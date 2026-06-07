পিজ্জা ডেলিভাৰী দিবলৈ যোৱা যুৱকক গুলীয়াই হত্যা, আমেৰিকাত নিহত ভাৰতীয়

পিজ্জা ডেলিভাৰী দিবলৈ যোৱা যুৱকক গুলীয়াই হত্যা, আমেৰিকাত নিহত ভাৰতীয়
পিজ্জা ডেলিভাৰী দিবলৈ যোৱাটোৱেই কাল হ’ল কুঞ্চা অংশুলৰ বাবে ৷ আমেৰিকাত গুলীয়াই হত্যা কৰা হ’ল তেলেংগানাৰ যুৱকজনক ৷
Published : June 7, 2026 at 2:32 PM IST
হায়দৰাবাদ : শুকুৰবাৰে নিশা আমেৰিকাত পাৰ্ট টাইম পিজ্জা ডেলিভাৰী বয় হিচাপে কাম কৰি থকা তেলেংগানাৰ এজন ২৮ বছৰীয়া যুৱকক হত্যা কৰা হয় । উত্তৰ ফিলাডেলফিয়াত মাজনিশা পিজ্জা ডেলিভাৰী কৰিবলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে আক্ৰমণকাৰীয়ে যুৱকজনক গুলীচালনা কৰে ৷ ফলত থিতাতে মৃত্যু হয় যুৱকজনৰ ৷ তেলেংগানাৰ মেডচালৰ মালকজগিৰি জিলাৰ গুণ্ডলাপোচাম্পালীৰ কুঞ্চা শ্ৰীনিবাস আৰু নীলিমাৰ পুত্ৰ আছিল কুঞ্চা অংশুল ।
২০২৩ চনৰ পৰা আমেৰিকাত বাস কৰা অংশুলে কেডব্লিউচি নামৰ কোম্পানী এটাত কাম কৰি আছিল ৷ অতিৰিক্ত উপাৰ্জনৰ বাবে বন্ধৰ দিনত পিজ্জা ডেলিভাৰী বয় হিচাপে কাম কৰিছিল অংশুলে ।
ঘটনাৰ বিৱৰণি মতে, শুকুৰবাৰে নিশা এডগলি ষ্ট্ৰীটৰ ৰেমণ্ড ৰোজছ হোমছৰ চৌহদৰ এটা ঘৰত তিনিটা পিজ্জা ডেলিভাৰীৰ বাবে অৰ্ডাৰ আহে । মাজনিশা ১২.৩০ বজাত আংশুলে সেই পিজ্জা ডেলিভাৰীৰ বাবে ঘৰটোলৈ যায় । গাড়ীৰ পৰা নামি ঘৰৰ চোতালত অংশুলে প্ৰৱেশ কৰাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে অচিনাক্ত মুখা পিন্ধা লোকে হঠাতে আহি তিনিটাকৈ গুলীচালনা কৰে ।
মূৰ, পিঠিত গুলীৰ আঘাত পোৱা অংশুল থিতাতে ঢলি পৰে । একাংশ পথচাৰীয়ে তেওঁক দেখা পাই আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে । এই হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰৰ উদ্দেশ্য এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে । ঘটনাস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে তিনিটা গুলীৰ কাৰ্টিজ ।
শনিবাৰে মাজনিশা নিউয়ৰ্কত থকা ভাৰতৰ কনছুলেট জেনেৰেলে ‘এক্স’ত এটা পোষ্ট কৰি কয়, "পিএৰ ফিলাডেলফিয়াত ভাৰতীয় নাগৰিক অংশুল কুঞ্চাৰ অকাল মৃত্যুত আমি গভীৰভাৱে দুখী হৈছো । এই কঠিন সময়ত তেওঁৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি আমাৰ চিন্তা আৰু আন্তৰিক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো । কনছুলেট অংশুলৰ পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগত আছো আৰু সকলো ধৰণৰ সহায় আগবঢ়াইছো ।"
We are deeply saddened by the untimely demise of Mr. Anshul Kuncha, an Indian national in Philadelphia, PA.— India in New York (@IndiainNewYork) June 6, 2026
Our thoughts and heartfelt condolences to his family during this difficult time. The Consulate is in touch with Anushul’s family and is extending all possible assistance.…
অংশুলৰ ভগ্নী তনৱীৰ উদ্ধৃতি দি PTI-এ কয়, "আমাক জনোৱা হৈছিল যে তেওঁৰ (অংশুল) মূৰত তিনিটা গুলী লাগিছিল । তেওঁৰ পৰা একো চুৰি হোৱা নাছিল । এয়া আছিল এটা হত্যাকাণ্ড ।’’
তনৱীয়ে কয়, "আমাক জনোৱা মতে, সোমবাৰে আমাক মৃতদেহটো গতাই দিয়া হ'ব । মাত্ৰ আমাৰ ভাইটিক ঘূৰাই দিয়ক । মই মাত্ৰ সেইটোৱেই বিচাৰো আৰু ন্যায় বিচাৰো । আমাৰ কোনো সন্দেহ নাই... ৷’’