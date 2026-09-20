ETV Bharat / bharat

বিমান নিৰ্মাণ খণ্ডত দেশৰ আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ আন এক মাইলৰ খুঁটি

হিন্দুস্তান এৰ'নটিক্স লিমিটেডে ভাৰতীয় বায়ুসেনা আৰু পৱন হন্স লিমিটেডক তেজছ, এইচটিটি ৪০ আৰু ধ্ৰুৱ-এনজি বিমান হস্তান্তৰ ।

LCA Tejas Mk1A takes off for its maiden flight
এলচিএ তেজছ (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 20, 2026 at 6:53 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ভাৰতৰ মহাকাশ আৰু বিমান নিৰ্মাণ খণ্ডত আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ দিশত আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ ৷ হিন্দুস্তান এৰ'নটিক্স লিমিটেডে ভাৰতীয় বায়ুসেনা আৰু পৱন হন্স লিমিটেডক তেজছ, এইচটিটি ৪০ আৰু ধ্ৰুৱ-এনজি বিমান হস্তান্তৰ কৰে ।

১৮ ছেপ্টেম্বৰত বেংগালুৰুত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আৰু অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী কে ৰামমোহন নাইডুৰ উপস্থিতিত এই হস্তান্তৰ সম্পন্ন হয় ৷

Handover ceremony of Tejas trainers, HTT-40, Dhruv NG helicopters
যুঁজাৰু বিমান আৰু হেলিকপ্টাৰ হস্তান্তৰ অনুষ্ঠান (PTI)

শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰা এক বিবৃতি অনুসৰি বেংগালুৰুত হিন্দুস্তান এৰ'নটিক্স লিমিটেডে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আৰু অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী কে ৰামমোহন নাইডুৰ উপস্থিতিত দুখন লাইট কম্বেট এয়াৰক্ৰাফ্ট (এল চি এ) তেজছ ফাইনেল অপাৰেচনেল ক্লিয়াৰেন্স (এফ অ' চি) টুইন ছিটাৰ ট্ৰেইনাৰ্ছ, ৩ খন এইচটিটি ৪০ বেছিক ট্ৰেইনাৰ আৰু ৪ খন ধ্ৰুৱ নেক্সট জেনেৰেচন (এনজি) হেলিকপ্টাৰ পৱন হন্স লিমিটেডক হস্তান্তৰ কৰা হয় ।

এই অনুষ্ঠানত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে এই হস্তান্তৰ প্ৰক্ৰিয়াক দেশীয় মহাকাশ সক্ষমতা, প্ৰযুক্তিগত আত্মবিশ্বাস আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ অগ্ৰগতিৰ এক উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুঁটি হিচাপে অভিহিত কৰে । তেওঁ ভাষণ প্ৰসংগত কয়, "আমাৰ লক্ষ্য হৈছে ভাৰতক মহাকাশৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত সক্ষম, আত্মনিৰ্ভৰশীল আৰু বিশ্বব্যাপী প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা ।"

Dhruv-NG
ধ্ৰুৱ-এনজি (ANI)

ৰাজনাথ সিঙে দৃঢ়তাৰে কয় যে ভাৰতে প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ দিশত পদ্ধতিগতভাৱে আগবাঢ়িছে, কিয়নো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ মূলমন্ত্ৰৰে কাম আৰম্ভ কৰাৰ পৰাই জাতিটোৱে থলুৱাভাৱে অত্যাধুনিক সঁজুলিসমূহ নিৰ্মাণ কৰি আছে ।

প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে আত্মনিৰ্ভৰশীলতা বৃদ্ধিৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপসমূহৰ কথা উল্লেখ কৰি ৰাজনাথ সিঙে কয়, "আমি কেৱল প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডত আগবাঢ়ি যাবলৈ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগসমূহক (ডিপিএছইউ) সুযোগ প্ৰদান কৰা নাই, ব্যক্তিগত উদ্যোগকো উৎসাহিত কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছো ।"

LCA Tejas Mk1A during flight
উৰণৰ সময়ত এলচিএ তেজছ (ANI)

এই অনুষ্ঠানত ৯ খন বিমান আৰু হেলিকপ্টাৰ হস্তান্তৰ বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ । মৌলিক পাইলট প্ৰশিক্ষণ আৰু ফ্ৰণ্টলাইন যুঁজাৰু বিমান অভিযানৰ বাবে ৰূপান্তৰ প্ৰশিক্ষণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসামৰিক হেলিকপ্টাৰ প্ৰয়োগলৈকে এই তিনিটা প্লেটফৰ্মে ভাৰতৰ মহাকাশ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিভিন্ন খণ্ডক প্ৰদৰ্শন কৰে । একত্ৰিতভাৱে ই ঘৰুৱা মহাকাশ ডিজাইন, উন্নয়ন, উৎপাদন, প্ৰমাণীকৰণ আৰু জীৱনচক্ৰ সমৰ্থনৰ সম্প্ৰসাৰিত পৰিসৰ প্ৰদৰ্শন কৰে ।

