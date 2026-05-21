তেজৰ গ্ৰুপ ‘চাহ’: তেমজেন ইমনা আলঙৰ চাহ খোৱাৰ সূচীয়ে আমোদ দিব আপোনাক

তেজৰ গ্ৰুপ ‘চাহ’: তেমজেন ইমনা আলঙৰ চাহ খোৱাৰ সূচীয়ে আমোদ দিব আপোনাক
Published : May 21, 2026 at 4:03 PM IST
নিউজ ডেস্ক: চাহ, সৰহসংখ্যক মানুহৰেই প্ৰিয় পানীয় । পুৱা শোৱাৰ পৰা উঠিয়েই দিনটো সতেজভাৱে আৰম্ভ কৰিবলৈ আপুনি-মই সকলোৱেই একাপ চাহৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰোঁ । তদুপৰি, মানসিক অৱসাদ, ক্লান্তি, টোপনি ভাৱ আদিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈও আমাক লাগে একাপ চাহ ।
চাহৰো আকৌ ভাগ ভাগ । কোনোৱে ভাল পায় ৰঙা চাহ । আদা, তেজপাত, জালুক আদিৰে একাপ সুন্দৰ ৰঙাচাহ খাবলৈ পালে মনটোৰ লগতে গাটোও যেন সতেজ হৈ পৰে । অৱশ্যে চাহত চেনি খোৱা নোখোৱাটো ব্যক্তিৰ পচন্দৰ কথা । তেনেদৰে আন কিছুমান মানুহে আকৌ গাখীৰ দিয়া চাহ একাপ খাবলৈ পালেহে চাহ খোৱা যেন অনুভৱ কৰে । আদা, ইলাচীৰে সুন্দৰকৈ উতলোৱা গাখীৰ চাহকাপ নহ’লে যেন দিনটোৱেই আধৰুৱা ৷ আজিকালি চাহত বিভিন্ন প্ৰকাৰ সংযোজন হৈছে ৷ গ্ৰীণ টী, ব্লু টী আদিও স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চাহপ্ৰেমীসকলে ভাগে ভাগে গ্ৰহণ কৰে ৷
দিনটোত আপুনি কেইকাপ চাহ খায় ? পুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে নিশ্চয় ৪-৫ কাপ চাহ আপোনাক লাগে । বহুতে কিন্তু দিনটোতে ১০ কাপৰো ওপৰত চাহ খাবলৈ ভাল পায় । মন বেয়া লাগিছে চাহ একাপ, ভাগৰুৱা লাগিছে চাহ একাপ, টোপনি আহিছে চাহ একাপ, চিন্তা হৈছে চাহ একাপ, মুঠতে যিকোনো মুহূৰ্ততে আপোনাক সংগ দিব পৰা গুণেৰে সমৃদ্ধ চাহ ।
My relationship status with tea:— Temjen Imna Along (@AlongImna) May 21, 2026
extremely committed ☕
7 AM - Wake up tea.
9 AM - “Need strength for meetings” tea.
11 AM - The tea I forgot existed but still drank.
1 PM - Lunch companion tea.
3 PM - Emotionally exhausted tea.
5 PM - “This meeting could’ve been an email” tea.… pic.twitter.com/R0mp9bgqwr
এইখিনিতে আপোনাক জনাওঁ, চাহৰ ইমান গুণ গোৱাৰ আঁৰত এটা কাৰণ আছে । ২১ মে’ বিশ্ব চাহ দিৱস ৷ এই উপলক্ষে এক বিশেষ পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে নাগালেণ্ডৰ মন্ত্ৰী তথা বিজেপি নেতা তেমজেন ইমনা আলঙে ৷ নিজৰ সামাজিক মাধ্যমৰ পোষ্টৰ বাবে অতি জনপ্ৰিয় নেতাগৰাকীয়ে চাহৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক কেনেকুৱা সেই বিষয়ে এক বিৱৰণ দিছে সামাজিক মাধ্যমত ৷ তেওঁৰ চাহ খোৱাৰ ৰুটিন দেখিলে আপুনি আচৰিতেই হ’ব ৷
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লিখিছে যে চাহৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক অত্যন্ত প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ৷ দিনটোৰ কোন সময়ত কি ধৰণে তেওঁ সেই কথাও উল্লেখ কৰিছে নিজৰ পোষ্টত ৷ ইমনাই উল্লেখ কৰা মতে তেওঁৰ সূচীখন এনেকুৱা-
- পুৱা ৭ বজাত- তেওঁ টোপনিৰ পৰা সাৰ পোৱাৰ পিছৰ কাপ চাহ খায়
- পুৱা ৯ বজাত- দিনটোৰ মিটিঙৰ বাবে শক্তি গোটাবলৈ তেওঁ একাপ চাহত চুমুক দিয়ে
- দিনৰ ১১ বজাত- পূৰ্বতে খাবলৈ পাহৰি যোৱা চাহকাপৰ ৰৈ যোৱাখিনি তেওঁ গ্ৰহণ কৰে
- দিনৰ ১ বজাত- দুপৰীয়াৰ আহাৰৰ সৈতেও চাহ একাপৰ জুতি লয়
- বিয়লি ৩ বজাত- আৱেগিকভাৱে ক্লান্ত হৈ এই সময়ত তেওঁ একাপ চাহত সোহা মাৰে
- বিয়লি ৫ বজাত- কোনো এখন মিটিং ই-মেইলত বা অনলাইন মুডতে হ’ব পাৰিলেহেঁতেন বুলি ভাৱনা অহাৰ লগে লগেই তেওঁক চাহ একাপ লাগে
- সন্ধিয়া ৭ বজাত- দিনটোৰ কামৰ শেষত আৰামেৰে বহি তেওঁ একাপ চাহ হাতত তুলি লয়
- নিশা ৯ বজাত- কাম কৰাৰ বাহানাৰে এই সময়তো একাপ চাহ খাবলৈ তেওঁ ভাল পায়
ইমনাই কয়, ‘‘এনেকৈ চালে মোৰ তেজৰ গ্ৰুপ আচলতে ‘চাহ’ হ’ব লাগে ৷ মই ঠিকে আছোঁ, চাহে মোক এনেকৈয়ে কয় ৷’’ তেওঁৰ এই পোষ্টটো ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে ৷
সমগ্ৰ বিশ্বতে ২১ মে’ দিনটো চাহ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ৷ বিশ্বৰ কেইখনমান চাহ উৎপাদনকাৰী দেশ ভাৰত, শ্ৰীলংকা আৰু কেনিয়াত ২০০৫ চনতেই প্ৰথম চাহ দিৱস পালন কৰা হৈছিল৷ প্ৰথম অৱস্থাত ট্ৰেড ইউনিয়নে এই দিৱস পালন কৰিছিল ৷ ২০২১ চনত ৰাষ্ট্ৰ সংঘই আনুষ্ঠানিকভাৱে ২১ মে’ দিনটো আন্তৰ্জাতিক চাহ দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰে ৷
এইবাৰ আন্তৰ্জাতিক চাহ দিৱসৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে ‘‘বিকাশ আৰু অন্তৰ্ভুক্তিক পোষকতা কৰা’’ আৰু ‘‘চাহক বহন কৰা, সম্প্ৰদায়ক সহায় কৰা’’ ৷ এই দিৱসত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ জীৱিকা উন্নত কৰা, বহনক্ষম কৃষিৰ প্ৰসাৰ, বিশ্ব খাদ্য সুৰক্ষা আৰু দৰিদ্ৰতা হ্ৰাসৰ ক্ষেত্ৰত চাহৰ ভূমিকাক স্বীকৃতি দিয়া আদিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।