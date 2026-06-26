তাৰাতলা গুদাম ঘৰ দুৰ্ঘটনাত নিহতৰ সংখ্যা ১৫ জনলৈ বৃদ্ধি; এতিয়াও চলি আছে উদ্ধাৰ অভিযান
বুধবাৰে বিয়লি তাৰাতলাত নিৰ্মীয়মাণ এটা গুদামঘৰৰ চাল ভাঙি পৰাত অসংখ্য শ্ৰমিক আৰু কৰ্মচাৰী কংক্ৰিটৰ ফলক, লোহাৰ বিম আৰু নিৰ্মাণ সামগ্ৰীৰ তলত আবদ্ধ হৈ পৰে ।
Published : June 26, 2026 at 7:04 PM IST
কলকাতা : পশ্চিমবংগৰ তাৰাতলা গুদামঘৰ দুৰ্ঘটনা-কাণ্ডত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ১৫ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে । শুকুৰবাৰে ধ্বংসাৱশেষৰ তলৰ পৰা আৰু দুজন ব্যক্তিক উদ্ধাৰ কৰি এছএছকেএম হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । কিন্তু চিকিৎসকে তেওঁলোকক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে ।
অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে এতিয়াও তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই । আনহাতে, উদ্ধাৰকাৰীয়ে এতিয়াও আন কেইবাজনো লোক ধ্বংসাৱশেষৰ তলত আবদ্ধ হৈ থাকিব পাৰে বুলি আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে ।
শুকুৰবাৰে ঘটনাটো সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে কয়, "আন কোনো লোক ধ্বংসাৱশেষৰ তলত আবদ্ধ হৈ আছে নেকি সেয়া এতিয়াই কোৱাটো সম্ভৱ নহয় । এনডিআৰএফ আৰু সেনাই এই বিষয়ে এবাৰ নিৰ্দিষ্ট তথ্য প্ৰদান কৰিলে মই কলকাতা আৰক্ষীক অৱগত কৰিম ।"
উল্লেখ্য যে এই মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ১৫ জনলৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে বৰ্তমানলৈকে মুঠ ৩৩ জন লোকক উদ্ধাৰ কৰি বিভিন্ন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ।
বুধবাৰে বিয়লি তাৰাতলাত নিৰ্মীয়মাণ এটা গুদামঘৰৰ চাল হঠাতে ভাঙি পৰে । নিমিষতে অসংখ্য শ্ৰমিক আৰু কৰ্মচাৰী বিশাল কংক্ৰিটৰ ফলক, লোহাৰ বিম আৰু নিৰ্মাণ সামগ্ৰীৰ তলত আবদ্ধ হৈ পৰে । এই ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে কলকাতা আৰক্ষী, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী, দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বাহিনী, এনডিআৰএফ আৰু পিছত ভাৰতীয় সেনা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰকাৰ্য আৰম্ভ কৰে ।
দুৰ্ঘটনাৰ দিনা নিশালৈকে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত থাকে । ইয়াৰ পিছত ধ্বংসাৱশেষ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ কাম আৰম্ভ হয় । অত্যাধুনিক সঁজুলি, স্নিফাৰ ডগ, ক্ৰেন, কাটাৰ আদি ব্যৱহাৰ কৰি উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা হয় । উদ্ধাৰ হোৱা ব্যক্তিসকলক এছএছকেএমকে ধৰি বিভিন্ন চিকিৎসালয়ত স্থানান্তৰিত কৰাৰ পূৰ্বে দুৰ্ঘটনাস্থলীতে স্থাপন কৰা অস্থায়ী চিকিৎসা শিবিৰত প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হয় । আহতসকলৰ চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসকৰ বিশেষ দল নিয়োগ কৰা হৈছে । কিন্তু চিকিৎসালয়ৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে, তেওঁলোকৰ অৱস্থা সংকটজনক হৈয়ে আছে ।
ইফালে এই ঘটনাৰ পিছতে ৰাজ্যিক প্ৰশাসনে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে । তদন্তৰ ভাৰ কলকাতা আৰক্ষীৰ চোৰাংচোৱা বিভাগৰ হাতত অৰ্পণ কৰি বিশেষ তদন্তকাৰী দল (SIT) গঠন কৰা হৈছে । কলকাতা আৰক্ষীৰ এগৰাকী বিষয়াই কয়, "গুদামটো নিৰ্মাণ আৰু পৰিচালনাৰ সৈতে জড়িত কেইবাজনো ব্যক্তিক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ।"
তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে যে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা লোককেইজনৰ ভিতৰত দুজনৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বৰ অপৰাধমূলক গোচৰ ৰুজু হৈ আছে । নিৰ্মাণত গাফিলতি, সুৰক্ষা প্ৰট'কল উলংঘা আৰু কৰ্তব্যত অৱহেলা সম্পৰ্কীয় অভিযোগৰ তদন্ত চলি আছে । আৰক্ষীয়ে নিৰ্মাণ সম্পৰ্কীয় সকলো নথি-পত্ৰ, অনুমতি-পত্ৰ আৰু কাৰিকৰী দিশ পৰীক্ষা কৰি আছে ।
ইফালে দুৰ্ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে । অতি সাৱধানতাৰে ধ্বংসাৱশেষ পৰিষ্কাৰ কৰি থকা হৈছে । কিয়নো কৰ্তৃপক্ষই আশংকা কৰিছে যে কোনোবা হয়তো এতিয়াও ধ্বংসাৱশেষৰ তলত আবদ্ধ হৈ থাকিব পাৰে । অৱশ্যে বৰষুণ আৰু প্ৰতিকূল বতৰৰ পৰিস্থিতিয়ে মাজে মাজে উদ্ধাৰ অভিযানত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিলেও প্ৰচেষ্টা বন্ধ হোৱা নাই ।
আনহাতে, যিসকলৰ পৰিচয় এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন থানাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকৰ তালিকাৰ লগতে আঙুলিৰ চাপ, ফটো আৰু অন্যান্য তথ্যৰ সৈতে সবিশেষ সন্ধান কৰি আছে । ধ্বংসাৱশেষ সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিষ্কাৰ নোহোৱালৈকে আৰু পৰিস্থিতিৰ সম্পূৰ্ণ মূল্যায়ন নোহোৱালৈকে উদ্ধাৰ অভিযান বন্ধ নহ’ব বুলি কৰ্তৃপক্ষই উল্লেখ কৰিছে । তদুপৰি যদি গাফিলতি বা আইন উলংঘাৰ ফলত এই দুৰ্যোগ সৃষ্টি হোৱা বুলি প্ৰমাণিত হয়, তেন্তে দোষীসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।