তেজছ এফঅ'চিৰ টুইন ছিটাৰ ট্ৰেইনাৰৰ হস্তান্তৰ ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ বাবে বিশেষভাৱে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কাৰণ এই দুখন এফঅ'চি চুক্তিৰ অধীনত যোগান ধৰা হৈছে ।

টুইন ছিটাৰখনে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত পাইলটক আগন্তুক সময়ত ফ্ৰণ্টলাইন ফাইটাৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট চলোৱাৰ পূৰ্বে একে প্লেটফৰ্মৰ সৈতে পৰিচিত হোৱাৰ সুযোগ দিয়ে । ছিংগল ছিটাৰ যুঁজাৰু বিমানৰ মূল ব্যৱস্থা আৰু যুদ্ধ ক্ষমতাসমূহো ইয়াত আছে, যাৰ ফলত প্ৰশিক্ষাৰ্থী পাইলটসকলে ফ্ৰণ্টলাইন ফাইটাৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট চলোৱাৰ পূৰ্বে বিমানখনৰ ব্যৱস্থা আৰু কাৰ্যকৰী বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে পৰিচিত হ'ব পাৰে ।

প্ৰশিক্ষণ আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীলতা দুয়োটাৰে ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰে । থলুৱা যুঁজাৰু বিমানৰ কাৰ্যসূচী যুদ্ধ বিমান উৎপাদনতকৈও অধিক প্ৰয়োজন । ইয়াৰ বাবে পাইলটসকলক মৌলিক উৰণৰ পৰা উন্নত যুঁজাৰু বিমানৰ উৰণলৈ পৰিৱৰ্তনৰ সমগ্ৰ সময়ছোৱাত সহায় কৰিব পৰা থলুৱা প্ৰশিক্ষণ ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন । তেজছৰ প্ৰশিক্ষকে সেই ধাৰাবাহিকতা প্ৰতিফলিত কৰাত সহায় কৰে ।

বায়ুসেনাক হস্তান্তৰ কৰা ৩ খন হিন্দুস্তান টাৰ্বো ট্ৰেইনাৰ-৪০ বিমান সামৰিক বিমান পৰিবহণৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান । ইয়াক বিশেষকৈ পাইলটৰ মৌলিক প্ৰশিক্ষণৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।

IAF personnel walk past a HTT-40, a Dhruv-NG helicopter and a LCA Tejas FOC twin-seater trainer aircraft during a handing over ceremony, at Hindustan Aeronautics Limited (HAL), in Bengaluru, Karnataka, Friday, Sep. 18, 2026
এলচিএ তেজছ, এইচটিটি-৪০ আৰু ধ্ৰুৱ-এনজিৰ হস্তান্তৰ অনুষ্ঠান (PTI)

সেনাৰ মৌলিক প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিবলৈ এইচটিটি-৪০ থলুৱাভাৱে হিন্দুস্তান এৰ'নটিক্স লিমিটেডে ডিজাইন আৰু বিকশিত কৰিছে । আধুনিক ককপিট আৰু এভিয়নিকছ ছুইটেৰে সজ্জিত আৰু টাৰ্বোপ্ৰপ ইঞ্জিনযুক্ত এই বিমানক এৰ'বেটিকছ, সাধাৰণভাৱে হেণ্ডলিং, ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ফ্লাইং, নেভিগেচন, নাইট ফ্লাইং আৰু ফৰ্মেচন ফ্লাইঙকে ধৰি বহুতো প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যকলাপৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে । ইয়াৰ লক্ষ্য আংশিকভাৱে মৌলিক প্ৰশিক্ষণৰ বাবে আমদানিকৃত বিমানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰা ।

মৌলিক প্ৰশিক্ষণৰ বিমানে সামৰিক পাইলট প্ৰশিক্ষণৰ ভেটি গঠন কৰে । থলুৱাভাৱে এনে মঞ্চ বিকশিত কৰিলে ভাৰতে প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা, ৰক্ষণাবেক্ষণ, উন্নীতকৰণ আৰু দীৰ্ঘম্যাদী উপলব্ধতাৰ ওপৰত অধিক নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব পাৰে ।

পৱন হন্সলৈ ৪ খন ধ্ৰুৱ-এনজি হেলিকপ্টাৰ হস্তান্তৰ কৰাটো ভাৰতীয় মহাকাশ উদ্যোগৰ আন এটা দিশ উন্মোচন কৰে । ই এইচএএলৰ মহাকাশ ক্ষমতাক অসামৰিক আৰু বাণিজ্যিক ৰটাৰী-উইং বজাৰলৈ সম্প্ৰসাৰণক প্ৰদৰ্শন কৰে ।

