চতুৰ্থ টাৱাং মাৰাথনত ৪৫০০ৰো অধিক প্ৰতিযোগীৰ অংশগ্ৰহণ
টাৱাং মাৰাথনৰ ৪.০ত চাৰিটা দৌৰ শাখাত শহস্ৰাধিক অংশগ্ৰহণকাৰীক একত্ৰিত কৰা হৈছিল, যিয়ে জিলাখনৰ দুঃসাহসিক ক্ৰীড়া, পৰ্যটন আৰু বৃহৎ পৰিসৰৰ ক্ৰীড়া অনুষ্ঠানৰ সম্ভাৱনাক উজ্জ্বল কৰি তুলিছিল।
Published : October 24, 2026 at 8:26 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 8:40 PM IST
তেজপুৰ : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মনপা জনজাতি অধ্যুষিত পাহাৰীয়া চহৰ টাৱাঙত শনিবাৰে চতুৰ্থ সংস্কৰণৰ টাৱাং মাৰাথন ৪.০ অনুষ্ঠিত হয় ৷ এই মাৰাথনত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৪,৫০০ৰো অধিক দৌৰবিদে অংশগ্ৰহণ কৰে । পূব হিমালয়ৰ মনোমোহা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত অনুষ্ঠিত এই মাৰাথনে ক্ৰীড়া মনোভাৱ, শাৰীৰিক সক্ষমতা, সহনশীলতা, অনুশাসন আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্যৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰে ।
টাৱাঙৰ গ্যালৱা চাংয়াং গিয়াতছো হাই অল্টিটিউড স্পৰ্টছ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত এই মাৰাথনৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল শাৰীৰিক সুস্থতা, দুঃসাহসিক ক্ৰীড়া আৰু পৰ্যটনৰ প্ৰসাৰ ঘটোৱা । প্ৰতিযোগিতাখনত ৫ কিলোমিটাৰ, ১০ কিলোমিটাৰ, ২১ কিলোমিটাৰৰ হাফ মাৰাথন আৰু ৪২ কিলোমিটাৰৰ ফুল মাৰাথন - এই চাৰিটা শাখা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল ।
- ক্ৰীড়া মন্ত্ৰীৰ ফ্লেগ অফেৰে মাৰাথনৰ শুভাৰম্ভ
শনিবাৰে পুৱা ৫.৩০ বজাত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কেণ্টো জিনিয়ে ৪২ কিলোমিটাৰৰ ফুল মাৰাথনৰ ফ্লেগ অফ কৰে । অনুষ্ঠানত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিধায়ক ছেৰিং লহমু আৰু নামগে ছেৰিং, গজৰাজ কৰ্পছৰ জেনেৰেল অফিচাৰ কমাণ্ডিং লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল নীৰজ শুক্লা, এভিএছএম, এছএম, ক্ৰীড়া আৰু যুৱ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ সচিব আবু টায়েং, আইপিএছ বিষয়া তথা বিভাগটোৰ বিশেষ সচিব অক্ষত কৌশল, টাৱাঙৰ উপায়ুক্ত নামগ্যাল আংমো, পঞ্চম মাউণ্টেন ডিভিজনৰ জিঅ’চি মেজৰ জেনেৰেল অমিত নৌটিয়াল আৰু টাৱাং ব্ৰিগেডৰ কমাণ্ডাৰ ব্ৰিগেডিয়াৰ বিমল টিকু উপস্থিত থাকে ।
ইয়াৰ উপৰি টাৱাঙৰ জিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী লেকি গম্বু, পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি, জ্যেষ্ঠ সেনা বিষয়া আৰু অসামৰিক প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলেও অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে । বলিউডৰ অভিনেতা অমিত ছিয়ালৰ উপস্থিতিয়ে অনুষ্ঠানটোক বিশেষ মাত্ৰা প্ৰদান কৰে । চাৰিওটা শাখাৰ প্ৰতিযোগীসকলক উৎসাহ-উদ্দীপনাৰ মাজত ফ্লেগ অফ কৰা হয় । ইয়াৰ জৰিয়তে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যতম আকৰ্ষণীয় ক্ৰীড়া অনুষ্ঠান হিচাপে টাৱাং মাৰাথনৰ জনপ্ৰিয়তা পুনৰ প্ৰতিফলিত হয় ।
- সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী
মাৰাথনৰ ফ্লেগ অফৰ পিছতে স্থানীয় লোকশিল্পী আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ জোৱানসকলে পৰিৱেশন কৰা এক বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত দৰ্শকক আপ্লুত কৰে । এই অনুষ্ঠানত অঞ্চলটোৰ চহকী সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা প্ৰতিফলিত হোৱাৰ লগতে সেনা আৰু স্থানীয় জনসাধাৰণৰ মাজৰ সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ সম্পৰ্কও উজ্জ্বলি উঠে ।
Tawang Marathon 4.0 Sees Over 4,500 Participants Celebrate Fitness, Endurance and National Unity The marathon was flagged off by the Sports Minister Kento Jini. Following the flag-off ceremonies, a vibrant cultural programme featuring folk artists and Indian Army personnel. https://t.co/eJNNIk3VaN— AIR News Itanagar (@airnews_ita) October 24, 2026
হিমালয়ৰ অনন্য সাংস্কৃতিক পৰিৱেশেৰে সমৃদ্ধ এই কাৰ্যসূচীয়ে টাৱাঙৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, ঐতিহ্য আৰু ক্ৰীড়াৰ সমন্বিত পৰিচয়ও দাঙি ধৰে ।
- টাৱাঙৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ প্ৰশংসা অভিনেতা অমিত ছিয়ালৰ
অনুষ্ঠানত ভাষণ দি বিশেষ অতিথি অমিত ছিয়ালে তেওঁক টাৱাঙলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বাবে আয়োজকসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । তেওঁ টাৱাঙৰ অপৰূপ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে এনে এক ক্ৰীড়া অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাৰ পদক্ষেপক আদৰণি জনায় ।
ভৱিষ্যতৰ মাৰাথনসমূহতো প্ৰতিযোগীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে টাৱাঙলৈ পুনৰ আহি অঞ্চলটোৰ অনন্য প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, সংস্কৃতি আৰু আতিথ্য উপভোগ কৰিব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে ।
- ফিটনেছ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় গৌৰৱৰ প্ৰতীক টাৱাং মাৰাথন: মন্ত্ৰী কেণ্টো জিনি
প্ৰতিযোগী আৰু বিজয়ীসকলক অভিনন্দন জনাই মন্ত্ৰী কেণ্টো জিনিয়ে টাৱাং জিলা প্ৰশাসন, ভাৰতীয় সেনা আৰু আয়োজক সমিতিৰ সকলো সদস্যক মাৰাথনখন সফলতাৰে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰে ।
তেওঁ মাৰাথনখনক শাৰীৰিক সুস্থতা, অনুশাসন, দৃঢ়তা, ঐক্য আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় গৌৰৱৰ এক উদযাপন বুলি অভিহিত কৰে । এনে বৃহৎ পৰিসৰৰ ক্ৰীড়া অনুষ্ঠানে যুৱ প্ৰজন্মক সুস্থ জীৱনশৈলী গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে অধ্যৱসায় আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ মানসিকতা গঢ়ি তুলিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে ।
A remarkable celebration of endurance and sporting spirit unfolded in Tawang this morning as the Tawang Marathon 2026 brought together approximately 4,000 participants at the Gyalwa Tsangyang Gyatso High Altitude Stadium. Featuring races across 42 km, 21 km, 10 km and 5 km. https://t.co/gXmv923Y8L— Kento Jini (@KentoJini) October 24, 2026
দেশৰ সীমান্তত অত্যন্ত প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ মাজতো নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰাৰ লগতে স্থানীয় জনসাধাৰণৰ কল্যাণ আৰু বিভিন্ন ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানৰ সফল আয়োজনত সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাৰতীয় সেনাৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ নেতৃত্বত অৰুণাচল প্ৰদেশক এখন ক্ৰীড়া-সমৃদ্ধ ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ প্ৰচেষ্টাৰো তেওঁ শলাগ লয় । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যখনৰ ক্ৰীড়া আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন আৰু স্থানীয় ক্ৰীড়া প্ৰতিভাক উৎসাহিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
টাৱাঙৰ দৰে উচ্চতাত অৱস্থিত পাহাৰীয়া অঞ্চলত মাৰাথন অনুষ্ঠিত কৰাৰ গুৰুত্ব ব্যাখ্যা কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এই অনুষ্ঠানে দুঃসাহসিক ক্ৰীড়া আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বৃহৎ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা আয়োজনৰ ক্ষেত্ৰত টাৱাঙৰ বিপুল সম্ভাৱনা প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
তেওঁ লগতে কয় যে ক্ৰীড়াত পদক লাভ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ যদিও অনুশাসন, চৰিত্ৰ গঠন, সহনশীলতা আৰু ক্ৰীড়াসুলভ মনোভাৱ যুৱ প্ৰজন্মৰ ব্যক্তিত্ব আৰু ভৱিষ্যৎ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত অধিক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ।
- আঠটা শাখাত বিজয়ীসকলৰ নাম ঘোষণা
এই অনুষ্ঠানতে মাৰাথনৰ বিভিন্ন শাখাৰ অস্থায়ী ফলাফল ঘোষণা কৰা হয় । প্ৰতিটো শাখাৰ প্ৰথম তিনিগৰাকী স্থানপ্ৰাপ্ত প্ৰতিযোগীক ট্ৰফী, স্মাৰক আৰু প্ৰতীকী চেক প্ৰদান কৰি সন্মানিত কৰা হয় ।
৪২ কিলোমিটাৰ ফুল মাৰাথন - মহিলা
- বিনীতা কামি - ৩:৫৩:৩১
- সঞ্জনা ছুব্বা - ৩:৫৯:৩৩
- ডাকাহি কাইনডাইট - ৪:০৮:৩১
৪২ কিলোমিটাৰ ফুল মাৰাথন - পুৰুষ
- অনীশ থাপা মাগেৰ - ২:৩৮:৫১
- মুকেশ কুমাৰ - ২:৪২:৪১
- নিখিল সন্তোষ সিং - ২:৪৯:৪৬
২১ কিলোমিটাৰ হাফ মাৰাথন - মহিলা
- অঞ্জলি ছুব্বা - ১:৩৫:০৭
- মুন্নী - ১:৩৬:০০
- পূজা বাৰ্মা - ১:৩৭:০৩
২১ কিলোমিটাৰ হাফ মাৰাথন - পুৰুষ
- ৰঘুনন্দন সিং কুমান্যা - ১:১৬:৫৩
- আৰিফ আলী - ১:১৮:৪৬
- আনন্দ সিং ৰাৱট - ১:১৮:৫৬
১০ কিলোমিটাৰ দৌৰ - মহিলা
- নেহা পাটিল - ৪৮:৩৫
- জিদালিন টিম্পু - ৪৮:৫১
- অনামিকা দেৱী - ৫১:০৪
১০ কিলোমিটাৰ দৌৰ - পুৰুষ
১. জীৱন সিং - ৩৫:৫৬
২. সঞ্জয় সিং - ৩৬:২২
৩. ভানু প্ৰতাপ - ৩৬:৩৭
৫ কিলোমিটাৰ দৌৰ - মহিলা
- খুশবু নিষাদ - ২৬:১৫
- অমিষা শৰ্মা - ২৭:২৮
- নিমা ৰেমা - ২৭:২৯
৫ কিলোমিটাৰ দৌৰ - পুৰুষ
- গোপাল সিং লামগাৰিয়া - ১৮:১৫
- আকাশ - ১৮:৩৬
- দীপক বিষ্ট - ১৮:৪৭
আয়োজকসকলে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ঘোষণা কৰা ফলাফলসমূহ অস্থায়ী আৰু পৰৱৰ্তী পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা তথা সত্যাসত্য নিৰূপণৰ পিছতহে চূড়ান্ত ফলাফল নিশ্চিত কৰা হ’ব ।
- ক্ৰীড়া আৰু পৰ্যটনৰ মানচিত্ৰত টাৱাঙৰ ক্ৰমবৰ্ধমান গুৰুত্ব
৪,৫০০ৰো অধিক প্ৰতিযোগীৰ অংশগ্ৰহণে অৰুণাচল প্ৰদেশত উচ্চতাত অনুষ্ঠিত দৌৰ প্ৰতিযোগিতা আৰু দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি বৃদ্ধি পোৱা আগ্ৰহৰ প্ৰতিফলন ঘটায় । প্ৰতিযোগিতাৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি এই মাৰাথনে যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত শাৰীৰিক সুস্থতাৰ প্ৰতি সজাগতা বৃদ্ধি, পৰ্যটনৰ প্ৰসাৰ আৰু টাৱাঙৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তথা আতিথ্য দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকৰ মাজত পৰিচিত কৰাৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰে ।
জিলা প্ৰশাসন, ভাৰতীয় সেনা, ক্ৰীড়া আৰু যুৱ পৰিক্ৰমা বিভাগ, আয়োজক সমিতি, স্বেচ্ছাসেৱক আৰু অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষৰ সমন্বিত প্ৰচেষ্টাৰ ফলতেই অনুষ্ঠানটো সফলতাৰে সম্পন্ন হয় ।
টাৱাং মাৰাথন ৪.০ৰ সফল সামৰণিয়ে সহনশীলতা, ক্ৰীড়া উৎকৰ্ষ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্যৰ এক শক্তিশালী বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে । একে সময়তে, ভাৰতৰ উচ্চতাত অনুষ্ঠিত ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাৰ এক উদীয়মান কেন্দ্ৰ হিচাপে টাৱাঙৰ পৰিচয় অধিক শক্তিশালী কৰি তোলে ।