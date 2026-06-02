তেলেংগানা ১২ বছৰীয়া হ’ল: শ্বহীদ স্মাৰকত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি; ৰাষ্ট্ৰপতি-প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা

অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ পুনৰ্গঠন আইন, ২০১৪ৰ অধীনত প্ৰায় ৫৭ বছৰীয়া সংগ্ৰামৰ পাছত তেলেংগানা আনুষ্ঠানিকভাৱে অন্ধ্ৰৰ পৰা পৃথক হৈ ভাৰতৰ ২৯ সংখ্যক ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হয় ৷

হায়দৰাবাদৰ গান পাৰ্কত থকা ৰাজ্যিক শ্বহীদ স্মাৰকত মাল্যাৰ্পণ কৰে তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেৱন্ত ৰেড্ডীয়ে (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 2, 2026 at 11:12 AM IST

হায়দৰাবাদ : তেলেংগানা ৰাজ্য গঠনৰ আজি ১২ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ’ল ৷ দশক দশক ধৰি চলি থকা সংগ্ৰামৰ পাচত ২০১৪ চনৰ ২ জুনত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা পৃথক হৈ তেলেংগানাক স্বাধীন ৰাজ্য হিচাপে গঠন কৰা হৈছিল ৷

২ জুনৰ দিনটো প্ৰতিবছৰে তেলেংগানাত ৰাজ্যিক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় । ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে মঙলবাৰে পুৱা ‘এক্স’ত পোষ্ট কৰি তেলেংগানাৰ জনসাধাৰণক ৰাজ্যিক দিৱসত অভিনন্দন জনায় ৷

মুৰ্মুৱে কয়, "ৰাজ্যিক দিৱসত তেলেংগানাৰ জনসাধাৰণলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন ! তেলেংগানা চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমী জনসাধাৰণৰ দ্বাৰা ধন্য ৷ বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা ৰাজ্যখনে উদ্ভাৱন আৰু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ৷ তেলেংগানাৰ জনসাধাৰণৰ অবিৰত অগ্ৰগতি আৰু সমৃদ্ধিৰ কামনা কৰিলোঁ ৷"

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে ৷ পুৱা ‘এক্স’ৰ এটা পোষ্ট কৰি তেওঁ তেলেংগানাৰ জনসাধাৰণ সৃষ্টিশীলতা আৰু ব্যৱসায়িক বুদ্ধিমত্তাৰ বাবে পৰিচিত বুলি কয় ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "এই ৰাজ্যখন গৌৰৱময় সংস্কৃতি আৰু ইতিহাসৰ বাবে পৰিচিত, যিটো সাহস আৰু দৃঢ়তাৰ প্ৰতীক ৷ আমাৰ 'বিকশিত ভাৰত'ৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰাত তেলেংগানাৰ উন্নয়ন যাত্ৰাক সহায় কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ৷ ৰাজ্যবাসীৰ সুস্বাস্থ্য আৰু সফলতা কামনা কৰিলোঁ ৷"

অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ পুনৰ্গঠন আইন, ২০১৪ৰ অধীনত প্ৰায় ৫৭ বছৰীয়া সংগ্ৰামৰ অন্তত তেলেংগানা আনুষ্ঠানিকভাৱে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ পৰা পৃথক হৈ ভাৰতীয় সংঘৰ ২৯ সংখ্যক ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হয় ৷

২০০১ চনত কাল্বকুন্তল চন্দ্ৰশেখৰ ৰাও (কেচিআৰ)ৰ নেতৃত্বত এই আন্দোলনে নতুন গতি লাভ কৰে ৷ তেওঁ তেলেংগানা ৰাষ্ট্ৰ সমিতি (বৰ্তমান ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ সমিতি চমুকৈ বিআৰএছ) গঠন কৰি পৃথক ৰাজ্যৰ বাবে অদম্য প্ৰচাৰ চলাইছিল ৷ ২০১৪ চনৰ ২ জুনত তেলেংগানা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে পৃথক হোৱাৰ দিনাই তেওঁ ৰাজ্যখনৰ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেলেংগানাৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পৰিগণিত হয় ৷

কেচিআৰৰ অৱদানৰ শলাগ লৈ বিআৰএছে সোমবাৰে ‘এক্স’ত তেলুগুত পোষ্ট কৰি কয়, “তেলেংগানা মানে কেচিআৰ আৰু কেচিআৰৰ মানে তেলেংগানা ৷”

কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেৱন্ত ৰেড্ডীয়েও ৰাজ্যবাসীক তেলেংগানা ৰাজ্যিক দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনায় ৷

এই উপলক্ষে ছেকেণ্ডৰাবাদৰ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে ৷ তেওঁ পৃথক তেলেংগানা ৰাজ্যৰ আন্দোলনৰ সময়ত মৃত্যু হোৱা লোকসকলকো ‘গান পাৰ্ক’ বুলি কোৱা তেলেংগানা শ্বহীদ স্মাৰকত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ৷

শ্বহীদ স্মাৰকত উপস্থিত থকা তেলেংগানা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি বোম্মা মহেশকুমাৰ গৌডে কয় যে এই দিৱসৰ স্মৃতিত দলটোৱে বিভিন্ন জিলা আৰু বিভিন্ন স্থানত পতাকা উত্তোলন কৰিছে ৷

তেলেংগানাৰ দাবীৰ মূলতে আছিল সম্পদ বিতৰণ, নিয়োগৰ সুযোগ আৰু জল অধিকাৰৰ লগতে অঞ্চলটোৰ সুকীয়া সাংস্কৃতিক পৰিচয় সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত অনুভূত বৈষম্যৰ উদ্বেগ ৷