অসামৰিক কাৰ্য্যকলাপৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা ধ্ৰুৱ-এনজিত উন্নীতকৃত ব্যৱস্থা, আধুনিক এভিয়নিকছ আৰু অধিক শক্তিশালী ইঞ্জিন অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ইয়াৰ ভূমিকাসমূহৰ ভিতৰত আছে যাত্ৰী পৰিবহণ, জৰুৰীকালীন চিকিৎসা সেৱা আৰু অফশ্ব'ৰ লজিষ্টিক আদি ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা ।

অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী কে ৰামমোহন নাইডুৱে হেলিকপ্টাৰখনক অসামৰিক অভিযানত প্ৰমাণীকৰণ আৰু অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো ভাৰতৰ থলুৱা অসামৰিক বিমান পৰিবহণ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মাইলৰ খুঁটি বুলি অভিহিত কৰিছে ।

এইচটিটি-৪০য়ে মৌলিক পাইলট প্ৰশিক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । তেজছ টুইন-ছিটাৰে উন্নত যুঁজাৰু বিমানৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু ফ্ৰণ্টলাইন অপাৰেচনৰ সমৰ্থন কৰে । আনহাতে ধ্ৰুৱ-এনজিয়ে ভাৰতৰ থলুৱা মহাকাশ উদ্যোগত অসামৰিক হেলিকপ্টাৰ অভিযানলৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰে ।

A Light Combat Aircraft (LCA) Tejas Final Operational Clearance (FOC) twin-seater trainer aircraft is seen during a handing over ceremony, at Hindustan Aeronautics Limited (HAL), in Bengaluru, Karnataka, Friday, Sep. 18, 2026
হস্তান্তৰ অনুষ্ঠানত এলচিএ তেজছ (PTI)

এই প্ৰসংগত মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে এক সংহত মহাকাশ পৰিৱেশ তন্ত্ৰ গঢ়ি তোলাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । কেৱল থলুৱাভাৱে প্লেটফৰ্ম একত্ৰিত কৰি বিমান নিৰ্মাণক প্ৰকৃততে আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তুলিব নোৱাৰি । গভীৰ প্ৰত্যাহ্বানটো হ'ল ইয়াৰ আধাৰত থকা প্ৰযুক্তি আৰু ঔদ্যোগিক ক্ষমতাসমূহক ক্ৰমান্বয়ে স্থানীয়কৰণ কৰা ।

ইয়াৰ ভিতৰত আছে - বিমান আৰু হেলিকপ্টাৰ ডিজাইন; ইঞ্জিন আৰু প্ৰপালচন ব্যৱস্থা; এভিয়নিকছ; উৰণ-নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থা; সংমিশ্ৰিত সামগ্ৰী; চেন্সৰ আৰু মিছন চিষ্টেম; নিখুঁত উৎপাদন; পৰীক্ষা আৰু প্ৰমাণীকৰণ; ৰক্ষণাবেক্ষণ, মেৰামতি আৰু অভাৰহ'ল; জীৱনচক্ৰৰ সমৰ্থন; আৰু বিশ্বব্যাপী বিপণন আৰু ৰপ্তানি ।

ৰাজনাথ সিঙে বিশেষভাৱে এই সমগ্ৰ মূল্য শৃংখলত এইচএএলক নিজৰ সামৰ্থ্য সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । সেয়েহে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে অনুসন্ধান আৰু বিকাশত অধিক বিনিয়োগৰ আহ্বান জনায় ।

মহাকাশ প্ৰযুক্তিৰ বিকাশৰ চক্ৰ দীঘলীয়া আৰু ইয়াৰ বাবে ব্যাপক পৰীক্ষণ আৰু প্ৰমাণপত্ৰৰ প্ৰয়োজন । কেৱল বৰ্তমানৰ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰি নতুন প্ৰজন্মৰ বিমানৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰি ।

সিঙে বিজ্ঞানী, অভিযন্তা, ডিজাইনাৰ, টেষ্ট পাইলট আৰু কাৰিকৰী ব্যৱস্থাৰে জড়িত লোকসকলক বৰ্তমান নথকা প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত কাম কৰিবলৈ আৰু আগন্তুক দশকত ভাৰতক বিশ্ব মহাকাশ প্ৰযুক্তিৰ পৰিৱেশত অধিক শক্তিশালী স্থানত ৰাখিব পৰা সামৰ্থ্য বিকাশ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

