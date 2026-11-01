তেলেংগনাত ৪৩ লাখ লোকৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন, ১.৬৫ লাখ আবেদন নাকচ
তেলেংগনা এছআইআৰ: ৪৩ লাখ লোকৰ নাম কৰ্তন, হতাশ হৈ পৰিছে এইসকল লোক ৷
Published : November 1, 2026 at 8:10 PM IST
হায়দৰাবাদ : দেশজুৰি এছআইআৰ বিতৰ্কৰ মাজতে কংগ্ৰেছ শাসিত এখন প্ৰদেশত লাখ লাখ লোকৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ জানিব পৰা মতে, তেলেংগানাত চলি থকা এছআইআৰৰ পাছতে প্ৰায় ৪৩ লাখ লোকৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰা হৈছে আৰু স্বাক্ষৰবিহীন ঘোষণা পত্ৰৰ বাবে ১.৬৫ লাখ আবেদন নাকচ কৰা হৈছে ।
ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নাম কৰ্তনৰ পাছতে একাংশ লোক অভিযোগ কৰিছে যে, এছআইআৰত বহুত বিসংগতি আছে আৰু ভোটাৰ তালিকাত বিভিন্ন ধৰণৰ আসোঁৱাহ ধৰা পৰিছে । এই সন্দৰ্ভত ভোলকপুৰৰ বাসিন্দা শ্বেখ মহবুৰে কয়, "মোৰ বয়স ৭০ বছৰ । এনটিআৰ দল গঠন কৰাৰ পৰাই মই ভোট দি আহিছো । এছআইআৰ সমীক্ষাৰ পাছতে মোৰ ভোট বাতিল কৰা হ’ল । পুনৰ ঘূৰাই পাবলৈ মই ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ দৌৰি আছো ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "মোৰ ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ বাতিল কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰমাণ হিচাপে মোৰ আধাৰ কাৰ্ড গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে । মই ইমান বছৰে ভোট দি আহিছো, তথাপিও এতিয়া এনে লাগিছে যেন মোৰ কোনো অস্তিত্বই নাই ৷"
একেদৰে ভোলকপুৰ গাঁৱৰ বাসিন্দাৰ আন এগৰাকী ভুক্তভোগীয়ে কয়, "আমাৰ পৰিয়ালৰ ১১ জন সদস্যৰ পূৰ্বে ভোটাৰ কাৰ্ড আছিল ৷ এছআইআৰৰ পিছত ভোটাৰ তালিকাত কেৱল এজন ব্যক্তিৰ নামহে থাকিল ।"
তেওঁ কয়, "আমাক বিষয়াসকলে প্ৰদান কৰা প্ৰপত্ৰসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰি জমা দিবলৈ গৈছিল ৷ তেনে সময়তে মাতৃৰ মৃত্যু হৈছিল । সেয়ে পৰিয়ালৰ সকলো সদস্য চিদ্দিপেট গাঁৱলৈ গৈছিলো ৷ গাঁৱৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ সময়লৈকে গণনা প্ৰপত্ৰ জমা দিয়াৰ শেষ সময়সীমা ইতিমধ্যে পাৰ হৈ গৈছিল । ফলস্বৰূপে খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা আমাৰ পৰিয়ালৰ সকলোৰে নাম কৰ্তন কৰা হৈছে ।"
লগতে পঢ়ক:
দিল্লীত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতীকী ৰাজহুৱা অভিযোগনামা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ বিৰোধীৰ