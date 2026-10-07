চিয়াং বান্ধক লৈ অৰুণাচলত উত্তেজনা: আদি জনজাতি, কংগ্ৰেছৰ বিৰোধিতা
বিভিন্ন সংগঠন, কৃষক গোট আৰু কংগ্ৰেছে বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰোধিতা প্ৰকাশ ৷ প্ৰকল্প এলেকাৰ পৰা নিৰাপত্তা বাহিনী প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী ৷
Published : October 7, 2026 at 9:09 PM IST
তেজপুৰ : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পূব প্ৰান্তত প্ৰস্তাৱিত চিয়াং আপাৰ মাল্টিপাৰপাছ প্ৰজেক্ট (SUMP)ক লৈ আন্দোলন ক্ৰমাৎ তীব্ৰ হৈ উঠিছে । এফালে ৰাজ্য চৰকাৰে আলোচনাৰ জৰিয়তে বিষয়টোৰ সমাধানৰ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে প্ৰাৰম্ভিক কাৰিকৰী পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পক্ষত মত প্ৰকাশ কৰিছে ।
আনফালে আদি জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন সংগঠন, কৃষক গোট আৰু কংগ্ৰেছে বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰোধিতা কৰি প্ৰকল্প এলেকাৰ পৰা নিৰাপত্তা বাহিনী প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে । উল্লেখ্য যে, চীনে য়াৰলুং য়াম্পোত নৰ্মীয়মান বৃহৎ নদী বান্ধৰ প্ৰত্যুত্তৰ হিচাবে ভাৰতে চিয়াং নদীৰ বক্ষত প্ৰায় ১১ হাজাৰ মেগৱাটৰ বৃহৎ নদী বান্ধ নিৰ্মাণৰ বাবে সম্ভাৱ্য প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুতৰ বাবে পৰীক্ষা আৰু ড্ৰিলং চলাই আছে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ উপদেষ্টাৰ মন্তব্য
আনফালে চৰকাৰে লোৱা পদক্ষেপৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় গাঁওবাসীয়ে বিগত কেইবা বছৰ ধৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে । এই সন্দৰ্ভত অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ উপদেষ্টা আলো লিবাং-এ ইটিভি ভাৰতক টেলিফোনযোগে কয় যে, চলি থকা ড্ৰিলিং, স্থান পৰিষ্কাৰ আৰু ভূতাত্ত্বিক পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা হৈছে পিএফআৰ এটা প্ৰস্তুতিৰ অংশ । ইয়াক বান্ধ নিৰ্মাণৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিচাপে গণ্য কৰা উচিত নহয় বুলি তেওঁ স্পষ্ট কৰে ।
লিবাঙৰ মতে, "NHPCৰ সৈতে জড়িত দল আৰু প্ৰাৰম্ভিক কামত নিয়োজিত ঠিকাদাৰসকলে ৰিগা আৰু বাঘুং-পাৰঙকে ধৰি কেইবাটাও স্থানত প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হৈছে । উক্ত সময়ত কেম্প আৰু সঁজুলি ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰাৰ লগতে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে জ্বলাই দিছে ৷ লগতে নিৰাপত্তা কৰ্মীও আহত হৈছে ।"
তেওঁ কয়,“সম্ভাৱ্যতা প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুতৰ বাবে পৰীক্ষা আৰু ড্ৰিলিং সম্পূৰ্ণ হ’বলৈ দিয়ক । বান্ধটো শেষত নিৰ্মাণ কৰা হ’ব নে নহয়, সেই বিষয়ে তাৰ পাছত আলোচনা কৰিব পাৰি ৷ ড্ৰিলিঙৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে অঞ্চলটোৰ ভূ-তাত্ত্বিক পৰিস্থিতি মূল্যায়ন কৰা । ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে ইয়াৰ জৰিয়তে গাঁও বা কৃষিভূমি অধিগ্ৰহণ অথবা পানীত ডুব যাব ।"
লিবাঙে এইটো উল্লেখ কৰে যে, আদি জনগোষ্ঠীৰ এটা অংশৰ মাজত প্ৰকল্পক লৈ থকা উদ্বেগ বাস্তৱ বুলি স্বীকাৰ কৰি লিবাঙে কয় যে আলোচনাৰ জৰিয়তে সেই উদ্বেগসমূহ সমাধান কৰিব লাগিব । আন্দোলনত ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ সোমাই পৰা বুলিও তেওঁ অভিযোগ কৰে । একে সময়তে সমাজৰ নেতা, বুদ্ধিজীৱী, নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি আৰু তৃণমূল পৰ্যায়ৰ সংগঠনসমূহৰ সৈতে চৰকাৰে আলোচনা কৰিব লাগে বুলি তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে ।
ইফালে চিয়াং ইণ্ডিজেনাছ ফাৰ্মাৰ্ছ ফ’ৰামৰ সভাপতি ওজং মোদীয়ে কয় যে, চৰকাৰে তেওঁলোকক আলোচনালৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বাবে ১১ অক্টোবৰলৈ সময়সীমা দিছে ।
মোদীৰ মতে, “চৰকাৰে আলোচনালৈ মাতিলে আমি আলোচনাৰ বাবে সাজু । অন্যথা আমি মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুক গেকু প্ৰকল্পস্থলীলৈ আমন্ত্ৰণ জনাম আৰু ৰাইজৰ সন্মুখতে বিষয়টো আলোচনা কৰিম ৷ বৰ্তমান আমাৰ তৰফৰ পৰা কোনো প্ৰতিবাদ হোৱা নাই ৷ কিন্তু বিভিন্ন স্থানত বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰাৰ ফলত এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"আমি নিজৰ ঘৰৰ পৰা মুক্তভাৱে ওলাই যাব পৰা নাই । আনকি ধাননি পথাৰলৈ গৈ খেতি কৰাতো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছো ৷"
Interacted with Hon’ble MLAs from the Adi community and public representatives of East Siang, Siang and Upper Siang districts and Adi Baane Kebang at the DC’s Conference Hall, Pasighat, to clear doubts and create greater awareness about the Siang Upper Multipurpose Project (SUMP) as it is important that our elected representatives and public leaders first understand the project in its entirety so that they can, in turn, help the people understand its objectives, implications and the process involved. SUMP is being considered primarily from the perspective of protecting the Siang basin and ensuring water security. With the proposed 60,000 MW mega dam on the Yarlung Tsangpo upstream, concerns have been raised over possible changes in the flow of the Siang and diversion of its water towards North-Western provinces of China. The proposed SUMP, with its significant water-storage capacity, is envisaged as a regulating and buffer reservoir that can help maintain water of the river and downstream flows during lean periods and moderate sudden releases of water from upstream. Our experience with the devastating floods in the Siang basin, including Pasighat in 2002, reminds us of the importance of strengthening our preparedness and protecting communities living along the river. At this stage, our immediate request to the people of Siang, East Siang and Upper Siang is to allow the Pre-Feasibility Report (PFR) activities to be undertaken. The PFR will establish whether the project is technically and geographically feasible. It is an assessment stage, not a decision to construct the dam. Any further decision must follow due process and consultation with the people. Our Government is, and will always remain, with the people and for the people. The concerns, voices and interests of the people of Siang will remain central to every step ahead.— Chowna Mein (@ChownaMeinBJP) October 5, 2026
ৰিগাত পৰম্পৰাগত ৰাফবুং ৰীতিৰ পূজা :
ৰিগা অঞ্চলৰ উগেঙত বান্ধ বিৰোধী কৰ্মী আৰু স্থানীয় গাঁওবাসীয়ে আদি জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত ‘ৰাফবুং’ আচাৰ পালন কৰে । প্ৰকল্প বিৰোধীসকলৰ আশংকা, এটা বৃহৎ বান্ধে আদি জনগষ্ঠীৰ ভূমি পানীত ডুব যাব ৷ পুৰুষানুক্ৰমে বসবাস কৰি অহা গাঁওসমূহ স্থানান্তৰিত কৰিব পাৰে আৰু চিয়াং উপত্যকাৰ পৰিৱেশ-প্ৰকৃতিৰ ওপৰত স্থায়ী প্ৰভাৱ পৰিব । আমাৰ ভূমি আমাৰ পৰিচয়ৰ পৰা পৃথক নহয় বুলি বান্ধ বিৰোধী স্থানীয় বাসিন্দাসকলে কয় ৷
নিৰাপত্তা বাহিনী প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী অৰুণাচল কংগ্ৰেছৰ
