প্ৰায় ২৫-২৬ বছৰ ৷ ইফালে উক্ত ঘটনাৰ পাছতে প্লেটফৰ্মটোত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৷

TAGGED:

ভূপাল ৰেলৱে ষ্টেচন
ৰেল দূৰ্ঘটনা
ভূপাল ইন্দোৰ এক্সপ্ৰেছ
মধ্যপ্ৰদেশ
ভূপাল

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.