এটা ঘৰতে ৩৫,০০০ কিতাপ আৰু এক নিযুত পৃষ্ঠা: কিতাপৰ মাজত বাস কৰা লোকজন
প্ৰায় পাঁচ দশক ধৰি নিজৰ ভাৰাঘৰটোক কিতাপ আৰু বাতৰি কাকতৰ সংগ্ৰহালয়লৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে তেলেংগানাৰ এজন লোকে ৷ পঢ়ক এই খবৰ…
Published : October 24, 2025 at 10:20 PM IST
হুছনাবাদ: কোৱা হয় ‘‘কিতাপ নথকা এটা কোঠা আত্মা নথকা এটা শৰীৰৰ দৰে ।’’ গোটেই জীৱন কিতাপ, আলোচনী আৰু বাতৰি কাকত সংগ্ৰহ কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰা নদামুনুলা ৰামা ৰাওৰ ক্ষেত্ৰতো খাটে এই কথা ৷
তেলেংগানাৰ ছিদ্দিপেট জিলাৰ হুছনাবাদত থকা তেওঁৰ তেনেই সৰু ভাৰাঘৰটোত বহিবলৈ ঠাই অকণৰ অভাৱ ৷ কিয়নো কোঠাটোত ভৰি দিলেই দেখিবলৈ পাব চাৰিওফালে কিতাপ মাথোঁ কিতাপ ৷
কোঠাটোত থকা পুৰণি বাতৰি কাকতৰ দম, আলোচনী আৰু প্ৰতিটো দশকৰ কিতাপে ছপা ইতিহাসৰ এক বৃহৎ সময় সূচাইছে ৷ ৰামা ৰাৱে এই কিতাপ আৰু বাতৰি কাকত সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল শৈশৱৰ অভ্যাস হিচাপে, যিটো জীৱনৰ আবেগলৈ পৰিণত হয় । তেওঁ কয়, ‘‘ভাষাটোৰ প্ৰতি মোৰ প্ৰেম আছে, তাতোকৈ মৰম আছে ছপা আখৰবোৰৰ প্ৰতি ।’’
পেছাত এজন ইংৰাজী শিক্ষক ৰামা ৰাওৰ ঘৰ ৱাৰংগলৰ মণ্ডীবজাৰত । জীৱনৰ আৰম্ভণিতে পিতৃ দশৰথ ৰমাইয়া আৰু কনিষ্ঠ ভাতৃ অযোধ্যা ৰমাইয়াৰ প্ৰভাৱত কিতাপৰ সৈতে তেওঁৰ বন্ধুত্ব আৰম্ভ হৈছিল, দুয়োজনেই আছিল ভোকাতুৰ পাঠক ।
‘‘মই চতুৰ্থ শ্ৰেণীত পঢ়ি থকাৰ পৰাই কিতাপ আৰু বাতৰি কাকত সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলো । মই কেতিয়াও সেইবোৰ পেলাব বিচৰা নাছিলো । কেইবছৰমানৰ পিছত মই বুজিলোঁ যে মই অজানিতে এই অভ্যাসটোত সোমাই পৰিছো যিটো অতি সোনকালেই এটা উদ্দেশ্য হৈ পৰিল’’ - তেওঁ শান্তভাৱে বুজাই দিয়ে ।
ৰামা ৰাওৰ বাবে সেই উদ্দেশ্যৰ অৰ্থ আছিল সংৰক্ষণ । ‘‘প্ৰতিখন কিতাপ মোৰ বাবে সময়ৰ এটা খণ্ড হিচাপে অনুভৱ হৈছিল আৰু প্ৰতিখন বাতৰি কাকতেই নিজৰ দিনৰ দাপোণ হিচাপে অনুভৱ হৈছিল । মই সেইটো হেৰুৱাব বিচৰা নাছিলো’’ - তেওঁ কয় ৷
আজি তেওঁৰ ভাৰাঘৰটো ছয়টা কোঠাৰ পুথিভঁৰাললৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে, য’ত ৩৫,০০০ ৰো অধিক কিতাপ আছে ৷ সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান আৰু ইতিহাস - কি বিভাগৰ কিতাপ নাই তাত ৷ লগতে আছে ২ লাখৰো অধিক বাতৰি কাকত, আলোচনী ৷ সকলোবোৰ নিখুঁতভাৱে ঠাই খাই থকাৰ লগতে তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে ।
কলপাতৰ ওপৰত লিখা আয়ুৰ্বেদৰ পাণ্ডুলিপি, সংগীত, ভাস্কৰ্য আৰু শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ বিৰল গ্ৰন্থ, চান্দমামা, বালমিত্ৰ, বিপুলা সদৃশ আলোচনীও এই সংকলনত সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে । ভাৰত তথা বিদেশৰ পৰা অহা চিটাৰা, শিৱৰঞ্জনী, ফিল্মফেয়াৰকে ধৰি ইংৰাজী ভাষাত প্ৰকাশিত মাহেকীয়া চলচ্চিত্ৰ আৰু সাহিত্যৰ সৈতে জড়িত আলোচনীও সংৰক্ষণ কৰা হৈছে এই পুথিভঁৰালত ৷ কিছুমান কিতাপ ১৯৬৫ চনতে প্ৰকাশিত ৷
‘‘পণ্ডিত নেহৰুৰ মৃত্যুৰ দিনা ছপা হোৱা বাতৰি কাকতখন মই সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছো ৷ অৱশ্যে ই ধ্বংসপ্ৰায় অৱস্থাত আছে যদিও সেই সময়ৰ সুবাস বিলাই আছে” - হালধীয়া হোৱা ব্ৰডশ্বীট এখন সাৱধানে খুলি ৰামা ৰাৱে কয় ।
পৰিতাপৰ কথাটো হ’ল ৰামা ৰাওৰ নিজা ঘৰ নাই । তেওঁ কয় - ‘‘মই মোৰ উপাৰ্জনৰ ৭০ শতাংশ কিতাপ আৰু আলোচনীত খৰচ কৰো । এইটোৱেই মোৰ একমাত্ৰ বিলাসিতা । মানুহে যেতিয়া সোণ বা মাটি কিনে মই জ্ঞান কিনো ৷’’
ৰামা ৰাওৰ সপোন যে কোনোবা এদিন এটা ৰাজহুৱা পুথিভঁৰাল স্থাপন কৰিব পাৰিব ৷ তেওঁ কয়, ‘‘মই বিচাৰো যে শিশুসকলে কিতাপৰ মাজতে ডাঙৰ হওক, কাৰণ তেওঁলোকে এই পৃষ্ঠাবোৰৰ জৰিয়তে ইতিহাস স্পৰ্শ কৰিব পাৰে আৰু জীৱনটোক ভালদৰে বুজিব পাৰে ।’’
লগতে পঢ়ক: বুণ্ডেলখণ্ডৰ ঐতিহাসিক সূৰ্য মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল ?