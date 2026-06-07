ETV Bharat / bharat

পিজ্জা ডেলিভাৰী দিবলৈ যোৱা যুৱকক গুলীয়াই হত্যা, আমেৰিকাত নিহত ভাৰতীয়

পিজ্জা ডেলিভাৰী দিবলৈ যোৱাটোৱেই কাল হ’ল কুঞ্চা অংশুলৰ বাবে ৷ আমেৰিকাত গুলীয়াই হত্যা কৰা হ’ল তেলেংগানাৰ যুৱকজনক ৷

youth brutally murdered in America
কুঞ্চা অংশুল (ETV Bharat/Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 7, 2026 at 2:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : শুকুৰবাৰে নিশা আমেৰিকাত পাৰ্ট টাইম পিজ্জা ডেলিভাৰী বয় হিচাপে কাম কৰি থকা তেলেংগানাৰ এজন ২৮ বছৰীয়া যুৱকক হত্যা কৰা হয় । উত্তৰ ফিলাডেলফিয়াত মাজনিশা পিজ্জা ডেলিভাৰী কৰিবলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে আক্ৰমণকাৰীয়ে যুৱকজনক গুলীচালনা কৰে ৷ ফলত থিতাতে মৃত্যু হয় যুৱকজনৰ ৷ তেলেংগানাৰ মেডচালৰ মালকজগিৰি জিলাৰ গুণ্ডলাপোচাম্পালীৰ কুঞ্চা শ্ৰীনিবাস আৰু নীলিমাৰ পুত্ৰ আছিল কুঞ্চা অংশুল ।

২০২৩ চনৰ পৰা আমেৰিকাত বাস কৰা অংশুলে কেডব্লিউচি নামৰ কোম্পানী এটাত কাম কৰি আছিল ৷ অতিৰিক্ত উপাৰ্জনৰ বাবে বন্ধৰ দিনত পিজ্জা ডেলিভাৰী বয় হিচাপে কাম কৰিছিল অংশুলে ।

ঘটনাৰ বিৱৰণি মতে, শুকুৰবাৰে নিশা এডগলি ষ্ট্ৰীটৰ ৰেমণ্ড ৰোজছ হোমছৰ চৌহদৰ এটা ঘৰত তিনিটা পিজ্জা ডেলিভাৰীৰ বাবে অৰ্ডাৰ আহে । মাজনিশা ১২.৩০ বজাত আংশুলে সেই পিজ্জা ডেলিভাৰীৰ বাবে ঘৰটোলৈ যায় । গাড়ীৰ পৰা নামি ঘৰৰ চোতালত অংশুলে প্ৰৱেশ কৰাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে অচিনাক্ত মুখা পিন্ধা লোকে হঠাতে আহি তিনিটাকৈ গুলীচালনা কৰে ।

মূৰ, পিঠিত গুলীৰ আঘাত পোৱা অংশুল থিতাতে ঢলি পৰে । একাংশ পথচাৰীয়ে তেওঁক দেখা পাই আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে । এই হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰৰ উদ্দেশ্য এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে । ঘটনাস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে তিনিটা গুলীৰ কাৰ্টিজ ।

শনিবাৰে মাজনিশা নিউয়ৰ্কত থকা ভাৰতৰ কনছুলেট জেনেৰেলে ‘এক্স’ত এটা পোষ্ট কৰি কয়, "পিএৰ ফিলাডেলফিয়াত ভাৰতীয় নাগৰিক অংশুল কুঞ্চাৰ অকাল মৃত্যুত আমি গভীৰভাৱে দুখী হৈছো । এই কঠিন সময়ত তেওঁৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি আমাৰ চিন্তা আৰু আন্তৰিক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো । কনছুলেট অংশুলৰ পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগত আছো আৰু সকলো ধৰণৰ সহায় আগবঢ়াইছো ।"

অংশুলৰ ভগ্নী তনৱীৰ উদ্ধৃতি দি PTI-এ কয়, "আমাক জনোৱা হৈছিল যে তেওঁৰ (অংশুল) মূৰত তিনিটা গুলী লাগিছিল । তেওঁৰ পৰা একো চুৰি হোৱা নাছিল । এয়া আছিল এটা হত্যাকাণ্ড ।’’

তনৱীয়ে কয়, "আমাক জনোৱা মতে, সোমবাৰে আমাক মৃতদেহটো গতাই দিয়া হ'ব । মাত্ৰ আমাৰ ভাইটিক ঘূৰাই দিয়ক । মই মাত্ৰ সেইটোৱেই বিচাৰো আৰু ন্যায় বিচাৰো । আমাৰ কোনো সন্দেহ নাই... ৷’’

লগতে পঢ়ক : আমেৰিকাৰ অহাইঅ’ত গুলীচালনা; আহত ১২ জন

লগতে পঢ়ক : মোদী-তাকাইচিৰ সন্মিলন অসমত আয়োজনৰ আঁৰৰ গুৰুত্ব; ভাৰত-জাপানৰ অংশীদাৰিত্বই নতুন পথ মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনা

TAGGED:

আমেৰিকাত যুৱকক নৃশংসভাৱে হত্যা
পিজ্জা ডেলিভাৰী যুৱকক হত্যা
পাৰ্ট টাইম পিজ্জা ডেলিভাৰী বয়
ইটিভি ভাৰত অসম
YOUTH BRUTALLY MURDERED IN AMERICA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.