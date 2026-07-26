ETV Bharat / bharat

ছাত্ৰ আন্দোলনত উদগনি: তেজ প্ৰতাপ যাদৱক ১৪ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ

শনিবাৰে সন্ধিয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে জনশক্তি জনতা দলৰ মুৰব্বী তেজ প্ৰতাপ যাদৱক ৷ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদক সমৰ্থন জনাই সেই আন্দোলনত চামিল হৈছিল তেওঁ ৷

tej pratap yadav sent to judicial custody
তেজ প্ৰতাপ যাদৱক ১৪ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 26, 2026 at 2:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

পাটনা: বিহাৰ বন্ধৰ সময়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদক সমৰ্থন কৰিবলৈ অহা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা জনশক্তি জনতা দলৰ মুৰব্বী তেজ প্ৰতাপ যাদৱক শনিবাৰে সন্ধিয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । দিনৰ ভাগত ৰামগুলাম চ’কত ছাত্ৰ প্ৰতিবাদত যোগদান কৰাৰ পিছত সন্ধিয়া পাটনাৰ এটা মলৰ পৰা আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দীঘা থানালৈ লৈ যায় । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক ১৪ দিনৰ বাবে বেউৰ জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।

তেজ প্ৰতাপে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সমৰ্থন কৰিছিল: প্ৰশ্নকাকত ফাদিল গোচৰ, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত লাঠি চাৰ্জৰ অভিযোগ আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় অন্যান্য বিষয়ৰ প্ৰতিবাদত আহ্বান জনোৱা বিহাৰ বন্ধৰ সময়ত শনিবাৰে পুৱা প্ৰায় ১১ বজাত ৰামগুলাম চ'কত উপস্থিত হৈছিল তেজ প্ৰতাপ যাদৱ । তেওঁ ৰামগুলামৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ ওচৰত প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সমৰ্থন কৰি তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদক ন্যায্য বুলি অভিহিত কৰে ।

আৰক্ষীৰ বাহন লণ্ডভণ্ড: তেজ প্ৰতাপৰ আগমনৰ পিছত প্ৰতিবাদকাৰীৰ উৎসাহ বৃদ্ধি পায় আৰু বৃহৎ সংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী একেলগে আগবাঢ়ি যাবলৈ ধৰিলে । ইয়াৰ পিছতে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আৰক্ষীৰ বেৰিকেড ভাঙি ডকবাংলা চৌহদৰ দিশে আগবাঢ়ি যায় । এই সময়ছোৱাত একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বাছৰ খিৰিকী ভঙাৰ লগতে এখন আৰক্ষীৰ বাহন ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে ।

কেইবাজনো এআইএছএফ নেতাক আটক: গান্ধী ময়দান, ডাক বাংলো আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলত গোটেই দিনটো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত উত্তেজনা অব্যাহত আছিল । আৰক্ষীয়ে কেইবাবাৰো প্ৰতিবাদকাৰীক ৰখাবলৈ চেষ্টা চলাইছিল যদিও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পৃথক পৃথক গোটত বিক্ষোভ অব্যাহত ৰাখিছিল । আন্দোলনৰ আহ্বান জনোৱা ছাত্ৰ সংগঠন এআইএছএফৰ কেইবাজনো নেতাক গ্ৰেপ্তাৰৰ পূৰ্বে আটক কৰি ৰাখে । ইয়াৰ পিছতো ৰাজধানীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চলসমূহত কেইবা ঘণ্টা ধৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকে ।

১৪ দিনৰ বাবে বেউৰ জেললৈ প্ৰেৰণ তেজ প্ৰতাপক: পাটনা আৰক্ষীয়ে প্ৰথমে তেজ প্ৰতাপ যাদৱক দীঘা থানালৈ লৈ যায়, য’ত তেওঁক নিশা ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ সন্মুখত হাজিৰ কৰা হয় । আদালতে তেওঁক ১৪ দিনৰ বাবে ন্যায়িক জিম্মাত ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । ইয়াৰ পিছতে তেজ প্ৰতাপ যাদৱক বেউৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়, য’ত তেওঁ অহা ১৪ দিন ন্যায়িক জিম্মাত থাকিব ।

ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলৰ প্ৰাক্তন মহিলা সভানেত্ৰী আভা লতাই অভিযোগ উত্থাপন কৰে যে তেজ প্ৰতাপ যাদৱক বিচাৰি পোৱা নাছিল । বিভিন্ন থানাত সন্ধান চলাই তেওঁৰ দলটোৱে নৌবতপুৰ থানাত উপস্থিত হোৱাত কিছু লোকক ভিতৰত আবদ্ধ কৰি ৰখা বুলি জানিব পাৰে । গেটত সোধা-পোছা কৰাৰ সময়ত কোনো বিষয়া-কৰ্মচাৰীয়ে কাৰণ বুজাবলৈ ইচ্ছুক নাছিল আৰু সকলোৱে কথা ক’বলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল । আভা লতাই কয় যে মানুহখিনিয়ে তেওঁৰ লগত কথা পাতিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক: ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ পাছতে দেশৰ শিক্ষা বিভাগৰ দায়িত্ব প্ৰদান কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীক

TAGGED:

তেজ প্ৰতাপ যাদৱ
জনশক্তি জনতা দল
প্ৰশ্নকাকত ফাদিল
NEET PAPER LEAK
TEJ PRATAP YADAV

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.