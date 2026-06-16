ETV Bharat / bharat

২১ জুনৰ পুনঃ নীট পৰীক্ষাৰ বাবে ভাৰতত সাময়িকভাৱে নিষিদ্ধ টেলিগ্ৰাম, সতৰ্কতামূলক ব্য়ৱস্থা

এনটিএৰ পৰামৰ্শৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই নীটৰ পুনৰ পৰীক্ষাৰ বাবে দেশত ২০২৬ চনৰ ২২ জুনলৈকে টেলিগ্ৰাম নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ৷

RE NEET UG 2026
ভাৰতত সাময়িকভাৱে নিষিদ্ধ টেলিগ্ৰাম (AFP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 16, 2026 at 12:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ভাৰতত টেলিগ্ৰাম এপটোৰ ব্যৱহাৰ ২০২৬ চনৰ ২২ জুনলৈকে ইলেক্ট্ৰনিকছ আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰণালয়ে নিষিদ্ধ কৰিছে ৷ ইয়াৰ উপৰিও টেলিগ্ৰামৰ বাৰ্তা সম্পাদনা বৈশিষ্ট্য ২০২৬ চনৰ ৩০ জুনলৈকে নিষ্ক্ৰিয় হৈ থাকিব ৷ ২১ জুনত পুনঃ অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া মেডিকেল প্ৰৱেশ পৰীক্ষা (নীট ইউজি) ২০২৬ৰ পুনৰ পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাৰ পৰামৰ্শ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷

নীট (ইউজি) ২০২৬ পুনৰ পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ নিৰাপদ আৰু ন্যায্য হোৱাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থা (এনটিএ) আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এক বৃহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷ ভুৱা প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু পৰীক্ষাৰ সৈতে জড়িত উৰাবাতৰি ৰোধ কৰিবলৈ এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷

কিছুমান চাইবাৰ গেঙে টেলিগ্ৰামত ‘PAPER LEAKED NEET’ আৰু ‘Re-NEET 2026’ৰ দৰে চেনেল আৰু গ্ৰুপ চলাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন আদায় কৰিছিল বুলি তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহৰ তদন্ত প্ৰকাশ পায় ৷ এই চেনেলবোৰে মূল প্ৰশ্নকাকত থকা বুলি দাবী কৰিছিল ৷

তদুপৰি এই গোটবোৰে টেলিগ্ৰামৰ সম্পাদনা বৈশিষ্ট্যৰো ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৷ পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে পুৰণি মেছেজ সম্পাদনা কৰি মূল প্ৰশ্নকাকতখন সোমোৱাই দিছিল ৷ ইয়াৰ ফলত পৰীক্ষাৰ আগতেই প্ৰশ্নকাকতখন ফাদিল হৈছিল বুলি অনুমান হৈছিল কিন্তু বাস্তৱত তেনেকুৱা কোনো ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাছিল ৷

বিহাৰ আৰু গুজৰাট আৰক্ষীকে ধৰি কেইবাটাও তদন্তকাৰী সংস্থাই এনে চাইবাৰ গেঙৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৷ আহমেদাবাদত ধৰা পৰা এটা গেঙে ৮টা টেলিগ্ৰাম চেনেল চলাই কোটি কোটি টকাৰ লেনদেন কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ভাৰতীয় চাইবাৰ অপৰাধ সমন্বয় কেন্দ্ৰইও এনটিএৰ তথ্যৰ ভিত্তিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি হাজাৰ হাজাৰ সন্দেহজনক চেনেল, গ্ৰুপ, ৱাটছআপ বন্ধ কৰি দিয়ে ৷ বিষয়াসকলে কয় যে এই অভিযান অব্যাহত থাকিব ৷

নীট (ইউজি) ২০২৬ ৰ পুনৰ পৰীক্ষা অহা ২১ জুন, ২০২৬ অনুষ্ঠিত হ’ব এনটিএই স্পষ্ট কৰি দিছে ৷ ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰিত কোনো অসত্য তথ্য বা উৰাবাতৰি বিশ্বাস নকৰিবলৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলক আহ্বান জনাইছে সংস্থাটোৱে ৷ সংস্থাটোৱে উল্লেখ কৰিছে যে পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে কোনো প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা নাই আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়াত এনেধৰণৰ দাবী সম্পূৰ্ণ বিভ্ৰান্তিকৰ ৷

এনটিএই পৰীক্ষা সম্পৰ্কীয় সকলো তথ্য কেৱল এনটিএৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আৰু অফিচিয়েল ছ’চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলৰ পৰাহে লাভ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে ৷ কোনো অচিনাকি ব্যক্তি, টেলিগ্ৰাম চেনেল, বা ছ'চিয়েল মিডিয়া পোষ্টৰ দ্বাৰা বিপথে পৰিচালিত নহ'ব, আৰু কাকো টকা পঠিয়াব নালাগে বুলি এনটিএই উল্লেখ কৰে ৷

সন্দেহজনক কাৰ্যকলাপৰ সন্দেহ হ’লে লগে লগে অভিযোগ দাখিল কৰক

যদি কোনোবাই পৰীক্ষাৰ কাগজ-পত্ৰ প্ৰদান কৰা বুলি দাবী কৰে, ধন বিচাৰে বা কোনো সন্দেহজনক কাৰ্যকলাপ লক্ষ্য কৰে, তেন্তে তৎক্ষণাত নেচনেল চাইবাৰ ক্ৰাইম হেল্পলাইন ১৯৩০, চাইবাৰ ক্ৰাইম পৰ্টেল cybercrime.gov.in আৰু এনটিএ হেল্পলাইন ০১১-৪০৭৫৯০০০ আৰু ০১১-৬৯২২৭৭০০ত অভিযোগ কৰক ৷

লগতে পঢ়ক : নীট ইউজিৰ পুনৰ পৰীক্ষা : এডমিট কাৰ্ড মুকলি, ডাউনলোডৰ পূৰ্বে বেংক একাউণ্টৰ সবিশেষ পৰীক্ষা কৰাৰ আহ্বান

নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ ফলত প্ৰভাৱিত শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ

NEET-UG 2026 : আৰক্ষীৰ জালত নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ মূল মাষ্টাৰমাইণ্ড

TAGGED:

নীট ইউজিৰ পুনৰ পৰীক্ষা
ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থা
ইটিভি ভাৰত অসম
অসমত নীট পৰীক্ষা
RE NEET UG 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.