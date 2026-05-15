আইপিএলক লৈ উত্তপ্ত অৰুণাচল প্ৰদেশ, প্ৰতিবাদ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীৰ কন্দুৱা গেছ প্ৰয়োগ

আইপিএলক লৈ উত্তপ্ত অৰুণাচল প্ৰদেশ, প্ৰতিবাদ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীৰ কন্দুৱা গেছ প্ৰয়োগ
আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰ বা আইপিএলক লৈ অৰুণাচল প্ৰদেশত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ ৷
Published : May 15, 2026 at 8:41 PM IST
তেজপুৰ: আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰ বা আইপিএলক লৈ অৰুণাচল প্ৰদেশত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে ৰাইজে ৷ 'এছটি বচাও আন্দোলন কমিটী'য়ে আহ্বান জনোৱা ৩৬ ঘণ্টীয়া বন্ধৰ ফলত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজধানী ইটানগৰৰ ৰাজধানী অঞ্চল চমুকৈ আইচিআৰত স্বাভাৱিক জনজীৱনত ব্যাহত হৈ পৰিছে । বৃহস্পতিবাৰৰ পুৱাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বন্ধ শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া ৫ বজাত সমাপ্ত হয় যদিও ৰাজ্যখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৷
উল্লেখ্য যে বন্ধৰ সমৰ্থনকাৰীয়ে শুক্ৰবাৰে নাহৰলগুনৰ পৰা ইটানগৰলৈ এক বৃহৎ প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰে । ইফালে প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা প্ৰদান কৰাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৷ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীয়ে কন্দুৱা গেছ প্ৰয়োগ কৰে আৰু ইফালে বন্ধক কেন্দ্ৰ কৰি পাপুম পাৰে জিলাত আন্দোলনৰ সৈতে জৰিত কেইবাগৰাকী লোকক আটক কৰে ৷ এই সন্দৰ্ভত ই টিভিৰ সাংবাদিকৰে হোৱা টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত ইউপিয়াৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক টাৰু গুসাৰে জনাই যে, প্ৰতিবাদী সমদলত প্ৰায় ৫-৬ হাজাৰ লোক সমবেত হৈছিল ৷ সমদলকাৰীক বাধান প্ৰধান কৰাত কিছু উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় যদিও পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে বুলি জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷
ইফালে ইটানগৰৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক জন পাডাই কয়,"বৰ্তমান আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণ স্বাভাৱিক আৰু শান্তিপূৰ্ণ । আটক কৰা প্ৰতিবাদকাৰীসকলক মুক্তি দিয়াৰ পাছতে সামগ্ৰিক পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত আছে ৷" বন্ধৰ সময়ত বিভিন্ন স্থান পৰিদৰ্শন কৰা ৰাজ্যখনৰ গৃহমন্ত্ৰী মামা নাটুঙে সাংবাদ মাধ্যমক কয়,"চৰকাৰে গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদক সন্মান কৰে ৷ কিন্তু জনজীৱন ব্যাহত নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো ৷ ব্যৱসায়ীসকল ভয় নকৰিব, সহায় আৰু সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হ'ব ৷"
উল্লেখ্য যে, পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনত ২৬ মাৰ্চত জাৰি কৰা অধিসূচনাৰ পিছত আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰ ব্যৱস্থা ৰূপায়ণত অনিয়ম হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি বন্ধ আহ্বান কৰা হৈছিল সংগঠনটোৱে । এই অভিযোগৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই গৃহমন্ত্ৰী নাটুঙে কয় যে চৰকাৰে ইতিমধ্যে আইএলপি ব্যৱস্থা অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ কঠোৰ নিৰীক্ষণ আৰু ডিজিটেল সংস্কাৰৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । অবৈধভাৱে আইএলপি জাৰি কৰাৰ সৈতে জড়িত বুলি অভিযোগ থকা কেইবাটাও অনুমোদিত চাইবাৰ কেফে চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷
চৰকাৰৰ মুখপাত্ৰ তথা শিক্ষামন্ত্ৰী পাছাং দৰ্জী ছোনাই জনোৱা মতে, বেংগল ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰন্টিয়াৰ ৰেগুলেশ্যন ১৮৭৩ৰ অধীনত পাৰপত্ৰ ব্যৱস্থাক আধুনিকীকৰণ কৰিবলৈ ৰাজ্যিক কেবিনেটে নতুন নিৰ্দেশনা অনুমোদন জনাইছে । নতুন ব্যৱস্থাৰ অধীনত ক্ৰমগতভাবে মেনুৱেল পাৰমিট পদ্ধতি বাতিল কৰি সম্পূৰ্ণ ডিজিটেল ই-আইপিএল ব্যৱস্থা কৰা হ’ব । য'ত কিউৱা ক'ডৰ ব্যৱস্থা থাকিব, যাতে ভুৱা পাৰমিট ৰোধ কৰিব পৰা যাব বুলি উল্লেখ কৰিছে মন্ত্ৰী ছোনাই ৷
