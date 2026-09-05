শিক্ষক দিৱস : দেশৰ সম্পদ গঢ়া খনিকৰ শিক্ষকসকলৰ বাবে কেইটামান উক্তি আৰু শুভেচ্ছাবাৰ্তা
এজন ছাত্ৰৰ জীৱনত শিক্ষকৰ অৱদান অতুলনীয় ৷ প্ৰতিজন ছাত্ৰৰ জীৱনৰ বাটটো শিক্ষাৰ পোহৰেৰে আলোকিত কৰি আগুৱাই নিয়াৰ খনিকৰজন হৈছে শিক্ষক ৷
Published : September 5, 2026 at 6:32 AM IST
প্ৰতিবছৰে ভাৰতবৰ্ষই ৫ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰে । সুপ্ৰসিদ্ধ পণ্ডিত তথা দেশৰ দ্বিতীয়গৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি ড৹ সৰ্বেপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ স্মৃতিত তেওঁৰ জন্মদিনটো শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ৷ বিদ্যালয়সমূহত আলোচনা চক্ৰ, বক্তৃতা অনুষ্ঠান, বিভিন্ন বৌদ্ধিক উৎকৰ্ষমূলক প্ৰতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আদি আয়োজন কৰে ৷
এজন ছাত্ৰৰ জীৱনত শিক্ষকৰ অৱদান অতুলনীয় ৷ এটি শিশুক শিক্ষা-দীক্ষা প্ৰদানেৰে দেশৰ এটি মানৱ সম্পদ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ গধুৰ দায়িত্ব কান্ধ পাতি শিক্ষকসকলে নিজৰ কৰ্ম কৰি যায় ৷ প্ৰতিজন ছাত্ৰৰ জীৱনৰ বাটটো শিক্ষাৰ পোহৰেৰে আলোকিত কৰি আগুৱাই নিয়াৰ খনিকৰজন হৈছে শিক্ষক ৷
শিক্ষক দিৱসৰ এই ক্ষণত শিক্ষক সম্পৰ্কীয় কেইটামান উক্তি জানি লওঁ আহক-
১. ‘‘শিক্ষক এডাল মম বাতিৰ দৰে, যি নিজে জ্বলি আনক পোহৰ বিলাই ৷’’- মোস্তাফা কামাল আটাৰ্টুক
২. ‘‘প্ৰকৃত গুৰু হৈছে এজন আধ্যাত্মিক পথ প্ৰদৰ্শক, যাৰ জৰিয়তে ঐশ্বৰিক শক্তিয়ে এজন ছাত্ৰৰ অন্তৰ্নিহিত মহত্ত্ব জাগ্ৰত কৰে ।’’ -স্বামী বিবেকানন্দ
৩. ‘‘শিক্ষকতা এটা অতি উচ্চ বৃত্তি, যিয়ে ব্যক্তিৰ চৰিত্ৰ, যোগ্যতা আৰু ভৱিষ্যৎ গঢ় দিয়ে । যদি মানুহে মোক এজন ভাল শিক্ষক হিচাপে মনত পেলায়, তেন্তে সেয়া মোৰ বাবে হ'ব আটাইতকৈ ডাঙৰ সন্মান ।’’ ড৹ এ পি জে আব্দুল কালাম
৪. “শিক্ষাদানৰ মূল উদ্দেশ্য বুজাই দিয়া নহয়, বৰঞ্চ মনৰ দুৱাৰত টোকৰ মাৰা ।” -কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ
৫. ‘‘প্ৰকৃত শিক্ষক সেইসকল, যিয়ে আমাক নিজৰ বাবে চিন্তা কৰাত সহায় কৰে ।’’ -ড৹ সৰ্বেপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণ
৬. ‘‘আমি মনত ৰাখিব লাগিব: এখন কিতাপ, এটা কলম, এটি শিশু, আৰু এজন শিক্ষকে পৃথিৱীখন সলনি কৰিব পাৰে ।’’ -মালালা ইউছুফজাই
৭. ‘‘শিক্ষকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কলা হ'ল সৃষ্টিশীল প্ৰকাশ আৰু জ্ঞানৰ আনন্দ জাগ্ৰত কৰা ।’’ - এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন
৮. ‘‘শিক্ষকে যেতিয়া কিবা এটা কৰিব বিচাৰে, তেতিয়া তেওঁলোকক বাধা দিব নোৱাৰি । তেওঁলোকে মাত্ৰ কৰি যায় ।’’ - জে ডি চেলিংগাৰ, দ্য কেচাৰ ইন দ্য ৰাই
৯. ‘‘চক আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ সঠিক মিশ্ৰণেৰে শিক্ষকে জীৱন সলনি কৰিব পাৰে ।’’ -জয়ছ মেয়াৰ
১০. ‘‘এজন ভাল শিক্ষকৰ পৰীক্ষাটো সেইটো নহয় যে তেওঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক কিমান প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে, যিবোৰৰ উত্তৰ তেওঁলোকে সহজে দিব পাৰে ৷ বৰঞ্চ তেওঁলোকক কিমান প্ৰশ্ন কৰিবলৈ প্ৰেৰণা দিয়ে, যিবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ তেওঁ টান পায় ।’’ -এলিছ ৱেলিংটন ৰলিন্স
