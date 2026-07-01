ঝাৰখণ্ডৰ আজৱ কাণ্ডঃ ২৯ জুনত নিযুক্তি ৩০ জুনত অৱসৰ; এজনৰ আকৌ চাকৰি অৱসৰৰ বয়স উকলি যোৱাৰ পাছত

ঝাৰখণ্ডৰ আজৱ কাণ্ডঃ ২৯ জুনত নিযুক্তি ৩০ জুনত অৱসৰ; এজনৰ আকৌ চাকৰি অৱসৰৰ বয়স উকলি যোৱাৰ পাছত
এনে দুজন প্ৰাৰ্থীৰ কথা ক’বলৈ ওলাইছোঁ, যি চাকৰি লাভ কৰি হয়তো ভাবিছে, এই পত্ৰখন নোপোৱাহেঁতেনেই ভাল আছিল ৷
Published : July 1, 2026 at 12:13 PM IST
ঝাৰখণ্ড: নিবনুৱা সমস্যাই এটা প্ৰজন্মক জৰ্জৰিত কৰা এই সময়ত এটা চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰাটো সৌভাগ্যৰ কথা ৷ চৰকাৰী সংস্থাপন লাভৰ সুখৰ পৰিভাষাই সুকীয়া ৷ হাতত নিযুক্তি পত্ৰখন পৰাৰ লগে লগে বহুতেই ভাৱে এইবাৰ সপোনবোৰে গতি ল’ব ৷
মনৰ মাজত পুহি ৰখা অলেখ আশা জীপাল হৈ পৰে চাকৰি এটা পোৱাৰ লগে লগে ৷ চাকৰি এটাই কেৱল এজন ব্যক্তিৰ জীৱনেই সলনি নকৰে৷ এটা চাকৰিয়ে এখন ঘৰ, এটা পৰিয়ালৰ ভাগ্য নতুনকৈ লিখিব পাৰে ৷
কিন্তু আজি আমি এনে দুজন প্ৰাৰ্থীৰ কথা ক’বলৈ ওলাইছোঁ, যি চাকৰি লাভ কৰি হয়তো ভাবিছে, এই পত্ৰখন নোপোৱাহেঁতেনেই ভাল আছিল ৷ নোপোৱাৰ বেদনাই সিমান আঘাত হয়তো তেওঁলোকক দিয়া নাছিল, যিমান আঘাত এই চাকৰিৰ নিযুক্তি পত্ৰই দিলে ৷ চাকৰিৰ নিযুক্তি পত্ৰ হাতত লৈও তেওঁলোকে বুকুত হুমুনিয়াহ কঢ়িয়াবলগীয়া হৈছে ৷ এই কাণ্ড ঝাৰখণ্ড চৰকাৰৰ৷
ঝাৰখণ্ডত সহকাৰী শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ অধীনত হাজাৰ হাজাৰ প্ৰাৰ্থীয়ে নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰি আছে । এই পৰ্যন্ত প্ৰায় ১২,৫০০ শিক্ষকক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে, আনহাতে মুঠ ২৬,০০০ পদৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে । কিন্তু এই প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজতে কিছুমান এনে ঘটনাৰ উন্মেষ ঘটিছে যিয়ে নিযুক্তিৰ আনন্দৰ লগতে ব্যৱস্থাটোক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।
বহু প্ৰাৰ্থীয়ে বছৰ বছৰ ধৰি অপেক্ষা কৰাৰ পিছত নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰিছে যদিও তেওঁলোকৰ বাবে সেয়া সুখদায়ক নহয় ৷
তথ্য অনুসৰি সহকাৰী শিক্ষক পদৰ ৫০ শতাংশ দিব্যাংগ শিক্ষকৰ বাবে সংৰক্ষিত । তেওঁলোকৰ বাবে বয়সৰ সৰ্বোচ্চ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল ৫৮ বছৰ । ২০২৩ চনত যেতিয়া নিযুক্তিৰ বাবে আবেদন গ্ৰহণ কৰা হৈছিল, তেতিয়া বহু দিব্যাংগ শিক্ষকৰ বয়স আছিল ৫৭ ৰ পৰা ৫৮ বছৰৰ ভিতৰত । অৱশ্যে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ’বলৈ প্ৰায় তিনি বছৰ সময় লাগিছিল । এই সময়ছোৱাত বহু প্ৰাৰ্থীয়ে চৰকাৰী সেৱাৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ নিৰ্ধাৰিত বয়স ৬০ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছিল ।
২৯ তাৰিখে নিযুক্তি, ৩০ তাৰিখে অৱসৰ
এই ঘটনা জামতাৰা জিলাৰ নন্দলাল ৰাৱানীৰ । তেওঁ ২৯ জুনত নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰিছিল যদিও ৩০ জুনত ৬০ বছৰ সম্পূৰ্ণ হয় । অৰ্থাৎ তেওঁ ঠিক পিছদিনাই অৱসৰ ল’লে । ২০০৬ চনৰ পৰা দিব্যাংগ শিক্ষক হিচাপে কৰ্মৰত নন্দলাল ৰাৱানীয়ে ২০১৬ চনত ঝাৰখণ্ড শিক্ষক যোগ্যতা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল । ২০২৩ চনৰ পৰা সহকাৰী শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল যদিও নিযুক্তি পত্ৰ পোৱাৰ সময়লৈকে তেওঁ অৱসৰৰ বয়সত উপনীত হৈছিল ।
নন্দলাল ৰাৱানীয়ে কয়, ‘‘মই ২০০৬ চনৰ পৰা দিব্যাংগ শিক্ষক হিচাপে কাম কৰি আহিছো । ২০১৬ চনত শিক্ষক যোগ্যতা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিলো । বছৰ বছৰ ধৰি নিয়মীয়া নিযুক্তিৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিলো । সোমবাৰে নিযুক্তি পত্ৰ পাইছিলো, কিন্তু আজি অৱসৰ ল’ম ।’’
নিযুক্তি পত্ৰ পোৱাৰ আগতে অৱসৰ
একেদৰে পালামুৰ বাসিন্দা নিয়ুম আনছাৰীৰ বিষয়টোৱেও বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে । ৩১ মে’ত তেওঁৰ বয়স হৈছিল ৬০ বছৰ । নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া নিয়ুম আনছাৰীক নিযুক্তি পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ মাতিছিল, তেতিয়া তেওঁৰ অৱসৰৰ বয়স ইতিমধ্যে পাৰ হৈ গৈছিল । নিয়ুম আনছাৰীয়ে কয়, ‘‘নিযুক্তি পত্ৰখন পাই মই নিশ্চিতভাৱে সুখী, কিন্তু সেৱা আগবঢ়োৱাৰ সুযোগ নাপালোঁ । এই নিযুক্তি পত্ৰখন মই মোৰ জীৱনৰ এক স্মৰণীয় কৃতিত্ব হিচাপে মোৰ লগত ৰাখিম ।’’
সঁচাকৈয়ে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত পলম হোৱাটোৱে এনে বহু প্ৰাৰ্থীক প্ৰভাৱিত কৰিছে । বছৰ বছৰ ধৰি নিয়মীয়া নিযুক্তিৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকা দিব্যাংগ শিক্ষকসকলক অৱশেষত নিযুক্তি দিয়া হ’ল, কিন্তু চৰকাৰী সেৱাৰ সুবিধা লাভ কৰাৰ আগতেই অৱসৰৰ বয়সত উপনীত হ’ল বহুজন । ইয়াৰ ফলত বহু শিক্ষকৰ মাজত হতাশাৰ সৃষ্টি হৈছে । ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰাৰ্থীসকলে বহুদিন ধৰি সহকাৰী শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল ।
নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে বৃহৎ সংখ্যক শিক্ষকে সকাহ পাইছে যদিও কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত সময়মতে নিযুক্তি প্ৰদানত পলম হোৱাৰ বাবে নিযুক্তি আৰু অৱসৰ প্ৰায় একেলগে লাভ কৰিছে । এই পৰিস্থিতিয়ে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত পলম হোৱাৰ মানৱীয় দিশটোকো উজ্জ্বল কৰি তুলিছে ৷ বছৰ বছৰ ধৰি কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু অপেক্ষাৰ অন্তত চৰকাৰী চাকৰিৰ সপোন বাস্তৱায়িত হয়, কিন্তু এনে একাংশ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে তাৰ পৰা লাভৱান হোৱাৰ কোনো অৱকাশ নাথাকে।
লগতে পঢ়ক: CBSE-ৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰিপূৰক পৰীক্ষাৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া মুকলি, ২৮ জুলাইত পৰীক্ষা