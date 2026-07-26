ছাত্ৰ আন্দোলনত উদগনি: তেজ প্ৰতাপ যাদৱক ১৪ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ

ছাত্ৰ আন্দোলনত উদগনি: তেজ প্ৰতাপ যাদৱক ১৪ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ
শনিবাৰে সন্ধিয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে জনশক্তি জনতা দলৰ মুৰব্বী তেজ প্ৰতাপ যাদৱক ৷ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদক সমৰ্থন জনাই সেই আন্দোলনত চামিল হৈছিল তেওঁ ৷
Published : July 26, 2026 at 2:58 PM IST
পাটনা: বিহাৰ বন্ধৰ সময়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদক সমৰ্থন কৰিবলৈ অহা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা জনশক্তি জনতা দলৰ মুৰব্বী তেজ প্ৰতাপ যাদৱক শনিবাৰে সন্ধিয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । দিনৰ ভাগত ৰামগুলাম চ’কত ছাত্ৰ প্ৰতিবাদত যোগদান কৰাৰ পিছত সন্ধিয়া পাটনাৰ এটা মলৰ পৰা আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দীঘা থানালৈ লৈ যায় । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক ১৪ দিনৰ বাবে বেউৰ জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
তেজ প্ৰতাপে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সমৰ্থন কৰিছিল: প্ৰশ্নকাকত ফাদিল গোচৰ, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত লাঠি চাৰ্জৰ অভিযোগ আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় অন্যান্য বিষয়ৰ প্ৰতিবাদত আহ্বান জনোৱা বিহাৰ বন্ধৰ সময়ত শনিবাৰে পুৱা প্ৰায় ১১ বজাত ৰামগুলাম চ'কত উপস্থিত হৈছিল তেজ প্ৰতাপ যাদৱ । তেওঁ ৰামগুলামৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ ওচৰত প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সমৰ্থন কৰি তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদক ন্যায্য বুলি অভিহিত কৰে ।
#WATCH | पटना, बिहार: JJD प्रमुख तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि पटना में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समर्थन देने के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया।— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 25, 2026
(सोर्स: तेज प्रताप यादव कार्यालय) pic.twitter.com/NuaGRn7of0
আৰক্ষীৰ বাহন লণ্ডভণ্ড: তেজ প্ৰতাপৰ আগমনৰ পিছত প্ৰতিবাদকাৰীৰ উৎসাহ বৃদ্ধি পায় আৰু বৃহৎ সংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী একেলগে আগবাঢ়ি যাবলৈ ধৰিলে । ইয়াৰ পিছতে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আৰক্ষীৰ বেৰিকেড ভাঙি ডকবাংলা চৌহদৰ দিশে আগবাঢ়ি যায় । এই সময়ছোৱাত একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বাছৰ খিৰিকী ভঙাৰ লগতে এখন আৰক্ষীৰ বাহন ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে ।
কেইবাজনো এআইএছএফ নেতাক আটক: গান্ধী ময়দান, ডাক বাংলো আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলত গোটেই দিনটো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত উত্তেজনা অব্যাহত আছিল । আৰক্ষীয়ে কেইবাবাৰো প্ৰতিবাদকাৰীক ৰখাবলৈ চেষ্টা চলাইছিল যদিও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পৃথক পৃথক গোটত বিক্ষোভ অব্যাহত ৰাখিছিল । আন্দোলনৰ আহ্বান জনোৱা ছাত্ৰ সংগঠন এআইএছএফৰ কেইবাজনো নেতাক গ্ৰেপ্তাৰৰ পূৰ্বে আটক কৰি ৰাখে । ইয়াৰ পিছতো ৰাজধানীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চলসমূহত কেইবা ঘণ্টা ধৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকে ।
पटना, बिहार: जनशक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को पटना के एक मॉल के पास से हिरासत में लेकर दानापुर थाना लाया गया। बाद में पत्रकारों की मौजूदगी के बाद पुलिस उन्हें दूसरे थाने ले गई। मौके पर टीएसपी पश्चिमी, एसपी लॉ एंड ऑर्डर और कई थानों की पुलिस बल तैनात… pic.twitter.com/PopfPLzZoE— IANS Hindi (@IANSKhabar) July 25, 2026
১৪ দিনৰ বাবে বেউৰ জেললৈ প্ৰেৰণ তেজ প্ৰতাপক: পাটনা আৰক্ষীয়ে প্ৰথমে তেজ প্ৰতাপ যাদৱক দীঘা থানালৈ লৈ যায়, য’ত তেওঁক নিশা ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ সন্মুখত হাজিৰ কৰা হয় । আদালতে তেওঁক ১৪ দিনৰ বাবে ন্যায়িক জিম্মাত ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । ইয়াৰ পিছতে তেজ প্ৰতাপ যাদৱক বেউৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়, য’ত তেওঁ অহা ১৪ দিন ন্যায়িক জিম্মাত থাকিব ।
ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলৰ প্ৰাক্তন মহিলা সভানেত্ৰী আভা লতাই অভিযোগ উত্থাপন কৰে যে তেজ প্ৰতাপ যাদৱক বিচাৰি পোৱা নাছিল । বিভিন্ন থানাত সন্ধান চলাই তেওঁৰ দলটোৱে নৌবতপুৰ থানাত উপস্থিত হোৱাত কিছু লোকক ভিতৰত আবদ্ধ কৰি ৰখা বুলি জানিব পাৰে । গেটত সোধা-পোছা কৰাৰ সময়ত কোনো বিষয়া-কৰ্মচাৰীয়ে কাৰণ বুজাবলৈ ইচ্ছুক নাছিল আৰু সকলোৱে কথা ক’বলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল । আভা লতাই কয় যে মানুহখিনিয়ে তেওঁৰ লগত কথা পাতিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক: ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ পাছতে দেশৰ শিক্ষা বিভাগৰ দায়িত্ব প্ৰদান কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীক