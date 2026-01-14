পিতৃ-মাতৃক অৱহেলা কৰিলে কৰ্তন হ'ব দৰমহা: নতুন আইনৰ প্ৰস্তাৱ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অভিভাৱকক অৱহেলা কৰা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা ১০-১৫ শতাংশ কৰ্তনৰ বাবে এখন নতুন আইন অনাৰ প্ৰস্তাৱ দিছে ।
By ANI
Published : January 14, 2026 at 1:41 PM IST
হায়দৰাবাদ : পিতৃ-মাতৃক অৱহেলা কৰা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে বিপদ ঘণ্টা বজাবলৈ সাজু হৈছে দেশৰ এখন ৰাজ্যৰ চৰকাৰ । কোনো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে যদিও তেওঁলোকৰ পিতৃ-মাতৃৰ যত্ন লোৱাত অৱহেলা কৰে তেন্তে তেওঁলোকৰ দৰমহাৰ পৰা এটা শতাংশ কৰ্ত কৰিব চৰকাৰে । ইয়াৰ বাবে এখন নতুন আইনৰ প্ৰস্তাৱ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।
এই নতুন আইনৰ দিশত আগবঢ়া দক্ষিণ ভাৰতৰ ৰাজ্যখন হৈছে তেলেংগানা । তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেৱন্ত ৰেড্ডীয়ে পিতৃ-মাতৃৰ যত্ন লোৱাত ব্যৰ্থ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ ১০ৰ পৰা ১৫ শতাংশ দৰমহা কৰ্তন কৰিবলৈ বাধ্যতামূলক আইন প্ৰণয়নৰ পৰিকল্পনাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।
সোমবাৰে হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি ৰেড্ডীয়ে স্মৰণ কৰে যে গ্ৰুপ-১ আৰু গ্ৰুপ-২ৰ নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থীসকলক নিযুক্তি-পত্ৰ বিতৰণ কৰাৰ সময়ত তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থীসকলৰ প্ৰায় ৯০ শতাংশই দৰিদ্ৰ পটভূমিৰ পৰা আহিছে ।
তেওঁ কয় যে তেওঁলোকৰ কোনোবাই যদি বিয়াৰ পিছত পিতৃ-মাতৃক অৱহেলা কৰে তেন্তে তেওঁলোকৰ দৰমহাৰ এটা অংশ কৰ্তন কৰি পোনপটীয়াকৈ পিতৃ-মাতৃক দিয়া হ’ব ।
"শেহতীয়াকৈ গ্ৰুপ-১ আৰু গ্ৰুপ-২ নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি-পত্ৰ বিতৰণ কৰি থাকোঁতে মই এটা বক্তব্য দিছিলো । মই কৈছিলো যে নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থীসকলৰ ৯০ শতাংশই দৰিদ্ৰ পটভূমিৰ পৰা আহিছে আৰু যদি বিয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ কোনো এজনেও পিতৃ-মাতৃৰ যত্ন নলয়, তেন্তে তেওঁলোকৰ দৰমহাৰ পৰা ১০ৰ পৰা ১৫ শতাংশ কৰ্তন কৰি পোনপটীয়াকৈ পিতৃ-মাতৃক দিয়া হ'ব । ইয়াৰ বাবে এখন আইন প্ৰণয়ন কৰা হ'ব ।" অনুষ্ঠানটোত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেদৰে কৈছিল ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেলেংগানা চৰকাৰৰ ‘প্ৰণাম আঁচনি’ৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰে । এই আঁচনিৰ অধীনত অৱহেলিত অভিভাৱকসকলক ডে-কেয়াৰ চেণ্টাৰলৈ লৈ যোৱা হ’ব, য’ তেওঁলোককত সকলো মৌলিক সা-সুবিধা প্ৰদান কৰা হ’ব আৰু চৰকাৰে তেওঁলোকৰ বাবে এটা পৰিয়াল হিচাপে কাম কৰিব ।
ৰেড্ডীয়ে লগতে কয়, "আজি প্ৰণাম আঁচনিৰ অধীনত চৰকাৰে এনে অৱহেলিত অভিভাৱকসকলক ডে-কেয়াৰ চেণ্টাৰলৈ লৈ আহিছে, য'ত তেওঁলোকক সকলো সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু চৰকাৰে তেওঁলোকৰ বাবে পৰিয়াল হিচাপে থিয় দিব । সমাজৰ বাবে আৰু নিজৰ সন্তানৰ বাবে সকলো ত্যাগ কৰা অভিভাৱকসকলে যত্ন আৰু মৰ্যাদাৰে জীয়াই থকাৰ যোগ্য । তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ আমি এই প্ৰণাম কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছো ।"
অভিভাৱকসকলে সন্তানৰ বাবে কৰা ত্যাগৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ৰেড্ডীয়ে কয় যে তেওঁলোকে নিজৰ সন্তানক শিক্ষিত কৰা আৰু পোহপাল দিয়াৰ বাবে প্ৰায়ে নিজৰ প্ৰয়োজনীয়তাখিনিকো ত্যাগ কৰি অক্লান্তভাৱে কাম কৰে । অৱশ্যে তেওঁ উল্লেখ কৰে যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধ বয়সত পিতৃ-মাতৃক অৱহেলিত কৰা হয় ।
ৰেড্ডীয়ে কয়, "পিতৃ-মাতৃয়ে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰে, নিজৰ তেজক পানী কৰে আৰু নিজে খাদ্য নাখাই হ'লেও সন্তানৰ যত্ন লয় । তেওঁলোকে প্ৰতিটো পইচা সঞ্চয় কৰি সন্তানক শিক্ষা আৰু সম্পত্তিৰ যোগান ধৰে । অৱশ্যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত এই অভিভাৱকসকল বুঢ়া হ'লে নিজৰ সন্তানৰ দ্বাৰাই অৱহেলিত হয় ।"
তেলেংগানা চৰকাৰৰ চৰকাৰী ৱেবছাইটত প্ৰকাশ পোৱা তথ্য অনুসৰি, এই প্ৰণাম আঁচনিৰ অধীনত চৰকাৰে অত্যাৱশ্যকীয় সা-সঁজুলি যোগান ধৰাৰ বাবে আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ মাজত আত্মবিশ্বাস গঢ়ি তোলাৰ বাবে ৫০ কোটি টকা আবণ্টন দিছে । প্ৰতিযোগিতামূলক জগতখনত কোনোৱেই যাতে পিছপৰি নাথাকে তাৰবাবে সকলো ক্ষেত্ৰতে সুযোগ সৃষ্টি কৰা হৈছে ।
শিক্ষা আৰু কৰ্মসংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত সংৰক্ষণৰ উপৰি যি দম্পতীৰ দুয়োগৰাকী সংগী বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তি, তেওঁলোকক ২ লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হ’ব ।