১১. ‘‘শিক্ষা হৈছে আটাইতকৈ শক্তিশালী অস্ত্ৰ যাৰ সহায়ত আপুনি পৃথিৱীখন সলনি কৰিব পাৰে ।’’ -নেলছন মেণ্ডেলা
১২. ‘‘মই সদায় বিশ্বাস কৰোঁ যে এজন ছাত্ৰৰ প্ৰকৃত পাঠ্যপুথি তেওঁৰ শিক্ষক ।’’ -মহাত্মা গান্ধী
১৩. ‘‘শিক্ষকসকল দেশৰ শ্ৰেষ্ঠ মন হোৱা উচিত ।’’ -ড৹ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণ
১৪. ‘‘যিসকলে ল'ৰা-ছোৱালীক ভাল শিক্ষা দিয়ে তেওঁলোক পিতৃ-মাতৃতকৈ অধিক সন্মানৰ যোগ্য ৷’’ -এৰিষ্ট'টল
১৫. ‘‘এজন শিক্ষকৰ প্ৰভাৱ সৰ্বদা থাকে; তেওঁ কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে যে তেওঁৰ প্ৰভাৱ ক'ত শেষ হয় ।’’ -হেনৰী এডামছ
শিক্ষক দিৱসত এইদৰে শুভবাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে আপোনাৰ শিক্ষাগুৰুলৈ
১. আপোনাক মোৰ শিক্ষাগুৰু হিচাপে পাই মই ধন্য । শিক্ষক দিৱসৰ অলেখ শুভকামনা আৰু সেৱা জনালোঁ ।
২. সৰ্বেপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণে কৈছিল- ‘‘প্ৰকৃত শিক্ষক সেইসকল, যিয়ে আমাক নিজৰ বাবে চিন্তা কৰাত সহায় কৰে ।’’ আপোনালৈ শিক্ষক দিৱসৰ বহুত শুভেচ্ছা ।
৩. আপুনি দিয়া জ্ঞানেৰেই উজলি উঠিছে মোৰ জীৱন । আপোনাৰ ওচৰত মই চিৰ ঋণী! আপোনালৈ অশেষ শ্ৰদ্ধা । শিক্ষক দিৱসৰ বহুত শুভেচ্ছা ।
৪. মোৰ শৈক্ষিক জীৱনৰ আপুনি পথ প্ৰদৰ্শক । শিক্ষক দিৱসৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা ।
৫. আপুনি মোৰ অনুপ্ৰেৰণা, মোৰ সাহস । আপোনাৰ প্ৰতিটো বাক্যই মোক দিয়ে নতুন শিক্ষা । আপোনাক বহুত ধন্যবাদ লগতে শিক্ষক দিৱসৰ শুভেচ্ছা ।
৬. সকলোৰে সফলতাৰ আঁৰত হয়তো আপোনাৰ দৰে এজন শিক্ষক থাকে । মোৰ জীৱনৰ খনিকৰজন আপুনিয়েই ৷ আপোনালৈ শিক্ষক দিৱসৰ অলেখ শুভেচ্ছা ।
৭. জীৱনৰ পোন বাটটো আপুনিয়েই চিনাই দিছিল আগুৱাই যাবলৈ ৷ আপুনিয়েই শিক্ষাৰ জ্যোতিৰে মোক পোহৰাই তুলিলে ৷ শিক্ষক দিৱসত আপোনাক সেৱা জনালোঁ ৷
৮. শিক্ষক দিৱসৰ অলেখ শুভকামনা । মোৰ ওপৰত ৰখা বিশ্বাস ৰখাৰ বাবে, মোক দিয়া অনুপ্ৰেৰণাৰ বাবে আপোনাক বহুত ধন্যবাদ ৷
৯. জ্ঞান আৰু সাহসেৰে মোক জীৱনৰ বাটত খোজ দিবলৈ শিকোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ । আপোনালৈ শিক্ষক দিৱসৰ অফুৰন্ত শুভ কামনা ।
১০. শিক্ষক দিৱসৰ অলেখ শুভেচ্ছা । আপোনাৰ পৰা লাভ কৰা প্ৰতিটো জ্ঞানেই মোক আগুৱাই যোৱাৰ প্ৰেৰণা দিয়ে, লগতে দেখুৱাই এটা সুন্দৰ ভৱিষ্যতৰ নতুন বাট । আপোনাক ধন্যবাদ ।
১১. কেৱল স্কুলীয়া শিক্ষাই নহয়, আপুনি মোক জীৱনৰ পাঠ শিকাইছে । আপোনাক ধন্যবাদ । শিক্ষক দিৱসৰ উপলক্ষে আপোনাক সেৱা জনালোঁ ৷
১২. আপুনি মোৰ বাবে এই দিনটোৰ দৰেই বিশেষ । আপোনাৰ বাবেই মই এই জীৱনটোৰ সৈতে চিনাকী হ’ব পাৰিছোঁ । আনৰ সৈতে কান্ধত কান্ধ মিলাই আগুৱাব পাৰিছোঁ । আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ ।
১৩. আপুনি মোক জ্ঞান দিছে, মূল্যবোধ দিছে, ভাল মানুহ হোৱাৰ সাহস দিছে । আপুনি মোৰ জীৱনৰ খনিকৰ ৷ শিক্ষক দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ।
১৪. আপুনি দিয়া জ্ঞানৰ পোহৰেৰে জীৱনৰ বাটত আগবাঢ়িছো- আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ । শিক্ষক দিৱসৰ অলেখ শুভকামনা ।
১৫. জ্ঞানৰ পোহৰেৰে জীৱনৰ বাট উজলাই আপুনিয়েই আগুৱাই যোৱাৰ মন্ত্ৰণা দিলে ৷ এই শুভদিনটোত আপোনাক সেৱা জনালোঁ ৷
লগতে পঢ়ক: নেপালৰ বানঃ এজন প্ৰধান শিক্ষকৰ প্ৰত্যুৎপন্নমতিতাই প্ৰাণ বচালে ৯০০ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