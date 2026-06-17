ETV Bharat / bharat

ভাৰতত টেলিগ্ৰাম নিষিদ্ধকৰণে NEET-UG ৰ কাকত ফাদিল ৰুধিব পাৰিব নে ? টেলিগ্ৰামৰ চিইঅ’ৰ চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য

ভাৰত চৰকাৰে টেলিগ্ৰামৰ ওপৰত জাৰি কৰা অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞাক সমালোচনা মেছেজিং এপৰ ​​চিইঅ’ তথা সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক পাভেল ডুৰভেৰ ৷

NEET-UG
টেলিগ্ৰাম মেছেজিং এপৰ ​​চিইঅ’ পাভেল ডুৰভ (AFP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 17, 2026 at 10:28 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: টেলিগ্ৰাম মেছেজিং এপৰ ​​চিইঅ’ তথা সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক পাভেল ডুৰভে মঙলবাৰে ভাৰত চৰকাৰে এই এপটোৰ ওপৰত জাৰি কৰা অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞাক সমালোচনা কৰি কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা কাকত ফাদিল হোৱাটো ৰোধ কৰাৰ সম্ভাৱনা নাই, কিয়নো অপৰাধীয়ে অন্য প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । অহা ২১ জুনত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া নেশ্যনেল এলিজিবিলিটি-কাম-এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট (NEET-UG)ৰ পুনৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত কাকত ফাদিল ৰোধ কৰিবলৈ অহা ২২ জুনলৈকে টেলিগ্ৰাম এপটো এপ ষ্ট’ৰৰ পৰা আঁতৰ কৰিবলৈ চৰকাৰে দিয়া আনুষ্ঠানিক নিৰ্দেশৰ পিছত গুগলে প্লে ষ্ট’ৰৰ পৰা মেছেজিং এপটো আঁতৰাই দিয়া হৈছে ।

ছ’চিয়েল মিডিয়াত ডুৰভে কয় যে টেলিগ্ৰাম এসপ্তাহৰ বাবে নিষিদ্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্তই ভাৰতৰ ১৫ কোটিৰো অধিক ব্যৱহাৰকাৰীক শাস্তি প্ৰদান কৰিছে আৰু পৰীক্ষাৰ কাকত ফাদিল কৰা লোকসকলক প্ৰভাৱিত নহয় ।

ডুৰভে এক্সত কয়, ‘‘ভাৰতৰ তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰণালয়ে টেলিগ্ৰামক এসপ্তাহৰ বাবে নিষিদ্ধ কৰিছে, কাৰণ কিছুমান ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ফাদিল হোৱা পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন শ্বেয়াৰ কৰিছিল । ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ ১৫০ কোটিৰো অধিক সাধাৰণ টেলিগ্ৰাম ব্যৱহাৰকাৰীক শাস্তি দিয়া হৈছে ৷ পৰীক্ষাৰ কাকত ফাদিল কৰা লোকসকলক প্ৰভাৱিত নহয় । এই নিষেধাজ্ঞাই একো বন্ধ নকৰে । ফাদিলৰ কাৰ্য মাত্ৰ অন্য এপলৈ স্থানান্তৰিত হ’ব ।’’

চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানত স্নাতক শাখাত নামভৰ্তিৰ বাবে দেশজোৰা NEET-UG পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই । কাকত ফাদিলৰ অভিযোগৰ মাজতে ৩ মে’ত অনুষ্ঠিত হোৱা পূৰ্বৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰে সংস্থাটোৱে ।

এণ্ড্ৰইড ফোন ব্যৱহাৰকাৰীসকলে গুগল প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা টেলিগ্ৰাম এপটো ডাউনলোড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়ত "এই এপটো উপলব্ধ নহয়" বুলি এটা বাৰ্তা দেখা পায় । যিসকলে ইতিমধ্যে এপটো ডাউনলোড কৰিছে তেওঁলোকে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত নিষেধাজ্ঞাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । অৱশ্যে বৰ্তমানৰ টেলিগ্ৰাম একাউণ্টসমূহ কাৰ্যক্ষম হৈয়েই আছে । এপলৰ এপ ষ্ট’ৰত এপটো দেখুৱাই আছে যদিও আইফোনত নতুন একাউণ্ট সক্ৰিয় কৰিব পৰা নাই ।

সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি পিটিআইয়ে কয় যে চৰকাৰে টেলিগ্ৰামৰ বাৰ্তা সম্পাদনা বৈশিষ্ট ৩০ জুনলৈকে সাময়িকভাৱে নিষ্ক্ৰিয় কৰিব পাৰি নেকি সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি আছে ৷ এই বৈশিষ্টটোৱে বৰ্তমানৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলক তেওঁলোকৰ পুৰণি বাৰ্তা সম্পাদনা কৰাৰ লগতে যিকোনো নতুন বিষয়বস্তু যোগ কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে ।

নাম প্ৰকাশৰ বাবে অনিচ্ছুক এক সূত্ৰই পিটিআইক কয়, "চৰকাৰে গুগল আৰু এপলক সাময়িকভাৱে এপটো ডিলিষ্ট কৰিবলৈ কৈছে । গুগলে কৰিছে । এপলেও এই কাম কৰিব ।" সূত্ৰই জনোৱা মতে, যিকোনো ব্যক্তিয়ে টেলিগ্ৰামত কোনো গ্ৰুপ বিচাৰি গোট প্ৰশাসকৰ অনুমতি নোলোৱাকৈয়ে তাত যোগদান কৰিব পাৰে ।

তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰণালয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি তথ্য প্ৰযুক্তি আইন, ২০০০ৰ ধাৰা ৬৯ এৰ অধীনত ভাৰতত টেলিগ্ৰাম প্লেটফৰ্মত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰি ২০২৬ চনৰ ২২ জুনলৈকে সীমিত সময়ৰ বাবে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে, য’ত NEET-UG 2026 পুনৰ পৰীক্ষাৰ দিনটো আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱা সামৰি লোৱা হৈছে ।

ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই এক বিবৃতিত কয় যে এটা সুকীয়া নিৰ্দেশনা অনুসৰি টেলিগ্ৰামে ভাৰতত ইতিমধ্যে পোষ্ট কৰা বাৰ্তাৰ বাবে বাৰ্তা সম্পাদনা বৈশিষ্ট্য ৩০ জুনলৈকে নিষ্ক্ৰিয় কৰিব লাগিব, যাৰ জৰিয়তে NEET-UG ৰ কাকত ফাদিলৰ প্ৰমাণ নষ্ট কৰিবলৈ এই প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, সেই নিৰ্দিষ্ট গাঁথনিগত বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে ।

ইয়াত কোৱা হৈছে যে গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ অধীনস্থ ভাৰতীয় চাইবাৰ অপৰাধ সমন্বয় কেন্দ্ৰই (আই ৪ চি) প্ৰধান ন’ডেল এজেন্সী হিচাপে কাম কৰি আহিছে, টেলিগ্ৰাম ভিত্তিক জালিয়াতি আৰু নীট প্ৰাৰ্থীক লক্ষ্য কৰি ভুল তথ্যৰ প্ৰতি কাৰ্যকৰী সঁহাৰিৰ সমন্বয় সাধন কৰিছে ।

সংস্থাটোৱে জনোৱা মতে, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থা, বিহাৰ, গুজৰাট আৰু ৰাজস্থানৰ আৰক্ষী বাহিনীকে ধৰি ৰাজ্যিক আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাসমূহৰ তথ্য আৰু নিজা নিৰীক্ষণ প্ৰচেষ্টাৰ ভিত্তিত কাম কৰি আই৪ চিয়ে মুকলিকৈ প্ৰৱঞ্চনামূলক আৰু বিভ্ৰান্তিকৰ উদ্দেশ্যৰ বিজ্ঞাপন দিয়া যথেষ্ট সংখ্যক টেলিগ্ৰাম চেনেল, গ্ৰুপ তৎকালীনভাৱে বন্ধ কৰে ৷

লগতে পঢ়ক: ‘‘মই বহু দূৰলৈ যাম...!’’ এটা টোকা লিখি চৰম সিদ্ধান্ত NEET ৰ প্ৰাৰ্থীৰ

TAGGED:

NEET UG
টেলিগ্ৰাম
পাভেল ডুৰভে
ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থা
NEET RE EXAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.