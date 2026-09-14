ETV Bharat / bharat

ধৰ্ষণ গোচৰ: উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত আদালতত আত্মসমৰ্পণ তৰুণ তেজপালৰ

ধৰ্ষণৰ অভিযোগত তেজপালক ২০১৩ চনৰ ৩০ নৱেম্বৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । আনহাতে, যোৱা মাহত তেজপালে আত্মসমৰ্পণৰ পৰা ৰেহাই বিচৰা আবেদন উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰিছিল ।

Tarun Tejpal surrenders
উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত আদালতত আত্মসমৰ্পণ তৰুণ তেজপালৰ (ANI)
author img

By ANI

Published : September 14, 2026 at 2:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মাপুছা (গোৱা) : ২০১৩ চনৰ ধৰ্ষণ গোচৰত সোমবাৰে গোৱাৰ মাপুছা আদালতত টেহেলকাৰ প্ৰাক্তন মুখ্য সম্পাদক তৰুণ তেজপালে আত্মসমৰ্পণ কৰে । দোষী সাব্যস্তকৰণৰ বিৰুদ্ধে কৰা তেওঁৰ আবেদন শুনানিৰ বাবে গ্ৰহণৰ পূৰ্বে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তেওঁক আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল । ইয়াৰ পিছতে তৰুণ তেজপালে আত্মসমৰ্পণ কৰে ।

উল্লেখ্য যে ২০১৩ চনৰ ৭ আৰু ৮ নৱেম্বৰত হোটেলৰ লিফটৰ ভিতৰত তেজপালে যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা এগৰাকী মহিলা সাংবাদিকৰ অভিযোগৰ সৈতে এই গোচৰটো জড়িত ।

উক্ত অভিযোগত তেজপালক ২০১৩ চনৰ ৩০ নৱেম্বৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । আনহাতে, যোৱা মাহত তেজপালে আত্মসমৰ্পণৰ পৰা ৰেহাই বিচৰা আবেদন উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰিছিল । ইয়াৰ পিছত তেওঁক দোষী সাব্যস্ত কৰা বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা আবেদন শীৰ্ষ আদালতত তালিকাভুক্ত হোৱাৰ লগতে তিনি সপ্তাহৰ ভিতৰত দেশৰ শীৰ্ষ ন্যায়ালয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল ।

ন্যায়াধীশ আলোক আৰাধেৰ বিচাৰপীঠেও তেজপালক আত্মসমৰ্পণৰ প্ৰমাণ-পত্ৰ আদালতৰ সন্মুখত দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । এজনীয়া ন্যায়াধীশৰ বিচাৰপীঠেও ২২ ছেপ্টেম্বৰত তেওঁৰ অপৰাধমূলক আবেদন তালিকাভুক্ত কৰিবলৈ সন্মত হয় । এইক্ষেত্ৰতো তেওঁক আত্মসমৰ্পণৰ প্ৰমাণ-পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল ।

ইফালে তেজপালে আত্মসমৰ্পণৰ পৰা ৰেহাই বিচাৰি আবেদন কৰিছিল যে তেওঁৰ আবেদন প্ৰথমে তালিকাভুক্ত কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শুনানি গ্ৰহণ কৰিব লাগে । তেজপালৰ হৈ উপস্থিত থকা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কপিল ছিবালে যুক্তি আগবঢ়ায় যে উপযুক্ত গোচৰত আত্মসমৰ্পণৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাকচ কৰাৰ ক্ষমতা আদালতৰ আছে আৰু অভিযুক্তই আত্মসমৰ্পণ নকৰা ঠাইতো অপৰাধমূলক আবেদনৰ তালিকাভুক্ত কৰাৰ ক্ষমতা আছে ।

গোৱা ৰাজ্যৰ হৈ উপস্থিত থকা ভাৰতৰ ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই এই আবেদনৰ বিৰোধিতা কৰি উল্লেখ কৰে যে ৰেহাইৰ আবেদন গোচৰৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত বিবেচনা কৰিব লাগিব । বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁ দাবী কৰে যে এই গোচৰটোত ধৰ্ষণৰ গুৰুতৰ অপৰাধ জড়িত হৈ আছে । যাৰ বাবে তেজপালক ১০ বছৰৰ কঠোৰ কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছে ।

ন্যায়াধীশ আৰাধেই পৰ্যবেক্ষণ কৰে যে আদালতে ৰেহাইৰ আবেদন বিবেচনা কৰিছে, কাৰণ আদালতৰ এইটো ক্ষমতা আছে ।

ছিবালে কয় যে তেজপালৰ গোচৰত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ উক্ত ৰায়দানক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা হৈছে য'ত তেওঁক দোষমুক্ত কৰা আদেশটো সলনি কৰা হৈছিল । লগতে আপীলৰ গুৰুত্ব বিবেচনাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে । আদালতে অৱশ্যে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে তেওঁলোকে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দান পৰ্যালোচনা কৰিছে আৰু তেজপাল আৰু গোৱা ৰাজ্য দুয়ো পক্ষক নিজৰ উত্তৰ কেৱল ৰেহাইৰ প্ৰশ্নতে সীমাবদ্ধ ৰাখিবলৈ কয় ।

আদালতে প্ৰশ্ন কৰে যে তেজপালক আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হ’ব । তিনি সপ্তাহৰ প্ৰয়োজন হ’ব বুলি উত্তৰ প্ৰদানৰ পিছত আদালতে ৰেহাই বিচৰা আবেদন নাকচ কৰি তেজপালক তিনি সপ্তাহৰ ভিতৰত আত্মসমৰ্পণ কৰি আত্মসমৰ্পণৰ প্ৰমাণ দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।

আদালতে লগতে নিৰ্দেশ দিয়ে যে যদি আত্মসমৰ্পণৰ প্ৰমাণ-পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয়, তেন্তে বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানৰ বিৰুদ্ধে তেজপালৰ আবেদন ২২ ছেপ্টেম্বৰত তালিকাভুক্ত কৰা হ'ব ।

লগতে পঢ়ক :মণিপুৰত সন্দেহযুক্ত উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত ২ গৰাকী মহিলাসহ ৪ জন লোক নিহত
লগতে পঢ়ক :কাশ্মীৰ উপত্যকাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে নিৰন্তৰ অভিযান কাউণ্টাৰ ইনটেলিজেন্স কাশ্মীৰ

TAGGED:

TARUN TEJPAL CASE
উচ্চতম ন্যায়ালয়
তৰুণ তেজপাল
টেহেলকা
TARUN TEJPAL SURRENDERS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.