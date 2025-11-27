জম্মু-কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান : আৰক্ষীৰ জালত কিশোৰ
আৰক্ষীৰ মতে বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ ফোন নম্বৰত যোগাযোগ স্থাপন কৰিছিল কিশোৰজনে । অনলাইনত সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰশিক্ষণো লৈছিল ।
Published : November 27, 2025 at 2:51 PM IST
জম্মু/শ্ৰীনগৰ : নিষিদ্ধ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন জামাত-ই-ইছলামী(জেইআই)ৰ বিৰুদ্ধে কাশ্মীৰ উপত্যকাত আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযানত জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা । বৃহস্পতিবাৰে সন্ত্ৰাসবাদ সম্পৰ্কীয় গোচৰত এজন ১৯ বছৰীয়া কিশোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে ।
দক্ষিণ জম্মু চিটিৰ আৰক্ষী অধীক্ষক অজয় শৰ্মাই এক বিবৃতিত কয় যে আৰক্ষীয়ে বাহু ফ'ৰ্ট থানাৰ গোচৰ নম্বৰ ৩৩১/২০২৫ u/s ১১৩(৩) বিএনএছৰ অধীনত কিশোৰজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । কিশোৰজন মূলতঃ ৰিয়াছি জিলাৰ বাসিন্দা আৰু বৰ্তমান বাথিণ্ডী অঞ্চলত বাস কৰে ।
Jammu Police has arrested a 19yrs boy, originally from Distt Reasi & presently residing at Bathindi is key suspect in FIR 331/2025 u/s 113(3) BNS of PS Bahu Fort.— Ajay Sharma (@ajaysharmacop) November 27, 2025
Preliminary investigation reveal, he was in touch with Pak based handlers. A detailed investigation is underway
আৰক্ষীৰ মতে প্ৰাথমিক তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে যে অভিযুক্তক অনলাইনত সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিল আৰু তেওঁ সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্য সংঘটিত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল বুলি অভিযোগ উঠিছে । বিবৃতিত কোৱা হৈছে, "পাকিস্তান আৰু অন্যান্য বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দিষ্ট নম্বৰৰ সৈতে তেওঁ মোবাইল ফোনযোগে যোগাযোগ কৰা বুলিও পোহৰলৈ আহিছে ।"
সন্দেহযুক্ত কিশোৰজনৰ ডিজিটেল ডিভাইচসমূহ জব্দ কৰা হৈছে আৰু পৰীক্ষা কৰা হৈছে বুলিও আৰক্ষীয়ে জনাইছে । অভিযুক্তক বিতং জেৰাৰ লগতে পুংখানুপুংখ তদন্ত অব্যাহত আছে ।
#HandwaraPolice Raid at Jamia Islamia Institute, Waripora.— DISTRICT POLICE HANDWARA (@HandwaraP) November 27, 2025
Acting on credible intelligence, police conducted a search and seized electronic devices for investigation. The operation is to verify suspected affiliations, including possible links to the banned organization JEI. pic.twitter.com/nFuF9SWpzT
ইফালে আৰক্ষীয়ে জম্মু-কাশ্মীৰৰ একাধিক জিলাত নিষিদ্ধ জামাত-ই-ইছলামীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । মধ্য কাশ্মীৰৰ বুদগামত জিলা আৰক্ষীয়ে চাদৌৰা, ছৈইবুগ আৰু বেৰৱাহৰ দৰে অঞ্চলত জেইআইৰ সৈতে সম্পৰ্কিত বাসগৃহ আৰু প্ৰতিষ্ঠানসমূহত তালাচী আৰম্ভ কৰে বুলি আৰক্ষীয়ে জনাইছে । জেইআইৰ একাংশ সদস্যই ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী কাৰ্যকলাপত নিয়োজিত হৈ থকাৰ বিশ্বাসযোগ্য চোৰাংচোৱাৰ তথ্যৰ ভিত্তিত অনুসন্ধান চলোৱা হৈছে বুলিও আৰক্ষীয়ে জনাইছে ।
আৰক্ষীৰ মুখপাত্ৰই কয়, "নিৰ্দিষ্ট আইনী পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি অনুসন্ধান চলোৱা হৈছে । অভিযানৰ দলটোত আৰক্ষী বিষয়া, মহিলা আৰক্ষীৰ দল আৰু স্থানীয় লোক আছিল । জেইআইৰ সৈতে সম্পৰ্কিত সন্দেহজনক লোকৰ ঘৰত আৰু প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা নথি-পত্ৰৰ লগতে বিভিন্ন ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ জব্দ কৰা হৈছে ।"
Anantnag Police conducted raids at residences linked to members of the banned Jamaat‑e‑Islami as part of ongoing efforts to curb terror‑support networks. #AnantnagPolice pic.twitter.com/f4WKrqwc18— Anantnag Police( اننت ناگ پولیس) (@AnantnagPolice) November 27, 2025
নিষিদ্ধ সংগঠন জামাত ই ইছলামীৰ বিচ্ছিন্নতাবাদী অপপ্ৰচাৰ ধ্বংস কৰাৰ বাবে এই অভিযান চলোৱা হৈছে । আৰক্ষীৰ মুখপাত্ৰই কৈছে, "এনে অভিযানৰ জৰিয়তে বুডগাম আৰক্ষীয়ে জিলাখনত শান্তি আৰু সন্ত্ৰাসমুক্ত পৰিৱেশ স্থাপন আৰু নিশ্চিত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ দৃঢ় কৰিছে । দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ শ্ব'পিয়ান, কুপৱাৰা, অনন্তনাগ আদি জিলাতো অনুৰূপ অভিযান চলোৱা হৈছে ।"
লগতে পঢ়ক :দিল্লীত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পাছত এইকেইখন ৰাজ্যলৈ নিয়াৰ সৰ্তকবাৰ্তা