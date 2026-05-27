২ কোটিৰ বীমা ধন লাভ কৰিবলৈকে স্বামীক হত্যা, ৰূপ দিলে দুৰ্ঘটনাৰ
পত্নীয়ে প্ৰেমিকৰ সৈতে মিলি স্বামীক হত্যা কৰিবলৈ নিয়োগ কৰিছিল আন দুজনক ৷ আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে সমগ্ৰ ঘটনা ৷
Published : May 27, 2026 at 7:12 PM IST
মনচেৰিয়েল(তেলেংগানা): পৰকীয়া প্ৰেম আৰু বীমা ধন লাভৰ লালসাৰ চৰম পৰিণতি ৷ বিনাদোষতে এজন লোকে হেৰুৱালে প্ৰাণ ৷ পত্নীয়ে প্ৰেমিকৰ সৈতে মিলি স্বামীক হত্যা কৰিবলৈ নিয়োগ কৰিছিল আন দুজন লোক ৷
পিছে লোভেই পাপ, পাপেই মৃত্যু ৷ অতিপাত লোভেই কাল হ’ল ৷ স্বামীহন্তা পত্নী তথা হত্যাকাণ্ডটোৰ এজনক বাদ দি বাকী অভিযুক্তকেইজন সম্প্ৰতি আৰক্ষীৰ জালত ৷ ইয়াৰে এজনে পলায়ন কৰা বুলি মঙলবাৰে আৰক্ষীয়ে সদৰী কৰে ৷
এই ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ আৰক্ষী সূত্ৰই সদৰী কৰা অনুসৰি, দীৰ্ঘদিনৰে পৰা মহিলাগৰাকীয়ে স্বামীৰ অজ্ঞাতে এজন লোকৰ সৈতে বিবাহ বহিৰ্ভূত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি আহিছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত বাটৰ কাঁইট হিচাপে থকা স্বামীক আঁতৰাবলৈ প্ৰেমিকৰ সৈতে মিলি মহিলাগৰাকীয়ে পৰিকল্পনা ৰচে আৰু ইয়াৰ বাবে আন দুজন লোকক নিয়োগ কৰে ৷
মহিলাগৰাকীৰ নাম ভাৰতী আৰু তেওঁ তেলেংগানাৰ বাসিন্দা ৷ ইতিমধ্যে তেলেংগানা আৰক্ষীয়ে ভাৰতীৰ সৈতে প্ৰেমিক সুৰেন্দৰ আৰু ভাৰাতীয়া হত্যাকাৰী দুজনৰ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ভাৰাতীয়া হত্যাকাৰীটোক শ্ৰীৰাম বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । ৰাম মল্লেশ নামৰ আনটো অভিযুক্ত পলাতক অৱস্থাত আছে ৷ আৰক্ষীয়ে মল্লেশৰ সন্ধানত অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে ৷
প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, বিগত ২২ মে’ত তেলেংগানাৰ গুড়িপেটত ছাইনী কুমাৰ নামৰ ৪৫ বছৰীয়া এজন লোকক গুৰুতৰভাৱে আহত অৱস্থাত পথৰ দাঁতিত পৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছিল । লোকজনৰ অৱস্থাটো লক্ষ্য কৰিলে যিকোনো লোকেই ই এক দুৰ্ঘটনা বুলিয়েই ক’ব ৷ আচলতে প্ৰকৃত সত্য সেয়া নহয় ৷ ই এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ডৰ নাটকীয় ৰূপ ৷
বিবাহ বহিৰ্ভূত প্ৰেম আৰু ছাইনী কুমাৰৰ নামত থকা বীমাৰ ধন সহজে লাভ কৰিবলৈয়ে ছাইনীৰ পত্নী ভাৰতীয়ে প্ৰেমিকৰ সৈতে মিলি এই ভয়ংকৰ পৰিকল্পনা ৰচনা কৰিছিল ৷ আৰক্ষীৰ তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে যে ভাৰতী আৰু সুৰেন্দৰে ছাইনী কুমাৰক হত্যা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ৷ কাৰণ কুমাৰ তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কত বাধা হৈ পৰিছিল আৰু তেওঁৰ নামত ২ কোটি টকাৰ বীমা আছিল ৷
বিগত বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা স্বামীৰ জীৱন বীমা পলিচীৰ প্ৰিমিয়াম দি থকা ভাৰতীয়ে অনুমান কৰিছিল যে যদি কোনো পথ দুৰ্ঘটনাত কুমাৰৰ মৃত্যু ঘটে, তেন্তে তেওঁ প্ৰায় ২ কোটি টকা লাভ কৰিব ।
আৰক্ষীয়ে এই কথাও জানিব পাৰিছে যে কুমাৰে গুড়িপেটৰ ৰাম মল্লেশৰ পৰা ৬০ হাজাৰ টকা ঋণ হিচাপে লৈছিল যদিও সেই ধন পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰিলে । এনে সময়তে মল্লেশৰ সৈতে ভাৰতীৰ সাক্ষাৎ ঘটে ৷ যোৱা মাহত ভাৰতী আৰু সুৰেন্দৰে মল্লেশক দুই লাখ টকা দিছিল ৷ কুমাৰক হত্যা কৰাৰ পিছত পুনৰ এক লাখ টকা দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । মল্লেশে এই কামত তেওঁক সহায় কৰিবলৈ মনচেৰিয়েলৰ এলআইচি কলনীৰ শ্ৰীৰামক মাতি আনে ৷
পৰিকল্পনা অনুসৰি ৰাম মল্লেশ আৰু শ্ৰীৰামে বিগত ২২ মে’ত কুমাৰক অত্যধিক সুৰাপান কৰোৱায় ৷ সুৰাপান কৰাৰ পিছত অচেতন হৈ পৰা কুমাৰৰ মূৰত তেওঁলোকে হাতুৰীৰে আঘাত কৰিছিল । পিছত সমগ্ৰ ঘটনাটোক পথ দুৰ্ঘটনাৰ ৰূপ দিবলৈ কুমাৰৰ দুচকীয়া বাহনখনৰ সৈতে লোকদুজনে তেওঁক পথৰ কাষত পেলাই থৈ যায় ৷
এই ঘটনাৰ পিছত কুমাৰৰ মাতৃ লক্ষ্মীয়ে ৰাম মল্লেশলৈ সন্দেহৰ আঙুলি টোৱাই দিয়া এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰে । আৰক্ষীৰ তদন্তৰ সময়ত ভাৰতীৰ সুৰেন্দৰৰ সৈতে থকা বিবাহ বহিৰ্ভূত সম্পৰ্কৰ কথা পোহৰলৈ আহে ৷ যাৰ ফলত আৰক্ষীৰ সন্দেহ অধিক দৃঢ় হৈ পৰে আৰু শেষত তিনিওজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷
