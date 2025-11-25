হাড় কঁপোৱা শীত কাশ্মীৰত, শ্ৰীনগৰত শূন্য ডিগ্ৰীৰ তললৈ হ্ৰাস পাৰস্তম্ভ
শীতৰ আগমন ভূ-স্বৰ্গ কাশ্মীৰলৈ । কোনো কোনো অঞ্চলত যদি প্ৰচণ্ড শীত, আন কোনো কোনো অঞ্চলত আকৌ শূন্যৰো তললৈ নামিছে পাৰাস্তম্ভ ।
Published : November 25, 2025 at 7:01 PM IST
শ্ৰীনগৰ: জম্মু-কাশ্মীৰত বলিছে প্ৰচণ্ড শীতল বতাহ । বেছিভাগ স্থানতে তাপমাত্ৰা নামিছে শূন্যৰো তললৈ । মঙলবাৰৰ পুৱা যথেষ্ট বৰফাবৃত্ত হৈ পৰে কেইবাটাও অঞ্চল । শ্ৰীনগৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্য অনুসৰি শ্ৰীনগৰৰ তাপমাত্ৰা আছিল -৩.২ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ ।
দক্ষিণ আৰু মধ্য কাশ্মীৰত শীতৰ প্ৰবাহ শিখৰত আছিল । পহলগামত তাপমাত্ৰা -৪.৪ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে পম্পোৰত -৪.৫ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছলৈ হ্ৰাস হোৱা দেখা যায় । পুলুৱামা আৰু শ্ব'পিয়ানৰ উষ্ণতা ক্ৰমে -৫.০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ আৰু -৫.৪ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ হোৱাৰ ফলত শ্ব'পিয়ান কাশ্মীৰ উপত্যকাৰ আটাইতকৈ বেছি শীত প্ৰভাৱিত জিলা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
বিখ্যাত স্কি ৰিজ’ৰ্ট গুলমাৰ্গত তাপমাত্ৰা -১.২ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে, আনহাতে তীব্ৰ ঠাণ্ডাৰ বাবে উচ্চ উচ্চতাৰ অঞ্চলসমূহত পৰিস্থিতি শোচনীয় হৈ পৰিছে । সোমবাৰৰ দৰেই গুৰুত্বপূৰ্ণ পাহাৰীয়া কৰিড'ৰ জোজিলা পাচৰ তাপমাত্ৰা পুনৰ -১৬ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছলৈ হ্ৰাস পায় ।
ৰাজধানী শ্ৰীনগৰৰ বাহিৰৰ অঞ্চলবোৰো মূল চহৰতকৈ অধিক শীতৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হোৱা দেখা গৈছে । শ্ৰীনগৰ বিমানবন্দৰত তাপমাত্ৰা -৪.২ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ, আনহাতে মূল চহৰত -৩.১ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ ।
উত্তৰ কাশ্মীৰ জিলাতো ভয়াৱহ শীতৰ প্ৰভাৱ । কুপৱাৰাত নিম্নতম -৩.৪ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ, বাণ্ডিপোৰা -৩.৮ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ, ৰফিয়াবাদত -৪.১ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ, আৰু বাৰামুল্লাত -৪.৩ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে । মধ্য কাশ্মীৰৰ বুডগামৰ নিম্নতম -৩.৭ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ, আনহাতে গেণ্ডৰবালত -২.৪ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ । সোণামাৰ্গৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যটনস্থলীতো তীব্ৰ শীতৰ প্ৰভাৱ দেখা গৈছে, তাপমাত্ৰা -৩.৮ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ পৰ্যন্ত হ্ৰাস পাইছে ।
জম্মুৰ তাপমাত্ৰাও স্বাভাৱিকতকৈ কম:
জম্মু সংমণ্ডলত সমভূমি উষ্ণ হৈ থাকিল যদিও নিশাৰ তাপমাত্ৰা বৰ্তমানো স্বাভাৱিকতকৈ তলত আছে । জম্মু চহৰৰ তাপমাত্ৰা ৯.৮ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ, কাট্ৰাত ৯.১ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ । অৱশ্যে পাহাৰীয়া চহৰবোৰত শীতৰ অনুভৱ সমান্তৰাল । বাণীহালত -০.৫ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ, ভাদেৰৱাহত ০.৪ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ আৰু ৰামবানত ৪.৮ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছলৈ হ্ৰাস পাইছে । জম্মু বিমানবন্দৰত তাপমাত্ৰা ৯.৬ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে ।
প্ৰচণ্ড শীতৰ প্ৰভাৱত লাডাখ । কাৰ্গিলৰ উষ্ণতা -৮.৮ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ ৰেকৰ্ড কৰা হয়, যিটো লেহৰ -৮.৫ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছতকৈ অধিক । নুব্ৰাৰ মৰুভূমি উপত্যকাত -৬.৬ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ উষ্ণতা ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে ।
বতৰ বিজ্ঞানীসকলে উষ্ণতাৰ তীব্ৰ হ্ৰাসৰ কাৰণ স্থায়ী শুকান বতৰ আৰু ৰাতি পৰিষ্কাৰ আকাশৰ বাবে বুলি কয়, যাৰ ফলত পৃষ্ঠৰ পৰা তাপ দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস হৈ আহিছে । ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ (আই এম ডি)ৰ এগৰাকী বিষয়াই কয়,"আগন্তুক কিছুদিনলৈ এই পৰিস্থিতি স্থায়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, তাৰ পিছত তাপমাত্ৰা অলপ হ’লেও বৃদ্ধি পাব ।"