ইয়াৰ ফলত ভাৰতৰ বিশ্ববিদ্যালয়, ষ্টাৰ্টআপ, গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান, প্ৰতিৰক্ষা পৰীক্ষাগাৰ আৰু ব্যক্তিগত মহাকাশ কোম্পানীসমূহক বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হয় । চৰকাৰৰ মহাকাশ উচ্চাকাংক্ষাও কেৱল এইচএএল আৰু অন্যান্য ৰাজহুৱা খণ্ডৰ সত্তাই বাস্তৱায়িত কৰিব নোৱাৰে । সিঙে ৰাজহুৱা-ব্যক্তিগত সহযোগিতাৰ অধিক আহ্বান জনাই কয় যে দুয়োটা খণ্ডক প্ৰতিযোগীতকৈ সহযোগী হিচাপে গণ্য কৰা উচিত ।

এয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ আধুনিক মহাকাশ উদ্যোগ এটাৰ বাবে বিশেষ যোগানকাৰীৰ বৃহৎ নেটৱৰ্কৰ প্ৰয়োজন । ব্যক্তিগত কোম্পানী, এমএছএমই আৰু ষ্টাৰ্টআপে উপাদান, ছফ্টৱেৰ, ইলেক্ট্ৰনিক্স, সামগ্ৰী, উৎপাদন প্ৰযুক্তি আৰু বিশেষ অভিযান্ত্ৰিক ক্ষমতাৰ অৱদান আগবঢ়াব পাৰে ।

এইচটিটি-৪০ৰ ৰপ্তানি সম্ভাৱনাৰ ওপৰত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্ব দিয়াটোৱে থলুৱা মহাকাশ উন্নয়নৰ আন এক মাত্ৰালৈ আঙুলিয়াই দিয়ে । ঘৰুৱা চাহিদাই ভাৰতীয় বিমানৰ প্ৰাৰম্ভিক বজাৰ সৃষ্টি কৰে কিন্তু ৰপ্তানিয়ে বহল অৰ্থনীতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু ভাৰতীয় নিৰ্মাতাসকলৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্থিতি শক্তিশালী কৰিব পাৰে ।

এইচটিটি-৪০ বিমানে সম্ভাৱনাময়ভাৱে মৌলিক সামৰিক পাইলট প্ৰশিক্ষণ বিমান বিচৰা দেশসমূহক সেৱা আগবঢ়াব পাৰে । আনহাতে ধ্ৰুৱ-এনজিয়ে ইতিমধ্যে ভাৰতক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হেলিকপ্টাৰ বজাৰত অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিছে ।

শুকুৰবাৰে এই হস্তান্তৰ সন্দৰ্ভত উদয়পুৰস্থিত উছানাছ ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা পৰিচালক আৰু মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া অভিনৱ পাণ্ডিয়াই ব্যাখ্যা কৰে যে ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা বিশ্ব সংঘাতৰ মাজতে প্ৰতিৰক্ষা সঁজুলিৰ যোগান এখন ৰাষ্ট্ৰৰ সাৰ্বভৌমত্ব নিৰ্ণয় কৰা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰক ।

পাণ্ডিয়াই ইটিভি ভাৰতক কয়, "সেয়েহে এইচএএলয়ে তেজছ আৰু এইচটিটি-৪০ বিমান আৰু ধ্ৰুৱ হেলিকপ্টাৰ হস্তান্তৰ কৰাটো ভাৰতীয় মহাকাশ উদ্যোগসমূহৰ থলুৱাকৰণ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মাইলৰ খুঁটি । যদিও ই দীৰ্ঘদিনীয়া অপেক্ষা আছিল, এই অধিগ্ৰহণে পঞ্চম আৰু ষষ্ঠ প্ৰজন্মৰ যুঁজাৰু বিমানৰ ভৱিষ্যতৰ অগ্ৰগতিৰ সূচনা কৰিব ।"

আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ উদ্দেশ্য কেৱল আমদানিকৃত বিমানৰ ঠাইত থলুৱাভাৱে নিৰ্মিত বিকল্পৰ ব্যৱস্থা কৰা নহয় । ইয়াৰ লগত উন্নত মহাকাশ মঞ্চৰ ডিজাইন, বিকাশ, নিৰ্মাণ, প্ৰমাণীকৰণ, পৰিচালনা, ৰক্ষণাবেক্ষণ, উন্নীতকৰণ আৰু শেষত ৰপ্তানি কৰাৰ ক্ষমতা গঢ়ি তোলাটো জড়িত হৈ আছে । ১৮ ছেপ্টেম্বৰৰ এই হস্তান্তৰে সেই শৃংখলৰ কেইবাটাও উপাদানক উন্মোচিত কৰে ।

লগতে পঢ়ক :

বীৰ গাৰ্ডিয়ান ২০২৬ : সামৰিক অনুশীলনত ভাৰত আৰু জাপানৰ বায়ুসেনাৰ মুৰব্বী

TAGGED:

তেজছ
TEJAS
ৰাজনাথ সিং
বিমান নিৰ্মাণ
INDIA INDIGENOUS AEROSPACE PUSH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.