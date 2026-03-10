বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত উইকেট পতনত উল্লাস : কিশোৰক হত্যাৰ অভিযোগ
দেওবাৰে নিশা ফাইনেলত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ উইকেট পতনৰ সময়ত উল্লাস প্ৰদৰ্শনৰ অভিযোগত বিহাৰত এজন কিশোৰক প্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰা হয় ।
Published : March 10, 2026 at 1:22 PM IST
পাটনা : ক্ৰিকেটক যে ভাৰতত দ্বিতীয় ধৰ্ম হিচাপে পালন কৰা হয় তাত কোনো দ্বিধাবোধ নাই । ১৪০ কোটি ভাৰতীয়ৰ ভিতৰত খুব কমসংখ্যকহে ওলাব যিয়ে ক্ৰিকেটক ভাল নাপায়, ক্ৰিকেটৰ বিষয়ে নাজানে বা ক্ৰিকেট অনুৰাগী নহয় । আনহাতে, এনে একাংশ অনুৰাগীও আছে যিয়ে ক্ৰিকেটৰ বাবে সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰিব পাৰে ।
ক্ৰিকেট, তাতে আকৌ টি-২০ ফৰ্মেট । উত্তেজনা আৰু ৰোমাঞ্চ দুয়োটা সমানে ভৰপূৰ । সেয়া যদি আকৌ বিশ্বকাপ হয়... লগতে যদি ভাৰতে ফাইনেল খেলে, তেন্তে দৰ্শক-অনুৰাগীৰ আৱেগ আৰু উত্তেজনাই চূড়ান্ত শিখৰত আৰোহণ কৰে । কিন্তু তেনে সময়ত যদি কোনোবাই ভাৰতীয় দল বা খেলুৱৈৰ বিষয়ে নেতিবাচক চিন্তা কৰে বা মন্তব্য দিয়ে তেনেহ'লে হিতে বিপৰীত হ'ব বিপৰীত হ'ব পাৰে । তেনে এক ঘটনায়ে সংঘটিত হৈছে সদ্যসমাপ্ত টি-২০ বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ ভাৰত-নিউজীলেণ্ডৰ মাজৰ ফাইনেল মেচখনত । ভাৰতীয় দলৰ বিৰুদ্ধে আচৰণ কৰাৰ বাবে এটি কিশোৰে অনাকাংক্ষিত মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগা হয় ।
দেওবাৰে নিশা টি-২০ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলৰ সময়ত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ উইকেট পতনৰ সময়ত উল্লাস প্ৰদৰ্শনৰ অভিযোগত এজন কিশোৰক প্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰা হয় । এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বিহাৰত । অৱশ্যে মেচখনত ভাৰতে নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অনায়াসে জয়ী হ'লেও এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাটোৱে শোকৰ ছাঁ পেলায় ।
ঘটনাটো সংঘটিত হয় বিহাৰৰ বৈশালী জিলাৰ মাহনাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত জক্কোপুৰ গাঁৱত । স্থানীয় ৰাইজে বিশ্বকাপৰ ফাইনেল মেচখন চাই থকাৰ সময়তে সংঘটিত হয় এই ঘটনা । জানিব পৰা মতে, ভুক্তভোগী কিশোৰজন হৈছে ১৭ বথৰীয়া কুণ্ডন কুমাৰ ।
চুবুৰীয়া আৰু আন গাঁৱৰ মানুহৰ সৈতে কুণ্ডনে মোবাইল ফোনত মেচখন উপভোগ কৰি আছিল । কিন্তু ভাৰতীয় দলৰ এটা উইকেটৰ পতন ঘটাত কুণ্ডনে জোৰে চিঞৰি দিয়ে । তেওঁৰ এই চিঞৰ উইকেট পতনৰ ফলত উল্লাস কৰাৰ দৰে বাকীবোৰে শুনে আৰু অনুভৱ কৰে ।
এই কথাই আন এজন ১৭ বছৰীয়া কিশোৰ আৰু তাত উপস্থিত থকা আন কেইজনমান লোকক ক্ষোভিত কৰি তোলে। ইয়াৰ পিছত তৰ্ক-বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় আৰু ই ক্ৰমাৎ তীব্ৰতৰ ৰূপ লৈ হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, ঘটনা সংঘটিত স্থানত কেইবাজনো লোকে কুণ্ডনক আক্ৰমণ কৰে ।
"ক্ৰিকেট মেচৰ সময়ত এটা উইকেটৰ পতন ঘটাত দুজন নাবালকৰ মাজত মনোমালিন্যৰ সৃষ্টি হয় । ইয়াৰ ফলত কাজিয়াৰ সৃষ্টি হয় । কাজিয়াৰ সময়ত কুণ্ডন নামৰ কিশোৰজন বাগৰি পৰে । ঘটনা সংঘটিত হোৱা পথটোত থকা স্পীড ব্ৰেকাৰত তেওঁৰ মূৰটোৱে খুন্দা মৰাৰ ফলত তেওঁক সদৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । আনহাতে, তাৰ পৰা তেওঁক পাটনা মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ (পি এম চি এইচ) প্ৰেৰণ কৰা হয় । তালৈ নিয়াৰ সময়তে আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত তেওঁৰ মৃত্যু হয় ।" মাহনাৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া (এছ ডি পি অ’) প্ৰবীণ কুমাৰে এই কথা জানিবলৈ দিয়ে ।
এছ ডি পি অ’bs লগতে কয় যে এই সন্দৰ্ভত তথ্য লাভ কৰাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আৰু ঘচনাটো সংঘটিত হোৱা স্থানৰ পৰা প্ৰমাণ সংগ্ৰহৰ বাবে ফৰেনছিক দল এটা প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
প্ৰবীণে লগতে কয়, "অধিক তদন্ত চলি আছে । অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ দুটা আৰক্ষীৰ দলে অভিযান চলাইছে ।"
ইফালে এই হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাই গাঁওখনত তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰে । সেয়ে অধিক অশান্তি যাতে বিয়পি নপৰে বা কোনোঅশুভ ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ প্ৰশাসনে আৰক্ষী জোৱান মোতায়েন কৰে ।