অৰুণাচল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে SUMPৰ বিৰোধিতা কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি বচিৰাম চিৰামে ইটিভি ভাৰতক টেলিফোন যোগে কয়, চিয়াং অঞ্চলত বৃহৎ আৰু মেগা বান্ধৰ পক্ষত কংগ্ৰেছ নাই । এনে প্ৰকল্পই গাঁও, ভূমি, সম্পত্তি আৰু মানুহৰ জীৱনৰ বাবে বিপদ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে ।
চিৰামে লগতে কয়,"আমি মেগা আৰু বৃহৎ বান্ধ নিবিচাৰো ৷ কাৰণ এনে প্ৰকল্পই মানুহৰ জীৱনৰ ক্ষতি কৰাৰ লগতে ভূমি আৰু সম্পত্তি ধ্বংস কৰিব পাৰে । পাহাৰ আৰু নদীৰ কাষত বহু গাঁও আছে আৰু সেই গাঁওসমূহ পানীত ডুব যাব পাৰে ৷ যিসকল ভূমিৰ মালিক আৰু স্থানীয় বাসিন্দা প্ৰকল্পটোৰ দ্বাৰা প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰভাৱিত হ’ব পাৰে, তেওঁলোকৰ সৈতে পৰ্যাপ্ত আলোচনা হোৱা নাই ।"
পাহাৰীয়া অঞ্চলটোত ভূমিস্খলনকে ধৰি বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক বিপদৰ মাজত প্ৰকল্পৰ দ্বাৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থাক লৈও তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । চৰকাৰে ওপৰৰ পৰা প্ৰকল্প জাপি দিব নোৱাৰে । ভূমিৰ মালিক আৰু খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ সন্মতি আৰু আস্থা লাভ কৰিব লাগিব বুলি কয় চিৰামে ।
তেওঁৰ মতে,"সামৰিক বাহিনীৰ উপস্থিতিয়ে স্থানীয় লোকৰ মাজত ভয়ৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে । সামৰিক বাহিনী প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পাছতহে শান্তিপূৰ্ণ আলোচনা সম্ভৱ হ’ব । ২০০৮ৰ পৰাই প্ৰকল্পৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছো ৷
VIDEO | Itanagar: Arunachal Pradesh CM Pema Khandu (@PemaKhanduBJP) calls for dialogue with stakeholders over key Siang project, says, “…I am completely dedicating myself to this issue. Until the PFR is completed, I will keep visiting the area. Our general public, especially the people of Siang and Upper Siang, are very innocent. Some misinformation is being given to them. So, I want to reach out more to all the associations, units and organisations in the Siang area. We are also trying to provide more clarity on this project…The way the organisations there are responding, I have met many people this time as well, and the response has been quite positive. I will visit Siang repeatedly and meet everyone.” (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 6, 2026
প্ৰকল্পটোৰ ইতিহাসৰ কথা উল্লেখ কৰি চিৰামে কয় যে, বান্ধটোৰ প্ৰস্তাৱ ২০০৮ চনৰ পৰাই আছিল আৰু স্থানীয় লোকৰ বিৰোধিতাৰ ফলত পূৰ্বে প্ৰকল্পটোৰ পৰিকল্পনাত পৰিৱৰ্তন অনাৰ লগতে কাম বন্ধ হৈ আছিল । পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বাবে বৰ্তমানৰ চৰকাৰক দোষাৰোপ কৰাৰ সলনি প্ৰতিখন চৰকাৰে নিজৰ সিদ্ধান্তৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।
তেওঁ কয়,"যিকোনো চৰকাৰে উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ প্ৰস্তাৱ দিব পাৰে । কিন্তু জনসাধাৰণে বিৰোধিতা কৰিলে তেওঁলোকৰ উদ্বেগ শুনিব লাগিব । পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ বিৰোধিতাক গুৰুত্ব দি প্ৰকল্পটো স্থগিত ৰাখিছিল ৷ বৰ্তমানৰ চৰকাৰেও প্ৰকল্পটো আগবঢ়োৱাৰ পূৰ্বে স্থানীয় লোকৰ আস্থা অৰ্জন কৰিব লাগে ৷"
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ভূমিকা লৈ প্ৰশ্ন
SUMPক যদি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰকল্প হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে, তেন্তে কোনো জ্যেষ্ঠ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে কিয় এতিয়ালৈকে প্ৰভাৱিত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰা নাই বুলিও কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল ।
“যদি এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰকল্প হয়, তেন্তে দায়িত্বশীল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী এগৰাকীয়ে অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’ব লাগে আৰু স্থানীয় লোকৰ কথা শুনিব লাগে,” চিৰামে কয় ।
Another milestone in Pasighat’s transformation, with the digital inauguration of several important projects under the Pasighat Smart City Mission. These include: ✅ Smart Road – Phase I & II ✅ Storm Water Drainage – Phase IA & II ✅ Recreation Centre with indoor games ✅ VKV at Donyi Polo Gangging ✅ Solid Waste Management (SWM) project— Pema Khandu པདྨ་མཁའ་འགྲོ་། (@PemaKhanduBJP) October 6, 2026
পাছিঘাটত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক
মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে মঙলবাৰে উন্নয়নমূলক কাৰ্যসূচীৰ বাবে পাছিঘাটত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে জিলা পৰিষদৰ অধ্যক্ষ, জিলা পৰিষদৰ সদস্য, পৌৰ প্ৰতিনিধি আৰু বিভিন্ন সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিকে ধৰি নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি আৰু সমাজৰ বিভিন্ন অংশৰ লোকৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয় । বৈঠকত চিয়াং প্ৰকল্প আৰু বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰে ৷
এই সন্দৰ্ভত লিবাঙে কয় যে, প্ৰাৰম্ভিক কাম আগবঢ়াবলৈ চৰকাৰে বল প্ৰয়োগ কৰিব নালাগে আৰু দুয়োপক্ষই সংযম অৱলম্বন কৰিব লাগিব । প্ৰকল্পৰ কৰ্মী আৰু সা-সঁজুলিৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে ৷ অৱশ্যে শেহতীয়া সংঘাতৰ সময়ত গুলীচালনা হোৱা বুলি প্ৰকাশ পোৱা বাতৰি তেওঁ নাকচ কৰি পৰিস্থিতিটো সংঘৰ্ষ আৰু লাঠীচাৰ্জৰ সৈতে জড়িত আছিল বুলি কয় ।
প্ৰায় তিনি বছৰে বিৰোধিতা : চিয়াং আপাৰ মাল্টিপাৰপাছ প্ৰজেক্টক লৈ বিগত প্ৰায় তিনি বছৰে বিৰোধিতা অব্যাহত আছে । আদি জনগোষ্ঠীৰ ভূমি সুৰক্ষা, কৃষকৰ অধিকাৰ আৰু চিয়াং উপত্যকাৰ পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ দাবীত বিভিন্ন সংগঠনে আন্দোলন চলাই আহিছে ।
প্ৰকল্পটো ২০০৮ চনতে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰকল্প হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল । লিবাঙে উল্লেখ কৰে যে, এই প্ৰক্ৰিয়া ২০১৪ চনত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ক্ষমতালৈ অহাৰ পূৰ্বৰ পৰাই চলি আহিছে । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গেগং আপাঙেও প্ৰকল্পটোৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে আৰু শেহতীয়াকৈ প্ৰতিবাদ চলি থকা অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিছে ।
বৰ্তমানৰ কাম কেৱল বৈজ্ঞানিক আৰু কাৰিকৰী মূল্যায়নৰ মাজতে সীমাবদ্ধ আৰু সম্ভাৱ্যতা পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ পাছতহে বান্ধ নিৰ্মাণৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱা হ’ব । কিন্তু বিৰোধী পক্ষৰ যুক্তি, প্ৰাৰম্ভিক কাম চলিবলৈ দিয়াৰ অৰ্থই হৈছে খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ আস্থা আৰু সন্মতি অবিহনে প্ৰকল্পটো আগুৱাই নিয়া ।
লিবাঙে চৰকাৰৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি কয়,“জনসাধাৰণক জোৰ কৰি একো কৰিব নালাগে ৷ চৰকাৰকো সংঘাতৰ দিশে ঠেলি দিব নালাগে । দুয়োপক্ষই একেলগে বহি আগবাঢ়ি যোৱাৰ পথ বিচাৰিব লাগিব ।”
লগতে পঢ়ক: ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত ভাৰতক উন্নত ৰাষ্ট্ৰলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞা