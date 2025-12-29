মাজৰাতি দাওদাওকৈ জ্বলি উঠিল চলন্ত ৰে’লৰ ডবা; জীৱন্তে দগ্ধ হ’ল শুই থকা এজন যাত্ৰী
অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত এটা ডবাত ৮২জন আৰু আনটো ডবাত আছিল ৭৬জন যাত্ৰী ।
Published : December 29, 2025 at 11:59 AM IST
বিশাখাপট্টনম (অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ) : অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ বিশাখাপট্টনমৰ পৰা প্ৰায় ৬৬ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত ইলামাঞ্চিলি ৰে'লৱে ষ্টেচনত এখন ৰে'লত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি টাটানগৰ-এৰ্নাকুলাম এক্সপ্ৰেছ ৰে'লৰ দুটা ডবাত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাত কমেও এজন লোক মৃত্য়ু মুখত পৰে । এই ঘটনাটো সোমবাৰে মাজনিশা সংঘটিত হোৱা বুলি সদৰী কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।
আজি পুৱা আৰক্ষীৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়াই সদৰী কৰা মতে, তেওঁলোকে পুৱা প্ৰায় ১২:৪৫ বজাত এই অগ্নিকাণ্ডৰ তথ্য লাভ কৰে । এই সন্দৰ্ভত আনকাপল্লীৰ আৰক্ষী অধীক্ষক টুহিন সিনহাই কয়, "অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ অনাকাপল্লী জিলাৰ এলামাঞ্চিলি ৰে'লৱে ষ্টেচনৰ সমীপত সোমবাৰে (২৯ ডিচেম্বৰ) পুৱা টাটানগৰ-এৰ্নাকুলাম জংচন ছুপাৰ ফাষ্ট এক্সপ্ৰেছৰ এম ২ আৰু বি ১ ডবাত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় । আৰক্ষীয়ে পুৱা ১২:৪৫ বজাত তথ্য লাভ কৰে । খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বৃহৎ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে । জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ দুঘণ্টা সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় । আমি এই দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছো ।"
আৰক্ষী অধীক্ষক সিনহাই জনোৱা মতে, এক্সপ্ৰেছ ৰে’লৰ দুটা ডবা জুইৰ লেলিহান শিখাই আগুৰি ধৰে । ৰে’লখনত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত এটা ডবাত ৮২জন আৰু আনটো ডবাত ৭৬জন যাত্ৰী আছিল; কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে বি ১ ডবাত পৰা উদ্ধাৰ হয় এটা মৃতদেহ ।
আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয়,"এই দুৰ্ঘটনাটোত বি ১ ডবাত এজন লোকৰ মৃত্যু হয় । মৃতকৰ পৰিয়ালৰ লোকক অৱগত কৰা হৈছে । আন যাত্ৰীসকলৰ আত্মীয়ই আতংকিত হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই । ক্ষতিগ্ৰস্ত ডবা দুটাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা যাত্ৰীসকলৰ বাবে বিশেষ বাছৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । অৱশ্য়ে এই ডবা দুটাৰ যাত্ৰীসকলৰ সকলো সামগ্ৰী ছাইত পৰিণত হৈছে ।" মৃত লোকজন বিশাখাপট্টনমৰ চন্দ্ৰচেখৰ সুন্দৰম (৭০) বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিচত ৰে'লৱেৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলে ষ্টেচনত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা কৰিছে । বিশাখাপট্টনম-বিজয়াৱাড়া পথৰ সকলো ৰে’ল বিলম্ব হোৱা বাবে ষ্টেচনত প্ৰায় ২০০০ যাত্ৰী আবদ্ধ হৈ পৰে ।
ইফালে, ক্ষতিগ্ৰস্ত ডবা দুটাৰ পৰা ১৫৭ জন যাত্ৰীক তিনিখন এপিএছআৰটিচি বাছত সমৰলাকোটা ষ্টেচনলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে । ইয়াৰ পৰাই তেওঁলোকক আন এখন ৰে’লেৰে প্ৰেৰণ কৰা হ’ব বুলি সিনহাই সদৰী কৰিছে ।
আনহাতে তথ্য প্ৰদান কৰিবলৈ সংস্থাপন কৰা হেল্পলাইন নম্বৰসমূহ:
- ইলামাঞ্চিলি - ৭৮১৫৯০৯৩৮৬
- আনকাপল্লে - ৭৫৬৯৩০৫৬৬৯
- টুনি - ৭৮১৫৯০৯৪৭৯
- সমলকোট - ৭৩৮২৬২৯৯৯০
- ৰাজহমুণ্ড্ৰি - ০৮৮ - ৩২৪২০৫৪১; ০৮৮ - ৩২৪২০৫৪৩ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে
- এলুৰু - ৭৫৬৯৩০৫২৬৮
- বিজয়াৱাড়া - ০৮৬৬ - ২৫৭৫১৬৭