প্ৰথমবাৰৰ বাবে উৰিল তেজছ MK-1A Jet: নাচিকত ৰাজনাথ সিঙৰ শুভ উদ্বোধন
শুকুৰবাৰে ভাৰতীয় আকাশত এক নতুন ইতিহাসৰ সৃষ্টি হ’ল । ৰাজনাথ সিঙৰ উপস্থিতিত নাচিকৰ পৰা প্ৰথম উৰণ থলুৱা তেজছ এম কে-১এ যুঁজাৰু বিমানৰ ।
Published : October 17, 2025 at 2:37 PM IST
নাচিক : ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা দক্ষতাই শুকুৰবাৰে এক নতুন মাইলৰ খুঁটিত উপনীত হয় । কিয়নো দেশে নাচিকৰ পৰা থলুৱা তেজছ এম কে-১এ যুদ্ধ বিমানৰ প্ৰথম উৰণৰ সাক্ষী হ'ল । হিন্দুস্তান এৰ’নটিক্স লিমিটেডৰ (Hindustan Aeronautics Limited, HAL) নাছিক কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে লাইট কম্বেট এয়াৰক্ৰাফ্টৰ (Light Combat Aircraft, LCA) বাবে এইচ এ এলৰ তৃতীয় উৎপাদন লাইন আৰু এইচ টি টি-৪০ প্ৰশিক্ষক বিমানৰ দ্বিতীয়টো উৎপাদন লাইন উদ্বোধন কৰি আই এ এফৰ শক্তি আৰু থলুৱা প্ৰতিৰক্ষা উৎপাদন বৃদ্ধি কৰে ।
বেংগালুৰুৰ বৰ্তমানৰ দুটা কেন্দ্ৰত ইতিমধ্যে তেজছ যুঁজাৰু বিমানৰ উৎপাদন চলি থকাৰ বিপৰীতে নাছিকৰ নতুন কেন্দ্ৰটোৱে ১৫০ কোটি টকাৰো অধিক বিনিয়োগৰ কথা চিন্তা কৰিছে । এই উৎপাদন লাইনে বছৰি আৰু আঠখন জেট বিমান সংযোজন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইয়াৰ উপৰি বেংগালুৰুত উৎপাদিত ১৬খন জেট বিমান সংযোজন কৰাৰো সম্ভাৱনা আছে । যাৰ ফলত এইচ এ এলৰ উৎপাদন ক্ষমতা বছৰি ২৪খন বিমানলৈ বৃদ্ধি পাব ।
অত্যাধুনিক তেজছ এম কে-১এ (Tejas MK-1A) তেজছ এল চি এৰ (Tejas LCA) উন্নীত সংস্কৰণ আৰু ই ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ সদ্য অৱসৰপ্ৰাপ্ত মিগ-২১ বহৰৰ স্থান ল’ব । এল চি এ এম কে-১এ (LCA MK-1A) হৈছে অধিক উন্নত, বহু ভূমিকা গ্ৰহণযোগ্য যুঁজাৰু জেট, য’ত উন্নত যুদ্ধ সুবিধা আৰু আকাশৰ পৰা আকাশতে ইন্ধন ভৰোৱাৰ ক্ষমতাকে ধৰি উল্লেখযোগ্য উন্নতিসাধন কৰা হৈছে । চৰকাৰী সূত্ৰই জনোৱা মতে, এই বিমানখন ৪.৫ প্ৰজন্মৰ বহু ভূমিকা গ্ৰহণযোগ্য যুঁজাৰু বিমান, যিখন বায়ু প্ৰতিৰক্ষা, স্থল আক্ৰমণ আৰু সামুদ্ৰিক আক্ৰমণ অভিযানত সক্ষম ।
তেজছ এম কে-১এ ৬৪ শতাংশতকৈ অধিক থলুৱা সামগ্ৰীৰে নিৰ্মিত আৰু ইয়াত বিমান শ্ৰেষ্ঠত্ব, স্থল আক্ৰমণ আৰু গোপনীয়তাকে ধৰি বিভিন্ন মিছন প্ৰফাইলৰ বাবে নিৰ্মিত অস্ত্ৰ আৰু পেলোডৰ উন্নত মিশ্ৰণৰ বৈশিষ্ট্য আছে । ২২০০ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাতকৈ অধিক গতিৰে ইয়াক যুদ্ধৰ প্ৰদৰ্শন আৰু কাৰ্যকৰী নমনীয়তাৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে ।
২৫ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে এইচ এ এলৰ সৈতে ৬২,৩৭০ কোটি টকাৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছিল । ইয়াত আছিল ৯৭খন তেজছ এম কে-১এ যুঁজাৰু বিমান, ৬৮খন একক আসনৰ আৰু ২৯খন দ্বৈত আসনৰ ট্ৰেইনাৰৰ ভেৰিয়েণ্ট । এই চুক্তিৰ ফলত আই এ এফৰ কাৰ্যকৰী শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
এইচ এ এলৰ বিষয়াসকলে কয় যে এল চি এ এম কে-১ এৰ উৎপাদনৰ গতি ত্বৰান্বিত হৈছে । শেহতীয়াকৈ কোম্পানীটোৱে আমেৰিকাৰ নিৰ্মাতা কোম্পানী জেনেৰেল ইলেক্ট্ৰিকৰ পৰা চাৰিটা জি ই-৪০৪ জেট ইঞ্জিন লাভ কৰিছে । চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ শেষলৈকে মুঠ ১২টা জেট ইঞ্জিন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই ইঞ্জিনসমূহে প্ৰথমটো বেটচৰ বিমানক শক্তি প্ৰদান কৰিব ।